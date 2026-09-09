Em vez de tornar realidade o sonho do pai ao se juntar ao Ajax, campeão holandês, Gullit foi para um Feyenoord que havia acabado de terminar em sexto, duas posições abaixo do Haarlem.

Ele foi convidado para um talk show de TV para explicar sua decisão. Gullit relembrou: "[A apresentadora Sonja Barend] disse que todo mundo estava muito surpreso por eu não ir para o Ajax, mas para o Feyenoord. Sonja perguntou literalmente o que eu estava fazendo em um clube tão ruim, eu olhei para ela e disse: ‘Você pode pensar o que quiser. Mas, se formos campeões, você vai ter que me convidar de novo, certo?’

"Eu vi o potencial do clube e do time."

O jogador de 19 anos já havia ferido o Feyenoord no fim da temporada, marcando de cabeça na vitória do Haarlem por 3 a 1 em De Kuip. O Feyenoord transformou essa força pelo alto em uma arma própria.

Marcando de cabeça em sua estreia na Eredivisie, na vitória por 3 a 2 sobre o Excelsior, ele começou voando. Uma semana depois, na vitória por 3 a 1 sobre o PSV, Gullit recebeu a bola e atravessou com tranquilidade o campo de ataque dos mandantes, de cabeça erguida, procurando um passe perto da área. Depois que a bola chegou pela esquerda, Gullit continuou a corrida e subiu para desviar o cruzamento de Ben Wijnstekers para o gol.

Gullit marcou oito vezes na liga naquela temporada, com o Feyenoord terminando em segundo. Então, o impensável aconteceu.

Johan Cruyff, indignado com o contrato que o Ajax acabara de lhe oferecer, aceitou uma proposta audaciosa do feroz rival do sul. Já com 36 anos, muitos acreditavam que o lendário atacante estava velho demais para manter o ritmo. Além disso, com muitos jogadores importantes saindo, incluindo o ícone Willem van Hanegem, o Feyenoord parecia fraco demais para desafiar o poderoso clube de Amsterdã.

Eles subestimaram Cruyff e Gullit.

"Eu estava mais curioso do que qualquer outra coisa", Gullit disse mais tarde ao The Guardian. "Ele tinha 36 anos quando foi para o Feyenoord. Houve momentos em que pensei: ‘Ok, agora vou tirar a bola dele’, mas eu não conseguia. Eu ficava pensando: ‘Trinta e seis? Imagina o quão bom ele devia ser aos 24?’"

O homem apelidado de Pythagoras in Boots assumiu o time, orientando os companheiros durante os jogos, definindo os treinos e escolhendo a escalação. Crucialmente, ele ainda era intocável com a bola nos pés. O Feyenoord passou a atropelar os adversários, com o velho mestre e seu protegido brilhando juntos. Muitas vezes criando gols um para o outro, às vezes marcando na mesma partida, eles eram impossíveis de serem contidos pelas defesas, até que o Ajax impôs a primeira derrota do Feyenoord na Eredivisie.

O retorno de Cruyff a Amsterdã não poderia ter sido pior: o Feyenoord perdia por 3 a 0 com 25 minutos, mas uma assistência de Gullit e mais um gol do Feyenoord lhes deram uma chance no intervalo. Eles não conseguiram resistir à pressão do segundo tempo, porém, já que cinco gols saíram nos 30 minutos finais.

"Pode soar estranho, mas fomos melhores por muito tempo", lembrou Gullit. "Tivemos chances de assumir a liderança. Depois do 3 a 2, fomos com tudo. E aí eles fizeram 4 a 2, com muita sorte. Keje Molenaar acabou colocando a bola para dentro com a parte de trás da cabeça. Bem, depois disso, as comportas se abriram para nós. E eles tiveram sorte de quase todo ataque ter acabado em gol."

Naquela época, uma vitória valia apenas dois pontos e o Feyenoord já havia mostrado em jogos anteriores que tinha qualidade para dar a volta por cima, então Cruyff não estava nervoso. "O engraçado é que aquela derrota não doeu nem um pouco", disse o meia-atacante. "Foi mais um ponto de virada. Cruyff disse depois: ‘Pessoal, são só dois pontos.’

"Sabíamos que podíamos jogar um bom futebol. Melhoramos por causa daquela derrota por 8 a 2. Depois disso, também vencemos quase todos os jogos. Inclusive contra o Ajax, tanto em casa quanto na copa."

Gullit marcou de falta e Cruyff ampliou a vantagem na vitória do Feyenoord por 4 a 1 sobre o time de Amsterdã em De Kuip, meses depois, pela liga. O time perdeu apenas mais uma vez na Eredivisie, para o Groningen, e conquistou seu primeiro título em 10 anos. Gullit também marcou e deu uma assistência contra o Ajax na soma dos dois jogos da KNVB Beker e terminou como artilheiro da competição, enquanto o Feyenoord completava a dobradinha.

"Que ano foi aquele", disse Gullit.

O jovem meia-atacante foi eleito o Futebolista Holandês do Ano por seus companheiros de profissão, enquanto a mídia entregou a Cruyff a Chuteira de Ouro.

Ao pendurar as chuteiras no fim daquela temporada, El Salvador ainda tinha mais sabedoria para passar adiante. "No fim do ano, ele me disse: 'Ruud, no próximo clube para o qual você for, esteja preparado para o fato de que as pessoas não vão mais gostar de você. Além disso, você precisa fazer os outros ao seu redor jogarem melhor.'

"Eu pensava: 'Okaaaayyy… eu ainda preciso dar atenção à minha própria carreira. Como posso ajudar os outros?' Mas, quando fui para o PSV e depois para o Milan, o quebra-cabeça de repente se encaixou. Lembrei de tudo o que Johan tinha dito."

Hughes, o enigmático galês, disse mais tarde: "Quando Gullit chegou [ao Haarlem], ele jogava com homens que bebiam até perder a noção, arrumavam brigas ou lhe contavam suas histórias de sexo no vestiário. Depois ele vai para o Feyenoord e Johan Cruyff o toma sob sua proteção, e o resto é história."