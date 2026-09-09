Classe mundial em todas as posições: como Ruud Gullit se tornou o melhor jogador da Europa
Ruud Gullit foi uma das grandes anomalias do futebol.
Antes de sua ascensão no fim dos anos 1970, o futebol holandês nunca tinha visto nada parecido com ele. Alto, atlético e inconfundível com seus longos dreadlocks, o holandês de ascendência surinamesa combinava a velocidade de um velocista com técnica refinada e pura elegância.
Talvez o aspecto mais impressionante do vencedor da Bola de Ouro seja que, mesmo décadas após sua aposentadoria, sua posição desafia definições. Líbero, meio-campista, ponta e atacante: ele brilhou em cada uma delas em vários momentos da carreira. Mesmo depois de construir sua lenda como meio-campista ofensivo e conquistar a Europa com o Milan e a seleção holandesa, ele ainda insistia em voltar a atuar como zagueiro-central em seu auge.
"Ele tinha uma força física tão grande que poderia ter jogado em qualquer lugar", relembrou o ex-companheiro de Milan Roberto Donadoni. "A primeira vez que o vi foi em um torneio em Barcelona, ele estava jogando como líbero! Depois apareceu aberto pela direita, no meio-campo, como segundo atacante, e em qualquer outra função."
"Acho que ele é o único jogador do mundo que foi o melhor em todas as posições", disse o ex-companheiro de PSV Rene van der Gijp. "Lateral-direito, zagueiro, líbero, lateral-esquerdo, volante, meio-campista ofensivo, atacante, ponta-direita: não fazia diferença."
Levando a cultura do futebol de rua de Amsterdã para o jogo profissional, a força física e a versatilidade de Gullit o impulsionaram ao topo. George Best, outro gênio com devoção ao talento, via em Gullit uma alegria contagiante que valorizava acima de tudo, ao dizer em 1990: "Ele é um grande jogador em qualquer critério. Não tem medo de fazer coisas com a bola. E parece estar aproveitando cada segundo disso. Pelo que entendo, é isso que faz dele um jogador ainda melhor do que Maradona."
Ronald Koeman observou: "Houve um período no fim dos anos 80 em que Ruud rivalizava com Diego Maradona como o melhor jogador do mundo, e em praticamente qualquer posição: zagueiro-central, ponta, meio-campista central ou atacante."
Antes de ser comparado a Maradona, ganhar a Bola de Ouro e dominar a Europa por clube e seleção, Gullit era um defensor de 16 anos em Amsterdã à espera de uma oferta do Ajax. Até que um excêntrico técnico galês interveio para alterar o rumo do futebol europeu.
De defensora a atacante completa
Barry Hughes foi um homem fascinante. Nascido no País de Gales, ele jogou nas categorias de base do West Bromwich Albion antes de se mudar para a Holanda no início dos seus 20 anos. Sua carreira como jogador não durou muito, mas ele passou toda a sua trajetória como treinador, e o restante da vida, nos Países Baixos.
O maior impacto de Hughes veio no HFC Haarlem, onde ele passou nove anos como técnico em duas passagens. Perto do fim de seu período no clube, ele articulou uma das transferências mais significativas da história da equipe. Em 1977, o galês apareceu na casa de George e Ria Gullit determinado a contratar o filho de 15 anos do casal depois de vê-lo impressionar no time de base do DWS.
Em vez disso, Gullit pai esperava que o lendário técnico do Ajax Rinus Michels batesse à porta com uma oferta. Percebendo que a mãe do garoto se importava mais com uma educação adequada, Hughes apelou a ela e deixou as peças se encaixarem.
“Fui recebido imediatamente com uma recusa categórica", escreveu em seu livro de 1998, 'Grass, Sweat and Shampoo'. "O pai me disse com firme convicção: 'Acho que ele ainda é jovem demais, volte daqui a um ano.' Apontei para o meu relógio e disse: 'Agora são 11 horas da manhã de 22 de setembro. Exatamente daqui a um ano, em 22 de setembro, às 11 horas da manhã, estarei de volta à sua porta.'"
Hughes esperou pelo dia decisivo, comandando o Haarlem nesse meio-tempo e, ao mesmo tempo, lançando seu single de estreia, 'Voetbal is Koning' (Futebol é Rei). Ele continua: "Exatamente um ano depois, em 22 de setembro, exatamente às 11 horas da manhã, e nem um segundo antes ou depois, toquei a campainha da casa da família Gullit novamente.
"O senhor Gullit anunciou que eles estavam esperando o Ajax. Como tantas vezes, eu tinha de travar uma batalha com o grande clube de Amsterdã. 'Se Michels vier, conversaremos mais.' Eu perguntei: 'Ele já esteve aqui?' Não tinha sido o caso.
"Como a mãe de Rudi aparentemente dava grande importância a uma boa educação para o filho, providenciei imediatamente uma escola para Rudi em Haarlem… Ela se deixou convencer por mim, convenceu o sr. Gullit, e assim Rudi Gullit foi para o Haarlem."
Quase um ano depois de chegar, Gullit fez sua estreia com 16 anos e 245 dias, tornando-se o jogador mais jovem da história da Eredivisie até então. Ele rapidamente se tornou titular, jogando como líbero em sua primeira temporada e vivendo a primeira grande decepção da carreira: o rebaixamento.
Em seu segundo ano, o clube tomou a decisão que mudaria sua carreira ao deslocá-lo para uma função mais ofensiva. A experiência do adolescente na defesa lhe deu vantagem quando ficava cara a cara com os defensores.
"Eu não sou um centroavante nato, sou defensor", relembrou anos depois em um podcast. "Então, como defensor, a única coisa que eu sei é o que um defensor quer que eu faça. Primeiro, quando jogava pelo Haarlem, de repente, [no meu] segundo ano, tive de jogar como atacante.
"Eu treinava todos os dias depois da sessão normal de treino. Eu ia treinar como atacante: receber a bola, um toque, chute. Então, em todo tipo de situação com um defensor, receber a bola e tentar dar apenas um toque e finalizar. E aí percebi uma coisa. Eu disse a mim mesmo: 'Você não precisa bater forte; só precisa colocar. Colocar, esquerda, direita'.
"De repente, peguei o [jeito]... Fiz muitos gols. Gols fáceis. Só pensei: 'Isso é fácil'."
Ele marcou 14 e foi eleito o melhor jogador da Eerste Divisie, enquanto o Haarlem voltou imediatamente à primeira divisão. De volta à Eredivisie, o jovem igualou essa marca atuando como meia ofensivo e pela ponta, além de criar chances para os companheiros.
O Haarlem terminou em quarto lugar, mas Gullit já havia superado o tamanho do cenário à sua volta e não permaneceria para a primeira aventura europeia do clube na Copa da Uefa.
O aprendiz encontra o mestre
Em vez de tornar realidade o sonho do pai ao se juntar ao Ajax, campeão holandês, Gullit foi para um Feyenoord que havia acabado de terminar em sexto, duas posições abaixo do Haarlem.
Ele foi convidado para um talk show de TV para explicar sua decisão. Gullit relembrou: "[A apresentadora Sonja Barend] disse que todo mundo estava muito surpreso por eu não ir para o Ajax, mas para o Feyenoord. Sonja perguntou literalmente o que eu estava fazendo em um clube tão ruim, eu olhei para ela e disse: ‘Você pode pensar o que quiser. Mas, se formos campeões, você vai ter que me convidar de novo, certo?’
"Eu vi o potencial do clube e do time."
O jogador de 19 anos já havia ferido o Feyenoord no fim da temporada, marcando de cabeça na vitória do Haarlem por 3 a 1 em De Kuip. O Feyenoord transformou essa força pelo alto em uma arma própria.
Marcando de cabeça em sua estreia na Eredivisie, na vitória por 3 a 2 sobre o Excelsior, ele começou voando. Uma semana depois, na vitória por 3 a 1 sobre o PSV, Gullit recebeu a bola e atravessou com tranquilidade o campo de ataque dos mandantes, de cabeça erguida, procurando um passe perto da área. Depois que a bola chegou pela esquerda, Gullit continuou a corrida e subiu para desviar o cruzamento de Ben Wijnstekers para o gol.
Gullit marcou oito vezes na liga naquela temporada, com o Feyenoord terminando em segundo. Então, o impensável aconteceu.
Johan Cruyff, indignado com o contrato que o Ajax acabara de lhe oferecer, aceitou uma proposta audaciosa do feroz rival do sul. Já com 36 anos, muitos acreditavam que o lendário atacante estava velho demais para manter o ritmo. Além disso, com muitos jogadores importantes saindo, incluindo o ícone Willem van Hanegem, o Feyenoord parecia fraco demais para desafiar o poderoso clube de Amsterdã.
Eles subestimaram Cruyff e Gullit.
"Eu estava mais curioso do que qualquer outra coisa", Gullit disse mais tarde ao The Guardian. "Ele tinha 36 anos quando foi para o Feyenoord. Houve momentos em que pensei: ‘Ok, agora vou tirar a bola dele’, mas eu não conseguia. Eu ficava pensando: ‘Trinta e seis? Imagina o quão bom ele devia ser aos 24?’"
O homem apelidado de Pythagoras in Boots assumiu o time, orientando os companheiros durante os jogos, definindo os treinos e escolhendo a escalação. Crucialmente, ele ainda era intocável com a bola nos pés. O Feyenoord passou a atropelar os adversários, com o velho mestre e seu protegido brilhando juntos. Muitas vezes criando gols um para o outro, às vezes marcando na mesma partida, eles eram impossíveis de serem contidos pelas defesas, até que o Ajax impôs a primeira derrota do Feyenoord na Eredivisie.
O retorno de Cruyff a Amsterdã não poderia ter sido pior: o Feyenoord perdia por 3 a 0 com 25 minutos, mas uma assistência de Gullit e mais um gol do Feyenoord lhes deram uma chance no intervalo. Eles não conseguiram resistir à pressão do segundo tempo, porém, já que cinco gols saíram nos 30 minutos finais.
"Pode soar estranho, mas fomos melhores por muito tempo", lembrou Gullit. "Tivemos chances de assumir a liderança. Depois do 3 a 2, fomos com tudo. E aí eles fizeram 4 a 2, com muita sorte. Keje Molenaar acabou colocando a bola para dentro com a parte de trás da cabeça. Bem, depois disso, as comportas se abriram para nós. E eles tiveram sorte de quase todo ataque ter acabado em gol."
Naquela época, uma vitória valia apenas dois pontos e o Feyenoord já havia mostrado em jogos anteriores que tinha qualidade para dar a volta por cima, então Cruyff não estava nervoso. "O engraçado é que aquela derrota não doeu nem um pouco", disse o meia-atacante. "Foi mais um ponto de virada. Cruyff disse depois: ‘Pessoal, são só dois pontos.’
"Sabíamos que podíamos jogar um bom futebol. Melhoramos por causa daquela derrota por 8 a 2. Depois disso, também vencemos quase todos os jogos. Inclusive contra o Ajax, tanto em casa quanto na copa."
Gullit marcou de falta e Cruyff ampliou a vantagem na vitória do Feyenoord por 4 a 1 sobre o time de Amsterdã em De Kuip, meses depois, pela liga. O time perdeu apenas mais uma vez na Eredivisie, para o Groningen, e conquistou seu primeiro título em 10 anos. Gullit também marcou e deu uma assistência contra o Ajax na soma dos dois jogos da KNVB Beker e terminou como artilheiro da competição, enquanto o Feyenoord completava a dobradinha.
"Que ano foi aquele", disse Gullit.
O jovem meia-atacante foi eleito o Futebolista Holandês do Ano por seus companheiros de profissão, enquanto a mídia entregou a Cruyff a Chuteira de Ouro.
Ao pendurar as chuteiras no fim daquela temporada, El Salvador ainda tinha mais sabedoria para passar adiante. "No fim do ano, ele me disse: 'Ruud, no próximo clube para o qual você for, esteja preparado para o fato de que as pessoas não vão mais gostar de você. Além disso, você precisa fazer os outros ao seu redor jogarem melhor.'
"Eu pensava: 'Okaaaayyy… eu ainda preciso dar atenção à minha própria carreira. Como posso ajudar os outros?' Mas, quando fui para o PSV e depois para o Milan, o quebra-cabeça de repente se encaixou. Lembrei de tudo o que Johan tinha dito."
Hughes, o enigmático galês, disse mais tarde: "Quando Gullit chegou [ao Haarlem], ele jogava com homens que bebiam até perder a noção, arrumavam brigas ou lhe contavam suas histórias de sexo no vestiário. Depois ele vai para o Feyenoord e Johan Cruyff o toma sob sua proteção, e o resto é história."
Rumo a Eindhoven
Depois de mais uma temporada promissora, mas marcada por lesões, em Roterdã, Gullit fez a controversa mudança para o PSV e começou voando.
Em uma de suas primeiras aparições, ele enfrentou o Ajax, agora treinado por Cruyff. Gullit abriu o placar ao ler perfeitamente um passe displicente do Ajax no meio-campo e arrancar em velocidade antes de bater forte para vencer Stanley Menzo. Depois de servir Van der Gijp no terceiro gol de sua equipe, Gullit recebeu um passe, carregou pela ponta e finalizou alto para a rede, fechando a vitória por 4 a 2.
Ele estava marcando gols com facilidade e, mesmo depois de voltar para a função de líbero durante aquela primeira temporada, seguia avançando e fazendo muitos gols importantes. Perto do fim, ele embalou uma sequência de nove gols em quatro jogos, encerrando com dois na vitória por 3 a 2 contra o Feyenoord.
O PSV terminou oito pontos à frente do Ajax, vencendo a liga pela primeira vez em oito anos. Aos 23, Gullit foi eleito o Futebolista Holandês do Ano pela segunda vez.
Ele também foi simplesmente imparável na campanha de 1986-87, marcando 22 gols em 34 partidas, enquanto o PSV conquistava a liga novamente. O faz-tudo estava se transformando em um jogador completo em todos os sentidos da palavra e mais uma vez havia ficado grande demais para o ambiente ao seu redor. Perto do fim da temporada, seu desentendimento com o técnico Hans Kraay abriu caminho para uma transferência recorde mundial.
Gullit havia se cansado de ver sua posição mudar constantemente e, quando Kraay o escalou como líbero contra o Veendam, ele ligou para dois jornalistas que o haviam entrevistado recentemente para a Niewue Revu e desabafou sua fúria. Kraay, indignado com as críticas públicas, disse ao PSV para vender o jogador. O clube se recusou, então o técnico pediu demissão e foi substituído por Guus Hiddink.
O chefe de transferências do PSV, Kees Ploegsma, sugeriu depois que Gullit orquestrou a indignação para forçar a posterior transferência para o AC Milan, o que resultou na reclamação do time de Eindhoven à Uefa.
"Ruud Gullit queria sair. Com toda aquela história da Nieuwe Revue e os jornalistas [First] Barend e [Henk] van Dorp, certas coisas foram encenadas", disse ele à Supver-PSV.
"No entanto, o PSV bateu o pé até ficarmos sabendo que o AC Milan já estava trabalhando em um contrato para Ruud Gullit. Foi quando envolvemos a Uefa e informamos o AC Milan disso por meio do [presidente] Silvio Berlusconi. Nunca vou esquecer: se Silvio Berlusconi não tivesse tomado providências naquele momento, isso teria significado que o AC Milan teria sido expulso do futebol europeu. Não era permitido falar com um jogador sobre um contrato durante um determinado período."
O time de Eindhoven recebeu um fax surpreendente de Berlusconi: ele estaria em Eindhoven no dia seguinte para concluir um acordo. "Em determinado momento, chegou-se a um acordo por 17 milhões de florins", disse Ploegsma. "Gullit entrou no quarto de hotel, e nunca vou esquecer sua expressão quando o apresentei a Berlusconi. Ruud Gullit ficou completamente feliz, e foi assim que aconteceu.
"Mais tarde, tudo deu certo, mas ele simplesmente forçou sua saída do PSV."
Gullit disse mais tarde à Bein Sports: "Eu não sabia que o Milan naquela época estava fazendo alguns movimentos. Eu sabia que eles tinham interesse em mim, mas não ouvi nem vi nada e, de repente, Berlusconi estava em Eindhoven e fechou o acordo com o PSV."
Gullit domina a Europa
Em dezembro de 1987, Gullit recebeu a Bola de Ouro por suas atuações no PSV e na primeira metade de sua temporada de estreia no Milan, enquanto Van Basten ficou em segundo na votação.
De acordo com os organizadores do prêmio, a France Football, o triunfo dele foi uma vitória dos artistas: "Gullit é um fenômeno nascido no Reino de Orange para revolucionar o futebol e impulsionar os 'total footballers' dos anos 70 para o século 21. Uma combinação rara de virtuosismo, trabalho em equipe e arte espetacular, ele é atleta e dançarino, brincalhão e mágico... Ele provavelmente ainda não terminou de reinar, dada a robusta saúde, o apetite e a criatividade que traz a um esporte que antes era voltado para o cálculo e a gestão de energia."
O AC Milan vinha atravessando um período sombrio. Desde o título da Serie A em 1979, o clube havia sido rebaixado duas vezes, uma delas por manipulação de resultados, e acabara de terminar em quinto lugar na Serie A quando Gullit, Marco van Basten e Carlo Ancelotti chegaram no verão de 1987. Com nomes como Donadoni, Paolo Maldini e Franco Baresi já no elenco, o novo técnico Arrigo Sacchi tinha as bases de um time revolucionário. Eles retomaram a coroa da Serie A naquela primeira temporada juntos, com Gullit atuando pela ponta direita.
Depois, ele se apresentou à seleção para a Euro 1988, na Alemanha Ocidental. Já usava a braçadeira de capitão havia anos, mas a equipe não conseguiu se classificar para as Copas do Mundo de 1982 e 1986, nem para a Euro 1984. Com o lendário ex-técnico do Ajax Michels no comando de uma equipe formada por Van Basten, Ronald Koeman e Frank Rijkaard, a esperança havia voltado.
Os holandeses sofreram uma derrota na estreia para a União Soviética, com o capitão sendo criticado por Michels: "Ele perdeu o bonde. Tinha liberdade neste jogo e não conseguiu ajudar a equipe quando precisou dele."
Ele respondeu tendo papel-chave quando o hat-trick de Van Basten derrotou a Inglaterra de Sir Bobby Robson no jogo seguinte. "Eu tinha uma sintonia tremenda com Marco em campo", disse. "Assista ao jogo contra a Inglaterra e você verá que estou constantemente procurando por ele. Eu estava fraco, ele estava forte e joguei em função dele."
Depois de vencer Irlanda e Alemanha, chegou a hora da revanche contra os soviéticos na final.
A potente cabeçada de Gullit abriu o placar quando Van Basten o encontrou sem marcação no meio da área. O jogador de 25 anos saiu comemorando com os dois braços abertos e um sorriso igualmente largo. Depois que Van Basten marcou um dos gols mais icônicos da história no segundo tempo, Gullit se tornou o primeiro capitão holandês a erguer um grande troféu internacional.
Antes da temporada seguinte, Rijkaard, cujo pai havia emigrado do Suriname para os Países Baixos junto com o de Gullit, transferiu-se para o AC Milan. Os dois nasceram em extremos opostos de setembro, Gullit no dia 1º e Rijkaard no dia 30, e jogaram no mesmo time de base antes de seguirem caminhos diferentes como profissionais. Quando Gullit estreou pela seleção dos Países Baixos em 1981, foi Rijkaard quem ele substituiu.
"A contratação do Van Basten não aconteceu ao mesmo tempo que a minha", disse Gullit. "Nós sabíamos disso, claro, mas eu não tive nada a ver com isso. Tivemos algo a ver com a contratação de Frank Rijkaard no ano seguinte. Nós o queríamos porque achávamos que ele era a peça que faltava no quebra-cabeça e então fizemos tudo ao nosso alcance para levar Rijkaard para o Milan."
O trio holandês se reuniu mais uma vez e estava pronto para continuar seu domínio continental. Depois de empatar por 1 a 1 com o Real Madrid no jogo de ida da semifinal da Copa dos Campeões, na Espanha, Gullit ajudou na demolição por 5 a 0 sobre o time de Leo Beenhakker. Depois que Ancelotti e Rijkaard colocaram o Milan em vantagem por 2 a 0, Gullit marcou de cabeça após cruzamento de Donadoni e depois ajeitou de cabeça para Van Basten finalizar bem no quarto gol.
Em seguida, saiu lesionado e foi diagnosticado com ruptura no menisco, precisando passar por cirurgia e acelerar a recuperação para disputar a final contra o Steaua Bucareste, no Camp Nou. Ele foi decisivo na vitória por 4 a 0, abrindo o placar com um toque para as redes antes de fuzilar no terceiro gol após dominar um cruzamento de Donadoni. Rijkaard deu a assistência para o segundo de Van Basten e fechou uma vitória fenomenal.
O gênio se despede
A temporada seguinte foi brutal para o holandês. A lesão o deixou fora de quase toda ela: ele entrou em campo apenas duas vezes na Serie A e uma vez na Copa dos Campeões da Europa, na final, começando no ataque enquanto Rijkaard marcou o único gol com assistência de Van Basten.
Gullit permaneceu por mais dois anos, mas viu seu papel diminuir sob o comando de Fabio Capello. Outro título da Serie A veio na sequência, mas ele esteve ausente quando o AC Milan perdeu para o Marseille na final da Champions League, em 1993. Ele foi emprestado à Sampdoria e marcou impressionantes 15 gols para ajudá-la a terminar em quarto lugar na liga, então o AC Milan o trouxe de volta no início da temporada seguinte, mas já não era a mesma coisa.
“Depois da minha lesão, eu não era mais o Ruud Gullit que eu era antes”, disse. “Tive de me ajustar a uma forma diferente de jogar futebol, por causa da lesão e porque fiquei muito tempo fora do jogo.
“Tive de adaptar meu jogo, mas consegui lidar com isso. Mas, claro, o papel no Milan era menos importante do que antes, porque naquele momento o sistema de rotação foi introduzido. Só podíamos ter três estrangeiros, então às vezes você não podia jogar. Quando você está acostumado a jogar a maioria das partidas e, de repente, tem de descansar, isso é duro.”
Em 1995, ele se juntou ao Chelsea de Glenn Hoddle e novamente começou na defesa, mas sua natureza ofensiva não pôde ser contida: ele avançava regularmente e passou a criar chances. No fim, teve de voltar a uma função mais adiantada.
Como disse ao The Times: “Eu recebia uma bola difícil, dominava, criava espaço e fazia um bom passe à frente do lateral-direito. Só que ele não queria esse passe. No fim, Glenn me disse: ‘Ruud, seria melhor se você fizesse essas coisas no meio-campo.’”
Eric Cantona o superou na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano ao fim daquela temporada. Depois, Hoddle assumiu a seleção da Inglaterra e Gullit se tornou jogador-treinador do Chelsea por 18 meses. Ele escalou a si mesmo 24 vezes e marcou uma vez, contra o Tottenham, mas permaneceu à beira do campo quando o Chelsea venceu a final da FA Cup por 2 a 0 contra o Middlesbrough.
Embora o time londrino estivesse em segundo lugar na liga em fevereiro de 1998, ele foi demitido e acabou treinando o Newcastle, chegando novamente à final da FA Cup. Cinco anos depois, voltou ao Feyenoord para uma passagem infeliz no comando e, depois de curtos períodos no LA Galaxy e no Terek Grozny, decidiu que ser técnico não era para ele.
“Às vezes eu rio disso. Há técnicos que nunca ganharam nada, mas ainda estão trabalhando”, disse ao The Guardian. “Eu ganhei na minha primeira temporada com o Chelsea e, com o Newcastle, chegamos à final e só perdemos para o Man U. Fui julgado com dureza, e isso tem a ver com minha personalidade, porque sou franco.
“Mas eu conheço futebol. Não preciso provar nada.”
Talvez, enfim, o futebol tivesse alcançado o homem que esteve sempre à frente do seu tempo.