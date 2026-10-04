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Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas e a formação da nova geração de ouro da Grécia

Depois de tempo demais no deserto do futebol internacional, uma nova geração de talentos está dando ao seu país uma nova esperança de acabar com seu jejum em torneios

Krishan Davis
Traduzido por

  • Já se passaram longos 22 anos desde o triunfo sísmico da Grécia na Euro 2004, em Portugal, e mais de uma década de mediocridade transformou aquela conquista sem precedentes em uma lembrança distante. Mas, depois de tempo demais no deserto do futebol internacional, uma nação está começando a acreditar de novo.

    Ainda é cedo, mas uma nova geração está surgindo para dar ao país uma esperança real de encerrar um angustiante jejum de 12 anos sem disputar grandes torneios, um período que se estendeu até além da Copa do Mundo de 2026, apesar do formato ampliado com 48 seleções.

    A Grécia chamou atenção em seus três primeiros jogos da Liga das Nações da Uefa, mantendo-se invicta mesmo enfrentando potências do futebol internacional como Alemanha e Holanda. Agora, a expectativa está no ponto mais alto de todos os tempos, mas essa nova leva parece capaz de entregar um sucesso concreto.

  • Longe da seleção nacional

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    AFP

    A Grécia não disputa um grande torneio desde a Copa do Mundo de 2014, tendo mais recentemente ficado aquém nas Eliminatórias para a Euro 2024 e para a Copa do Mundo de 2026

    É difícil argumentar que a Grécia vem perseguindo antigas glórias nos 22 anos desde seu triunfo sem precedentes na Euro 2004. Na verdade, ela não chegou nem perto de repetir aquilo.

    Depois de algumas atuações profundamente decepcionantes no fim dos anos 2000 e no início dos anos 2010, incluindo o fracasso monumental de não se classificar para a Copa do Mundo de 2006 e a eliminação na fase de grupos da Euro 2008 como atual campeã, a Grécia sequer disputou um grande torneio desde a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

    A Ethniki parece ter ficado presa em uma transição; passou por oito técnicos efetivos desde que o lendário Otto Rehhagel deixou o cargo em 2010, a geração icônica que conquistou o título do Campeonato Europeu acabou passando, e as tentativas de implementar um estilo de jogo diferente após o ciclo de quatro anos de Fernando Santos, marcado pela solidez defensiva, fracassaram miseravelmente.

    Mais recentemente, a Grécia ficou a uma disputa de pênaltis de alcançar a Euro 2024, mas caiu de forma dolorosa para a Geórgia em um playoff, e, mesmo com o surgimento de uma nova geração de estrelas, não teve melhor desempenho em sua tentativa de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, nos EUA, Canadá e México, há um ano.

    Uma vitória arrasadora sobre Belarus para abrir sua campanha de classificação se mostrou enganosa, já que derrotas para Escócia e Dinamarca (duas vezes) a tiraram da briga quando ainda faltavam dois jogos.

  • Reformulação sistêmica

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    Getty

    Mudanças fundamentais nos bastidores, até a base do futebol juvenil, estão começando a dar resultado para a Grécia e a HFF

    Nos bastidores, porém, um trabalho vem sendo feito para mudar a sorte da seleção nacional, e parece que esse esforço pode finalmente estar prestes a dar resultado.

    A Federação Helênica de Futebol implementou uma reformulação estrutural "radical" até a base no início deste ano, que apropriadamente recebeu o nome de Anagennissi, ou "renascimento". Embora recente, essa estratégia vem sendo desenvolvida há vários anos com o objetivo de produzir jogadores mais talentosos tecnicamente.

    Ao anunciar o projeto em janeiro, a HFF disse em comunicado: "O programa 'Rebirth', adaptado às necessidades da realidade grega, é uma iniciativa particularmente ambiciosa implementada pela HFF. Ele se baseia na educação adequada e sistemática de meninos e meninas desde seus primeiros passos no futebol e reflete a escolha estratégica da federação por uma nova era.

    "Além de garantir um centro de treinamento moderno que servirá como casa das seleções nacionais, a federação agora está implementando, sobre bases sólidas, um programa contemporâneo de desenvolvimento e organização a partir da base, envolvendo academias de clubes e centros de treinamento de associações regionais.

    "Dentro da estrutura da abordagem holística do programa, a HFF criou um amplo campo de cooperação com treinadores regionais, que já assumiram a tarefa de transmitir os princípios do programa às associações regionais de futebol, a fim de garantir a educação adequada de todos os envolvidos na mudança do processo de treinamento na base."

  • Caminho para avançar

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    AFP

    Os maiores clubes da Grécia mudaram o foco para desenvolver seus talentos formados em casa, em vez de contratar jogadores de outros lugares, e Giannis Konstantelias está entre os beneficiados

    Os maiores clubes da Grécia também têm feito a sua parte, dando a muitos desta geração atual uma plataforma para brilhar em seu país, acelerando assim seu desenvolvimento e atraindo pacotes financeiros lucrativos de alguns dos gigantes da Europa.

    "O que realmente ajudou é que os talentos gregos de fato começaram a receber uma oportunidade para fazer essa progressão a partir das equipes de base, que sempre tiveram uma boa reputação em termos dos jogadores que desenvolvem no nível sub-19", disse à GOAL o jornalista, especialista em futebol grego e apresentador do podcast Hellas Footy, Stephen Kountourou.

    "Mas o maior problema da Grécia é esse caminho do sub-19 para o elenco principal. Isso mudou nos últimos anos na Super League. O PAOK, de Tessalônica, provavelmente é o maior caso de sucesso no geral. O clube revelou jogadores como Christos Tzolis e [Giannis] Konstantelias nos últimos anos, e ambos seguiram para clubes das cinco principais ligas.

    "O time sub-19 do Olympiacos venceu a UEFA Youth League em 2023-24, na mesma temporada em que o Olympiacos conquistou a Conference League. As equipes sub-23, especialmente dos clubes maiores que foram desenvolvidas para a Super League 2, a segunda divisão, também ajudaram um pouco, porque isso lhes dá um pouco mais de experiência no profissional e um pouco mais de caminho."

    Kountourou continua: "Houve, pela primeira vez, um verdadeiro plano de longo prazo da Federação Grega para realmente olhar para esses jogadores que estão sendo enormemente ignorados e acabam ficando pelo caminho. Finalmente estamos desenvolvendo jogadores para o futuro. Era muito uma questão do aqui e agora, tipo 'quais jogadores estrangeiros podemos trazer agora que vão ajudar nossos times agora?', em vez de dar uma oportunidade a um jovem grego.

    "E ainda há um caminho a percorrer com isso, mas a melhora é evidente em quão bem a nossa seleção e os jogadores individualmente estão atuando e também para onde estão indo. Eles não estão apenas indo para um time menor nas cinco principais ligas, nem estão apenas indo para a Holanda, ou apenas para Portugal ou Bélgica. Eles estão indo para clubes de elite agora, e isso é empolgante."

  • Mentor

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    AFP

    O técnico Ivan Jovanovic tem sido uma figura-chave para dar início a essa nova geração, equilibrando a equipe com jogadores mais experientes

    O técnico Ivan Jovanovic tem sido uma das principais forças por trás da reformulação do futebol grego desde que assumiu o cargo em 2024, adotando os princípios da Anagennissi e optando por dar mais oportunidades a jogadores mais jovens.

    "Assim que Ivan Jovanovic se tornou técnico, acho que ele e Makis Gagatsis, o presidente da Federação Grega de Futebol, tinham um plano em mente no qual o objetivo era simplesmente reunir esses jogadores e se classificar para um grande torneio", diz Kountourou. "A intenção existia porque, imediatamente após Jovanovic se tornar técnico, você começou a ver jogadores como Karetsas serem convocados, Zafeiris ser convocado."

    Jovanovic e a Federação Grega de Futebol também se beneficiaram por ampliar seu alcance em termos de seleção. "O que também tem sido muito, muito positivo para a Grécia são os jogadores que eles reuniram da diáspora", continua Kountourou. "Konstantinos Karetsas nasceu na Bélgica, mas escolheu representar a Grécia em vez da Bélgica. Zafeiris cresceu na Noruega e desde então se tornou grego.

    "Ele começou a introduzir outros jogadores da diáspora, como Nektarios Triantis. E você viu essa transição de jogadores do sub-21 que vinham tendo bom desempenho, como Charalampos Kostoulas, ganhando oportunidade. A partir daí, isso simplesmente começou a florescer."

    O sérvio de 64 anos também ajudou a mudar as percepções em torno da seleção grega, que havia desenvolvido uma reputação de ser muito defensiva durante os anos 2000 e 2010. O time atual parece muito mais adaptável. "Há uma identidade clara sob o comando de Jovanovic, na qual ainda temos essa solidez defensiva, mas agora eles têm liberdade e têm a capacidade de realmente ir para a frente", diz Kountourou.

    "Algumas das movimentações de passe, especialmente contra a Sérvia mais recentemente, foram inacreditáveis. Nunca testemunhei o tipo de futebol que estávamos jogando, alguns dos padrões que estávamos executando para tentar fazer a bola progredir pelo campo. E depois eles também mostraram contra a Alemanha que ainda são capazes de jogar aquele estilo de futebol realmente sólido, no qual claramente absorveram muita pressão contra a equipe que, em termos de reputação, é uma grande nação do futebol.

    "Agora há um pouco de variedade com Jovanovic porque acho que a maior crítica a ele, especialmente ao longo das eliminatórias da Copa do Mundo, era que não havia um plano B. Talvez ele ainda estivesse entendendo as coisas porque ainda era muito novo no comando da Grécia, e os jogadores ainda eram novos em atuar sob essa pressão. Agora temos alguns tipos diferentes de ferramentas à disposição.

    "Não vamos tentar necessariamente superar os times no jogo, mas sabemos que somos capazes de igualá-los durante períodos de uma partida. Nunca vi a Grécia ter jogadores individuais que atuam em um nível tão alto como temos agora. E isso é o empolgante."

  • Fluxo de entrada

    Christos Tzolis Arsenal 2026
    Getty Images

    Houve uma série de transferências de alto perfil envolvendo jogadores gregos neste verão, com destaque para a ida de Christos Tzolis ao Arsenal vinda do Club Brugge

    Sem dúvida, aquelas mudanças estruturais na Grécia são um fator que contribui para o novo fluxo de jogadores do país que temos visto nas cinco principais ligas da Europa nos últimos tempos, mas isso também se resume simplesmente a talento puro, e esta nova geração foi abençoada com muito dele.

    Somente neste verão, nada menos que seis das estrelas em ascensão do país fizeram transferências relativamente caras e altamente significativas; a mais notável delas foi a do ex-ponta do Club Brugge Tzolis, contratado pelo Arsenal por €40 milhões (£34 mi/$45 mi), enquanto os atacantes Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas se juntaram ao Borussia Dortmund, vindos de PAOK e Genk, respectivamente, por um total combinado de €56 mi (£48 mi/$63 mi).

    Enquanto isso, o goleiro Konstantinos Tzolakis e o meio-campista Christos Mouzakitis deixaram o Olympiacos para acertar com o Hull City, recém-promovido à Premier League, por um total de €28 mi (£24 mi/$31,5 mi), e o zagueiro Konstantinos Koulierakis trocou o Wolfsburg pela Roma em um negócio de €15 mi (£13 mi/$17 mi).

    O Brighton já havia se tornado uma espécie de polo para jogadores gregos, com os jovens atacantes muito bem avaliados Stefanos Tzimas e Charalampos Kostoulas chegando à costa sul 12 meses atrás. Em outros lugares da Europa, Vangelis Pavlidis vem marcando gols pelo Benfica há dois anos, e o também camisa 9 Fotis Ioannidis defende o rival lisboeta Sporting CP desde o verão de 2025. Anastasios Douvikas, outro atacante, se juntou ao Como no início do ano passado e agora está competindo na Champions League.

    Tudo isso significa que os melhores e mais brilhantes jogadores da Grécia estão competindo regularmente em um nível muito mais alto, com muitos ganhando experiência europeia na Conference League, na Liga Europa e na Champions League.

  • Principais destaques

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    AFP

    Ao lado de Tzolis, os talentos emergentes mais empolgantes da Grécia são Konstantelias e Konstantinos Karetsas, que ambos se juntaram ao Borussia Dortmund no verão

    Entre a infinidade de jogadores que deram um grande passo neste verão, três deles são considerados as grandes esperanças desta empolgante nova geração de talento grego: os atacantes Tzolis, Karetsas e Konstantelias, embora o último tenha sofrido uma cruel lesão no LCA na rodada de abertura da temporada, depois de marcar em sua estreia na Bundesliga pelo Dortmund.

    Os três têm a versatilidade para atuar em qualquer posição da linha de ataque por trás do centroavante e, ao que parece, também contam com a inteligência para desmontar praticamente qualquer defesa. Tzolis, de 24 anos, começou a temporada muito bem no norte de Londres, demonstrando a habitual calma e visão de jogo para já somar quatro assistências em todas as competições.

    Enquanto isso, Karetsas, de 18 anos, que provavelmente é ainda mais talentoso tecnicamente, tem chamado a atenção em uma função de meia-atacante no BVB, aparecendo com perigo entre as linhas e sempre buscando oportunidades. Ele já mostrou do que é capaz com a camisa da Grécia apesar da pouca idade, ao marcar dois gols magníficos contra a Escócia no ano passado, na Liga das Nações e nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

    "Christos Tzolis fala por si. Ele é um dos principais jogadores da Grécia hoje", diz Kountourou. "Ele é excepcional. E a carreira dele é fascinante porque ele foi para o Norwich muito cedo, depois de surgir no PAOK. [Foi] um pouco cedo demais para ele chegar a esse tipo de nível, eu acho, e também não era o ambiente certo em um clube que é uma espécie de time ioiô recorrente, ou era na época.

    "Agora o Arsenal o contratou e ele ainda não marcou por eles, mas já tem quatro assistências em cinco jogos e só teve, na verdade, talvez uma partida ruim contra o Aston Villa. Então, parece que ele pode realmente dar esse próximo passo.

    "Konstantinos Karetsas: eu não via há muito tempo um jogador tão naturalmente talentoso na Grécia. Quando você vê jogadores que simplesmente conseguem fazer alguma coisa, criar algo do nada, esse é o Karetsas. E a ida dele para o Dortmund se justifica. O Dortmund é um dos melhores clubes do mundo para desenvolver talentos, para tirá-los desse estágio mais bruto e deixá-los prontos para atuar no nível de elite. Então eu realmente acredito que ele é capaz de fazer isso pela Grécia e pelo Dortmund. E depois disso ele pode ir para coisas ainda maiores e melhores.

    "Konstantelias também, meia-atacante. Ele foi um dos melhores jogadores da Grécia por pelo menos dois ou três anos. Na verdade, ele deixou o PAOK mais tarde do que eu esperava. E dá para ter uma noção do sentimento dos torcedores com a saída dele porque houve protestos do lado de fora do estádio quando ele foi vendido. Mas ele é excelente. É uma pena que ele tenha se machucado. Espero muito que volte mais forte."

    Ele acrescenta: "Nunca tivemos um trio ofensivo assim antes. Quer dizer, em termos do estilo de jogo do Konstantelias, ele é um meia-atacante, obviamente, um grande passador da bola, também consegue finalizar muito bem. Ele é muito talentoso por natureza.

    "Então ele é um jogador bastante versátil. Também é ambidestro, então tem muita flexibilidade com a bola. Ele já era praticamente o melhor jogador da liga depois que Tzolis saiu, e estava no começo dos 20, no fim da adolescência. E isso diz muito, talvez não sobre o nível da liga, mas sobre o talento dele. Então, ser um dos principais jogadores imediatamente e nem sequer ter 21 anos na época diz muito sobre ele.

    "E o Dortmund é um nível excelente para ele jogar. É apenas uma grande pena que ele tenha sofrido essa lesão, porque acho que ele com certeza estaria na seleção agora, e com certeza estaria brilhando no Borussia Dortmund."

  • elenco de apoio

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    AFP

    Charalampos Kostoulas teve um início de temporada voando no Brighton e será peça-chave do ataque da Grécia daqui para frente

    No entanto, não é apenas o talento ofensivo que sugere que este não é um falso amanhecer para a Grécia; a nova força do elenco em profundidade e a combinação equilibrada entre juventude e experiência significam que esta nova geração deve ter fôlego de sobra no mais alto nível do futebol internacional.

    A equipe agora tem uma espinha dorsal sólida a partir da qual pode se desenvolver; Tzolakis, de 23 anos, tem sido uma revelação debaixo das traves no Hull, na Premier League, mas já brilhava havia algum tempo no Olympiacos, tanto na Super League quanto na Europa. Na verdade, a Grécia está muito bem servida no gol, com Christos Mandas, da Lazio, e o experiente Odysseas Vlachodimos também sendo goleiros confiáveis.

    Na defesa, Konstantinos Mavropanos, do West Ham, tem sido uma presença confiável, e normalmente atua ao lado de Panagiotis Retsos, capitão do Olympiacos, ou do já citado Koulierakis, outro revelado pela base do PAOK em quem há altíssimas expectativas, enquanto Kostas Tsimikas, do Liverpool, segue como uma opção sólida e experiente na lateral esquerda.

    No meio-campo, há grandes expectativas em relação a Mouzakitis, de 19 anos, que, de forma até surpreendente, seguiu Tzolakis para o Hull neste verão europeu. Meio-campista de ótima compostura e qualidade para jogar com a bola, ele também é capaz de entrar firme nas divididas e interromper ataques adversários. Quando estiver adaptado e mais ambientado, deve brilhar no futebol inglês. No longo prazo, ele pode muito bem atuar ao lado de Christos Zafeiris, de 23 anos, um jogador mais técnico e com características mais ofensivas, que se juntou ao PAOK em janeiro. Nectarios Triantis, que atua pelo Minnesota United, da MLS, é outro jovem meio-campista com muito potencial.

    Como já mencionamos, a Grécia também conta com uma série de artilheiros capazes no setor ofensivo, casos de Pavlidis, Kostoulas, Douvikas e Ioannidis, enquanto Tzimas deve entrar no radar da seleção principal assim que se recuperar de sua própria lesão de LCA. Andreas Tetteh, do Panathinaikos, por sua vez, estreou no grupo no ano passado, tornando-se apenas o segundo jogador negro da história da Grécia.

    Diante dessa abundância de opções no ataque, o fluido 4-4-2 preferido de Jovanovic ao menos permite espaço para uma dupla de ataque, com Kostoulas, do Brighton, sendo bem adequado para atuar logo atrás de um camisa 9 de referência como Pavlidis. O jogador de 19 anos começou a temporada voando pelas Gaivotas, somando sete participações em gols em oito jogos por todas as competições, incluindo um gol e uma assistência na impressionante vitória sobre o campeão Arsenal antes da pausa internacional.

  • Começando a engrenar

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    Getty Images Sport

    A Grécia teve um início voando em sua campanha na Liga das Nações da UEFA, com vitórias consecutivas e um empate, incluindo uma histórica primeira vitória sobre a Alemanha

    Apesar do talento à disposição, as expectativas eram um tanto moderadas, com o fracasso da Grécia em se classificar para a Copa do Mundo ainda fresco na memória e seus amistosos nas pausas internacionais de março e junho igualmente desanimadores; a seleção grega perdeu para o Paraguai, empatou com a Hungria e foi derrotada pela Itália, embora tenha conseguido um respeitável empate com a Suécia.

    No entanto, o outono e a Liga das Nações da Uefa aparentemente trouxeram foco renovado e alguns resultados realmente chamativos para esta nova safra de talento grego. Depois de ter sido promovida à elite da competição no ano passado, a equipe surpreendeu de verdade em um grupo difícil composto por Alemanha, Holanda e Sérvia.

    No jogo de abertura, a Grécia mostrou sua força ao buscar a virada após sair atrás no placar e arrancar uma vitória sobre os sérvios fora de casa, no ambiente notoriamente hostil do estádio Rajko Mitic, em Belgrado. O novo reforço do Arsenal, Tzolis, empatou com um chute rasteiro cruzado, antes de Douvikas, do Como, marcar de cabeça o dramático gol da vitória no quinto minuto dos acréscimos.

    Se a forma como veio aquela vitória foi eufórica, foi na segunda rodada que as pessoas realmente passaram a prestar atenção, quando o time de Jovanovic garantiu uma histórica primeira vitória sobre a Alemanha, mais uma vez fora de casa, ao estragar a estreia de Jurgen Klopp em casa. Dimitrios Kourbelis, um dos jogadores mais experientes do grupo, marcou um chute desviado a 15 minutos do fim que acabou fazendo a diferença, garantindo que os gregos tivessem tido um início absolutamente arrasador no Grupo B.

    De forma notável, a equipe garantiu um início invicto em sua campanha diante de uma tabela muito difícil ao empatar por 2 a 2 com a Holanda na terceira rodada. A seleção grega, na verdade, foi para o intervalo vencendo por 2 a 0 graças aos gols de Ioannidis e Giorgios Masouras, mas a Holanda reagiu no segundo tempo e arrancou um ponto aos 89 minutos com Tijjani Reijnders.

    Apesar dessa decepção tardia, este jovem elenco ainda assim deu uma grande demonstração de força e, se conseguir evitar a derrota no confronto de volta com a Alemanha no domingo, seus rivais saberão que precisam levá-lo muito a sério.

  • Sem desculpas

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    AFP

    Em meio a toda a expectativa, a classificação para um grande torneio, no caso a Euro 2028, foi considerada a exigência mínima para este grupo de jogadores

    No entanto, todo o hype e a expectativa valerão muito pouco se este elenco não corresponder ao seu potencial evidente e aparecer quando realmente, realmente importa. Depois de 12 anos de ausência do maior palco, a classificação para a Euro 2028, no Reino Unido, foi considerada inegociável.

    "O verdadeiro teste é se classificar para um grande torneio, a Euro ou a Copa do Mundo", diz Kountourou à GOAL. "E 2028 foi definida pela Federação Grega e por Ivan Jovanovic como uma classificação obrigatória."

    Perguntado sobre qual é o objetivo mínimo daqui para frente, a resposta é cristalina: "Classificar. Se classificar para a Euro, porque este time já é bom o suficiente agora. Há cada vez menos justificativa para que eles não se classifiquem para um grande torneio, especialmente com os jogadores que temos, com o técnico que temos, que é o melhor técnico que tivemos desde Fernando Santos.

    "E, a partir daí, o céu é o limite. A Copa do Mundo vem depois disso, mas o foco tem de ser 2028."

    No entanto, Kountourou acredita que a Grécia também terá de superar a barreira mental de ter ficado no quase tantas vezes nas eliminatórias desde a Copa do Mundo de 2014, inclusive no ano passado, quando o elenco era praticamente o mesmo.

    "Precisamos desse momento de virada agora, porque tudo bem ir bem na Liga das Nações. Haverá pressão na Liga das Nações até certo ponto, mas não como realmente chegar a um grande torneio. E isso é algo que os torcedores querem mais do que qualquer coisa."