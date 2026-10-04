Christos Tzolis, Giannis Konstantelias, Konstantinos Karetsas e a formação da nova geração de ouro da Grécia

Entre a infinidade de jogadores que deram um grande passo neste verão, três deles são considerados as grandes esperanças desta empolgante nova geração de talento grego: os atacantes Tzolis, Karetsas e Konstantelias, embora o último tenha sofrido uma cruel lesão no LCA na rodada de abertura da temporada, depois de marcar em sua estreia na Bundesliga pelo Dortmund.

Os três têm a versatilidade para atuar em qualquer posição da linha de ataque por trás do centroavante e, ao que parece, também contam com a inteligência para desmontar praticamente qualquer defesa. Tzolis, de 24 anos, começou a temporada muito bem no norte de Londres, demonstrando a habitual calma e visão de jogo para já somar quatro assistências em todas as competições.

Enquanto isso, Karetsas, de 18 anos, que provavelmente é ainda mais talentoso tecnicamente, tem chamado a atenção em uma função de meia-atacante no BVB, aparecendo com perigo entre as linhas e sempre buscando oportunidades. Ele já mostrou do que é capaz com a camisa da Grécia apesar da pouca idade, ao marcar dois gols magníficos contra a Escócia no ano passado, na Liga das Nações e nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Christos Tzolis fala por si. Ele é um dos principais jogadores da Grécia hoje", diz Kountourou. "Ele é excepcional. E a carreira dele é fascinante porque ele foi para o Norwich muito cedo, depois de surgir no PAOK. [Foi] um pouco cedo demais para ele chegar a esse tipo de nível, eu acho, e também não era o ambiente certo em um clube que é uma espécie de time ioiô recorrente, ou era na época.

"Agora o Arsenal o contratou e ele ainda não marcou por eles, mas já tem quatro assistências em cinco jogos e só teve, na verdade, talvez uma partida ruim contra o Aston Villa. Então, parece que ele pode realmente dar esse próximo passo.

"Konstantinos Karetsas: eu não via há muito tempo um jogador tão naturalmente talentoso na Grécia. Quando você vê jogadores que simplesmente conseguem fazer alguma coisa, criar algo do nada, esse é o Karetsas. E a ida dele para o Dortmund se justifica. O Dortmund é um dos melhores clubes do mundo para desenvolver talentos, para tirá-los desse estágio mais bruto e deixá-los prontos para atuar no nível de elite. Então eu realmente acredito que ele é capaz de fazer isso pela Grécia e pelo Dortmund. E depois disso ele pode ir para coisas ainda maiores e melhores.

"Konstantelias também, meia-atacante. Ele foi um dos melhores jogadores da Grécia por pelo menos dois ou três anos. Na verdade, ele deixou o PAOK mais tarde do que eu esperava. E dá para ter uma noção do sentimento dos torcedores com a saída dele porque houve protestos do lado de fora do estádio quando ele foi vendido. Mas ele é excelente. É uma pena que ele tenha se machucado. Espero muito que volte mais forte."

Ele acrescenta: "Nunca tivemos um trio ofensivo assim antes. Quer dizer, em termos do estilo de jogo do Konstantelias, ele é um meia-atacante, obviamente, um grande passador da bola, também consegue finalizar muito bem. Ele é muito talentoso por natureza.

"Então ele é um jogador bastante versátil. Também é ambidestro, então tem muita flexibilidade com a bola. Ele já era praticamente o melhor jogador da liga depois que Tzolis saiu, e estava no começo dos 20, no fim da adolescência. E isso diz muito, talvez não sobre o nível da liga, mas sobre o talento dele. Então, ser um dos principais jogadores imediatamente e nem sequer ter 21 anos na época diz muito sobre ele.

"E o Dortmund é um nível excelente para ele jogar. É apenas uma grande pena que ele tenha sofrido essa lesão, porque acho que ele com certeza estaria na seleção agora, e com certeza estaria brilhando no Borussia Dortmund."