CINCINNATI: A despedida de Mauricio Pochettino da seleção masculina dos Estados Unidos trouxe mais do mesmo: mais lances de destaque, mais gols e uma última vitória com eficiência antes de sua partida para Manchester.

Depois de golear o Haiti por 6 a 0 no sábado, a seleção dos EUA voltou a superar o mesmo adversário na terça-feira, em Cincinnati. Desta vez, o placar foi de apenas 2 a 0, mas a partida seguiu em grande parte o roteiro esperado: os norte-americanos dominaram por longos períodos e saíram com uma vitória sem grandes dificuldades.

Os gols da seleção dos EUA, porém, não foram nada comuns. Foram espetaculares. O primeiro saiu dos pés de Christian Pulisic, que marcou seu terceiro gol em dois jogos com uma bicicleta fantástica. Julian Hall também balançou a rede antes do intervalo, com uma jogada impressionante: exibiu uma sequência de toques habilidosos e finalizou como centroavante para deixar a vitória bem encaminhada ainda no primeiro tempo.

Com isso, a seleção dos EUA avança, como esperado, às semifinais da Liga das Nações da Concacaf e garante mais uma oportunidade de se tornar a principal força da região. Essa chance, porém, virá sem Pochettino, já que outra pessoa se prepara para assumir o comando. Durante toda a semana, Pochettino disse que pretendia deixar a equipe em boas condições e, com a vitória de terça-feira, foi exatamente o que fez: entregou ao próximo técnico uma equipe embalada e a chance de conquistar um título.

A GOAL analisa os vencedores e perdedores da vitória da seleção dos EUA sobre o Haiti...