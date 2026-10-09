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USMNT XI 1-1GOAL

Christian Pulisic e Cavan Sullivan vão unir forças? Projetando a convocação de Mauricio Pochettino para as quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF com os Estados Unidos

Christian Pulisic pode unir forças com Cavan Sullivan, mas quem mais entra na lista? A GOAL projeta a convocação da seleção dos Estados Unidos para as quartas de final da Liga das Nações em novembro.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • A sequência de quatro amistosos da seleção masculina dos EUA acabou de terminar, mas todos os olhares já estão voltados para a próxima leva de jogos. Afinal, eles chegarão antes do que você imagina.

    Então, com isso em mente, vamos olhar para a frente.

    Os EUA enfrentarão o Haiti nas quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF, em novembro, no que serão os primeiros jogos oficiais da equipe desde a Copa do Mundo. Nas últimas semanas, o time disputou quatro amistosos com um elenco repleto de adolescentes. Agora, com uma competição de verdade se aproximando, quantos desses adolescentes continuarão por perto?

    Alguns podem, com certeza. Houve, porém, algumas ausências importantes nesta convocação mais recente. Quais foram temporárias? Quais nem tanto? Agora, com o grupo de jogadores ampliado, Mauricio Pochettino tem ainda mais decisões a tomar enquanto monta seu elenco para os primeiros jogos realmente importantes do ciclo de 2030.

    Então, quem ele poderia convocar? GOAL analisa um possível elenco de 23 jogadores...

  • GOLEIROS

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Um novo candidato chegou oficialmente com um início forte contra o México.

    Matt Freese, Diego Kochen, Brian Schwake

    Na disputa: Chris Brady, Patrick, Matt Turner

    Havia quatro convocados para estes quatro amistosos, mas serão três para a Liga das Nações. Quem fica fora?

    Freese é o titular da Copa do Mundo que está de volta. Brady também tem experiência em Copa do Mundo. Schwake foi bem, particularmente contra o Canadá. E depois há Kochen, que aparentemente deu o salto de promessa para jogador da seleção principal com sua atuação contra o México. Será difícil escolher quem sobra, mas, com base apenas no desempenho nesta convocação, provavelmente seria Brady neste momento, embora as coisas possam mudar no próximo mês.

    A questão então passa a ser: “quem começa jogando?” Vamos descobrir em novembro, mas essa escolha será importante para Pochettino e sua comissão.


  • DEFENSORES

    imago-sport-1083977353.jpg
    ZUMA Press Wire

    O grupo defensivo deve parecer bem familiar.

    Max Arfsten, George Campbell, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty

    Na disputa: Luca Bombino, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Joe Scally, John Tolkin, Frankie Westfield

    Um grupo carregado de veteranos, mas há motivos para isso. O primeiro é que estes não são amistosos, claro, ou, como Pochettino preferiria dizer, são jogos oficiais. O outro é que alguns dos destaques baseados na MLS estarão nos playoffs. Para aqueles que são vitais, os EUA podem lidar com isso. Para os jovens que estiveram neste acampamento mais recente e ainda precisam de mais rodagem, tudo bem deixá-los jogar por seus clubes.

    É por isso que você verá em grande parte os pesos-pesados baseados na Europa aqui. Freeman e Dest cuidam do lado direito, enquanto Robinson e Arfsten cuidam do esquerdo. Depois, há muitas opções na zaga. Quem vai começar ao lado de Richards, porém? Isso continua sendo um tema de debate, talvez ainda mais depois deste acampamento mais recente.

  • MEIO-CAMPISTAS

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Quem vai se juntar a Adams no coração do meio-campo da seleção dos EUA?

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Malik Tillman

    Na briga: Brenden Aaronson, Gianluca Busio, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Rokas Pukstas, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Niko Tsakiris

    Os grandes nomes estão aqui, mas há algumas decisões a serem tomadas, com certeza.

    Parece que cinco dessas vagas estão praticamente garantidas: Adams, Berhalter, McKennie, Reyna e Tillman. Isso deixa mais duas, que podem ser preenchidas de várias formas. Se alguém como McGlynn, por exemplo, continuar se destacando na Championship, uma pode ficar com ele. Talvez a ligação de Morris com Berhalter lhe renda um retorno à seleção dos EUA. Quem sabe um dos jogadores da MLS seja considerado necessário depois de impressionar Pochettino neste camp.

    Enquanto isso, vamos com as duas opções mais intrigantes. Cardoso é um jogador que a seleção dos EUA ainda está desesperada para destravar, em grande parte porque fazer isso elevaria um pouco o teto da equipe. E depois há Musah, que não se destacou neste camp mais recente, mas poderia fazê-lo se fosse escalado para jogar em uma posição mais central.

  • ATACANTES

    USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Se estiver em forma, Pulisic certamente estará de volta na próxima convocação.

    Folarin Balogun, Julian Hall, Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Cavan Sullivan

    Na disputa: Mathis Albert, Cole Campbell, Justin Ellis, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas

    Vamos tirar o óbvio do caminho: a seleção masculina dos EUA não vai “seguir em frente” sem Pulisic. Há críticos de sobra após a Copa do Mundo deste verão, e as críticas são justas. No entanto, é tolice pensar que os dias de Pulisic liderando a seleção masculina dos EUA acabaram. Ele seguirá sendo uma peça-chave neste ciclo. É bom demais para não ser.

    Dito isso, como montar o time ao redor dele? Balogun é um nome óbvio, e a situação dele no clube faz com que a seleção masculina dos EUA seja mais importante do que nunca para o atacante. Atrás dele, Pepi já está estabelecido, enquanto Hall chegou bem perto de se firmar com sua janela de três gols.

    E aí há o outro grande nome: Sullivan. Mais uma vez, não é o ideal tirar jogadores da MLS de seus clubes, mas, dependendo da situação do Union nos playoffs, talvez valha a pena chamar Sullivan. Ele está muito mais perto de estar pronto para a seleção masculina dos EUA do que a maioria, então, se o timing encaixar, vamos ver do que o garoto é capaz em um jogo de verdade.