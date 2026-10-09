A sequência de quatro amistosos da seleção masculina dos EUA acabou de terminar, mas todos os olhares já estão voltados para a próxima leva de jogos. Afinal, eles chegarão antes do que você imagina.

Então, com isso em mente, vamos olhar para a frente.

Os EUA enfrentarão o Haiti nas quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF, em novembro, no que serão os primeiros jogos oficiais da equipe desde a Copa do Mundo. Nas últimas semanas, o time disputou quatro amistosos com um elenco repleto de adolescentes. Agora, com uma competição de verdade se aproximando, quantos desses adolescentes continuarão por perto?

Alguns podem, com certeza. Houve, porém, algumas ausências importantes nesta convocação mais recente. Quais foram temporárias? Quais nem tanto? Agora, com o grupo de jogadores ampliado, Mauricio Pochettino tem ainda mais decisões a tomar enquanto monta seu elenco para os primeiros jogos realmente importantes do ciclo de 2030.

Então, quem ele poderia convocar? GOAL analisa um possível elenco de 23 jogadores...