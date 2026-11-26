É Dia de Ação de Graças, e todos sabemos o que isso significa. Peru, molho, purê de batatas e recheio estão no cardápio. Há muito pelo que agradecer, e não apenas à mesa: o futebol também entra nessa lista.

É claro que existem coisas mais importantes na vida pelas quais agradecer nesta época do ano, mas vale reconhecer o papel do esporte no cotidiano. Para alguns, é uma obsessão. Para outros, uma distração. Se você está lendo esta matéria, porém, é razoável supor que gosta de ter o futebol em sua vida de alguma forma.

Então, vamos nos sentar, deixar o garfo de lado por um instante e agradecer por tudo de bom no futebol dos Estados Unidos. E também, tão importante quanto, por tudo o que vem pela frente e merece nossa empolgação.