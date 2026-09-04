Chloe Sarwie: a ambiciosa adolescente do Chelsea que pode ser a resposta para o antigo problema da Inglaterra na lateral esquerda
A turnê de pré-temporada do Chelsea pela Austrália e Nova Zelândia foi recebida com grande entusiasmo neste verão, com torcedores do Chelsea comparecendo para ver as vencedoras de seis dos últimos sete títulos da Women's Super League em ação. Havia nomes consagrados para admirar, como Lucy Bronze e Lauren James, uma favorita local, na australiana Ellie Carpenter, além de novas contratações para observar de perto, enquanto Katie McCabe e Giulia Dragoni vestiam as cores do clube pela primeira vez.
Mas a pré-temporada também é uma chance para os torcedores verem de perto os principais jovens talentos que buscam mais espaço no time principal. Nesta turnê, Lola Brown, que acabou de assinar um novo contrato de longo prazo com o clube, teve suas oportunidades, assim como a contratação de verão Nelly Las e Lexi Potter, a jovem meio-campista que teve seus momentos na temporada passada, mais notavelmente quando marcou o gol da vitória contra o Brighton, em março.
Potter ganhou as manchetes naquele dia, mas ajudando a confirmar a vitória estava outra revelação da base do Chelsea, a lateral-esquerda Chloe Sarwie, de 17 anos. Foi uma das sete aparições que a adolescente fez durante a temporada 2025-26, e ela também ganhou uma boa minutagem nos dois jogos do Chelsea no hemisfério sul neste verão, antes do que espera ser uma campanha com ainda mais oportunidades.
Destacando-se como uma das jogadoras mais talentosas e empolgantes que surgiram das categorias de base do Chelsea, também vale notar que Sarwie atua em uma posição de grande necessidade para a Inglaterra e que ela já brilhou pelas Lionesses de base até o nível sub-23, apesar de ainda ser tão jovem.
Então, quem é esse grande talento adolescente e como ela já conseguiu entrar no elenco principal de um dos melhores times da Europa?
Onde tudo começou
O interesse de Sarwie em jogar futebol surgiu ao ir assistir aos jogos do irmão mais velho, mas essa não era a única atividade de que ela gostava quando era menina. A joia do Chelsea também era uma dançarina talentosa, principalmente no balé, mas também no sapateado. E isso não era apenas um hobby passageiro, já que Sarwie se apresentava todos os anos no His Majesty's Theatre, no West End.
Há elementos de sua trajetória na dança que se ligam à trajetória da internacional de base da Inglaterra no futebol, além de coisas aprendidas nesse universo que a ajudaram a chegar ao time principal do Chelsea. Para começar, ela sabe bem como são os nervos de se apresentar em um grande palco por causa dessas experiências no His Majesty's Theatre, e como lidar com isso.
"Em alguns momentos, você usa certas técnicas de respiração, e isso ajuda muito", explicou no podcast We Are Chelsea. "Comecei a fazer isso no balé, e levar isso adiante tem sido muito útil." Do ponto de vista técnico, Sarwie acredita que seu "estilo de drible meio que tem ligação com" o tempo em que dançava também. "O balé me deixou leve nos pés", disse ao Guardian.
Um dia, enquanto chutava uma bola no parque enquanto o irmão jogava uma partida, um treinador abordou Sarwie e disse: "Você já deveria estar jogando por uma academia". Aos nove anos, ela estaria, no Chelsea. Antes ponta e meia-atacante, a jogadora de 17 anos desde então se firmou na lateral esquerda durante sua ascensão nas fileiras do Chelsea e das seleções de base da Inglaterra.
A grande chance
Sarwie alcançou vários marcos durante a temporada 2025-26. Depois de ter sido relacionada pela primeira vez para uma partida na campanha anterior, foi em outubro do ano passado que, aos 16 anos, ela fez sua estreia no time principal, saindo do banco no segundo tempo do empate por 1 a 1 do Chelsea com o Twente, na Liga dos Campeões.
Isso disse muito sobre a confiança da técnica Sonia Bompastor em Sarwie, já que ela optou por colocá-la no jogo mesmo com o resultado ainda indefinido, confiança compartilhada por outras jogadoras do elenco. "Ela é uma jogadora muito jovem e empolgante, e tem muito talento", disse Carpenter, lateral da seleção australiana e do Chelsea, sobre Sarwie após a partida. "Tomara que possamos vê-la mais vezes."
E veríamos. Em março, após mais algumas entradas saindo do banco e a assinatura de seu primeiro contrato profissional no mês anterior, Sarwie fez sua estreia como titular no time principal ao começar jogando contra o London City Lionesses.
"Significa tudo para mim", disse ela depois. "Tenho trabalhado muito duro ao longo de toda a academia e, finalmente, fazer parte do time principal, assinar meu contrato e ter minha primeira chance como titular. Sou eternamente grata. Só preciso continuar trabalhando duro e seguir mostrando que realmente devo estar naquele time titular."
Como está indo
Não foi só o status de Sarwie no Chelsea que cresceu muito no último ano. Sua posição na estrutura da seleção nacional também melhorou de forma drástica. No verão passado, a adolescente era a integrante mais jovem da seleção da Inglaterra que foi ao Europeu sub-19, embora não tenha entrado em campo por um minuto sequer.
Cinco meses depois, ainda com apenas 16 anos, ela estava na seleção sub-23. Em abril, quando a Inglaterra venceu a Holanda por 1 a 0 nas semifinais da Competição Europeia Sub-23, Sarwie foi eleita a melhor em campo. Alguns dias depois, ela foi titular novamente na vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre a Suécia na final, garantindo o título do torneio.
"É loucura", disse ela no podcast We Are Chelsea, ao relembrar os jogos. "A jogadora mais velha é seis anos mais velha do que eu!"
Maiores pontos fortes
Tendo atuado mais avançada no campo nos primeiros anos da carreira, não é nenhuma grande surpresa que as qualidades ofensivas de Sarwie chamem especialmente a atenção. Tecnicamente soberba, ela adora uma arrancada sinuosa pela ponta para criar a chance de cruzar, com seus cruzamentos de pé esquerdo sendo excelentes tanto com a bola rolando quanto em situações de bola parada.
Disposta a se expressar em campo, a jogadora de 17 anos tem grande repertório de dribles e uma mentalidade positiva e voltada para a frente, o que lhe permite superar defensoras em situações de um contra um.
"Assim que recebo a bola, quero fazer algo acontecer quando vou ao ataque", disse ela na última temporada. Sarwie também vem melhorando muito quando desempenha o outro papel nessas situações, cronometrando bem os desarmes para conter as adversárias, além de ter a energia e a dedicação para percorrer o corredor de um lado ao outro, como qualquer técnico deseja em uma lateral moderna.
Depois, há todas as qualidades psicológicas que Sarwie possui. Ela fala de forma impressionante sobre pressão e sobre como lidar com isso, recorrendo às experiências que teve no balé como parte desse processo, e também tem uma mentalidade muito saudável que será extremamente útil à medida que continuar avançando no futebol profissional.
"Não existe fracasso. Ou você tem sucesso ou aprende", disse ao Women's Soccer Podcast. "Quando você percebe isso, pode ter sucesso em qualquer coisa.”
Margem para melhorar
Há várias coisas às quais Sarwie ainda está se adaptando no futebol profissional, o que é esperado de alguém que estreou com apenas 16 anos na temporada passada.
“É um salto enorme”, admitiu no podcast We Are Chelsea. Questionada sobre algumas dessas diferenças, ela destacou “a velocidade do jogo”, o fato de que “sua tomada de decisão tem que ser 10 vezes mais rápida” e que “você tem que manter a qualidade junto com isso” como elementos marcantes aos quais tem se ajustado. “É muita coisa em comparação com o futebol de base”, disse.
Há também os aspectos físicos, com Sarwie ainda em desenvolvimento no que diz respeito à força, mas também à forma de usar isso na WSL.
“Ela é muito boa. Uma lateral muito boa”, disse Nathalie Bjorn, defensora do Chelsea, à GOAL neste verão sobre a talentosa companheira de equipe adolescente. “Ela simplesmente segue trabalhando duro e é muito técnica. Ser lateral também não é fácil, especialmente nesta liga, quando há tantas jogadoras tão físicas. Ela só precisa aprender a usar o corpo, mas acho que vai evoluir nisso, 100%.”
Até mesmo as coisas fora de campo levam algum tempo para se acostumar quando você chega tão jovem ao futebol profissional. “No início, foi muito assustador. Só de tentar socializar com [jogadoras do time principal], é tipo: ‘O que eu digo?’”, afirmou Sarwie no podcast We Are Chelsea, ao refletir sobre sua ascensão de uma forma cativantemente identificável. Mas isso é algo com que ela claramente já está se acostumando agora, à medida que se torna mais habituada a ser uma jogadora do time principal do clube.
A próxima... Katie McCabe?
Curiosamente, há elementos no jogo de Sarwie que lembram Katie McCabe, a ex-defensora do Arsenal que se juntou ao Blues neste verão. A adolescente sempre parece dar um primeiro toque muito intencional, sempre tirando a bola do corpo e com a clara vontade de jogar para a frente, de forma semelhante a McCabe. As duas são jogadoras agressivas, com real ameaça ofensiva, algo potencializado pela intensidade para subir e descer pelo lado do campo e pela excelente capacidade de cruzamento, com a bola rolando e em bolas paradas.
Mas, embora Sarwie ainda esteja desenvolvendo o lado defensivo do seu jogo e a consistência na qualidade dos cruzamentos, ela tem uma capacidade de drible que lhe dá potencial para passar por várias jogadoras em uma arrancada sinuosa, de uma forma que McCabe não tem. Isso se parece mais com a companheira de equipe Sandy Baltimore, que é uma jogadora naturalmente aberta pelos lados. A habilidade de Sarwie e sua confiança para partir para o um contra um são realmente um grande destaque.
O que vem a seguir?
A exposição de Sarwie ao futebol do time principal na temporada passada veio em pequenas doses e, por isso, um aumento no total de minutos e no número de oportunidades certamente será uma meta para a jogadora de 17 anos durante a campanha de 2026-27. Bompastor espera também poder recorrer à adolescente como opção de rotação, para manter Baltimore mais avançada em campo, onde é mais efetiva.
Antes de voltar sua atenção para assuntos do clube, porém, o foco de Sarwie estará na Inglaterra e na Copa do Mundo Feminina Sub-20, que, apesar das ameaças de um boicote da Uefa, está marcada para seguir como planejado em 5 de setembro. As Young Lionesses se classificaram por meio da Euro Feminina Sub-19 do ano passado, torneio no qual Sarwie não entrou em campo. Desde então, porém, ela se tornou uma jogadora mais importante para a Inglaterra e terá um papel importante a desempenhar na Polônia.
Diante desse contexto, prever um salto para a seleção principal da Inglaterra pode parecer prematuro, mas Sarwie atua em uma posição de real necessidade no esquema das Lionesses. Sarina Wiegman teve poucas opções na lateral esquerda ao longo de seus cinco anos no comando, então já há comentaristas prevendo uma convocação para a equipe principal mais cedo ou mais tarde se a adolescente conseguir dar passos à frente nesta temporada.
Seria mais um grande passo para uma jogadora que teve de se adaptar a muitos ambientes novos nos últimos 12 meses, mas, pela forma como fala, fica claro que a confiança e a crença em si mesma de Sarwie só melhoram junto com seu talento.
“Quero ser aquela jogadora que consegue surpreender as pessoas constantemente, que esteja lá em cima como uma das melhores", disse ela ao the Guardian no início deste ano. Se continuar trabalhando duro, Sarwie certamente tem potencial para chegar lá.