Chloe Sarwie: a ambiciosa adolescente do Chelsea que pode ser a resposta para o antigo problema da Inglaterra na lateral esquerda

A turnê de pré-temporada do Chelsea pela Austrália e Nova Zelândia foi recebida com grande entusiasmo neste verão, com torcedores do Chelsea comparecendo para ver as vencedoras de seis dos últimos sete títulos da Women's Super League em ação. Havia nomes consagrados para admirar, como Lucy Bronze e Lauren James, uma favorita local, na australiana Ellie Carpenter, além de novas contratações para observar de perto, enquanto Katie McCabe e Giulia Dragoni vestiam as cores do clube pela primeira vez.

Mas a pré-temporada também é uma chance para os torcedores verem de perto os principais jovens talentos que buscam mais espaço no time principal. Nesta turnê, Lola Brown, que acabou de assinar um novo contrato de longo prazo com o clube, teve suas oportunidades, assim como a contratação de verão Nelly Las e Lexi Potter, a jovem meio-campista que teve seus momentos na temporada passada, mais notavelmente quando marcou o gol da vitória contra o Brighton, em março.

Potter ganhou as manchetes naquele dia, mas ajudando a confirmar a vitória estava outra revelação da base do Chelsea, a lateral-esquerda Chloe Sarwie, de 17 anos. Foi uma das sete aparições que a adolescente fez durante a temporada 2025-26, e ela também ganhou uma boa minutagem nos dois jogos do Chelsea no hemisfério sul neste verão, antes do que espera ser uma campanha com ainda mais oportunidades.

Destacando-se como uma das jogadoras mais talentosas e empolgantes que surgiram das categorias de base do Chelsea, também vale notar que Sarwie atua em uma posição de grande necessidade para a Inglaterra e que ela já brilhou pelas Lionesses de base até o nível sub-23, apesar de ainda ser tão jovem.

Então, quem é esse grande talento adolescente e como ela já conseguiu entrar no elenco principal de um dos melhores times da Europa?