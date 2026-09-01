Chloe Kelly, Beth Mead e 13 jogadoras da Inglaterra que precisam de uma grande temporada da WSL antes da candidatura inglesa à Copa do Mundo Feminina de 2027
Sempre há empolgação quando uma nova temporada começa, mas as narrativas e histórias que se desenrolam ao longo de uma campanha ficam ainda mais interessantes em ano de Copa do Mundo. Seja para apenas entrar na convocação, conquistar espaço no time titular ou manter um lugar na equipe, muita coisa pode ser ditada pelo desempenho no clube, e isso não é diferente quando se trata da Inglaterra.
A equipe de Sarina Wiegman foi vice-campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023, ao perder por 1 a 0 para a Espanha na final, e estará desesperada para ir um passo além no Brasil no próximo verão europeu. A classificação ainda precisa ser garantida, com um confronto de ida e volta contra a Grécia em outubro, mas a expectativa é de que isso aconteça e, se acontecer, boa parte do elenco do torneio de 2023 estará novamente em evidência em 2027, já que Alessia Russo, Lauren James e Lucy Bronze parecem nomes certos mesmo com nove meses pela frente. Mas e os outros nomes na disputa?
Na sexta-feira, começa a nova temporada da Women's Super League, a divisão em que atua a maioria das jogadoras da Inglaterra de Wiegman, assim como aquelas que esperam entrar no grupo. Então, quem inicia a campanha precisando de um grande ano para melhorar suas chances em relação à Copa do Mundo? GOAL destaca 13 nomes com muito em jogo...
Khiara Keating (Liverpool)
É verdade que nove meses são muito tempo no futebol, então muita coisa pode mudar entre agora e o próximo verão, mas parece improvável que Hannah Hampton perca seu lugar como goleira número 1 da Inglaterra antes da Copa do Mundo Feminina de 2027. A hierarquia atrás dela, porém, é um pouco mais equilibrada.
Anna Moorhouse tem sido presença constante nas convocações da Inglaterra desde o fim de 2024, um status sem dúvida ajudado pela regularidade de seus minutos em campo nos Estados Unidos com o Orlando Pride. No entanto, Khiara Keating foi reconhecida como a segunda opção no gol, atrás de Hampton, na Euro 2025, destacando a confiança que Wiegman tem em seu talento e potencial.
Keating saiu das convocações da seleção principal da Inglaterra na temporada passada por causa de falta de tempo de jogo no Manchester City. Com apenas sete partidas como titular em todas as competições, a jogadora de 22 anos acabou na equipe sub-23 em alguns momentos por conta disso, o que torna pouco surpreendente sua decisão de deixar o Manchester City neste verão.
Keating se reuniu com o ex-técnico do City Gareth Taylor no Liverpool, onde deve ser a goleira número 1 do clube. Se conseguir mostrar as qualidades que lhe permitiram entrar no grupo da Inglaterra durante uma notável campanha de 2023-24, comandada por Taylor, ela pode forçar seu retorno ao elenco de Wiegman para a Copa do Mundo.
Ellie Roebuck (Aston Villa)
Se Keating voltasse à convocação, seria no lugar de quem? Isso vai depender da forma de Moorhouse, mas também de Ellie Roebuck, que conseguiu voltar ao grupo da Inglaterra em meio à falta de minutos de Keating na temporada passada.
Não faz muito tempo que Roebuck era vista como a herdeira de longo prazo do posto de goleira da Inglaterra. Ela entrou no time principal do Manchester City ainda adolescente e brilhou tanto que se presumiu que, quando houvesse a troca de guarda sob as traves, com Karen Bardsley e Carly Telford ambas na casa dos 30 anos na Copa do Mundo de 2019, seria Roebuck quem assumiria a camisa 1.
No entanto, Wiegman fez de Mary Earps a primeira escolha quando assumiu o comando em 2021, e a nova goleira do London City Lionesses teve desempenho tão bom que manteve a posição por vários anos. Roebuck seguiu nas convocações, mas como reserva, até que a falta de tempo de jogo e um sério susto de saúde na temporada 2023-24 a tiraram da disputa.
Depois de se recuperar de um tipo de AVC, Roebuck, que ainda tem apenas 26 anos, voltou à WSL no ano passado para se juntar ao Aston Villa e participou de três das últimas quatro convocações da Inglaterra, apesar de dividir a titularidade no Midlands com Sabrina D'Angelo.
Parece haver mais concorrência por sua vaga nesta temporada, com as contratações de Akane Okuma e Emily Ramsey após a saída de D'Angelo, mas, se Roebuck conseguir levar a melhor nessa disputa, suas chances de integrar sua primeira convocação para a Copa do Mundo serão altas.
Freya Godfrey (London City Lionesses)
Uma das maiores questões em torno da agitada janela de transferências de verão do London City Lionesses diz respeito às jovens jogadoras do elenco. Depois de dar mais minutos a talentos de 23 anos ou menos do que qualquer outro time da WSL na temporada passada, a chegada de estrelas já consagradas faz com que isso pareça improvável de se repetir na próxima campanha. O que isso significa, então, para Freya Godfrey?
Eleita a Jogadora das Jogadoras da Temporada do London City na última temporada, a atleta de 21 anos entrou no grupo principal da Inglaterra graças à sua boa fase e assinou um novo contrato neste verão até 2029. Mas a concorrência por seu lugar na linha de ataque aumentou significativamente, principalmente devido à chegada de Kadidiatou Diani, vinda do Lyon.
Se os minutos de Godfrey diminuírem drasticamente neste ano, suas chances de entrar na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo também cairão. No entanto, se conseguir manter seu lugar na escalação, depois de ter somado mais gols e assistências na WSL na última temporada do que qualquer outra jogadora do London City, ela pode estar a caminho de viver uma experiência memorável no Brasil.
Niamh Charles (Manchester City)
A lateral-esquerda voltou a aparecer como uma posição problemática para a Inglaterra. Wiegman tem tido poucas opções por ali desde que chegou, há cinco anos, com Rachel Daly, Jess Carter e Alex Greenwood tendo atuado fora de posição na função nos últimos três grandes torneios. Na temporada passada, essa falta de opções óbvias e de alto nível foi agravada por lesões de Niamh Charles, que parecia ter assumido a vaga por um período.
Charles está recomeçando neste ano, trocando o Chelsea pelo Manchester City. As campeãs da WSL precisavam desesperadamente de um novo nome para a posição, depois de terem utilizado Greenwood ali com diferentes níveis de sucesso na última temporada, e acreditam ter encontrado em Charles o que precisavam.
Falando à GOAL antes da nova temporada, o técnico do City, Andree Jeglertz, deu grande valor à experiência da jogadora de 27 anos em uma cultura vencedora no Chelsea e acrescentou: "Ela também tem uma grande personalidade e qualidade como lateral-esquerda, sendo boa tanto na parte defensiva quanto na ofensiva."
Charles deve ser titular importante nesta equipe do City, e o estilo de jogo deve permitir que ela brilhe. Se conseguir deixar para trás uma difícil temporada 2025/26 e voltar à boa forma, isso também será uma ótima notícia para Wiegman enquanto ela define suas opções para a lateral esquerda visando o Brasil.
Leah Williamson (Arsenal)
Se estiver em forma, não há dúvida sobre o papel de Leah Williamson na Inglaterra. Como capitã, ela é titular absoluta e um pilar importante desta equipe. As palavras-chave em tudo isso, porém, são “se estiver em forma”.
Tem sido alguns anos difíceis para a estrela do Arsenal. Uma lesão no ligamento cruzado anterior no fim da temporada 2022-23 a tirou da Copa do Mundo daquele verão, roubando dela a chance de liderar seu país no maior palco, e, embora tenha conseguido se recuperar para levar a Inglaterra como capitã ao título da Euro 2025, ela tem enfrentado problemas físicos desde então. Uma operação no joelho veio depois daquele torneio, deixando Williamson fora por vários meses, e 2026 começou com distensões na panturrilha, na coxa e no tendão da coxa, o que fez com que ela começasse apenas dois jogos da WSL na última temporada.
Esta temporada, então, é sobre Williamson deixar tudo isso para trás. De novo, se ela estiver em forma, é titular, capitã e uma jogadora-chave. A Inglaterra espera que seja esse o caso rumo à Copa do Mundo de 2027.
Grace Clinton (Manchester City)
A empolgação em torno de Grace Clinton vem crescendo desde a Copa do Mundo passada, graças à sua maravilhosa temporada 2023-24 por empréstimo no Tottenham. Isso levou à estreia pela Inglaterra e permitiu que a versátil meio-campista se firmasse no time principal do Manchester United, onde deu continuidade ao seu grande momento.
Então, no verão passado, Clinton trocou o United pelo Manchester City em uma surpreendente negociação no último dia da janela. Mas, enquanto Jess Park, que fez o caminho inverso em uma notável troca de transferências, teve uma grande primeira temporada de vermelho, Clinton teve dificuldades de azul. Isso se deveu em parte a alguns problemas físicos, à concorrência por vagas e ao fato de atuar fora de posição, mas também porque a jogadora de 23 anos não conseguiu exatamente impor sua marca nos jogos quando teve a oportunidade. Isso também teve um impacto negativo em sua situação na Inglaterra, com os minutos de Clinton diminuindo à medida que Wiegman apontava essa falta no nível de clube.
O técnico do City, Jeglertz, espera que esta temporada seja diferente. "Estou muito animado para ver qual será o próximo passo para ela", disse ele recentemente à GOAL. "É difícil porque havia muita expectativa sobre ela. Então, ao chegar ao nosso ambiente, é uma coisa nova. É um passo difícil de dar e foi uma temporada de altos e baixos para ela emocionalmente, com lesões, mas, no fim das contas, ela estava jogando a final da FA Cup. Ela estava no time titular. Confio muito nela. Mas precisamos de consistência da parte dela. Ela realmente quer dar esse passo. Está muito ansiosa, então estou muito animado para ver aonde podemos levá-la neste ano."
Desde que isso signifique seguir em frente, e com tempo de jogo, Clinton deve estar na seleção da Inglaterra e brigando por minutos na Copa do Mundo. Caso contrário, porém, ela pode acabar assistindo de casa.
Laura Blindkilde Brown (Manchester City)
Uma das estrelas revelação da Inglaterra na temporada 2025-26 foi Laura Blindkilde Brown, que conquistou seu espaço no time titular do Manchester City e teve papel importante na conquista do primeiro título da WSL pelo clube em 10 anos. Esse desempenho demorou a render frutos na Inglaterra, com uma surpreendente falta de minutos nos quatro amistosos com os quais a equipe de Wiegman encerrou 2025, mas as oportunidades viriam no Ano-Novo, com partidas como titular contra Islândia e Ucrânia.
A ascensão de Blindkilde Brown ajuda a lidar com uma questão importante na seleção da Inglaterra, já que falta profundidade nas funções mais recuadas do meio-campo. No entanto, para seguir na disputa por uma vaga como solução para esse setor, a jogadora de 22 anos precisa confirmar seu grande ano em 2026-27 em meio à concorrência crescente por espaço.
A chegada de Sam Coffey ao City em janeiro representa a maior ameaça ao tempo de jogo de Blindkilde Brown, com Clinton e Sydney Lohmann também cotadas para ter temporadas mais impactantes no meio-campo desta vez. Mas haverá mais minutos disponíveis agora que o City voltou à Champions League, e, se Blindkilde Brown aproveitar suas oportunidades em 2026-27 como fez na última temporada, suas chances de ir ao Brasil serão enormes.
Chloe Kelly (Arsenal)
Há pouco mais de 12 meses, quando a Inglaterra defendeu seu título da Eurocopa de forma dramática, Chloe Kelly foi a estrela. Seus atos decisivos ajudaram a Inglaterra a completar uma campanha notável rumo à glória, com contribuições importantes na vitória sobre a Suécia nas quartas de final, na incrível virada contra a Itália na semifinal e depois na final, quando seu pênalti derrubou a Espanha na disputa por pênaltis.
Tudo isso aconteceu após uma das temporadas mais difíceis da carreira de Kelly, que a viu perder completamente espaço no Manchester City até que um empréstimo para o Arsenal, em janeiro, reacendeu sua forma antes da Euro. Havia, portanto, muita expectativa sobre como poderia ser a temporada 2025-26 de Kelly, dado o embalo com que ela chegou a ela após esse sucesso com a Inglaterra. No entanto, no fim, ela nunca realmente engrenou.
Kelly sofreu com lesões, o que fez com que ela começasse apenas três jogos antes da pausa de inverno, com só mais seis partidas como titular até o fim da campanha. Dado o quanto ela já provou ser capaz de mudar um jogo, Wiegman tentou dar a Kelly a sequência de que ela precisava durante os períodos de treinos da Inglaterra, mas a falta de ritmo muitas vezes ficou evidente, com a ponta inclusive saindo mancando aos 23 minutos de um amistoso contra Gana, em dezembro. Simplesmente não foi o ano dela.
"Eu tinha grandes objetivos para fazer coisas incríveis no Arsenal na minha primeira temporada completa e fiquei um pouco decepcionada por não conseguir", disse ela recentemente. "Acho que eu precisava deste verão para trabalhar em mim fisicamente, equilibrando o trabalho na academia, no campo e tendo tempo de descanso. Estou em um momento muito bom agora. Meu principal objetivo é me manter em forma e descansada durante toda a temporada e estar pronta quando for chamada."
Uma nova temporada será bem-vinda enquanto Kelly busca ser a jogadora decisiva que Arsenal e Inglaterra sabem que ela pode ser na preparação para a Copa do Mundo do próximo verão. Provar sua condição física será vital se a jogadora de 28 anos quiser ser tão protagonista no Brasil quanto foi na Suíça.
Aggie Beever-Jones (Chelsea)
Pode nos interromper se você já ouviu essa antes, mas a temporada 2025-26 de Aggie Beever-Jones foi marcada por lesões incômodas. A atacante, na verdade, começou em ótima forma, marcando um hat-trick contra o AC Milan no último amistoso de pré-temporada do Chelsea, e confirmou isso com gols em cada um de seus quatro primeiros jogos da WSL. No entanto, apenas mais dois gols em todas as competições viriam depois do fim de setembro.
Parte disso se deveu à forma, com a jogadora de 23 anos sem conseguir balançar as redes em seus 10 jogos seguintes, apesar de ter sido titular em oito deles, e então as lesões viraram um problema no Ano-Novo, particularmente no tornozelo, o que fez com que ela fosse titular apenas duas vezes em 2026.
Se Beever-Jones estiver lesionada, e com Michelle Agyemang se recuperando de uma ruptura do LCA, a Inglaterra não tem opções naturais para ser reserva de Russo na função de centroavante. Wiegman espera poder contar com a estrela do Chelsea de forma mais confiável no próximo ano, portanto, com boa forma e saúde ao longo de 2026-27 sendo muito bem-vindas por todas as partes.
Beth Mead (Manchester City)
Seria uma verdadeira surpresa se Beth Mead não fosse para a Copa do Mundo no próximo verão, mas a questão é que tipo de papel ela poderia desempenhar. A jogadora de 31 anos foi titular apenas uma vez na Euro 2025, depois de ter sido a estrela da Euro 2022, embora também tenha tido um papel importante saindo do banco. Ainda assim, o objetivo de Mead será ser titular no Brasil, algo pelo qual ela vai lutar agora com a camisa do Manchester City, após deixar o Arsenal.
Alguns levantaram dúvidas sobre quanto tempo de jogo Mead poderá ter no City, já que ela disputará minutos pelos lados com Mary Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino e Iman Beney, mas ela mostrou versatilidade para atuar centralizada na Euro mais recente e há a sugestão de que possa retomar essa função em Manchester, com Jeglertz destacando sua capacidade de jogar "em muitas posições".
"Beth vai se encaixar perfeitamente na forma como jogamos", acrescentou o técnico do City. "Ela é uma jogadora que gosta de atuar entre as linhas do adversário. É exatamente isso que queremos dela. Depois, há a personalidade, que é incrível. Dá para ver nos olhos dela que ela ainda está muito ansiosa para fazer parte disso e aprender mais."
Isso não soa como um técnico falando sobre uma jogadora de rotação. Portanto, pode ser um grande ano para Mead, do tipo que a recoloca na briga para ser titular da Inglaterra.
Michelle Agyemang (Arsenal)
Neste momento, não está claro como será a temporada 2026-27 de Michelle Agyemang. Mas o que se sabe bem é o tamanho do impacto que ela teve na Euro 2025, algo que Wiegman e a Inglaterra adorariam ter novamente à disposição na Copa do Mundo.
Agyemang rompeu o LCA no fim de outubro do ano passado, em um amistoso contra a Austrália. Normalmente, o período de recuperação para essa lesão é de cerca de nove a 12 meses, desde que nada aconteça para atrasar ainda mais a jogadora. Isso significa que, se tudo correu bem, a atleta de 20 anos deve voltar relativamente em breve. No entanto, depois de passar as duas temporadas anteriores emprestada ao Brighton, parece que sua campanha de 2026-27 começará no Arsenal.
Se isso será apenas para recolocar Agyemang em ação aos poucos, com um possível empréstimo em janeiro na sequência, só o tempo dirá. Mas, se ela estiver recuperada e disponível para jogar, Wiegman estará desesperada para que a jovem atacante tenha a minutagem necessária para se tornar uma opção viável para o torneio do próximo verão.
Ella Morris (Tottenham)
Ella Morris ainda não tem uma partida pela Inglaterra no currículo, mas não seria surpresa se isso mudasse durante a próxima temporada. A jogadora de 23 anos recebeu sua primeira convocação para a equipe principal em maio de 2025, para o último período de treinos antes da escolha da convocação para a Euro. No entanto, apenas em sua segunda sessão de treinamento com a Inglaterra, ela sofreu uma grave lesão no LCA que a deixaria fora por 11 meses.
"É o ponto mais alto possível ter chegado lá, sabendo que era o período de treinos antes da Euro. Depois, estar sentada, sem conseguir se mexer, no sofá, vendo aquele mesmo grupo ir lá e vencer uma Euro, é muito duro mentalmente, sabendo que havia uma pequena chance de eu ter entrado naquela convocação e feito parte desse sucesso", disse ela a repórteres antes da nova temporada.
Mas Morris está de volta agora, está otimista em relação à forma física e aos testes físicos que mostram que ela está em uma condição melhor do que antes da lesão, e pode oferecer a Wiegman mais opções na lateral direita, algo que realmente falta e se torna ainda mais urgente diante do fato de que Bronze em breve fará 35 anos. A técnica da Inglaterra claramente viu algo na defensora do Tottenham antes, e a esperança será que Morris consiga mostrar sua qualidade novamente enquanto tenta dar sequência a um forte fim de uma difícil temporada 2025-26.
"Definitivamente é uma ambição", respondeu ela, ao ser questionada sobre se firmar na Inglaterra na lateral direita. "Neste momento, eu só preciso focar em começar jogando no Tottenham e ter o máximo de minutos possível para me mostrar à Sarina. Mas, obviamente, eu sei que há uma Copa do Mundo no horizonte, então acho que qualquer jogadora agarraria a oportunidade de ir para lá. Isso definitivamente está no fundo da minha cabeça, mas eu sei o que preciso alcançar primeiro para ter o mérito de ir."
Ruby Mace (Everton)
Quando Wiegman anunciou sua convocação para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Espanha e Ucrânia, em maio, mais uma vez não houve espaço para Ruby Mace. Não demorou para a pessoa responsável pela conta oficial do Everton no X compartilhar o que pensava sobre isso, publicando uma arte para destacar, como dizia a legenda, que: "Nenhuma jogadora da Inglaterra fez mais interceptações ou ganhou mais divididas durante a temporada 25-26 do que a indicada ao prêmio de Jogadora da Temporada da WSL Ruby Mace."
Mace tem uma partida pela Inglaterra no currículo, conquistada em dezembro de 2024, quando Wiegman escalou uma formação experimental para um amistoso contra a Suíça. Naquela noite, ela atuou como volante, posição para a qual a Inglaterra precisa de mais opções naturais, já que, se algo acontecesse com Keira Walsh, a equipe ficaria em uma situação complicada.
No entanto, o problema é que, embora Mace tenha feito uma temporada brilhante no ano passado pelo Everton, ela o fez atuando como zagueira. A Inglaterra não precisa de mais zagueiras. Pode ser, na verdade, a posição mais bem servida de todo o elenco. O que a equipe precisa, porém, é de mais profundidade no meio-campo.
O papel de Mace no Everton pode mudar nesta temporada? A treinadora mudou, então talvez. A menos que haja uma onda de lesões entre as zagueiras inglesas, parece que isso precisa acontecer se ela quiser entrar nessa seleção da Inglaterra neste momento. Se isso acontecer, seria uma boa notícia para Wiegman no que diz respeito a reforçar o meio-campo.