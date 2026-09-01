Ella Morris ainda não tem uma partida pela Inglaterra no currículo, mas não seria surpresa se isso mudasse durante a próxima temporada. A jogadora de 23 anos recebeu sua primeira convocação para a equipe principal em maio de 2025, para o último período de treinos antes da escolha da convocação para a Euro. No entanto, apenas em sua segunda sessão de treinamento com a Inglaterra, ela sofreu uma grave lesão no LCA que a deixaria fora por 11 meses.

"É o ponto mais alto possível ter chegado lá, sabendo que era o período de treinos antes da Euro. Depois, estar sentada, sem conseguir se mexer, no sofá, vendo aquele mesmo grupo ir lá e vencer uma Euro, é muito duro mentalmente, sabendo que havia uma pequena chance de eu ter entrado naquela convocação e feito parte desse sucesso", disse ela a repórteres antes da nova temporada.

Mas Morris está de volta agora, está otimista em relação à forma física e aos testes físicos que mostram que ela está em uma condição melhor do que antes da lesão, e pode oferecer a Wiegman mais opções na lateral direita, algo que realmente falta e se torna ainda mais urgente diante do fato de que Bronze em breve fará 35 anos. A técnica da Inglaterra claramente viu algo na defensora do Tottenham antes, e a esperança será que Morris consiga mostrar sua qualidade novamente enquanto tenta dar sequência a um forte fim de uma difícil temporada 2025-26.

"Definitivamente é uma ambição", respondeu ela, ao ser questionada sobre se firmar na Inglaterra na lateral direita. "Neste momento, eu só preciso focar em começar jogando no Tottenham e ter o máximo de minutos possível para me mostrar à Sarina. Mas, obviamente, eu sei que há uma Copa do Mundo no horizonte, então acho que qualquer jogadora agarraria a oportunidade de ir para lá. Isso definitivamente está no fundo da minha cabeça, mas eu sei o que preciso alcançar primeiro para ter o mérito de ir."