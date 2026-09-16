Cavan Sullivan, Zavier Gozo e Mathis Albert dentro? Christian Pulisic e Chris Richards poupados? Projetando a convocação da USMNT para os amistosos de outono
O primeiro período de treinos de um novo ciclo é um momento de mudanças e, por isso, é o mais difícil para projetar como um elenco pode ficar. Um técnico aposta nos jovens? Arrisca em caras novas? Mantém boa parte do elenco da Copa do Mundo para dar continuidade ao embalo? Alguma dessas respostas está certa? Alguma está errada?
O técnico em questão da seleção masculina dos Estados Unidos é, claro, Mauricio Pochettino, e ele diz que está tudo em aberto. Por causa disso, podemos ver praticamente qualquer coisa nesta próxima janela, que inclui quatro amistosos.
De estrelas adolescentes aos veteranos mais experientes, tudo está em jogo, mas quem Pochettino deveria convocar? GOAL analisa como a seleção dos Estados Unidos pode ser quando for anunciada nesta semana.
GOLEIROS
As escolhas da GOAL: Chris Brady, Matt Freese, Brian Schwake, Matt Turner
Na disputa: Roman Celentano, Diego Kochen, Patrick Schulte
Pochettino disse que chamará quatro goleiros, o que significa que haverá pelo menos um goleiro que não esteve na Copa do Mundo no grupo. Mas será apenas um?
Freese é o ponto de discussão mais óbvio após sua falha contra a Bélgica, mas deixá-lo de fora parecerá uma punição, intencional ou não. Convocá-lo também lhe dá a chance de realmente reconstruir sua confiança, mesmo que esse momento sempre esteja em seu currículo, independentemente do que aconteça depois.
Turner, por sua vez, é um caso complicado por causa de sua faixa etária, mas é um bom companheiro e uma boa presença veterana. Brady, por sua vez, é um goleiro mais jovem, com maior potencial e com essa experiência de Copa do Mundo.
Para a quarta vaga, há opções. Kochen esteve por perto neste verão como goleiro de treino antes de sua transferência para o Lyngby, que resultou no tempo de jogo necessário para evoluir. Schwake, porém, é uma estrela em ascensão na MLS, recém-saído de uma convocação para o All-Star, o que pode lhe render sua primeira chance com Pochettino, particularmente se for determinado que Kochen pode se beneficiar de um pouco mais de rodagem na Dinamarca.
ZAGUEIROS
Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty
Na disputa: Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield
Há alguns rostos conhecidos, claro, mas também alguns novos, então vamos começar por aí.
Pierre é uma das grandes revelações da temporada da MLS, tendo se consolidado como uma arma legítima nas bolas paradas. Ele está pronto para o nível internacional? Ainda é cedo para dizer, mas, no mínimo, fez por merecer com o que apresentou na MLS até aqui. Enquanto isso, o outro rosto novo, Bombino, deixou recentemente a MLS para ir ao Stoke City e não pareceu deslocado, o que é um bom presságio para seu presente e seu futuro.
Quanto aos nomes mais conhecidos, vamos começar com Ream. Ele ainda não encerrou a carreira e, particularmente em uma convocação com tantos jogadores jovens, é necessário um líder veterano para dar o tom. Ream faz isso melhor do que ninguém. Isso significa que ele estará aqui em 2030? Improvável. E o mesmo pode valer para 2028, caso os EUA estejam envolvidos em uma Copa América que, segundo rumores, aconteceria naquele ano. Agora, em 2026, porém, ele é o tipo certo de guia para esta convocação específica, que, vale destacar, inclui uma parada em sua cidade natal.
Richards, claro, é uma ausência notável, mas isso se deve em grande parte ao fato de que ele pode aproveitar esse período de descanso por causa de seus problemas de lesão no verão. Todo mundo sabe o que Richards é e o que oferece, então permitir que ele se recupere um pouco e foque em tirar o Crystal Palace de seu buraco neste início de temporada provavelmente é o melhor a fazer.
MEIAS
Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Yunus Musah, Gio Reyna, Cavan Sullivan, Malik Tillman
Na disputa: Tanner Tessmann, Weston McKennie, Jack McGlynn, Gianluca Busio, Cristian Roldan, Rokas Pukstas, Niko Tsakiris
Uma mistura muito interessante de veteranos de Copa do Mundo, novatos e jogadores que voltam do proverbial ostracismo.
Um que se encaixa nesta última categoria é Musah, que recuperou seu lugar com o desempenho que vem tendo até agora nesta temporada. Agora de volta ao Milan, o jogador de 23 anos não é apenas um atleta para o presente; ele continua sendo também um para o futuro, mesmo depois de ficar fora desta Copa do Mundo.
Há alguns jogadores aqui pensando no futuro de longo prazo também. Sullivan é o caso mais óbvio, e fez por merecer com suas atuações pelo Philadelphia Union. Adri Mehmeti também despontou no New York Red Bulls, embora seu envolvimento dependa da recuperação de uma lesão recente.
atacante
Mathis Albert, Folarin Balogun, Julian Hall, Zavier Gozo, Ricardo Pepi, Tim Weah
Na briga: Christian Pulisic, Justin Ellis, Brendan Aaronson, Quinn Sullivan, Alex Zendejas, Josh Sargent
O movimento de renovação é fácil de perceber nas posições de ataque, né?
Albert é o mais jovem, mas, dado o potencial dele e a falta de opções reais nas pontas, é um jogador que vale a pena testar mesmo que ainda não esteja totalmente pronto. Gozo está mais adiantado, mas pela mesma lógica, e também pode atuar como ala.
No comando de ataque, muita coisa depende da condição física real de Balogun, mas a verdade é que ele pode aproveitar os minutos, dadas as questões que enfrenta em nível de clube. Ele tem Hall e Pepi como alternativas, com o primeiro entre as perspectivas mais interessantes e entre aqueles que mais têm a ganhar, já que também se prepara para uma possível mudança para a Europa.
Entre os que ficaram fora, Pulisic é o nome mais óbvio, mas, por causa de seus problemas recentes com lesões, não há motivo real para incluí-lo do ponto de vista do futebol. Do ponto de vista pessoal, porém, ele pode estar ansioso para mandar um recado tanto para Pochettino quanto para os fãs da USMNT, então é alguém para ficar de olho.