Luca Bombino, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Neil Pierre, Tim Ream, Antonee Robinson, Auston Trusty

Na disputa: Max Arfsten, Noahkai Banks, George Campbell, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Chris Richards, Miles Robinson, Frankie Westfield

Há alguns rostos conhecidos, claro, mas também alguns novos, então vamos começar por aí.

Pierre é uma das grandes revelações da temporada da MLS, tendo se consolidado como uma arma legítima nas bolas paradas. Ele está pronto para o nível internacional? Ainda é cedo para dizer, mas, no mínimo, fez por merecer com o que apresentou na MLS até aqui. Enquanto isso, o outro rosto novo, Bombino, deixou recentemente a MLS para ir ao Stoke City e não pareceu deslocado, o que é um bom presságio para seu presente e seu futuro.

Quanto aos nomes mais conhecidos, vamos começar com Ream. Ele ainda não encerrou a carreira e, particularmente em uma convocação com tantos jogadores jovens, é necessário um líder veterano para dar o tom. Ream faz isso melhor do que ninguém. Isso significa que ele estará aqui em 2030? Improvável. E o mesmo pode valer para 2028, caso os EUA estejam envolvidos em uma Copa América que, segundo rumores, aconteceria naquele ano. Agora, em 2026, porém, ele é o tipo certo de guia para esta convocação específica, que, vale destacar, inclui uma parada em sua cidade natal.

Richards, claro, é uma ausência notável, mas isso se deve em grande parte ao fato de que ele pode aproveitar esse período de descanso por causa de seus problemas de lesão no verão. Todo mundo sabe o que Richards é e o que oferece, então permitir que ele se recupere um pouco e foque em tirar o Crystal Palace de seu buraco neste início de temporada provavelmente é o melhor a fazer.