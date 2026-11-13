Cavan Sullivan pode não superar Lionel Messi na disputa pelo prêmio de MVP da MLS, mas já está entre os melhores da liga com apenas 17 anos

Em abril de 2025, Cavan Sullivan disse palavras que pareciam tão erradas, mas, ao mesmo tempo, tão certas.

“Quero disputar a Bola de Ouro. Quero conquistá-la. Quero ser o melhor jogador do mundo.” Após uma pausa, acrescentou: “Se você acha que isso é um sonho impossível, não me importo muito.”

A internet vai à loucura. O Reddit ferve. Ali estava um garoto de 15 anos que, até então, havia disputado menos de uma dúzia de partidas como profissional e afirmava que um dia poderia ser o melhor do mundo. Alguns o chamaram de arrogante. Outros, de ingênuo. Mas muitos ficaram simplesmente impressionados com o fato de um americano poder dizer aquelas palavras com tanta convicção sem virar motivo de chacota na internet.

Essa é a questão com Sullivan, como vários ex-jogadores já explicaram: ele reúne a combinação essencial de talento bruto para o futebol e a dose certa de ousadia. Sullivan é bom, estatisticamente o melhor adolescente da história da MLS, e sabe disso. Mas também não há sinal de que esteja acomodado. Era inevitável que, em algum momento, essa discussão tivesse um desdobramento concreto. Debater é uma coisa. Na quinta-feira, Sullivan se tornou o finalista mais jovem da história do prêmio Landon Donovan de MVP da MLS e o primeiro adolescente a entrar na lista de finalistas.

É preciso deixar uma coisa clara: Sullivan provavelmente não vencerá. Lionel Messi é o melhor jogador da MLS, e os números comprovam isso. Ainda assim, é notável que um garoto, agora com 17 anos, possa ser considerado um dos melhores jogadores de uma liga repleta de astros mundiais veteranos e jogadores formados no país que acumularam anos de trabalho árduo. Isso merece ser celebrado. E continuará sendo. Mas também vale lembrar que as expectativas precisam ser moderadas para que esse garoto, por mais brilhante, atrevido e audacioso que seja, alcance todo o seu potencial.