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Cavan Sullivan 1-1GOAL

Cavan Sullivan pode não superar Lionel Messi na disputa pelo prêmio de MVP da MLS, mas já está entre os melhores da liga com apenas 17 anos

Nove gols, 14 assistências e uma indicação ao prêmio de MVP aos 17 anos: astro do Union corresponde às expectativas, embora Lionel Messi ainda seja o nome a ser batido.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Em abril de 2025, Cavan Sullivan disse palavras que pareciam tão erradas, mas, ao mesmo tempo, tão certas.

    “Quero disputar a Bola de Ouro. Quero conquistá-la. Quero ser o melhor jogador do mundo.” Após uma pausa, acrescentou: “Se você acha que isso é um sonho impossível, não me importo muito.”

    A internet vai à loucura. O Reddit ferve. Ali estava um garoto de 15 anos que, até então, havia disputado menos de uma dúzia de partidas como profissional e afirmava que um dia poderia ser o melhor do mundo. Alguns o chamaram de arrogante. Outros, de ingênuo. Mas muitos ficaram simplesmente impressionados com o fato de um americano poder dizer aquelas palavras com tanta convicção sem virar motivo de chacota na internet.

    Essa é a questão com Sullivan, como vários ex-jogadores já explicaram: ele reúne a combinação essencial de talento bruto para o futebol e a dose certa de ousadia. Sullivan é bom, estatisticamente o melhor adolescente da história da MLS, e sabe disso. Mas também não há sinal de que esteja acomodado. Era inevitável que, em algum momento, essa discussão tivesse um desdobramento concreto. Debater é uma coisa. Na quinta-feira, Sullivan se tornou o finalista mais jovem da história do prêmio Landon Donovan de MVP da MLS e o primeiro adolescente a entrar na lista de finalistas.

    É preciso deixar uma coisa clara: Sullivan provavelmente não vencerá. Lionel Messi é o melhor jogador da MLS, e os números comprovam isso. Ainda assim, é notável que um garoto, agora com 17 anos, possa ser considerado um dos melhores jogadores de uma liga repleta de astros mundiais veteranos e jogadores formados no país que acumularam anos de trabalho árduo. Isso merece ser celebrado. E continuará sendo. Mas também vale lembrar que as expectativas precisam ser moderadas para que esse garoto, por mais brilhante, atrevido e audacioso que seja, alcance todo o seu potencial.

  • Os números são bons?

    Cavan Sullivan Ryan Richter
    Getty

    Os números de Sullivan pelo Union impressionam.

    Primeiro, o futebol, porque é por aí que tudo deve começar.

    Vale lembrar que estamos falando de menos de dois terços de uma temporada da MLS. Sullivan passou a ter minutos em campo com regularidade na equipe principal no fim de maio, pouco antes da Copa do Mundo. Só se tornou presença constante logo depois do torneio. Disputou 1.828 dos 3.060 minutos possíveis e foi titular em 21 dos 34 jogos. Como amostra, não é das mais expressivas. E os outros finalistas ao prêmio de MVP, Messi, Hany Mukhtar, Guilherme e Evander, superaram essa marca com folga.

    Mas os números nesse período da temporada são notáveis. Sullivan marcou nove gols e deu 14 assistências. Para dar uma ideia, veja uma lista de alguns dos jogadores que Sullivan superou em assistências: Timo Werner, Luis Suarez, Denis Bouanga, Emil Forsberg, Thomas Muller, Antoine Griezmann e Carles Gil. Ele tem uma assistência a menos que Son Heung-Min e Marcos Reus. Esta será uma comparação muito arriscada, mas Messi tem apenas três a mais. São números assustadores para um jogador de 17 anos.

    Neste ponto, há dois argumentos a considerar. O primeiro é que Sullivan disputou pouco mais de meia temporada e não deveríamos nos empolgar tanto com os números. Tudo bem. Certo. Sinceramente? Concordo. Se aprendemos alguma coisa nesta temporada, é que boas fases são possíveis nas circunstâncias certas.

    O segundo argumento, bem mais traiçoeiro, é aquela velha e perigosa pergunta. Se Sullivan consegue fazer isso em 59% dos minutos disponíveis, como seriam seus números com, digamos, 80%? E com 90%, reservando tempo para uma lesão, substituições e um ou dois jogos de folga? Bem, seriam algo como 14 gols e 21 assistências. Essa marca o tornaria o jogador com mais assistências na liga, com uma vantagem confortável. Nesse cenário hipotético bastante arriscado, apenas Messi somaria mais participações em gols.

  • Motivos para cautela

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    É arriscado presumir que Sullivan conseguiria manter esse ritmo estatístico durante uma temporada inteira.

    É aqui que precisamos pisar no freio. Com força.

    Há muitos motivos pelos quais simplesmente projetar estatísticas não funciona. Já é otimista supor que um jogador manterá os mesmos números ao longo de uma temporada inteira. É ainda mais otimista imaginar que um jovem, ainda em processo de adaptação ao futebol profissional, conseguiria fazer isso. E essa projeção não leva em conta outros fatores: lesões, controle da carga de jogos, suspensões, ajustes táticos dos adversários e talvez até uma troca de treinador. Uma temporada dessas dimensões exigiria condições absolutamente perfeitas. Isso não acontece no futebol. Como Tata Martino disse de forma brilhante antes desta temporada: “Como treinador, você está sempre de malas prontas.”

    Isso não quer dizer que o Philly Union vá contratar e demitir outro treinador. Nem que Sullivan vá sofrer uma lesão grave no joelho. A questão mais ampla é que lançar números ao acaso para ver quais previsões se confirmam não é uma forma justa de avaliar o esporte, muito menos este caso. A imprevisibilidade faz parte da graça. Mo Salah estabeleceu um novo recorde de participações em gols em uma temporada de 38 jogos da Premier League em 2024/25. Depois, seus números despencaram, sem que houvesse muitos sinais de que isso aconteceria. Mais relevante aqui é o caso de Son, que marcou apenas sete gols em toda a temporada da MLS. Depois da temporada passada, na qual fez nove gols e deu três assistências em apenas dez partidas da liga, a maioria teria previsto que ele marcaria pelo menos o dobro.

    Também houve sinais de que Sullivan não é totalmente invulnerável. Uma pequena lesão no tornozelo o fez perder dois jogos no fim de outubro. Ele precisou sair de campo após uma entrada dura contra o Toronto na rodada decisiva (Sullivan marcou duas vezes naquela partida).

  • Totalmente merecido?

    Antoine Griezmann Orlando City 2026
    Getty

    Outros talentos da MLS também sentirão que têm as mesmas chances de estar entre os candidatos a MVP.

    Também é verdade que, considerando apenas os números e o impacto em suas equipes, talvez haja candidatos mais merecedores de estar entre os finalistas ao prêmio de MVP da MLS. Os torcedores do Charlotte FC têm todo o direito de ficar contrariados com a ausência de Pep Biel, líder da liga em assistências, que disputou todas as partidas. O mesmo vale para Petar Musa, artilheiro do FC Dallas, que marcou 22 gols e ajudou a equipe do Texas a garantir a segunda posição no Oeste.

    E, se estamos falando de temporadas mais curtas, o que dizer de Griezmann? Ele jogou um pouco menos minutos, mas somou 22 participações em gols e ajudou a recuperar um Orlando City que vinha muito mal. Argumentos semelhantes podem ser feitos a favor de Denis Bouanga, do LAFC, Carles Gil, do New England Revolution, e Brian White, do Vancouver. Ao mesmo tempo, também há argumentos para que Guilherme ou Evander, em particular, fique fora da lista dos cinco finalistas em vez de Sullivan.

    Estamos entrando em uma discussão um pouco mais abstrata, mas a votação para MVP nunca se resume a uma planilha. Jogadores, integrantes das comissões técnicas dos clubes e profissionais da imprensa têm, cada grupo, um terço dos votos. A história de Sullivan é convincente. Se sua temporada merece um lugar entre as cinco melhores, porém, ainda é uma discussão legítima.

  • Reagindo às adversidades

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Sullivan teve dificuldades para sair do banco de reservas no início da temporada de 2026

    Mas, em meio a essa ressalva, há uma verdade concreta: a inclusão de Sullivan é positiva, mesmo que seja apenas pela impressão que ele transmite. E, sobretudo, ele tem como justificar essa inclusão em campo. Os Estados Unidos têm uma relação complicada com seus jovens talentos. Como o futebol é relativamente recente no país, os torcedores se apressam a coroar promessas como “salvadores” de todo o sistema. Freddie Adu é, claro, o exemplo mais emblemático. Mas inúmeros outros foram tratados como figuras messiânicas do futebol muito antes de estarem prontos.

    A diferença aqui? Sullivan talvez esteja pronto. Em abril, havia uma discussão real sobre se suas credenciais como talento de nível europeu estavam ameaçadas. Bradley Carnell, então técnico do Union, relutava em dar muitos minutos de jogo ao jovem. Sullivan ficava no banco. O Philly perdia. A conclusão: Sullivan não era bom o suficiente. É claro que essa avaliação é um pouco ingênua, e carreiras no futebol quase nunca seguem uma trajetória linear. Ainda assim, era intrigante ver esse talento de fora, mesmo com os resultados piorando.

    Sullivan enfrentou dificuldades reais. É uma situação complicada, sobretudo porque ele deve se juntar ao Man City quando completar 18 anos. Se não consegue dar certo no Philly, como poderá se destacar na Premier League? É claro que a troca de técnico ajudou, especialmente porque Richter treina Sullivan desde que ele aprendeu a andar. O desempenho em campo falou por si. Sullivan está de volta ao topo. Tudo em ordem.

  • Playoffs para comprovar isso

    San Diego FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Se Sullivan recuperar a boa fase nos playoffs, o Union terá boas chances de ir longe.

    E agora a coisa fica difícil. O Union está, por mais improvável que pareça, nos playoffs. É uma equipe de uma inconsistência exasperante. Às vezes, com Milan Ilopski marcando gols, Sullivan dando assistências e um meio-campo disciplinado fazendo todo o trabalho entre uma coisa e outra, parece uma das melhores equipes da MLS. Em outras, joga sem intensidade e sem qualidade. A equipe decepcionou especialmente na derrota por 2 a 1 para o New England, seu adversário na primeira rodada, no fim de outubro.

    Esta é a hora de Sullivan mostrar que pode sustentar a ascensão verdadeiramente notável que o colocou na disputa pelo prêmio de MVP. Se os gols saírem, as assistências vierem e os lances de brilho aparecerem ao longo desta série, o Union tem todas as chances de surpreender o cabeça de chave número 3 do Leste. A partir daí, tudo pode acontecer. Mas também pode ser neste momento que Sullivan perca o ritmo. Os minutos em campo estão se acumulando. Ele já sofreu uma ou outra pancada. Talvez a pressão se torne grande demais para ele. Talvez o garoto não corresponda quando os holofotes se voltarem para ele.

    Mas nada em suas palavras ou atitudes sugere que Sullivan vá sucumbir agora. Pode-se discutir à vontade sua candidatura ao prêmio de MVP. Isso é legítimo. Mas sua qualidade não pode ser questionada. E, para o Union vencer jogos, é isso que realmente importa.