Pochettino faz isso há quase 20 anos. Ele brincou que seu principal auxiliar, Jesus Perez, que comemorou aniversário nesta semana, faz isso há ainda mais tempo. Quando você trabalha com isso por tempo suficiente, sabe o que procura em um jogador jovem. Também sabe o que esperar quando eles chegam.

"Acho que temos experiência, e não precisamos ver muito de um jogador porque já detectamos a qualidade, a capacidade, a personalidade, o caráter", disse. "A parte difícil é como você, com o seu caráter, chega a um grupo de jogadores, como isso pode afetar sua personalidade e tudo dentro desse grupo. É como você vai se adaptar a esse grupo e como vai acrescentar seu talento a esse grupo.

"Esse tipo de situação nem sempre é fácil de avaliar... mas é uma das nossas melhores habilidades: a capacidade, por meio da nossa experiência, de projetar esse tipo de padrão para os jogadores."

Pochettino sabia, então, no que estava se metendo e, ao longo do período de preparação de duas semanas e meia, pareceu genuinamente empolgado com isso. Este é um técnico e uma comissão que construíram sua reputação desenvolvendo jogadores jovens e, depois de uma corrida contra o tempo rumo à Copa do Mundo em seu primeiro meio ciclo, esta foi uma oportunidade de pensar no longo prazo pela primeira vez como técnico da seleção dos Estados Unidos.

Fazer isso exigia cuidado e paciência, mas não tanto quanto se poderia imaginar. Desde o início, Pochettino mostrou confiança em seus jogadores e disse que era importante deixá-los saber disso com frequência.

"Quando montamos o elenco, estávamos muito positivos, e então esperamos o melhor", disse Pochettino. "Isso pode mudar, mas, se não acreditarmos no momento em que fizemos a convocação, se você coloca a energia da dúvida, com certeza vai transmitir a dúvida. É difícil para os jogadores, mas, quando você tem certeza e realmente acredita que eles vão render, isso ajuda muito. Depois disso, você transmite essa confiança e essa crença, e os jogadores vão a campo, e precisam mostrar seu talento."

Não falta talento jovem com uma variedade de perfis diferentes. Alguns, como Cavan Sullivan e Julian Hall, são beneficiários do sistema de academias da MLS, que começou a produzir novos níveis de qualidade e quantidade. Alguns também se beneficiaram dos caminhos abertos pela "Geração de Ouro" da seleção dos Estados Unidos, com jogadores como Mathis Albert e Cole Campbell vindo ambos do mesmo sistema do Borussia Dortmund que também revelou Christian Pulisic e Gio Reyna. O fato é que há mais talento jovem americano do que nunca.

"É um grupo profundo", disse Pochettino. "Acho que nesta janela vimos certos jogadores, mas acho que há muitos outros jovens jogadores que com certeza estão no nosso radar, e nós os estamos avaliando aqui nos EUA, mas também fora dos EUA. Este é um trabalho enorme, e é um trabalho muito importante... Acho que é nossa responsabilidade detectar talento nos EUA e fora dos EUA e, sim, estamos trabalhando nisso, com certeza."

Os que Pochettino viu neste período de preparação certamente impressionaram e, embora talvez não tenham superado as expectativas de Pochettino, superaram as de muitos fora do ambiente da seleção dos Estados Unidos.