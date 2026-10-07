Durante anos, falou-se de uma "Geração de Ouro" da seleção masculina dos Estados Unidos, um grupo com Christian Pulisic, Weston McKennie e Tim Weah que mudaria o futebol americano de vez. Nos últimos meses, porém, a conversa mudou. Eles eram mesmo dourados? Fizeram o suficiente? Ainda têm mais tempo pela frente?
Essas perguntas, ao que tudo indica, talvez não contem toda a história. O termo "Geração de Ouro" sugere algo raro, um grupo que não pode ser facilmente replicado. Ainda assim, há motivos para acreditar que as gerações seguintes também podem ser douradas.
Para esta janela de setembro/outubro, o técnico da USMNT, Mauricio Pochettino, convocou 13 jogadores sem partidas pela seleção. Oito eram adolescentes. Ao mesmo tempo, estrelas como Pulisic, McKennie e Folarin Balogun ficaram em casa. Ainda assim, quando a poeira baixou, a USMNT havia vencido os quatro jogos, superando Peru, Chile, México e Canadá. Sete jogadores diferentes marcaram. Quatro eram adolescentes, incluindo os dois artilheiros mais jovens da história do programa.
Esta concentração foi o começo de algo. Foi o início do processo de Pochettino para unir gerações em uma nova versão da USMNT. Será preciso contar com jogadores jovens e experientes para percorrer o caminho até 2030. Mais do que tudo, esta concentração mostrou que os jogadores mais jovens do programa talvez estejam prontos para o desafio.
"Com certeza, o futuro com esses jovens jogadores talentosos, somado aos jogadores mais experientes que temos, acho que temos uma mistura muito boa", disse Pochettino. "Acho e espero que possamos guiar esse grupo de jogadores para atingir nosso melhor nível e competir da melhor forma, tentando estar com as grandes seleções no futuro."
Foi, então, uma concentração bem-sucedida, que deu início ao processo a que Pochettino se refere. Para Pochettino, porém, tudo aconteceu exatamente como planejado.