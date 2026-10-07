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USMNT HIC 1-1GOAL

Cavan Sullivan, Julian Hall e a próxima Geração de Ouro? O movimento de renovação da juventude da seleção dos Estados Unidos de Mauricio Pochettino eleva o teto para 2030

Uma concentração com 13 novatos terminou com uma campanha perfeita, o que garante que a próxima fase da seleção dos EUA será diferente da anterior.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Durante anos, falou-se de uma "Geração de Ouro" da seleção masculina dos Estados Unidos, um grupo com Christian Pulisic, Weston McKennie e Tim Weah que mudaria o futebol americano de vez. Nos últimos meses, porém, a conversa mudou. Eles eram mesmo dourados? Fizeram o suficiente? Ainda têm mais tempo pela frente?

    Essas perguntas, ao que tudo indica, talvez não contem toda a história. O termo "Geração de Ouro" sugere algo raro, um grupo que não pode ser facilmente replicado. Ainda assim, há motivos para acreditar que as gerações seguintes também podem ser douradas.

    Para esta janela de setembro/outubro, o técnico da USMNT, Mauricio Pochettino, convocou 13 jogadores sem partidas pela seleção. Oito eram adolescentes. Ao mesmo tempo, estrelas como Pulisic, McKennie e Folarin Balogun ficaram em casa. Ainda assim, quando a poeira baixou, a USMNT havia vencido os quatro jogos, superando Peru, Chile, México e Canadá. Sete jogadores diferentes marcaram. Quatro eram adolescentes, incluindo os dois artilheiros mais jovens da história do programa.

    Esta concentração foi o começo de algo. Foi o início do processo de Pochettino para unir gerações em uma nova versão da USMNT. Será preciso contar com jogadores jovens e experientes para percorrer o caminho até 2030. Mais do que tudo, esta concentração mostrou que os jogadores mais jovens do programa talvez estejam prontos para o desafio.

    "Com certeza, o futuro com esses jovens jogadores talentosos, somado aos jogadores mais experientes que temos, acho que temos uma mistura muito boa", disse Pochettino. "Acho e espero que possamos guiar esse grupo de jogadores para atingir nosso melhor nível e competir da melhor forma, tentando estar com as grandes seleções no futuro."

    Foi, então, uma concentração bem-sucedida, que deu início ao processo a que Pochettino se refere. Para Pochettino, porém, tudo aconteceu exatamente como planejado.

  • Tudo conforme o planejado

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    ZUMA Press Wire

    Pochettino está pensando a longo prazo com a seleção dos Estados Unidos, recorrendo à sua experiência no desenvolvimento de jovens talentos para lapidar a próxima geração.

    Pochettino faz isso há quase 20 anos. Ele brincou que seu principal auxiliar, Jesus Perez, que comemorou aniversário nesta semana, faz isso há ainda mais tempo. Quando você trabalha com isso por tempo suficiente, sabe o que procura em um jogador jovem. Também sabe o que esperar quando eles chegam.

    "Acho que temos experiência, e não precisamos ver muito de um jogador porque já detectamos a qualidade, a capacidade, a personalidade, o caráter", disse. "A parte difícil é como você, com o seu caráter, chega a um grupo de jogadores, como isso pode afetar sua personalidade e tudo dentro desse grupo. É como você vai se adaptar a esse grupo e como vai acrescentar seu talento a esse grupo.

    "Esse tipo de situação nem sempre é fácil de avaliar... mas é uma das nossas melhores habilidades: a capacidade, por meio da nossa experiência, de projetar esse tipo de padrão para os jogadores."

    Pochettino sabia, então, no que estava se metendo e, ao longo do período de preparação de duas semanas e meia, pareceu genuinamente empolgado com isso. Este é um técnico e uma comissão que construíram sua reputação desenvolvendo jogadores jovens e, depois de uma corrida contra o tempo rumo à Copa do Mundo em seu primeiro meio ciclo, esta foi uma oportunidade de pensar no longo prazo pela primeira vez como técnico da seleção dos Estados Unidos.

    Fazer isso exigia cuidado e paciência, mas não tanto quanto se poderia imaginar. Desde o início, Pochettino mostrou confiança em seus jogadores e disse que era importante deixá-los saber disso com frequência.

    "Quando montamos o elenco, estávamos muito positivos, e então esperamos o melhor", disse Pochettino. "Isso pode mudar, mas, se não acreditarmos no momento em que fizemos a convocação, se você coloca a energia da dúvida, com certeza vai transmitir a dúvida. É difícil para os jogadores, mas, quando você tem certeza e realmente acredita que eles vão render, isso ajuda muito. Depois disso, você transmite essa confiança e essa crença, e os jogadores vão a campo, e precisam mostrar seu talento."

    Não falta talento jovem com uma variedade de perfis diferentes. Alguns, como Cavan Sullivan e Julian Hall, são beneficiários do sistema de academias da MLS, que começou a produzir novos níveis de qualidade e quantidade. Alguns também se beneficiaram dos caminhos abertos pela "Geração de Ouro" da seleção dos Estados Unidos, com jogadores como Mathis Albert e Cole Campbell vindo ambos do mesmo sistema do Borussia Dortmund que também revelou Christian Pulisic e Gio Reyna. O fato é que há mais talento jovem americano do que nunca.

    "É um grupo profundo", disse Pochettino. "Acho que nesta janela vimos certos jogadores, mas acho que há muitos outros jovens jogadores que com certeza estão no nosso radar, e nós os estamos avaliando aqui nos EUA, mas também fora dos EUA. Este é um trabalho enorme, e é um trabalho muito importante... Acho que é nossa responsabilidade detectar talento nos EUA e fora dos EUA e, sim, estamos trabalhando nisso, com certeza."

    Os que Pochettino viu neste período de preparação certamente impressionaram e, embora talvez não tenham superado as expectativas de Pochettino, superaram as de muitos fora do ambiente da seleção dos Estados Unidos.

  • Combinando as faixas etárias

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    ZUMA Press Wire

    A concentração foi dividida entre rostos conhecidos e novatos na seleção principal.

    Muitos já conheciam o nome de Sullivan antes desta concentração. Seu gol viral contra o México o apresentou a um público mais amplo. A joia de 17 anos do Philadelphia Union é o rosto desta geração em ascensão, mas esta concentração deixou uma coisa clara: ele tem muita companhia.

    Quando perguntado sobre jovens jogadores específicos, Pochettino muitas vezes passava por uma lista com todos eles. Era difícil destacar apenas um, disse ele, porque cada um teve seus momentos. Você pode perguntar sobre Sullivan, mas e os três gols de Hall? E os dois que Justin Ellis marcou? Também não dá para ignorar as contribuições de Diego Kochen no gol.

    Como Pochettino disse, a qualidade era inegável. O que ele queria ver era como todos se encaixavam.

    "Cara, eles pareceram bem à vontade desde o começo", disse o defensor Chris Richards. "É porque eles já se conheciam, então havia dois grupos: obviamente tinha o dos veteranos, e depois o dos mais jovens. Depois dos primeiros dias, você começa a ver alguns dos mais jovens se envolvendo mais com os mais velhos, e vice-versa.

    "Então, ao longo da concentração, é como se cada mesa estivesse completamente misturada. Tem sido muito divertido conhecer todo mundo, não apenas em campo, mas fora dele."

    Richards colocou o braço em volta de Neil Pierre, assim como de Zavier Gozo, seu companheiro de clube no Crystal Palace. Gio Reyna trabalhou com Ellis, que admitiu antes da concentração que Reyna era seu jogador favorito. Cole Campbell disse que Alex Freeman foi extremamente prestativo, enquanto Adri Mehmeti não conseguiu esconder o sorriso quando substituiu o também formado na base do New York Red Bulls Tyler Adams em sua estreia pela USMNT.

    No geral, esta concentração fortaleceu a geração mais jovem. E, se isso não serviu para acender a geração mais velha, então certamente deveria ter servido.

  • Um desafio para os veteranos estrelados

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    Getty Images Sport

    Rostos conhecidos agora se juntarão a novos para formar uma seleção dos EUA de cara nova.

    Durante boa parte da passagem de Pochettino, a mensagem foi a de que o lugar de ninguém está garantido. Ele queria uma cultura de competição. Cada período de treinos é uma viagem de trabalho, diz ele, não férias, e qualquer um que tratasse isso dessa forma não permaneceria no grupo por muito tempo.

    Este período de treinos foi, então, um recado para qualquer um que achasse seu lugar garantido: não está, e não estará daqui para frente.

    "Definitivamente traz competição, que é o que todos nós precisamos", disse Gio Reyna. "Acho que isso é ótimo para o próximo ciclo, para pressionar todo mundo."

    A pressão começou. Dos 26 jogadores da lista da USMNT para a Copa do Mundo, 13 não foram chamados, e, embora o grupo de jogadores provavelmente estivesse em torno de 35 às vésperas da própria Copa do Mundo, agora ele foi ampliado para incluir uma nova geração de estrelas adolescentes. Todos estão na disputa, disse Pochettino, e todos são responsáveis por se manter nela.

    Para os jogadores mais experientes, até mesmo os mais talentosos entre eles, as coisas são diferentes agora. Alguém como McKennie agora tem nova concorrência no meio-campo. Hall e Ellis parecem prontos para disputar com Haji Wright e Ricardo Pepi vagas na lista na posição de centroavante. E depois há jogadores como Sullivan, Gozo e Albert, que têm potencial para realmente pressionar alguém como Pulisic, que tem sido uma escolha automática desde que tinha a idade deles.

    Isso não quer dizer que isso vá acontecer neste ano ou no próximo, mas está no horizonte. Os jogadores mais experientes ainda não saíram de cena, e a esperança é que isso não aconteça tão cedo. Pochettino precisa deles, na verdade. Não se trata de uma renovação geracional, mas sim de uma mistura, e a USMNT precisa que todos façam parte dessa mistura, mesmo que ela não possa incluir todos os que estiveram envolvidos anteriormente.

    Mas nem tudo é desolação para os veteranos. Em várias ocasiões durante o período de treinos, Pochettino afirmou como estava satisfeito não apenas com o desempenho deles, mas também com sua liderança ao se tornarem mentores de jogadores com os quais agora vão competir daqui para frente.

    "Muito mérito para os jogadores mais experientes pela forma como recebem os novos jogadores", disse Pochettino. "Os jovens jogadores foram muito inteligentes na maneira como precisam se comportar. Acho que eles escutam os jogadores mais experientes, escutam a comissão técnica, e acho que se comportam muito bem. Esse é o caminho que precisamos seguir, para construir essa química entre os jogadores mais experientes e os novos jogadores.

    "Acho que o mais importante é ter isso. Acho que uma das coisas mais importantes que aconteceram nesta janela foi ter três semanas para construir esse relacionamento. Isso é importante."

  • Os próximos passos

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    ZUMA Press Wire

    Com a Liga das Nações logo ali, a disputa ficou muito interessante.

    Após a vitória de terça-feira sobre o Canadá, cada um seguiu seu caminho.

    Ao longo do período de treinos, Pochettino reiterou que os caminhos daqui para frente seriam diferentes para cada jogador. Alguns estariam com a seleção sub-20. Outros poderiam ir aos Jogos Olímpicos com a seleção sub-23. Alguns podem voltar para a Liga das Nações. Independentemente do nível, ele disse que todos são jogadores de seleção, e agora se espera que todos ajam como tal.

    "O mais fácil é chegar lá e fazer a estreia", disse ele. "Mas agora, como vamos evoluir com eles e como vamos proteger? Como vamos orientar? Como vamos fazer com que entendam que agora têm mais responsabilidade?

    "Essa foi uma das coisas sobre as quais também falamos no vestiário. Eles precisam sentir que agora têm mais responsabilidade... Com os companheiros, não é 'sou internacional agora, preciso que meu companheiro corra por mim'. Não, você precisa correr por você e pelo seu companheiro."

    Uma nova corrida está começando. Ainda é cedo, claro, e é uma verdadeira maratona até a Copa do Mundo. Alguns ficarão pelo caminho em vários momentos, e alguns retornarão. Enquanto isso, como Freeman mostra, alguns podem aparecer tarde apenas para se tornarem peças cruciais no momento certo. A principal conclusão deste período de treinos, acima de tudo, é que o grupo de jogadores da seleção dos Estados Unidos está cheio de opções. Não se trata apenas de uma "Geração de Ouro", mas de um programa que, se tudo sair como planejado, pode ser realmente empolgante de acompanhar nos próximos anos.

    "Acho que eles são muito espertos e inteligentes", disse Pochettino, ao resumir seus novatos. "Eles têm talento e, com certeza, vão usar essa experiência para se tornarem jogadores muito melhores, com mais experiência."