Cavan Sullivan entra nos holofotes, Yunus Musah ganha um novo começo: cinco grandes histórias para acompanhar na concentração de outono da seleção dos Estados Unidos
Bem-vindo à nova era da seleção masculina dos Estados Unidos. É uma fase centrada na juventude, mas também construída sobre uma base familiar da Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, a mensagem é clara: 2030 chegará antes que qualquer um perceba, e o técnico Mauricio Pochettino não está perdendo muito tempo para se preparar para esse fato.
É por isso que o elenco dos Estados Unidos está repleto de adolescentes que passaram de queridinhos das redes sociais a contribuintes legítimos em nível de clube. Também é por isso que há veteranos de sobra para orientá-los e facilitar uma transição que sempre é complicada. Nas próximas duas semanas, a seleção dos Estados Unidos fará quatro amistosos contra um grupo de adversários semi-familiares e rivais muito familiares. Cada um deles servirá como grande teste para as estrelas mais jovens da equipe.
Depois disso, o foco ficará mais claro. Alguns serão direcionados para o grupo sub-20 antes da Copa do Mundo Sub-20. Outros vão se concentrar nos objetivos olímpicos da equipe sub-23. E alguns podem simplesmente permanecer para o início deste ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030, que terá seus primeiros jogos competitivos em novembro, com a Liga das Nações.
Antes de novembro, porém, os Estados Unidos têm este período de treinos. Aqui estão as histórias para acompanhar e por que elas importam...
Sullivan chega
Embora não faltem adolescentes nesta concentração, a maioria dos olhares estará voltada para uma joia específica de 16 anos do Philadelphia Union. Há vários motivos para isso. Parte disso é, claro, a máquina de hype que o acompanha há anos. A outra parte é que essa máquina de hype se transformou em algo tangível, com gols de verdade e momentos reais de magia.
Cavan Sullivan não é mais uma promessa das redes sociais; ele é uma contribuição legítima para a MLS. Ele vem marcando à vontade pelo Philadelphia Union desde que a MLS voltou da pausa da Copa do Mundo, e é por isso que está neste time. Sullivan não foi convocado por causa de sua fama na internet; foi convocado por causa de sua produção, que o colocou em uma categoria só dele na transição do verão para o outono.
Essa produção pode se traduzir? Essa é a grande questão, não é? Se marcar, Sullivan destruiria o recorde de Christian Pulisic como o artilheiro mais jovem da história da USMNT, aos 17 anos e 253 dias. Com gol ou não, porém, esta concentração pode sinalizar a chegada da próxima grande estrela da USMNT.
O retorno de Musah
Muita gente descartou Yunus Musah. Dá até para entender o porquê. Já faz mais de um ano e meio desde a última vez que o meio-campista atuou pela seleção dos Estados Unidos, o que significa que ele perdeu uma oportunidade de Copa do Mundo. Sua ausência pareceria impensável alguns anos atrás, mas, à medida que a Copa do Mundo se aproximava e o tempo de jogo de Musah desaparecia na Atalanta, isso passou a soar como uma formalidade.
Ele está de volta e, com apenas 23 anos, está longe de um ponto em que possa ou deva ser descartado. Durante anos, a discussão sobre Musah girou em torno do seu potencial, e há evidências reais de que ele deu um passo para corresponder a isso nesta temporada. Ainda é cedo, sim, mas Musah tem sido uma contribuição importante do Milan até aqui na Serie A. Isso significa algo, mesmo que o Milan já não seja o que foi um dia.
Musah está de volta, então, e certamente vai querer recuperar o tempo perdido. Ele não pode reconquistar um lugar no elenco de 2026, é claro, mas esta convocação é crucial em sua busca por um papel importante rumo a 2030. Em tese, ele estará no auge nessa altura, e talvez sua exclusão da Copa do Mundo desta vez possa ser algo que o transforme para melhor no longo prazo.
A situação dos goleiros
Não faltam enredos quando o assunto é a posição de goleiro.
O primeiro é, claro, Matt Freese, que está de volta ao time para o período de treinos pós-Copa do Mundo. A Copa do Mundo dele terminou em baixa, com uma falha contra a Bélgica, o que faz desta sua primeira oportunidade de realmente deixar isso para trás com a camisa da seleção dos Estados Unidos. Isso, obviamente, não pode acontecer por completo, dada a diferença de peso entre as situações, mas, no mínimo, Freese ficará feliz por estar de volta a um período de treinos da seleção dos Estados Unidos.
E depois há os outros. O destaque do Nashville SC, Brian Schwake, está em seu primeiro período de treinos após uma campanha de afirmação na MLS. Chris Brady está de volta, enquanto busca subir na hierarquia depois de ter sido o terceiro goleiro neste verão. E, por fim, há Diego Kochen, que esteve com os Estados Unidos neste verão como jogador de treinos para a Copa do Mundo antes de sair para acertar seu empréstimo do Barcelona para o Lyngby. Desde então, ele vem jogando minutos de verdade no clube dinamarquês, à medida que faz a transição do futebol de base para o profissional.
Então, quem terá minutos e, mais importante, quem aproveitará melhor essas oportunidades? Com a camisa 1 aparentemente em aberto novamente, uma nova disputa está apenas começando, e ela inclui candidatos em situações bem diferentes.
Opções para as pontas?
Os Estados Unidos não têm sofrido com falta de talento de alto nível pelos lados. A profundidade do elenco, porém, tem sido um problema. Há uma chance, no entanto, de vermos essa profundidade aumentar nesta convocação, já que um grupo de jovens estrelas busca dar o salto para o grupo de jogadores.
Começando pelas posições ofensivas, não há Christian Pulisic, Tim Weah nem Alex Zendejas nesta convocação. Isso abre a porta para jogadores como Zavier Gozo, Mathis Albert e Cole Campbell, que são todos pontas de origem. Depois, há jogadores como Sullivan, Justin Ellis e Julian Hall, que podem atuar pelos lados.
Nas laterais, Antonee Robinson e Sergino Dest têm sido os nomes de confiança há anos, embora Alex Freeman tenha conquistado uma vaga que permitiu a Dest ser adiantado em campo para a Copa do Mundo. Peyton Miller e Frankie Westfield chegaram, porém, para entrar na disputa por espaço depois de realmente despontarem na MLS. Robinson, Dest e Freeman serão difíceis de desbancar, mas Miller e Westfield parecem ser ótimas promessas para o futuro.
Isso muda a forma como os Estados Unidos vão se organizar taticamente? Isso vai mudar de acordo com o jogo? Pochettino tem muitas novas opções à disposição por todo o campo, mas as dos lados podem ser as mais intrigantes.
Crescendo
É tudo muito divertido e rende algumas boas estatísticas, mas ter 13 jogadores sem convocações e oito adolescentes traz um choque de realidade. Haverá dores de crescimento, e algumas podem custar caro. A chave será como esse grupo responderá.
O que importa é a perspectiva. Muitos desses jogadores estão com a USMNT agora, mas depois estarão com as seleções sub-23 ou sub-20. Eles estão no elenco principal porque mereceram, sim, mas também porque o momento fazia sentido antes de todas as atenções se voltarem para as Olimpíadas ou a Copa do Mundo Sub-20. Alguns jogadores podem estar prontos para o nível principal, enquanto outros podem não estar. Tudo isso faz parte de um processo.
O processo foi pensado para dar uma chance a esses jogadores e ver o que eles têm a oferecer. Também serve para ver quem está pronto para mais e quem precisa de um pouco mais de rodagem. Com essa mentalidade, toda lição é uma boa lição, mesmo que algumas possam ser um pouco difíceis de engolir quando, e se, as coisas ficarem um pouco complicadas.