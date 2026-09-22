Bem-vindo à nova era da seleção masculina dos Estados Unidos. É uma fase centrada na juventude, mas também construída sobre uma base familiar da Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, a mensagem é clara: 2030 chegará antes que qualquer um perceba, e o técnico Mauricio Pochettino não está perdendo muito tempo para se preparar para esse fato.

É por isso que o elenco dos Estados Unidos está repleto de adolescentes que passaram de queridinhos das redes sociais a contribuintes legítimos em nível de clube. Também é por isso que há veteranos de sobra para orientá-los e facilitar uma transição que sempre é complicada. Nas próximas duas semanas, a seleção dos Estados Unidos fará quatro amistosos contra um grupo de adversários semi-familiares e rivais muito familiares. Cada um deles servirá como grande teste para as estrelas mais jovens da equipe.

Depois disso, o foco ficará mais claro. Alguns serão direcionados para o grupo sub-20 antes da Copa do Mundo Sub-20. Outros vão se concentrar nos objetivos olímpicos da equipe sub-23. E alguns podem simplesmente permanecer para o início deste ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030, que terá seus primeiros jogos competitivos em novembro, com a Liga das Nações.

Antes de novembro, porém, os Estados Unidos têm este período de treinos. Aqui estão as histórias para acompanhar e por que elas importam...