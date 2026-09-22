Cavan Sullivan entra em evidência, Yunus Musah ganha um novo começo: cinco grandes histórias para acompanhar no camp de outono da seleção dos Estados Unidos
Bem-vindos à nova era da seleção masculina dos Estados Unidos. É um período centrado na juventude, mas também construído sobre uma base já familiar para a Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, a mensagem é clara: 2030 vai chegar antes que qualquer um perceba, e o técnico Mauricio Pochettino não está perdendo tempo para se preparar para essa realidade.
É por isso que o elenco dos Estados Unidos está repleto de adolescentes que passaram de queridinhos das redes sociais a contribuintes legítimos em nível de clube. Também é por isso que há veteranos de sobra para orientá-los e suavizar o que sempre é uma transição complicada. Nas próximas duas semanas, a seleção dos Estados Unidos fará quatro amistosos contra um grupo de adversários semi-familiares e rivais muito conhecidos. Cada um deles representará grandes testes para as estrelas mais jovens da equipe.
Depois disso, o foco ficará mais claro. Alguns serão direcionados para o grupo sub-20 antes da Copa do Mundo Sub-20. Outros vão se concentrar nos objetivos olímpicos da equipe sub-23. E alguns podem simplesmente permanecer no grupo para o início deste ciclo da Copa do Mundo de 2030, que terá seus primeiros jogos competitivos em novembro, com a Liga das Nações.
Antes de novembro, porém, os Estados Unidos têm esta concentração. Aqui estão as histórias para acompanhar e por que elas importam...
Sullivan chega
Embora não faltem adolescentes nesta convocação, a maioria dos olhares estará voltada para uma joia de 16 anos em especial, em ascensão no Philadelphia Union. Há vários motivos para isso. Parte da razão é, claro, toda a onda de expectativa que o acompanha há anos. A outra é que essa expectativa se transformou em algo concreto, com gols de verdade e momentos reais de magia.
Cavan Sullivan não é mais uma promessa de redes sociais; ele é um nome que contribui de forma legítima na MLS. Ele vem marcando com facilidade pelo Philadelphia Union desde que a MLS retornou da pausa para a Copa do Mundo, e é por isso que está nesta equipe. Sullivan não foi convocado por causa da fama na internet; foi chamado por causa do que vem produzindo, algo que o colocou em uma categoria própria à medida que o verão deu lugar ao outono.
Essa produção pode se traduzir? Essa é a grande pergunta, não é? Se marcar, Sullivan vai destruir o recorde de Christian Pulisic como o mais jovem artilheiro da USMNT, estabelecido aos 17 anos e 253 dias. Com gol ou não, porém, esta convocação pode sinalizar a chegada da próxima grande estrela da USMNT.
O retorno de Musah
Muitos já tinham descartado Yunus Musah. Dá até para entender por quê. Faz mais de um ano e meio desde a última vez que o meio-campista jogou pela seleção dos EUA, o que significa que ele perdeu uma oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Sua ausência teria parecido inimaginável alguns anos atrás, mas, à medida que a Copa do Mundo se aproximava e o tempo de jogo de Musah secava na Atalanta, isso passou a parecer uma formalidade.
Ele está de volta e, com apenas 23 anos, está longe de um ponto em que possa ou deva ser descartado. Durante anos, a discussão sobre Musah girou em torno do seu potencial, e há indícios reais de que ele deu um passo para corresponder a isso nesta temporada. Ainda é cedo, sim, mas Musah tem sido uma contribuição importante para o Milan até aqui na Serie A. Isso significa alguma coisa, mesmo que o Milan já não seja o que foi um dia.
Musah está de volta, então, e certamente vai querer recuperar o tempo perdido. É claro que ele não pode reconquistar uma vaga no elenco de 2026, mas esta convocação é crucial na busca por um papel importante rumo a 2030. Em tese, ele estará no auge nessa altura e, talvez, ficar fora da Copa do Mundo desta vez possa ser algo que o transforme para melhor no longo prazo.
A situação dos goleiros
Não faltam histórias quando o assunto é a posição de goleiro.
A primeira é, claro, Matt Freese, que está de volta ao time para o período de treinamentos pós-Copa do Mundo. A Copa do Mundo dele terminou em baixa, com uma falha contra a Bélgica, o que faz desta a sua primeira oportunidade de realmente deixar isso para trás com a camisa da USMNT. Isso, obviamente, não pode acontecer por completo, dada a diferença de importância, mas, no mínimo, Freese ficará feliz por estar de volta a um período de treinamentos da USMNT.
E depois há os outros. O destaque do Nashville SC, Brian Schwake, está em seu primeiro período de treinamentos após uma campanha de afirmação na MLS. Chris Brady, por sua vez, está de volta enquanto tenta subir na hierarquia depois de ter sido o número 3 neste verão. E, por fim, há Diego Kochen, que esteve com os EUA neste verão como jogador de treino para a Copa do Mundo antes de sair para resolver seu empréstimo do Barcelona para o Lyngby. Desde então, ele vem tendo minutos de verdade no clube dinamarquês, à medida que faz a transição do futebol de base para o profissional.
Então, quem terá minutos e, mais importante, quem vai aproveitá-los melhor? Com a camisa número 1 aparentemente novamente em aberto, uma nova disputa está apenas começando e inclui concorrentes em situações bem diferentes.
Candidatos pelas pontas?
Os EUA não têm falta de talento de alto nível pelos lados do campo. A profundidade do elenco, porém, tem sido um problema. Há uma chance, no entanto, de vermos essa profundidade aumentar nesta convocação, já que um grupo de jovens estrelas tenta dar o salto para o grupo de jogadores.
Começando pelas posições ofensivas, não há Christian Pulisic, Tim Weah nem Alex Zendejas nesta convocação. Isso abre a porta para jogadores como Zavier Gozo, Mathis Albert e Cole Campbell, que são pontas de origem. Depois, há jogadores como Sullivan, Justin Ellis e Julian Hall, que podem atuar pelos lados.
Nas laterais, Antonee Robinson e Sergino Dest têm sido os nomes de confiança há anos, embora Alex Freeman tenha conquistado um lugar que permitiu que Dest fosse adiantado em campo para a Copa do Mundo. Peyton Miller e Frankie Westfield, porém, chegaram para entrar na disputa por vagas depois de realmente despontarem na MLS. Robinson, Dest e Freeman serão difíceis de desbancar, mas Miller e Westfield parecem ser ótimas promessas para o futuro.
Isso muda a forma como os EUA se armam taticamente? Essa mudança vai depender do jogo? Pochettino tem muitas opções novas à disposição por todo o campo, mas as que atuam pelos lados talvez sejam as mais intrigantes.
Crescendo
É tudo muito divertido e rende algumas boas estatísticas, mas ter 13 jogadores sem convocações pela seleção principal e oito adolescentes traz um choque de realidade. Haverá dores de crescimento, e algumas podem custar caro. O fundamental será como esse grupo vai reagir.
O que importa é a perspectiva. Muitos desses jogadores estão com a USMNT agora, mas no futuro estarão com a sub-23 ou a sub-20. Eles estão no grupo principal porque mereceram, sim, mas também porque o momento fazia sentido antes de todas as atenções se voltarem para as Olimpíadas ou para a Copa do Mundo Sub-20. Alguns jogadores podem estar prontos para o nível principal, enquanto outros podem não estar. Tudo isso faz parte de um processo.
O processo foi pensado para dar uma oportunidade a esses jogadores e ver o que eles têm a oferecer. Também serve para identificar quem está pronto para mais e quem precisa de um pouco mais de rodagem. Com essa mentalidade, toda lição é válida, mesmo que algumas sejam um pouco difíceis de engolir quando e se as coisas ficarem um pouco complicadas.