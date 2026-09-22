Bem-vindos à nova era da seleção masculina dos Estados Unidos. É um período centrado na juventude, mas também construído sobre uma base já familiar para a Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, a mensagem é clara: 2030 vai chegar antes que qualquer um perceba, e o técnico Mauricio Pochettino não está perdendo tempo para se preparar para essa realidade.

É por isso que o elenco dos Estados Unidos está repleto de adolescentes que passaram de queridinhos das redes sociais a contribuintes legítimos em nível de clube. Também é por isso que há veteranos de sobra para orientá-los e suavizar o que sempre é uma transição complicada. Nas próximas duas semanas, a seleção dos Estados Unidos fará quatro amistosos contra um grupo de adversários semi-familiares e rivais muito conhecidos. Cada um deles representará grandes testes para as estrelas mais jovens da equipe.

Depois disso, o foco ficará mais claro. Alguns serão direcionados para o grupo sub-20 antes da Copa do Mundo Sub-20. Outros vão se concentrar nos objetivos olímpicos da equipe sub-23. E alguns podem simplesmente permanecer no grupo para o início deste ciclo da Copa do Mundo de 2030, que terá seus primeiros jogos competitivos em novembro, com a Liga das Nações.

Antes de novembro, porém, os Estados Unidos têm esta concentração. Aqui estão as histórias para acompanhar e por que elas importam...