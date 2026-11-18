E agora começa a temporada para valer. A estrutura da MLS é, reconhecidamente, estranha. Há duas partes distintas. A primeira segue um modelo europeu tradicional: uma temporada de liga, com um campeão (por assim dizer) coroado ao final.

Depois vem a outra parte: um sistema de playoffs constantemente alterado, com o qual praticamente ninguém fica satisfeito. É nessa disputa que entram 18 times, todos acreditando que, de alguma forma, têm chance de conquistar a MLS Cup. O Nashville é claramente o favorito: pelas estatísticas, tem sido o melhor time da história da MLS até aqui neste ano. Mas a expectativa é que o Miami leve o título, nem que seja apenas por causa daquele tal de Messi.

E os demais? Há de tudo um pouco. O Vancouver Whitecaps é excelente, mas não foi tão testado assim no Oeste. Há também vários times com grandes nomes, na esperança de que um deles apareça e decida. Uma boa sequência pode ser a diferença entre a glória do título e uma eliminação precoce. O cenário promete, e a GOAL dividiu os times em categorias para mostrar como cada um chega aos playoffs...