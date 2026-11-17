Aquela noite milagrosa em Amsterdã preparou o caminho para uma final inglesa contra o Liverpool, de Jürgen Klopp. Os Reds haviam passado por Bayern de Munique e Porto antes de protagonizarem uma virada inacreditável, depois de perderem por 3 a 0 para o Barcelona, para garantir a vaga na decisão.
O intervalo de três semanas até a final, no Estádio Metropolitano de Madri, acabou com o embalo do Tottenham. Mais uma vez, Pochettino enfrentou um dilema: deveria manter os jogadores que haviam tirado a equipe de uma situação quase impossível contra o Ajax ou apressar o retorno do astro Harry Kane?
Pochettino optou por colocar o inglês novamente entre os titulares, deixando no banco de reservas Moura, herói do hat-trick na semifinal.
Logo no primeiro minuto, os Spurs sofreram um golpe duríssimo. Sadio Mané tentou cruzar pela esquerda, e Moussa Sissoko foi punido por toque de mão. Menos de 25 segundos haviam sido disputados. Mohamed Salah cobrou o pênalti com força, sem chances para Lloris, dando ao Liverpool um início dos sonhos e acabando imediatamente com o ritmo do duelo tático que se esperava entre Pochettino e Klopp.
"Foi algo que nos foi tirado", escreveu Lloris anos depois. "O pênalti marcado pelo árbitro Damir Skomina aos 24 segundos de jogo, quando a bola bateu no corpo de Moussa Sissoko e depois em sua mão, acabou com a final e nos destruiu. A partir de 2 de junho de 2019, uma mudança nas regras determinou que não seria mais marcado pênalti se a bola tocasse na mão de um jogador depois de atingir outra parte do corpo dele. A final aconteceu em 1º de junho de 2019, e algo que deixaria de ser considerado infração no dia seguinte definiu o destino da decisão antes mesmo de ela realmente começar."
O Tottenham teve dificuldades para encontrar espaços na sólida defesa do Liverpool. Eriksen e Son não tinham tempo com a bola para criar oportunidades e, embora os Spurs tenham dominado a posse à medida que a partida avançava, faltou à equipe o poder de decisão que havia feito a diferença contra Manchester City e Ajax.
Aos 42 minutos do segundo tempo, o time de Klopp deu o golpe final. O reserva Divock Origi aproveitou uma sobra dentro da área após cobrança de escanteio e bateu rasteiro, cruzado, para vencer Lloris e acertar o canto do gol.
O apito final confirmou a derrota por 2 a 0. Enquanto o Liverpool levantava sua sexta taça europeia, os jogadores do Tottenham desabavam no gramado, devastados pelo anticlímax de uma trajetória que parecia impossível. Para Pochettino, a derrota foi especialmente dolorosa.
"Acho que foi muito difícil aceitar a maneira como o jogo aconteceu", disse ele depois da partida. "Fiquei muito decepcionado. Foi difícil parar de chorar, parar de me sentir mal.
"Quando você se prepara durante três semanas, com toda a responsabilidade e da maneira como fizemos, trabalhando com toda a comissão técnica e os jogadores... Estávamos muito concentrados. Acho que estávamos convencidos, e eu estava convencido, de que a final seria nossa. Tínhamos isso completamente na cabeça. Mas ninguém está preparado para sofrer um gol como aquele aos 30 segundos de uma final da Champions League."
Foi um fim doloroso para uma campanha construída sobre viradas improváveis e uma resistência inabalável. Anos depois, porém, Lloris argumentou que a derrota na decisão revelou uma fragilidade mental que há muito tempo assombra o Tottenham.
"Quatro dias antes da final, Daniel Levy reuniu todos nós para anunciar que, com o apoio de um patrocinador, cada jogador receberia do clube um relógio de luxo, no estilo aviador", escreveu o goleiro em sua autobiografia. "No início, ficamos animados ao ver as caixas elegantes. Depois, abrimos e descobrimos que ele havia mandado gravar o nome de cada jogador e a inscrição 'Finalista da Champions League 2019' na parte de trás de cada relógio.
"'Finalista.'
"Quem faz uma coisa dessas em um momento como aquele? Ainda não consegui superar isso, e não sou o único. Se tivéssemos vencido, ele não teria pedido os relógios de volta para trocar a gravação por 'Campeão'."
Ele acrescentou: "Por mais magnífico que seja o relógio, nunca o usei. Teria preferido que não houvesse nada gravado nele. Com uma inscrição como aquela, Levy não poderia ter ficado surpreso se estivéssemos perdendo por 1 a 0 depois de alguns minutos: estava escrito.
"Na recepção após a partida, no hotel, tive a impressão de que algumas pessoas do clube e determinados jogadores não estavam suficientemente abatidos com a derrota."
A revelação de Lloris expôs uma verdade difícil de encarar, posteriormente comprovada pelo declínio do clube do norte de Londres.
Cinco meses depois daquela noite de lágrimas no Metropolitano, Pochettino foi demitido, apesar de ter contrato até 2023. Uma década de turbulência veio na sequência, e a presença do Tottenham na Champions League passou a ser um luxo, em vez de uma garantia, em meio a eliminações nas oitavas de final e fracassos na Conference League.
A conquista da Europa League sobre o Manchester United acabou proporcionando um raro momento de título, mas o declínio no cenário nacional continuou.
Muito tempo depois de a dor daquela noite em Madri ter passado e de os relógios com a inscrição "Finalista" terem sido guardados, a campanha do Tottenham em 2018/19 parece ainda mais preciosa.