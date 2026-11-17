Sorteado no chamado grupo da morte daquela edição, ao lado de Barcelona, Inter de Milão e PSV, o Tottenham viu muitos acreditarem que suas chances de avançar na Champions League haviam acabado antes mesmo de começar. Apesar de um início forte no cenário nacional, com três vitórias consecutivas, as derrotas para Watford e Liverpool trouxeram a equipe de volta à realidade antes de sua estreia na competição europeia.

Embora Christian Eriksen tenha colocado os Spurs em vantagem contra a Inter, em Milão, a equipe deixou a vitória escapar nos minutos finais. Mauro Icardi empatou aos 41 minutos do segundo tempo, e Matias Vecino marcou o gol da vitória dos italianos nos acréscimos.

O início ruim ficou ainda pior quando o Barcelona abriu o placar com apenas dois minutos de jogo em Wembley, estádio onde o Tottenham precisou mandar suas partidas enquanto as obras de sua nova casa continuavam.

Em uma saída de gol desastrosa para tentar interceptar o primeiro ataque do Barça, Hugo Lloris avançou para fechar o ângulo de Jordi Alba pelo lado esquerdo. O lateral tocou para Philippe Coutinho, enquanto o zagueiro Davinson Sánchez escorregou dentro da área, e o brasileiro finalizou com força para marcar. Rakitic ampliou antes do intervalo, quando recebeu a bola na entrada da área e acertou um chute que ainda bateu na trave antes de entrar. Harry Kane e Erik Lamela marcaram para os Spurs, mas dois gols de Lionel Messi garantiram uma vitória merecida para a equipe de Ernesto Valverde fora de casa.

"Quando você sofre um gol com menos de dois minutos de jogo, precisa mudar tudo completamente", disse Pochettino depois da partida. "É muito difícil avaliar o jogo porque fica complicado controlar as emoções diante de uma equipe que tem jogadores como Messi, [Luis] Suárez e Coutinho."

Ele continuou: "Por isso, quero parabenizar os jogadores pela maneira como lutaram. Tenho muito orgulho deles, o esforço foi enorme. Fomos bem no segundo tempo. Mas é difícil reagir depois de dar um gol de vantagem a uma equipe como o Barcelona. O mais importante, porém, foi o caráter que demonstramos na segunda etapa. É claro que cometemos alguns erros, isso é evidente, e quando você faz isso no futebol deste nível, pode acabar sofrendo um gol."

Quando Luuk de Jong marcou o gol de empate do PSV nos minutos finais, em Eindhoven, depois de Lloris ser expulso, a campanha do Tottenham na Champions League parecia praticamente encerrada.

Dois minutos após o início do segundo confronto contra a equipe holandesa, De Jong subiu bem e cabeceou para vencer Paulo Gazzaniga. Naquele momento, parecia que até mesmo a classificação para a Europa League, com o terceiro lugar do grupo, estava fora de alcance.

A esperança ainda era pequena quando Kane empatou, já que o PSV continuou pressionando em busca da vitória. Steven Bergwijn chegou a finalizar com perigo, mas Gazzaniga conseguiu fazer a defesa.

Aos 44 minutos do segundo tempo, uma cabeçada de Kane quicou de alguma forma e passou por Jeroen Zoet, entrando no gol. Os Spurs conquistaram sua primeira vitória na competição, um resultado que trouxe um alívio muito necessário antes da visita da Inter.

Graças ao gol de Eriksen aos 35 minutos do segundo tempo, em Wembley, o Tottenham conquistou mais três pontos fundamentais. Mas a equipe de Pochettino precisaria surpreender o campeão espanhol no Camp Nou para manter vivas suas chances de classificação na Champions League.

O time saiu atrás do placar em apenas sete minutos. Ousmane Dembélé arrancou em velocidade pelo campo do Tottenham, deixou Kyle Walker-Peters para trás duas vezes e também passou por Jan Vertonghen antes de finalizar por baixo de Lloris.

Os Spurs não desistiram, mas parecia que o destino estava contra a equipe. Eriksen apareceu livre na segunda trave para receber um cruzamento de Danny Rose, mas finalizou de perto em cima de Marc-André ter Stegen. Em seguida, Lucas Moura teve a certeza de que havia empatado ao cabecear em direção ao gol, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa em cima da linha.

Faltavam apenas cinco minutos para o fim, e a Inter empatava por 1 a 1 com o PSV na outra partida do grupo. Naquele momento, o Tottenham estava sendo eliminado. Então, Kane recebeu a bola pelo lado esquerdo, avançou para dentro da área e cruzou na direção do gol. Lucas apareceu para finalizar e vencer Ter Stegen.

O empate deixou Tottenham e Inter igualados em pontos, saldo de gols e confronto direto. Assim, a classificação foi decidida pelo gol marcado pelos ingleses no San Siro, que garantiu a vaga pelo critério de gols fora de casa no confronto direto.

"Precisávamos fazer uma grande partida ou estaríamos fora da competição. Não vencemos o jogo, mas acho que fizemos mais do que o suficiente para avançar", disse Kane. "Não existe jogo maior do que enfrentar o Barcelona fora de casa. Sabemos que, se voltarmos a enfrentá-los, talvez nas fases finais, teremos experiência. Jogamos contra a Juventus no ano passado e contra o Real Madrid também, e fomos bem."

Ele acrescentou: "Muita gente já nos dava como eliminados depois de três jogos. Conseguimos sair daquela situação e mostrar o caráter que temos neste elenco. É importante dar tudo de nós no restante da competição. Acho que os grandes clubes da Europa vão passar a nos respeitar."