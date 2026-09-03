Lionel Messi construiu uma quantidade incrível de história ao longo de sua carreira ilustre, mas seu recente anúncio de que se aposentou da seleção serviu como um duro lembrete de que há uma quantidade finita de história ainda por fazer. Messi está se aproximando do fim. A decisão de se afastar da Argentina é um indicativo bastante claro desse fato.

Para os fãs de Messi, porém, há muitas formas de interagir com pedaços da história do craque. Ele assinou incontáveis autógrafos ao longo dos anos, e há muitos cards e itens colecionáveis por aí para marcar os maiores momentos de Messi. Ainda dá tempo de vê-lo pessoalmente também. E, para os maiores e mais ricos fãs de Messi, há alguns colecionáveis absolutamente deslumbrantes por aí que definem não apenas um jogador, mas uma era.

Mas quais são esses colecionáveis? A GOAL destaca cinco das peças mais únicas de memorabilia de Messi que já apareceram no mercado.