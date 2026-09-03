Camisas de Copa do Mundo, chuteiras que bateram recorde e o guardanapo mais famoso do mundo: as cinco peças mais únicas de memorabilia de Lionel Messi já vendidas
Lionel Messi construiu uma quantidade incrível de história ao longo de sua carreira ilustre, mas seu recente anúncio de que se aposentou da seleção serviu como um duro lembrete de que há uma quantidade finita de história ainda por fazer. Messi está se aproximando do fim. A decisão de se afastar da Argentina é um indicativo bastante claro desse fato.
Para os fãs de Messi, porém, há muitas formas de interagir com pedaços da história do craque. Ele assinou incontáveis autógrafos ao longo dos anos, e há muitos cards e itens colecionáveis por aí para marcar os maiores momentos de Messi. Ainda dá tempo de vê-lo pessoalmente também. E, para os maiores e mais ricos fãs de Messi, há alguns colecionáveis absolutamente deslumbrantes por aí que definem não apenas um jogador, mas uma era.
Mas quais são esses colecionáveis? A GOAL destaca cinco das peças mais únicas de memorabilia de Messi que já apareceram no mercado.
5. Ingresso da estreia em amistoso contra o Porto - US$ 49.200
É seguro supor que poucos dos que entraram no Estádio do Dragão em 16 de novembro de 2003 faziam ideia do que estavam prestes a ver. A maioria dos presentes naquele amistoso achava que estava simplesmente assistindo à inauguração de um novo estádio de um dos maiores clubes de Portugal. Em vez disso, viu a primeira partida profissional de um dos maiores de todos os tempos do esporte.
Messi entrou naquele jogo no segundo tempo, mostrando lampejos do que acabaria fazendo dele quem ele se tornaria. O Barcelona perdeu para o Porto por 2 a 0 naquele dia, mas os maiores vencedores foram aqueles que guardaram seus ingressos do que parecia ser um simples amistoso.
De acordo com Collectors Tools, um total de 229 exemplares, em combinações de ingressos inteiros e canhotos, da estreia de Messi em 2003 foram avaliados. A nota mais alta dada pela PSA foi oito. Um PSA 7 vendido na Goldin é atualmente reconhecido como a maior venda, em US$ 49.200.
É claro que há pontos de entrada mais baratos para esse momento da história, e alguns fãs podem ter mais interesse em colecionar sua estreia em La Liga, que aconteceu um ano depois. O PSA 8, porém, certamente é um santo graal para quem busca garantir uma lembrança do começo de tudo.
4. Camisa usada em jogo da Remontada de 2017 - US$ 200 mil a 400 mil
Há poucos dias de Champions League mais memoráveis do que a famosa Remontada de 2017 contra o PSG. Embora o Barcelona tenha estado do lado perdedor de vários momentos icônicos da Champions League, o triunfo por 6 a 1 sobre o PSG pode ser o mais famoso. Depois de entrar naquele dia perdendo por 4 a 0, Messi marcou o quarto dos seis gols do Barça naquela partida para completar uma virada que segue sendo a maior da história da Champions League.
A camisa realmente usada por Messi naquele famoso dia foi a leilão na Sotheby's no último verão. A camisa, que teve correspondência fotográfica confirmada pela PSA, acabou sendo vendida por um preço entre US$ 200.000 e US$ 400.000.
3. As chuteiras que quebraram o recorde de Pelé: US$ 169 mil
Se existe algum recorde no futebol, há uma boa chance de Messi tê-lo. Se não, Pelé também seria uma aposta bastante segura. Muitos dos recordes de Messi foram tomados do lendário brasileiro, incluindo o recorde de mais gols por um único clube. Em 22 de dezembro de 2020, Messi marcou seu 644º gol pelo Barcelona, superando o total de Pelé pelo time brasileiro Santos.
As chuteiras, que trazem os nomes da esposa e dos filhos de Messi, foram a leilão na Christie's Online depois de serem doadas pelo próprio Messi para arrecadar dinheiro para um hospital de Barcelona. Elas apresentam algum desgaste, como é de se esperar de chuteiras usadas em jogo, mas não há como apagar a história feita com elas, que também é definida em parte pelo homem de quem Messi também tomou essa história.
2. O contrato do Barcelona em um guardanapo - US$ 964.450
Qualquer fã de Messi conhece a história. Em 2000, o diretor esportivo Carles Rexach fechou um acordo para levar um pequeno argentino de 13 anos à Catalunha. Esse acordo foi selado em um guardanapo durante um almoço e exigiu um pouco de trabalho de Rexach diante das preocupações da família Messi com a falta de comunicação do Barcelona após um teste inicial.
"Em Barcelona, em 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio", diz o guardanapo, se traduzido para o inglês, "Carles Rexach, diretor esportivo do FC Barcelona, concorda, sob sua responsabilidade e independentemente de quaisquer opiniões contrárias, em assinar com o jogador Lionel Messi, desde que mantenhamos os valores acordados."
Poucos sabiam o que aquele guardanapo mudaria, e ninguém poderia ter previsto quanto ele valeria no futuro. Em 2024, o guardanapo foi vendido em leilão por US$ 964.450. Embora não tenha sido assinado pelo próprio Messi, ele é o artefato físico que deu início a tudo, e é impossível duplicar ou replicar algo tão pequeno, mas tão importante.
1. Seis camisas usadas por Messi na Copa do Mundo de 2022 - US$ 7,8 milhões
A Copa do Mundo de 2022 é, sem dúvida, o momento definidor de Messi, ao menos em parte porque houve tantos momentos dentro daquele torneio que definiram uma era. Se você estava em busca da lembrança definitiva da campanha de Messi no Catar, porém, não precisava escolher apenas uma. A Sotheby's leiloou seis delas juntas.
Em 2023, um lote icônico de itens de Messi foi colocado no mercado. Ele reunia seis camisas usadas por Messi durante a campanha da Argentina no Catar, incluindo a camisa usada por ele durante o primeiro tempo da final. Seu gol contra o México, a batalha com a Holanda, a final icônica contra a França, tudo isso foi eternizado por meio de camisas usadas pelo próprio Messi nessas partidas. Essa coleção, claro, não saiu barata. O preço final foi de US$ 7,8 milhões, mas é possível argumentar que a coleção é realmente sem preço, dada a natureza icônica daquele triunfo na Copa do Mundo.