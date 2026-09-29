Cadê Chloe e Ella?! As surpreendentes ausências de Kelly e Toone provam que Sarina Wiegman é capaz de tomar decisões duras em busca da glória da Inglaterra
Ella Toone e Chloe Kelly talvez ainda estejam longe da aposentadoria, mas já são ícones da Inglaterra, jogadoras que protagonizaram grandes momentos nesta incrível era de sucesso do país, nos títulos da Eurocopa Feminina de 2022 e 2025 e na campanha até a primeira final de Copa do Mundo Feminina em 2023. Por isso, ver as duas fora da primeira convocação de Sarina Wiegman para a temporada 2026-27, antes do jogo decisivo da Inglaterra contra a Grécia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, foi chocante.
Wiegman há muito tempo recorre ao mesmo núcleo de jogadoras em sua extremamente bem-sucedida passagem pelo comando, com Toone sendo praticamente presença constante desde 2022 e Kelly ficando fora apenas uma vez, quando seu tempo de jogo despencou no Manchester City, e as lesões acabaram abrindo caminho para que ela fosse incluída na seleção inglesa alguns dias depois de qualquer forma. Trata-se de uma técnica que fala com frequência sobre as jogadoras terem "crédito no banco" mesmo quando a forma ou os minutos em campo caem. Ela é leal àquelas que entregaram.
Mas as ausências de Toone e Kelly da convocação mais recente de Wiegman não foram chocantes porque elas começaram a nova temporada voando. Não há nada de absurdo acontecendo aqui. Em vez disso, o choque veio porque foi quase estranho não ver seus nomes entre as escolhidas, tamanha é a raridade disso. Mas as decisões foram mais do que justificáveis.
É incrível dizer isso, considerando que, há pouco mais de um ano, Toone foi titular em cinco dos seis jogos da Inglaterra na campanha do título da Euro 2025, enquanto Kelly cresceu ao longo do mata-mata para ser decisiva e vencer jogos. O que aconteceu para que essas duas estrelas da Inglaterra agora estejam do lado de fora, olhando para dentro, enquanto a seleção se prepara para uma enorme partida de vida ou morte nas Eliminatórias?
Abaixo dos níveis esperados
Wiegman foi direta ao ponto ao ser questionada sobre Toone e Kelly na terça-feira, depois que sua convocação para o jogo das eliminatórias contra a Grécia foi anunciada. "O nível não foi o que eu esperava delas em campo", disse.
Kelly foi titular apenas duas vezes pelo Arsenal no início desta nova temporada e tem tido dificuldade para causar impacto, seja entre as titulares ou saindo do banco. Seus representantes disseram ao the Athletic que ela vem lidando com uma lesão no tendão da coxa e deve usar a janela internacional para "reabilitação". A técnica do Arsenal, Renee Slegers, reforçou isso na terça-feira, embora também tenha dito que Kelly estava "apta e disponível" para a convocação da Inglaterra. Ao ser perguntada se alguma lesão fazia parte da ausência de Kelly, Wiegman disse: "É simplesmente o que eu vi em campo. Mantivemos isso no futebol."
Toone, por sua vez, começou no banco na visita do Manchester United ao Arsenal. Ela voltou com um gol e uma assistência na goleada por 10 a 1 sobre o Sheffield United na Copa da Liga e foi titular na primeira vitória do United nesta temporada da Women's Super League, no domingo, contra o West Ham. Mas isso não foi suficiente para que Wiegman a incluísse na convocação de terça-feira.
Vale destacar que nenhuma das duas viu seus clubes terem os melhores inícios nesta nova temporada. Mas, quando isso foi apontado na terça-feira, especialmente em referência a Toone, Wiegman respondeu: "Mas eu também olho para como você executa suas próprias ações de jogo? Como indivíduo na tarefa e na função que tem, mas também conectada com a equipe. É nisso que eu foco." Evidentemente, nenhuma das duas passou no teste.
Concorrência crescente
Depois de apontar a falta de forma, a explicação seguinte de Wiegman para as duas ausências foi a "grande concorrência" por vagas. É claro que sempre há concorrência por vagas em uma seleção como a Inglaterra, com a profundidade de talento disponível. Mas isso é especialmente verdade neste momento no meio-campo e no ataque, sendo que nem sempre foi assim no meio-campo em particular.
Olhando para este anúncio de convocação, havia uma forte sensação de que Lexi Potter receberia sua primeira convocação. A jogadora de 20 anos começou a temporada excepcionalmente bem pelo Chelsea e formou uma excelente parceria com Keira Walsh, que ajudou a potencializar ainda mais a ameaça ofensiva da jogadora de 29 anos.
Erica Parkinson era outra que muitos achavam que seria incluída. A meia armadora de 18 anos recebeu sua primeira convocação ainda em abril, mas ficou no banco sem ser utilizada nos dois jogos antes de voltar para a seleção sub-23 em junho. Mas ela começou bem sua passagem pelos Estados Unidos com o North Carolina Courage e merece retornar ao time principal.
A questão, porém, era quem sairia para permitir a entrada dessas duas. Toone e Kelly têm sido figuras constantes sob o comando de Wiegman, então apostar que seriam elas a abrir espaço não estava nos planos de muita gente. Ainda assim, foram justamente elas que deram lugar.
Próxima geração
E essas são mudanças bem-vindas. Potter e Parkinson são duas jogadoras jovens realmente empolgantes, que vêm jogando muito bem por seus clubes e representam o futuro de longo prazo da Inglaterra. Elas merecem estar envolvidas. O mesmo pode ser dito de Freya Godfrey, a atacante de 21 anos que manteve seu lugar, enquanto alguém tão notável quanto Kelly ficou de fora.
Há outras jogadoras buscando seguir o mesmo caminho e entrar na convocação também. Ruby Mace pode voltar a entrar no radar depois de ter sido deslocada de volta para o meio-campo pelo Everton nesta temporada, em vez de atuar como zagueira central, posição em que a Inglaterra tem muitas opções. Laila Harbert deixou o Arsenal neste verão para assinar com o San Diego Wave e é outra jovem jogadora muito bem avaliada que pode mexer no meio-campo no devido tempo.
Katie Reid, zagueira do Arsenal, deve voltar de lesão em breve, depois de ter precisado se retirar de seu primeiro período com a Inglaterra por causa de uma grave ruptura do ligamento cruzado anterior. Michelle Agyemang, a grande revelação da Euro 2025, também espera retornar em breve da mesma lesão. Anouk Denton, por sua vez, que fez sua estreia pela Inglaterra no fim de 2025, vinha jogando bem pelo Bay FC antes do seu próprio revés.
São todas jogadoras mais jovens pedindo para serem observadas por Wiegman, tentando entrar nesse grupo e mostrar à técnica que ela tem mais opções que valem ser analisadas. As veteranas, portanto, precisam ficar atentas. Wiegman recebeu críticas desnecessárias em alguns momentos por uma suposta falta de confiança nas jogadoras jovens quando, na realidade, ela sempre procurou promover aquelas que merecem subir do sub-23.
A convocação anunciada nesta semana serve como um lembrete significativo disso tudo e dará muito incentivo àquelas que buscam seguir Potter, Parkinson e Godfrey e entrar no cenário da Inglaterra.
Respostas positivas pendentes?
Nada disso significa que não haja caminho de volta para Kelly e Toone. Wiegman deixou isso abundantemente claro na terça-feira. "Eu realmente acredito nelas. Ainda acredito nelas. Elas não estão na convocação, mas eu acredito nelas", disse, antes de demonstrar uma postura mais dura, na esperança de que isso produza uma resposta positiva. "Nós as acompanhamos muito bem e pensamos: 'Hmmm, esperamos um pouco mais', e sabemos que elas podem oferecer mais. Essa também foi a mensagem", acrescentou. "Espero que elas possam dar um passo à frente e mostrar o que podem fazer, porque estou convencida de que podem fazer melhor."
Questionada se acha que isso servirá de motivação para as duas jogadoras, Wiegman disse: "É o que eu espero. Claro que espero que elas respondam muito bem a isso. É isso que eu quero. Espero que voltem ainda melhores do que eram antes."
É uma situação positiva para a Inglaterra, em que dois grandes nomes, que já produziram momentos marcantes, podem ser cortados da convocação porque há qualidade e disputa por vagas suficientes para que Wiegman se sinta confortável em deixá-las fora. O cenário será ainda mais promissor se Kelly e Toone realmente responderem de forma positiva a esse revés e atingirem um nível mais alto.
Em menos de nove meses, a Inglaterra espera estar a caminho da Copa do Mundo Feminina de 2027, e vai querer chegar a esse torneio com o maior número possível de jogadoras em boa fase e dores de cabeça na hora de escalar.