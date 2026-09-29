Ella Toone e Chloe Kelly talvez ainda estejam longe da aposentadoria, mas já são ícones da Inglaterra, jogadoras que protagonizaram grandes momentos nesta incrível era de sucesso do país, nos títulos da Eurocopa Feminina de 2022 e 2025 e na campanha até a primeira final de Copa do Mundo Feminina em 2023. Por isso, ver as duas fora da primeira convocação de Sarina Wiegman para a temporada 2026-27, antes do jogo decisivo da Inglaterra contra a Grécia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, foi chocante.

Wiegman há muito tempo recorre ao mesmo núcleo de jogadoras em sua extremamente bem-sucedida passagem pelo comando, com Toone sendo praticamente presença constante desde 2022 e Kelly ficando fora apenas uma vez, quando seu tempo de jogo despencou no Manchester City, e as lesões acabaram abrindo caminho para que ela fosse incluída na seleção inglesa alguns dias depois de qualquer forma. Trata-se de uma técnica que fala com frequência sobre as jogadoras terem "crédito no banco" mesmo quando a forma ou os minutos em campo caem. Ela é leal àquelas que entregaram.

Mas as ausências de Toone e Kelly da convocação mais recente de Wiegman não foram chocantes porque elas começaram a nova temporada voando. Não há nada de absurdo acontecendo aqui. Em vez disso, o choque veio porque foi quase estranho não ver seus nomes entre as escolhidas, tamanha é a raridade disso. Mas as decisões foram mais do que justificáveis.

É incrível dizer isso, considerando que, há pouco mais de um ano, Toone foi titular em cinco dos seis jogos da Inglaterra na campanha do título da Euro 2025, enquanto Kelly cresceu ao longo do mata-mata para ser decisiva e vencer jogos. O que aconteceu para que essas duas estrelas da Inglaterra agora estejam do lado de fora, olhando para dentro, enquanto a seleção se prepara para uma enorme partida de vida ou morte nas Eliminatórias?