A situação atual de Bruno Fernandes no Manchester United traz à mente a célebre frase “ou você morre como herói ou vive o suficiente para se ver virar o vilão”, dita por Harvey Dent em Batman: O Cavaleiro das Trevas. No sucesso de Christopher Nolan lançado em 2008, o idealista promotor público de Gotham City prevê a própria queda e acaba perdendo seus princípios diante das dificuldades da vida e da corrupção na polícia.

A transformação de Dent no assassino vingativo Duas-Caras reforça a ideia de que morrer, ou seguir um novo caminho, no auge de suas virtudes é a única maneira de preservar um legado sem manchas. Os riscos de tentar permanecer além desse ponto sob os olhos do público são retratados como inevitáveis.

Depois de seis anos carregando as esperanças da torcida do United, Fernandes parece ter deixado passar o momento ideal para sair de Old Trafford. O português é o melhor jogador do clube desde que chegou do Sporting CP, em janeiro de 2020, e foi o melhor de toda a Premier League na temporada passada, reconhecimento consolidado com a conquista do prêmio de Jogador do Ano da PFA.

O United não teria terminado em terceiro lugar sem o recorde de 21 assistências de Fernandes e sua incansável dedicação como capitão. Ele foi a força motriz da melhora da equipe sob o comando de Michael Carrick, que lançou as bases para uma possível disputa pelo título em 2026-27.

Mas, com apenas sete jogos disputados na nova temporada, o Manchester United voltou à estaca zero. A gestão do grupo INEOS não deu a Carrick o apoio necessário na janela de transferências de verão, o que inevitavelmente levou a equipe a sofrer com o aumento significativo no número de partidas provocado pela disputa da Champions League.

Com apenas sete pontos em sete jogos, o United parece mais um candidato ao rebaixamento do que ao título. Fernandes, por sua vez, está rapidamente se tornando o vilão porque sua influência no terço final do campo praticamente desapareceu. Pior ainda, sua linguagem corporal retrata um homem no limite.

Chegou-se ao ponto em que a presença de Fernandes causa mais prejuízo do que benefício. Se Carrick não o poupar da pressão, o técnico, já contestado, não só atrairá ainda mais pressão para si como verá a temporada do United se tornar irremediavelmente perdida.