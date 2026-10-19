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Fernandes needs taking out of firing line_1-1.jpgGetty/GOAL

Bruno Fernandes, abalado, precisa ser tirado da linha de fogo para que o Manchester United engrene na temporada

O meia português parece uma sombra do jogador que carregou o Manchester United até a classificação para a Champions League na temporada passada e não deveria mais ter vaga garantida entre os titulares.

James Westwood
Traduzido por

  • A situação atual de Bruno Fernandes no Manchester United traz à mente a célebre frase “ou você morre como herói ou vive o suficiente para se ver virar o vilão”, dita por Harvey Dent em Batman: O Cavaleiro das Trevas. No sucesso de Christopher Nolan lançado em 2008, o idealista promotor público de Gotham City prevê a própria queda e acaba perdendo seus princípios diante das dificuldades da vida e da corrupção na polícia.

    A transformação de Dent no assassino vingativo Duas-Caras reforça a ideia de que morrer, ou seguir um novo caminho, no auge de suas virtudes é a única maneira de preservar um legado sem manchas. Os riscos de tentar permanecer além desse ponto sob os olhos do público são retratados como inevitáveis.

    Depois de seis anos carregando as esperanças da torcida do United, Fernandes parece ter deixado passar o momento ideal para sair de Old Trafford. O português é o melhor jogador do clube desde que chegou do Sporting CP, em janeiro de 2020, e foi o melhor de toda a Premier League na temporada passada, reconhecimento consolidado com a conquista do prêmio de Jogador do Ano da PFA.

    O United não teria terminado em terceiro lugar sem o recorde de 21 assistências de Fernandes e sua incansável dedicação como capitão. Ele foi a força motriz da melhora da equipe sob o comando de Michael Carrick, que lançou as bases para uma possível disputa pelo título em 2026-27.

    Mas, com apenas sete jogos disputados na nova temporada, o Manchester United voltou à estaca zero. A gestão do grupo INEOS não deu a Carrick o apoio necessário na janela de transferências de verão, o que inevitavelmente levou a equipe a sofrer com o aumento significativo no número de partidas provocado pela disputa da Champions League.

    Com apenas sete pontos em sete jogos, o United parece mais um candidato ao rebaixamento do que ao título. Fernandes, por sua vez, está rapidamente se tornando o vilão porque sua influência no terço final do campo praticamente desapareceu. Pior ainda, sua linguagem corporal retrata um homem no limite.

    Chegou-se ao ponto em que a presença de Fernandes causa mais prejuízo do que benefício. Se Carrick não o poupar da pressão, o técnico, já contestado, não só atrairá ainda mais pressão para si como verá a temporada do United se tornar irremediavelmente perdida.

  • Teatralidade constrangedora

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes pôde jogar os 90 minutos contra o Leeds, apesar de não produzir nada no ataque e correr o risco de ser expulso.

    A atuação mais preocupante de Fernandes até agora veio no domingo, no empate do United por 1 a 1 com o Leeds em Elland Road. Foi um típico clássico acirrado dos Peninos, com entradas duras a todo momento e poucos momentos de jogo fluido. No fim, um ponto para cada lado foi um resultado justo. Mas o United poderia ter vencido se o capitão não tivesse permanecido em campo durante os 90 minutos.

    Os números da atuação de Fernandes são desanimadores: apenas 62% dos passes certos, 20 perdas de posse de bola, nenhum drible bem-sucedido e só um duelo vencido em seis disputados. Ele também mostrou uma irritação insuportável e teve sorte de receber apenas um cartão amarelo, em vez de dois, pelas reclamações exageradas ao árbitro Darren England após uma entrada dura em Tarik Muharemovic.

    Mais tarde, ainda no primeiro tempo, ele fez uma cena com Youri Tielemans porque o belga cruzou para Bryan Mbeumo em vez de passar para ele. Depois, nos minutos finais, Fernandes soltou um grito descabido após errar uma pedalada. O jogador de 32 anos sempre demonstrou suas emoções sem disfarces, e seus exageros podiam ser relevados quando ele tinha um impacto decisivo. Agora, porém, são simplesmente constrangedores.

  • Lealdade cega

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    O United mostrou alguma melhora nas últimas duas partidas, mas Fernandes parece não se encaixar.


    Se havia um jogo em que Fernandes merecia ser substituído cedo, era este. Ainda assim, a ideia nem pareceu passar pela cabeça de Carrick. Ele fez apenas duas mudanças no meio-campo no segundo tempo: encerrou mais cedo a primeira partida de Carlos Baleba, contratado no verão, como titular na Premier League para colocar Mason Mount, de desempenho constantemente mediano, e depois trocou Tielemans por Matheus Cunha.

    “Ele está bem, não é nada demais”, disse Carrick ao ser questionado sobre mais uma atuação pouco efetiva de Fernandes. “Ele jogou em uma posição um pouco diferente no meio da semana, mas, fora isso, está praticamente tudo como de costume. Ele é uma peça importante da nossa equipe. Já é há algum tempo, e isso não vai mudar.”

    Por um lado, Fernandes é o único jogador do elenco atual que pode dizer que conquistou o status de intocável. Por outro, Carrick não ajuda em nada o Manchester United ao manter uma lealdade tão cega. Houve sinais positivos contra o Leeds e na derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League, na última terça-feira, de que ele está perto de encontrar o equilíbrio certo no meio-campo: Baleba e Andrey Santos têm sido sólidos como dupla de volantes, enquanto Tielemans tem mostrado bastante iniciativa criativa na função de camisa 10.

    Para manter Fernandes na equipe, Carrick precisa colocá-lo em posições que não lhe são naturais. O Atlético de Madrid o neutralizou com facilidade quando ele atuou pela ponta direita, e Fernandes teve ainda menos impacto contra o Leeds como o jogador mais adiantado de um trio de ataque com muita movimentação.

    Cunha teria motivos para se sentir injustiçado. A solução óbvia é tirar Fernandes do time para dar lugar ao explosivo brasileiro, muito mais adequado à função de segundo atacante ou de atacante que parte da ponta para o centro. Cunha, Mbeumo e Amad Diallo poderiam causar muitos problemas aos adversários com Tielemans fazendo a ligação, mas, do jeito que está, o Manchester United não consegue manter o ritmo no ataque por causa do desperdício de jogadas de Fernandes.

  • “De saco cheio”

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes provavelmente sente que está vivendo o mesmo dia repetidamente e pode “explodir” se Carrick não lhe der uma trégua.

    Fernandes não marcou nem deu assistências em nenhuma de suas últimas seis partidas pelo United, considerando todas as competições. Na única vitória da equipe na Premier League até agora nesta temporada, contra o Ipswich Town, o meia português marcou três gols e deu o passe para Mbeumo fazer o quinto gol do United na goleada por 5 a 2. Ele também marcou na vitória por 4 a 0 sobre o Sabah pela Champions League, mas ambos foram jogos favoráveis em casa contra equipes estreantes nas respectivas competições nesta temporada.

    O United deixou pontos pelo caminho em todos os jogos de grande importância. A derrota para o Hull City na rodada de abertura deu o tom: a equipe perdeu a vantagem duas vezes contra o Everton, foi derrotada por um Manchester City com dez jogadores e empatou com o Tottenham apesar de também ter tido um jogador a mais.

    Fernandes claramente já passou da fase de apenas se sentir abatido, depois de tantas falsas esperanças em Old Trafford. Ele joga como um soldado derrotado, sem mais nada a oferecer física ou mentalmente.

    Wayne Rooney, ídolo do clube, acredita que Carrick tem o dever de proteger Fernandes de si mesmo antes que ele siga o exemplo de Lisandro Martinez e se pronuncie contra quem está no comando. “Ele está de saco cheio. Sinceramente, acho que ele parece pensar: ‘Lá vamos nós de novo’. Há um limite para quantas vezes isso pode acontecer”, disse Rooney no Stick to Unitedno início deste mês.

    “Ele carregou o time, mas às vezes é preciso sair dessa posição, desse papel, para voltar a respirar. Sinto que agora dá para ver a tensão se acumulando e que ele vai explodir se isso continuar. Ele não tem medo de vir a público e expressar sua opinião. Então, essa explosão vai acontecer se as coisas continuarem como estão.”

  • Traição

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes não está em sua melhor condição física há algumas semanas, mas seu principal problema é, evidentemente, psicológico.

    Na semana passada, Carrick confirmou que Fernandes vem jogando com uma lesão leve, sofrida durante a vitória sobre o Sabah. “Não é o ideal, mas dá para lidar com isso”, disse Carrick antes da viagem do United a Madri. “Ele está praticamente recuperado. Ainda sente um pouco, mas não é nada grave.”

    Isso ajuda a explicar por que ele jogou tão mal contra o Atlético de Madrid e, antes disso, contra Tottenham, Fulham e Manchester City. O desgaste seria uma justificativa válida para Fernandes, considerando sua enorme contribuição ao United na temporada passada e o fato de ter disputado todos os jogos de Portugal na campanha até as oitavas de final da Copa do Mundo.

    Domínios ruins e perdas de bola evitáveis podem ser sintomas de cansaço, mas também podem ser fruto de pura frustração. Fernandes sempre foi um jogador que assume riscos, mas agora está forçando as jogadas mais do que nunca. Ele também está cedendo aos seus piores hábitos: em vez de manter a postura e tentar incentivar quem está ao seu redor, reclama dos companheiros, deixa os ombros caírem e joga as mãos para o alto ou as leva ao rosto. Esse tipo de comportamento só prejudica ainda mais o ânimo do elenco.

    Assim, Fernandes não está correspondendo às suas responsabilidades como capitão. Talvez esteja cansado de ser cobrado com mais rigor quando outros sequer fazem o mínimo exigido. Ou talvez se sinta traído pelos dirigentes do United, que repetidamente lhe deram garantias sobre a ambição do clube para afastá-lo do interesse de equipes estrangeiras.

    O United corre o risco de perder Fernandes sem receber nada no próximo verão europeu, quando seu contrato termina, embora tenha a opção de prorrogá-lo por um ano. Talvez ele já esteja pensando em seu próximo passo e até em antecipá-lo para janeiro, porque não quer desperdiçar mais nenhum de seus melhores anos como jogador.

    Ninguém poderia culpar Fernandes se tudo isso estiver passando por sua cabeça, mas, se ele já não está de coração no United, precisa ir para o banco de reservas, ainda que apenas temporariamente, até ter plena clareza sobre a situação.

  • A capa de herói sumiu

    Bruno Fernandes Manchester United 2026-27
    Getty

    Fernandes pode estar a caminho do mesmo triste desfecho no Manchester United que Mohamed Salah viveu no Liverpool

    Fernandes poderia ter deixado Old Trafford no verão de 2025, quando recebeu uma proposta milionária do Al-Hilal, mas decidiu ficar. Segundo relatos, intermediários sauditas voltaram a sondar uma transferência de Fernandes na última janela, e o Galatasaray, gigante turco, também foi fortemente associado ao meio-campista. O Manchester United, porém, deixou claro que ele não estava à venda.

    É possível que uma parte de Fernandes agora deseje ter ido embora. Embora os torcedores do United ficassem tristes com sua saída após uma temporada 2025/26 tão brilhante, poucos o condenariam por buscar um recomeço em outro lugar, sobretudo depois que ficou evidente que não haveria grandes contratações para levar o time a outro patamar.

    Talvez ele devesse ter prestado mais atenção ao que aconteceu com Mohamed Salah no Liverpool. O chamado “Rei Egípcio” viveu sua melhor temporada individual em Anfield em 2024/25, quando o Liverpool conquistou o título da Premier League, desempenho que lhe rendeu o prêmio de Jogador do Ano da PFA. Aos 32 anos, ele recusou uma proposta lucrativa da Arábia Saudita para assinar um novo contrato.

    Salah então entrou em um declínio surpreendente, que levou a um desentendimento público com o ex-técnico do Liverpool Arne Slot e a direção do clube. Seu novo contrato, de alto valor, acabou rescindido com um ano de antecedência. Foi um episódio desagradável que prejudicou a imagem de Salah em Merseyside.

    A situação de Fernandes ainda não chegou a esse ponto, mas ele já perdeu a aura de herói. Ele está no caminho do progresso e, diferentemente de Salah, não tem títulos da Premier League e da Champions League no currículo para se defender de novas críticas. Se Carrick não tiver coragem de deixá-lo no banco, os torcedores logo exigirão isso, e uma saída conturbada pode vir em seguida.