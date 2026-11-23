O Dortmund também pode se sentir tentado a lucrar com alguns jovens que já conquistaram lugar na escalação de Kovac. Ninguém jogou mais minutos pelo clube na Bundesliga nesta temporada do que Daniel Svensson, de 24 anos. O lateral-esquerdo sueco chegou do Nordsjælland por 6,5 milhões de euros no ano passado, após um período bem-sucedido de empréstimo.
Ele também lidera o time em bolas levantadas em jogadas de bola parada. Sua inteligência defensiva ajudou o Dortmund a manter, ao lado de outro time, a melhor marca defensiva da liga, com sete gols sofridos em nove jogos. Com seu valor de mercado agora estimado em cerca de 50 milhões de euros, Svensson tem sido citado como alvo de clubes como Liverpool e Barcelona.
Jobe Bellingham também contribuiu para tornar o Dortmund mais sólido, usando seu porte físico e a precisão de suas intervenções para interromper as jogadas adversárias no meio-campo. O jogador de 21 anos levou algum tempo para se adaptar à Alemanha após chegar do Sunderland por 33 milhões de euros, mas agora começa a sair da sombra do irmão, Jude. Se mantiver a trajetória atual, poderá seguir o exemplo do jogador do Real Madrid e conseguir uma transferência por um valor elevado em um futuro próximo.
No ataque, Kovac tem recorrido a outros dois jogadores de 24 anos para apoiar Guirassy: Fábio Silva e Maximilian Beier. O Dortmund pagou 25 milhões de euros para contratar Silva do Wolves. Embora sua temporada de estreia tenha tido altos e baixos, o atacante português agora contribui de forma decisiva com frequência quando é acionado. Ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Betis na Champions League, além de fazer o gol de empate no 2 a 2 do Dortmund com o Bayern na Allianz Arena.
A versatilidade de Silva e sua capacidade de se movimentar em espaços reduzidos fazem dele uma peça singular. Ele é bom demais para permanecer como reserva de Guirassy a longo prazo. No mercado atual, o Dortmund poderia até receber o dobro do que investiu em Silva caso ele decida sair em busca de um papel de maior destaque.
Assim como o português, Beier pode atuar em várias posições no ataque. Contratado do Hoffenheim por 30 milhões de euros em 2024, o jogador da seleção alemã soma 42 participações em gols, entre gols marcados e assistências, em 106 partidas pelo Dortmund até agora, incluindo seis nesta temporada.
Ele contribui para a ligação entre os setores do time e se destaca pelo trabalho incansável sem a bola, fundamental para o plano tático de Kovac. O Brentford ofereceu 70 milhões de euros por Beier no verão europeu. Segundo relatos, o Arsenal também o observou enquanto acompanhava a evolução de Nwaneri, de modo que ele pode ser o próximo a conseguir uma transferência de destaque.
Na noite de terça-feira, Beier terá a chance de mostrar seu futebol no Emirates, quando o Dortmund enfrentar o Arsenal pela Champions League. Se o time de Kovac conseguir um resultado positivo, será mais uma prova de que o novo projeto funciona muito bem. Com a retomada de sua dedicação a desenvolver craques, o Dortmund provavelmente será visto pela próxima geração como um dos destinos mais atraentes do futebol.