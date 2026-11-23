O Dortmund também vê surgir três jogadores empolgantes de sua base, todos trazidos inicialmente de outros clubes. Samuele Inácio, ex-promessa da Atalanta, é quem gera mais expectativa desde que passou a integrar o elenco principal do clube em fevereiro, aos 17 anos.

O atacante italiano, artilheiro de sua seleção no Europeu sub-17 do ano passado, já soma 12 partidas pelo time de Kovac. Ele marcou seu primeiro gol pelo clube com um belo voleio decisivo na vitória do Dortmund por 3 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt, em maio. Inácio estreou pela seleção principal da Itália em junho, e Kovac o descreveu como “o futuro do nosso clube e do futebol italiano”, além de elogiar sua “técnica impecável”.

Mathis Albert, que começou na base do LA Galaxy, também ganhou ampla atenção da imprensa. Ele superou Pulisic e Giovanni Reyna para se tornar tanto o americano mais jovem a jogar na Bundesliga quanto o mais jovem a marcar pela seleção principal dos Estados Unidos. Aos 17 anos, já soma cinco partidas pela seleção. Embora tenha atuado apenas duas vezes pelo time principal do Dortmund até agora, Kovac não tem dúvidas sobre seu futuro promissor.

O treinador do Dortmund disse no mês passado: “[Ele é] um jovem muito talentoso, que já mostra sinais muito bons nos treinos, que já disputou um jogo de copa e que, mais cedo ou mais tarde, provavelmente mais cedo, terá muito mais minutos aqui no clube do que talvez tivesse há seis meses.”

O defensor italiano Luca Reggiani também impressionou Kovac. Ex-promessa do Sassuolo, Reggiani se tornou o italiano mais jovem a marcar na Bundesliga na vitória por 2 a 0 sobre o Augsburg, em março, e depois foi recompensado com um contrato de longa duração, válido até 2029.

O zagueiro, que se destaca na saída de bola e também conquistou espaço na seleção da Itália, ainda não joga com regularidade no Dortmund e tem sido associado a uma transferência para o Milan.

O Dortmund também recebeu consultas diretas sobre Inácio de dois gigantes italianos, mas recusou as investidas de Inter de Milão e Juventus. Segundo relatos, Albert entrou no radar de Manchester City, Arsenal e Liverpool na Premier League. Os três certamente esperam deixar sua marca na Alemanha antes de sair, mas o clube parece ter a opção de negociá-los no ano que vem por valores elevados.