Faz quase exatamente um mês desde que a FIFA anunciou sua polêmica proposta de criar a FIFA Forward Enterprise (FFE), provocando indignação em todo o esporte, ao mesmo tempo em que levantou sérias dúvidas sobre o futuro de Gianni Infantino como presidente da FIFA e desencadeou ameaças de boicote de várias confederações, com a UEFA liderando o movimento.

A Copa do Mundo Feminina Sub-20 é o primeiro torneio da FIFA no calendário desde que os acontecimentos se desenrolaram, mas, apesar dos temores iniciais de que ela pudesse não acontecer, ou ao menos ser fortemente impactada, como consequência da intenção da UEFA de boicotar competições da FIFA, parece que terá início na próxima semana, como previsto.

A cada dia que passa, novas declarações são publicadas por diferentes associações de futebol. No domingo, as nações nórdicas Dinamarca, Islândia, Ilhas Faroe, Finlândia, Noruega e Suécia anunciaram perda de confiança em Infantino, com a Associação de Futebol de Gibraltar retirando apoio ao atual presidente no dia seguinte. Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Alemanha, Holanda, Sérvia, Grécia, Israel e Nova Zelândia estão entre os que já fizeram declarações semelhantes.

Ao mesmo tempo, as 24 nações que participarão da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de setembro seguem se preparando para o principal torneio do futebol de base feminino, que começa na Polônia no próximo sábado.

Então, o evento acontecerá como planejado? Ou o boicote da UEFA ainda pode entrar em jogo?