Boicote da UEFA à Copa do Mundo está prestes a ruir, com Inglaterra, França e mais seleções se preparando para entrar em campo no Mundial Feminino Sub-20 da Fifa
Faz quase exatamente um mês desde que a FIFA anunciou sua polêmica proposta de criar a FIFA Forward Enterprise (FFE), provocando indignação em todo o esporte, ao mesmo tempo em que levantou sérias dúvidas sobre o futuro de Gianni Infantino como presidente da FIFA e desencadeou ameaças de boicote de várias confederações, com a UEFA liderando o movimento.
A Copa do Mundo Feminina Sub-20 é o primeiro torneio da FIFA no calendário desde que os acontecimentos se desenrolaram, mas, apesar dos temores iniciais de que ela pudesse não acontecer, ou ao menos ser fortemente impactada, como consequência da intenção da UEFA de boicotar competições da FIFA, parece que terá início na próxima semana, como previsto.
A cada dia que passa, novas declarações são publicadas por diferentes associações de futebol. No domingo, as nações nórdicas Dinamarca, Islândia, Ilhas Faroe, Finlândia, Noruega e Suécia anunciaram perda de confiança em Infantino, com a Associação de Futebol de Gibraltar retirando apoio ao atual presidente no dia seguinte. Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Alemanha, Holanda, Sérvia, Grécia, Israel e Nova Zelândia estão entre os que já fizeram declarações semelhantes.
Ao mesmo tempo, as 24 nações que participarão da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de setembro seguem se preparando para o principal torneio do futebol de base feminino, que começa na Polônia no próximo sábado.
Então, o evento acontecerá como planejado? Ou o boicote da UEFA ainda pode entrar em jogo?
"As condições não foram cumpridas"
Foi em 30 de julho, dois dias depois de a FIFA confirmar sua proposta da FFE, que a UEFA divulgou um comunicado rejeitando os planos "de forma unânime e inequívoca".
"A Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento", disseram a entidade e suas 55 associações-membro. "Como resultado da discussão de hoje, nenhuma seleção nacional da UEFA participará de qualquer competição da FIFA enquanto essas propostas permanecerem vivas, a menos que esta proposta tenha sido abandonada em sua totalidade e garantias vinculantes tenham sido dadas de que a FIFA nunca mais abrirá sua governança ou competições à propriedade privada."
Um dia depois, a FIFA anunciou que a proposta não seguiria adiante. "Ficou claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, já não estão mais no interesse do objetivo estabelecido em primeiro lugar", dizia um comunicado de Infantino.
No entanto, embora a UEFA tenha recebido a notícia com satisfação, um comunicado nos dias seguintes sugeriu que um boicote não estava subitamente fora de cogitação: "Primeiro, as propostas de vender as principais competições tiveram de ser retiradas e, em segundo lugar, garantias precisam ser dadas de que tais tentativas de desfigurar o jogo dessa forma nunca mais serão feitas. Essas condições não foram atendidas."
Primeiro teste real
Nos dias e semanas מאז então, inúmeras declarações surgiram de várias partes do mundo ecoando preocupação com a liderança da Fifa. Mas, em relação ao possível boicote à Copa do Mundo Feminina Sub-20, não houve muito que indicasse que isso realmente aconteceria. De fato, o Guardian agora entende que a Uefa está prestes a retirar a ameaça após receber garantias de que qualquer coisa equivalente à malfadada proposta da FFE poderia ser colocada sobre a mesa.
Isso acontece após uma preparação bastante discreta para o torneio, com as equipes seguindo seu trabalho de preparação para a Copa do Mundo e, apenas um dia depois da declaração da Uefa de que as condições não haviam sido cumpridas, a Federação Francesa de Futebol chegou até a dizer à BBC Sport: "Por enquanto, a França participará da Copa do Mundo Feminina Sub-20 da Fifa."
Foi a única declaração comprometida desse tipo, sem nada com esse caráter oficial vindo das outras cinco seleções europeias classificadas para o torneio, a anfitriã Polônia, além de Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha. Ainda assim, vêm surgindo anúncios sobre os elencos que cada país levará para a Copa do Mundo, que começa em 5 de setembro.
Prós e contras
Há argumentos a favor e contra tanto um boicote à Copa do Mundo Feminina Sub-20 quanto o contrário. Afinal, seria injusto que o caos em que a FIFA está envolvida impactasse as melhores jovens jogadoras de futebol do mundo, muitas das quais esperam brilhar neste grande palco pela primeira, e talvez única, vez. Por que deveriam ser essas jogadoras, em sua maioria adolescentes que apenas aguardam com entusiasmo a honra de disputar uma Copa do Mundo, colocadas nessa situação e potencialmente privadas de uma oportunidade dessas?
Há um sentimento dentro do futebol feminino de que seria uma verdadeira pena se justamente o futebol feminino, agora em trajetória ascendente após lutar por reconhecimento e respeito por tanto tempo, fosse o mais afetado pela controvérsia, sendo que a Copa do Mundo da próxima semana não é o único evento em potencial a ser impactado. A Copa do Mundo Feminina Sub-17 virá em seguida, em outubro, antes de as seleções da UEFA participarem das eliminatórias para o torneio principal, a ser realizado no próximo verão, no Brasil, no fim do mês. É difícil não compartilhar dessa visão.
Mas, se esta Copa do Mundo Sub-20 transcorrer sem problemas, o maior vencedor será Infantino? Seu período como presidente da FIFA certamente trouxe aspectos positivos para o futebol feminino, mas o fato de a proposta de criação da FFE mal mencionar o futebol feminino pareceu significativo. Qualquer boicote da UEFA a este torneio certamente provocaria uma reforma, e isso provavelmente só faria bem ao futebol feminino.
Ou talvez toda essa confusão envolvendo Infantino já seja suficiente para levar a um novo presidente da FIFA de qualquer forma, quando a próxima eleição acontecer em março.
A todo vapor
Em meio à falta de comentários das autoridades sobre a possibilidade de o torneio acontecer, ou não, nas últimas semanas, as declarações das treinadoras envolvidas têm sido a melhor forma de medir a temperatura. Em entrevista à BBC Sport no início deste mês, durante o período de preparação das Young Lionesses em Portugal, a técnica da seleção sub-20 da Inglaterra, Lydia Bedford, disse sobre um possível boicote: "Da minha perspectiva, a mensagem da liderança durante todo esse tempo foi: 'Apenas continuem normalmente', e foi isso que fizemos."
Em outro momento, falando com repórteres na semana passada, Vicky Jepson, técnica da seleção sub-20 dos Estados Unidos, foi questionada se havia alguma indicação de que o torneio não aconteceria.
"Não, absolutamente não", respondeu. "E eu trabalho em uma grande federação que me chamaria para uma reunião para me informar sobre isso. Está tudo transcorrendo normalmente e estamos todas preparadas. Sei que há muito barulho em torno disso, mas esse barulho não entrou no nosso grupo, e certamente não é algo com que eu tenha me preocupado, porque a federação nunca me disse uma única vez que há uma preocupação com a realização deste torneio."
O que isso significa para a Fifa, Infantino e a posição da Uefa caso a Copa do Mundo Feminina Sub-20 siga em frente, só o tempo dirá. No momento, porém, parece que vai acontecer, enquanto alguns dos melhores jovens talentos do futebol feminino tentam seguir os passos de estrelas anteriores deste torneio, como Patri Guijarro, Marta, Asisat Oshoala, Christine Sinclair e Alyssa Naeher, em meio a um cenário político turbulento.