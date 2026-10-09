Em 30 de outubro de 2021, Ole Gunnar Solskjaer e Nuno Espirito Santo estavam ambos sob enorme pressão quando o Manchester United foi visitar o Tottenham na Premier League. O United ainda tentava se recuperar de uma humilhante derrota em casa por 5 a 0 para o Liverpool, que ampliou sua sequência sem vitórias para quatro jogos, enquanto o Tottenham havia perdido quatro de suas seis partidas anteriores e tinha apenas um ponto de vantagem sobre o adversário antes do início do jogo.

O confronto, assim, foi apelidado de 'El Sackico', uma brincadeira com a expressão em espanhol usada para os encontros de La Liga entre Real Madrid e Barcelona, com muitos torcedores e comentaristas entendendo que o técnico derrotado estaria destinado a enfrentar a porta de saída. No fim das contas, eles estavam certos.

O United conquistou uma confortável vitória por 3 a 0 no Tottenham Hotspur Stadium graças aos gols de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani e Marcus Rashford, permitindo que Solskjaer respirasse com um enorme alívio. Em contraste absoluto, Nuno exibia a expressão exasperada de um homem esgotado de toda convicção após ser vaiado sem parar por uma torcida da casa que nem sequer viu seu time acertar uma finalização no alvo.

Como era de se esperar, apenas dois dias depois, Nuno foi demitido. Os resultados provavelmente poderiam ter sido perdoados, mas a natureza deplorável das atuações do Tottenham fez com que uma mudança fosse uma necessidade.

O mesmo destino pode acontecer com Michael Carrick ou Roberto De Zerbi neste fim de semana, com o El Sackico 2.0 marcado para acontecer em Old Trafford no sábado. Desta vez, o United está três pontos acima do Tottenham, que ainda busca sua primeira vitória na campanha 2026-27. O time de De Zerbi também marcou apenas dois gols em cinco jogos, e por isso é fácil traçar paralelos com a equipe sem poder de fogo de Nuno.

Mas não se engane: Carrick está em situação mais delicada do que seu colega italiano. Depois de ser apontado na pré-temporada como potencial candidato ao título, é um absurdo que o United esteja em 12º lugar, e não haverá desculpa para mais um grande tropeço. Se Carrick não conseguir uma vitória capaz de elevar a moral, assim como Solskjaer conseguiu, o futuro do homem que, nesta mesma época, há cinco anos, servia como assistente do norueguês estará praticamente selado.