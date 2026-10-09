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Carrick De Zerbi 1:1Getty/GOAL

Bem-vindo ao El Sackico! Michael Carrick está por um fio mais do que Roberto De Zerbi, enquanto os pressionados técnicos do Manchester United e do Tottenham se enfrentam

O Manchester United não tem margem para erro quando recebe o Tottenham neste fim de semana, após não conseguir dar sequência à promessa do terceiro lugar na Premier League da temporada passada

James Westwood
Traduzido por

  • Em 30 de outubro de 2021, Ole Gunnar Solskjaer e Nuno Espirito Santo estavam ambos sob enorme pressão quando o Manchester United foi visitar o Tottenham na Premier League. O United ainda tentava se recuperar de uma humilhante derrota em casa por 5 a 0 para o Liverpool, que ampliou sua sequência sem vitórias para quatro jogos, enquanto o Tottenham havia perdido quatro de suas seis partidas anteriores e tinha apenas um ponto de vantagem sobre o adversário antes do início do jogo.

    O confronto, assim, foi apelidado de 'El Sackico', uma brincadeira com a expressão em espanhol usada para os encontros de La Liga entre Real Madrid e Barcelona, com muitos torcedores e comentaristas entendendo que o técnico derrotado estaria destinado a enfrentar a porta de saída. No fim das contas, eles estavam certos.

    O United conquistou uma confortável vitória por 3 a 0 no Tottenham Hotspur Stadium graças aos gols de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani e Marcus Rashford, permitindo que Solskjaer respirasse com um enorme alívio. Em contraste absoluto, Nuno exibia a expressão exasperada de um homem esgotado de toda convicção após ser vaiado sem parar por uma torcida da casa que nem sequer viu seu time acertar uma finalização no alvo.

    Como era de se esperar, apenas dois dias depois, Nuno foi demitido. Os resultados provavelmente poderiam ter sido perdoados, mas a natureza deplorável das atuações do Tottenham fez com que uma mudança fosse uma necessidade.

    O mesmo destino pode acontecer com Michael Carrick ou Roberto De Zerbi neste fim de semana, com o El Sackico 2.0 marcado para acontecer em Old Trafford no sábado. Desta vez, o United está três pontos acima do Tottenham, que ainda busca sua primeira vitória na campanha 2026-27. O time de De Zerbi também marcou apenas dois gols em cinco jogos, e por isso é fácil traçar paralelos com a equipe sem poder de fogo de Nuno.

    Mas não se engane: Carrick está em situação mais delicada do que seu colega italiano. Depois de ser apontado na pré-temporada como potencial candidato ao título, é um absurdo que o United esteja em 12º lugar, e não haverá desculpa para mais um grande tropeço. Se Carrick não conseguir uma vitória capaz de elevar a moral, assim como Solskjaer conseguiu, o futuro do homem que, nesta mesma época, há cinco anos, servia como assistente do norueguês estará praticamente selado.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    O Manchester United voltou à estaca zero após uma janela de transferências de verão surpreendentemente tranquila

    Carrick fez um grande trabalho ao recuperar a confiança do United após a enlouquecedora era de Ruben Amorim, levando a equipe ao terceiro lugar na Premier League, com mais pontos do que qualquer outro time nos 17 jogos finais da temporada passada. Em 22 de maio, o regime de propriedade da INEOS recompensou Carrick com um contrato permanente de dois anos, com opção por mais um, e, por um breve momento, o otimismo voltou a Old Trafford.

    Infelizmente, Sir Jim Ratcliffe e companhia depois praticamente ficaram parados enquanto todos os rivais do United se reforçaram de forma significativa na janela de transferências de verão. Eles não perceberam que grandes mudanças eram necessárias para que o elenco seguisse competitivo em até 67 jogos em todas as competições, um aumento de 27 em relação a um ano inteiro sem qualquer futebol europeu.

    Carlos Baleba, Youri Tielemans e Andrey Santos chegaram por um total de £163 milhões (US$ 216 mi) em uma suposta reformulação do meio-campo, mas nenhum deles substituiu o perfil do Casemiro, que saiu, e outras áreas importantes foram negligenciadas, especialmente a defesa e o comando do ataque. Carrick ficou de mãos atadas pela diretoria e, sem surpresa, o Manchester United voltou a regredir por causa de suas más decisões.

    O United perdeu para o recém-promovido Hull City na rodada de abertura antes de vencer o Ipswich Town em Old Trafford, embora com a ajuda de algumas decisões questionáveis da arbitragem. Desde então, a equipe de Carrick ficou em empates frustrantes fora de casa contra Everton e Fulham, e perdeu por 1 a 0 em casa para o rival Manchester City, que teve um jogador a menos.

    Também houve uma goleada por 4 a 0 sobre o estreante na Champions League Sabah, mas isso foi anulado por uma derrota por 3 a 2 para o Brighton na terceira rodada da Copa da Liga, já que o United deixou escapar uma vantagem de dois gols para perder em Old Trafford pela primeira vez desde 1976.

    É seguro dizer que o período de lua de mel acabou para Carrick, que precisa encontrar uma maneira de tapar os buracos na defesa e dar mais energia ao setor ofensivo antes que seja tarde demais.

  • 'Frágil'

    로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)
    Getty Images

    De Zerbi está com dificuldades para transformar o Tottenham em um time consistente, apesar do grande investimento em novas contratações

    O efeito de técnico novo do Tottenham sob De Zerbi também não durou muito. O italiano chegou no fim de março, herdando uma equipe que estava apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e com apenas uma vitória na Premier League em 2026.

    De Zerbi conseguiu estabilizar a situação, com o Tottenham somando 11 pontos nos últimos sete jogos, com destaque para a vitória por 1 a 0 sobre o Everton na rodada final, que confirmou a permanência.

    O Tottenham contratou De Zerbi com um vínculo de cinco anos e mostrou confiança ao apoiá-lo totalmente em sua primeira janela de transferências. Ao todo, foram gastos £334 milhões (US$ 442 milhões) em 10 novos jogadores, incluindo a contratação recorde do clube, Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Savio e Jan Paul van Hecke, ex-jogador de De Zerbi no Brighton.

    Os torcedores tinham razão para esperar mais evolução em campo após uma campanha de contratações tão produtiva, mas até aqui acabaram se decepcionando. O Tottenham é o lanterna da Premier League, com dois pontos em cinco jogos, e nem sequer marcou um gol nos quatro primeiros. As falhas nos dois lados do campo ficaram totalmente expostas na derrota em casa por 3 a 2 para o Aston Villa, pouco antes da pausa para a data Fifa, algo que De Zerbi não tentou esconder.

    "É difícil explicar", disse ele. "Nos meus 14 anos como treinador, nunca vi um time como o nosso, tão frágil e inconsistente."

    Claro, o Tottenham não pode continuar assim, e cabe a De Zerbi corrigir a mentalidade do elenco. Ainda assim, a situação não parece tão sombria quanto a do United. Não vencer em Old Trafford não significaria o fim para De Zerbi, mas a sensação é de que Carrick está com os dias contados independentemente do que acontecer.

  • "Reinício" necessário

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    É completamente irrealista, mas Carrick será cobrado por padrões mais altos do que De Zerbi, já que o Manchester United mira um retorno às glórias do passado

    A diferença é que De Zerbi assumiu um projeto de longo prazo no Tottenham. O sucesso nunca viria da noite para o dia para um time que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas.

    Quando os novos rostos estiverem entrosados e seguir o sistema de De Zerbi se tornar algo natural, o Spurs deve ficar bem. Um lugar na metade de cima da tabela representaria progresso e, se conseguir beliscar uma vaga europeia, nem que seja na Conference League, De Zerbi terá feito um excelente trabalho em sua primeira temporada completa no comando.

    Carrick, por outro lado, tenta superar uma barra muito mais alta em Old Trafford. Será uma catástrofe se o United não terminar novamente entre os cinco primeiros, ou conquistar um troféu. A INEOS estabeleceu como meta vencer a Premier League até 2028, a tempo do 150º aniversário do clube, e por isso este é o ano em que as fundações precisam ser estabelecidas.

    Pelo que vimos até agora, o Manchester United ficará muito aquém de suas metas. A única esperança de Carrick é se agarrar ao cargo até janeiro e implorar por reforços na janela de inverno, mas será um pequeno milagre se ele chegar lá: o United é tão ruim assim.

    O equilíbrio do time está comprometido, apesar do poder de fogo que Carrick tem à disposição no terço final, como a lenda do clube Gary Neville disse à Sky Sports após o empate por 1 a 1 com o Fulham: "Eu queria que ele pudesse escalar todos esses jogadores de ataque, mas eles vão acabar com ele defensivamente. Não é só a defesa e a linha de quatro lá atrás que estão causando um problema para ele: [Bryan] Mbeumo e [Marcus] Rashford estão muito altos e abertos. Eles não fecham por dentro na recomposição. Você tem Tielemans e [Kobbie] Mainoo no meio-campo, que são um pouco lentos. Baleba provavelmente vai entrar ali. Bruno [Fernandes] flutua um pouco, e depois [Matheus] Cunha também flutua um pouco.

    "Você tem esses cinco ou seis jogadores que são melhores com a bola do que sem a bola. Seria ótimo vê-los marcar muitos gols e talvez sofrer um ou dois e vencer jogos, mas vai ter que haver um reajuste do ponto de vista da estrutura defensiva, porque há jogadores demais deles andando em campo."

    Carrick está tentando transformar o United em um time capaz de controlar os jogos, mas falta intensidade. Em forte contraste, o Spurs tem isso de sobra, porque De Zerbi exige um estilo de alta pressão e recuperação agressiva da bola no terço final. Ainda não está funcionando da melhor forma, mas eles têm uma identidade clara, enquanto o United ainda é um time de indivíduos que depende de momentos.

  • Sem graça

    Michael Carrick Manchester United 2026-27 Everton
    Getty

    Pode ser que Carrick esteja apostando no retorno de jogadores para mudar a maré, mas ele realmente não deveria estar nessa posição

    Três pontos neste fim de semana não serão suficientes para maquiar as rachaduras, assim como não foram para Solskjaer em 2021. De fato, o United demitiu o norueguês apenas três semanas depois de ele ter comandado aquela vitória sobre o Tottenham, que foi seguida por um empate em 2 a 2 com a Atalanta na Champions League, uma derrota por 2 a 0 no dérbi para o City e uma goleada sofrida por 4 a 1 para o Watford em Vicarage Road.

    A tabela parece ainda mais implacável para Carrick: o United tem três jogos fora de casa depois de enfrentar o Tottenham, contra Atlético de Madrid e Como na Europa, e o invicto Leeds United na Premier League. Também receberá o Bournemouth antes de encerrar o mês com uma viagem para enfrentar o Chelsea. Carrick pode facilmente já ter saído até novembro.

    O clima é de crise em Old Trafford, mas o peso não é tão grande para o Tottenham, que só tem a Premier League para se preocupar. De Zerbi terá paciência à disposição enquanto tenta promover mudanças reais, e o ambiente no elenco é relativamente positivo.

    "Eu classificaria nossa situação atual como clube como negativa em termos de resultados, mas positiva em termos de futebol", disse Tonali, enquanto estava com a seleção da Itália. "Estamos nos divertindo e criando chances. Se você não marca no futebol, perde. Não estamos no fundo do poço; estamos vivos e bem, e estamos positivos. Sabemos que o time é muito forte."

    Os comandados de Carrick não estão se divertindo nem um pouco. Dá para sentir a ansiedade na mente deles e a tensão nos ombros sempre que recebem a bola. Até Fernandes, o capitão talismânico da equipe e um tomador de riscos assumido, parece estar forçando mais do que o normal.

    Não é tudo ruína e desolação, porém. Baleba está cotado para fazer sua estreia contra o Tottenham depois de se recuperar de um problema no tornozelo, enquanto Matthijs de Ligt também está perto de voltar após um longo período fora com uma lesão crônica nas costas. As respectivas integrações dos dois podem ajudar bastante a resolver a falta de físico do United no meio-campo e a ingenuidade na defesa.

    Amad Diallo, por sua vez, voltará a estar na disputa por uma vaga na ponta direita após perder o início da temporada por causa de uma lesão na virilha. Sua inclusão permitiria que Mbeumo fizesse o que faz de melhor e atacasse os espaços, enquanto Cunha poderia voltar para a esquerda em vez de cumprir um papel pouco natural como camisa 9.

    A julgar pela recusa em criticar publicamente a equipe até este ponto, Carrick pode estar discretamente confiante de que esses jogadores farão a diferença. Ainda assim, é incrivelmente injusto que ele esteja nessa posição; o United deveria ter profundidade suficiente para suportar a ausência de peças-chave.

    Do jeito que está, a consistência quase certamente continuará inalcançável. Carrick tem sido tratado como se ainda fosse o técnico interino, em vez de receber confiança para moldar o time à sua imagem, como De Zerbi está fazendo no Tottenham. Ele merece muito mais, independentemente do que acontecer no sábado.