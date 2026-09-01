Bellingham, Bola de Ouro, está oficialmente de volta! Ícone da Inglaterra, Jude retoma no Real Madrid de onde parou na Copa do Mundo
A temporada 2025-26 foi muito frustrante para Jude Bellingham. Ele não conseguiu fazer a pré-temporada sob o comando de Xabi Alonso porque foi forçado a passar por uma cirurgia em uma lesão persistente no ombro e, quando finalmente voltou a atuar no fim de setembro, o novo técnico do Real Madrid pediu que assumisse uma função de volante, o que limitou seu impacto.
Alonso foi demitido em janeiro, quando os resultados pioraram, e seu substituto, Alvaro Arbeloa, depois não conseguiu impedir que a temporada do Madrid descarrilhasse de vez. Bellingham terminou com apenas oito gols e cinco assistências em 40 partidas, disparado seus piores números na carreira na Espanha até aqui, e alguns críticos sugeriram que ele não merecia uma vaga entre os titulares da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.
O barulho externo nunca distraiu Bellingham da tarefa em mãos, porém; isso apenas serve para fortalecer sua determinação. O revelado nas categorias de base do Birmingham City deu a volta por cima para liderar a campanha da Inglaterra até as semifinais e provavelmente foi o quarto melhor jogador do torneio, atrás apenas de Lionel Messi, de seu companheiro de Madrid Kylian Mbappe e do vencedor da Bola de Ouro, Rodri.
Agora, ele está retomando de onde parou na América do Norte com um Madrid em recuperação comandado por Jose Mourinho. Qualquer um que tenha ousado sugerir que Bellingham já havia atingido o auge da carreira talvez tenha de se esconder, porque o jogador de 23 anos parece em melhor forma do que nunca, e o Real aparenta estar pronto para brigar pelos maiores títulos mais uma vez.
Começo perfeito
Bellingham teve apenas uma semana para treinar com Mourinho após retornar de suas férias pós-Copa do Mundo, mas o técnico português, que está de volta para sua segunda passagem no comando do Bernabéu, o colocou diretamente no time titular para a estreia do Madrid na temporada contra o Espanyol, e ele precisou de apenas nove minutos para causar impacto.
Arda Guler cobrou uma linda falta pela esquerda, e Bellingham se desvencilhou do marcador com facilidade para colocar o Real em vantagem de cabeça. No fim, foi um falso alvorecer para o Real Madrid, que depois teve dificuldade para encontrar ritmo e só garantiu a vitória por 2 a 1 graças à finalização de Carlos Espi de perto, já nos acréscimos do segundo tempo, mas Bellingham foi o principal jogador dos visitantes durante seus 80 minutos em campo.
Ele venceu cinco duelos pelo chão e registrou 95% de aproveitamento nos passes, além de ter ficado agonizantemente perto de marcar o segundo gol quando cabeceou uma cobrança de escanteio de Guler no travessão no início do segundo tempo. Mourinho dificilmente poderia ter pedido mais, considerando a falta de tempo de preparação de Bellingham.
Atuação de guerreiro
O Real Madrid recebeu a Real Sociedad no Bernabéu quatro dias depois, e Kylian Mbappe roubou a cena. O capitão da França marcou um hat-trick impressionante na vitória implacável por 4 a 1, em que o Madrid mostrou de vez sua força ofensiva, com Vinicius Junior também deixando o nome na súmula.
A atuação de Mbappe foi nota 10, mas Bellingham veio logo atrás com um sólido 9, faltando apenas um ou dois gols para destacar ainda mais sua influência. Ele deu a assistência para o segundo gol de Mbappe com uma bela tabela e distribuiu mais uma assistência instantes depois, brigando para recuperar a bola na área da La Real antes de tocar para Vinicius empurrar para o gol vazio.
A agressividade de Bellingham sem a bola foi vital para parar os visitantes na fase de transição, e ele deixou o campo sob aplausos de pé aos 77 minutos, depois de vencer nove de seus 14 duelos por baixo, registrar quatro recuperações e correr quase nove quilômetros. Foi o mesmo tipo de atuação de fôlego que Bellingham apresentou ao longo do verão pela Inglaterra; os níveis de energia e o atleticismo do ex-jogador do Borussia Dortmund são impressionantes, e ele claramente está voltando a gostar de jogar futebol.
"Eu me sinto mais livre"
Antes da visita do Málaga ao Bernabéu no domingo, Mourinho foi questionado se Bellingham é a cola que mantém seu time do Madrid unido, e não mostrou nenhuma inclinação para discordar: "Ele é um jogador único, superimportante para a equipe."
O Madrid começou em cima, e, aos 19 minutos, a bola sobrou para Bellingham a cerca de 27 metros do gol. Ele arrancou em direção à área, derrubou um defensor do Málaga antes de passar por outros dois e finalizou por entre as pernas do goleiro, com precisão impecável, para fazer 1 a 0.
Sete minutos depois, Bellingham subiu para cabecear a bola para além do indefeso camisa 1 do Málaga, Alfonso Herrero, depois que ele havia espalmado para o alto uma finalização de Mbappe. No fim, o lance foi registrado como gol contra de Herrero, porque a tentativa de corte de Carlos Puga desviou de volta no goleiro e entrou na rede, mas Bellingham forçou o erro.
Mbappe fez o seu gol na marca de meia hora, e Guler deu números finais ao placar já no fim, enquanto o Madrid chegou a nove pontos de nove possíveis em La Liga. Bellingham, que também acertou uma finalização na trave no segundo tempo, foi saudado com um coro de 'Hey Jude' pela torcida do Madrid depois de ser substituído a três minutos do fim, uma recompensa justa por sua atuação estelar com e sem a bola.
"Estou me sentindo mais livre agora. Tenho mais liberdade para me movimentar, para subir e descer pelo campo, dependendo do que precisamos", disse Bellingham ao canal de mídia do Madrid após a vitória. "Estou me divertindo muito e é por isso que estou jogando bem."
Acordo com Mourinho
Mourinho é responsável por colocar esse sorriso no rosto de Bellingham em nível de clube. Ele obviamente viu o quão eficaz a estrela da Inglaterra foi como camisa 10 na Copa do Mundo, onde marcou sete gols em oito partidas, e faz todo o sentido usá-lo da mesma forma no Madrid, com Mourinho privilegiando o mesmo esquema 4-2-3-1 de Thomas Tuchel.
"Bellingham às vezes defendia como um segundo lateral-esquerdo na temporada passada", disse Mourinho em sua entrevista coletiva pós-jogo no fim de semana. "Eu disse a ele que não quero mais ver isso. Fiz um acordo com ele."
Para tirar o máximo de Bellingham, ele precisa estar perto do gol. Não é ciência de foguete. Alonso tentou dar a Bellingham muito mais responsabilidade no outro lado do campo para liberar Mbappe e Vinicius, e deu errado; o Madrid é mais fluido e perigoso quando forma um trio de ataque. Mourinho agora exige que todos os atacantes assumam suas próprias funções defensivas, permitindo que Bellingham permaneça pelo centro e bem no meio da ação.
Ele continua sendo um recuperador de bolas incansável que interrompe as jogadas do adversário pelo Madrid, mas também tem liberdade para infiltrar na área, e não há meias-atacantes no planeta que façam isso melhor do que Bellingham. Ele merece dividir os holofotes com Mbappe e Vinicius, algo que Mourinho entende perfeitamente.
"Jogadores muito bons querem jogar juntos", acrescentou ao ser questionado sobre a química do trio. "Eles querem jogar com pessoas que têm a mesma qualidade, a mesma velocidade de pensamento. Antes de eu chegar, as pessoas diziam muito: 'Mou não quer isso, ou aquilo, os três são incompatíveis', e eu sempre disse que quero os melhores jogadores. Tudo o que vejo é que todos eles são realmente muito bons."
Candidato à Bola de Ouro?
Mourinho prosseguiu insistindo que "Bellingham não é apenas um grande jogador, mas também um líder" e declarou que "ele está na corrida pela Bola de Ouro". Infelizmente, porém, a terceira dessas afirmações não é totalmente precisa.
Bellingham não será uma ameaça aos principais candidatos à Bola de Ouro deste ano, como Harry Kane, Lamine Yamal, Messi, Michael Olise e Rodri, porque ele e o Madrid viveram uma campanha 2025-26 muito decepcionante, que terminou com exatamente zero títulos. Uma Copa do Mundo forte não compensará isso; Mbappe tem mais chances do que Bellingham porque ainda marcou 42 gols em todas as competições na última temporada, mas até ele está sendo classificado como um candidato de fora.
Pode ser uma história diferente em 2027 se Bellingham mantiver seu nível atual, porém. Ele já soma quatro participações em gols na nova temporada e vai acreditar que pode superar seu primeiro ano no Real, quando marcou 23 gols e deu outros 13, enquanto o time conquistava a dobradinha de La Liga e Champions League.
Isso foi suficiente para garantir a Bellingham o terceiro lugar na votação da Bola de Ouro de 2024, atrás de Vinicius e do eventual vencedor Rodri. Desde então, ele teve de lidar com sua cota de azar, mas Bellingham saiu do outro lado como um jogador ainda melhor, e este elenco do Madrid é mais formidável do que era há dois anos.
Superar Mbappe e Vinicius nos próximos nove meses não será nada fácil, mas Bellingham não tem limites. Ganhar a Bola de Ouro seria o próximo passo natural em uma carreira que já o viu desbravar novos caminhos impressionantes para se firmar como um verdadeiro talento geracional.