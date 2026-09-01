A temporada 2025-26 foi muito frustrante para Jude Bellingham. Ele não conseguiu fazer a pré-temporada sob o comando de Xabi Alonso porque foi forçado a passar por uma cirurgia em uma lesão persistente no ombro e, quando finalmente voltou a atuar no fim de setembro, o novo técnico do Real Madrid pediu que assumisse uma função de volante, o que limitou seu impacto.

Alonso foi demitido em janeiro, quando os resultados pioraram, e seu substituto, Alvaro Arbeloa, depois não conseguiu impedir que a temporada do Madrid descarrilhasse de vez. Bellingham terminou com apenas oito gols e cinco assistências em 40 partidas, disparado seus piores números na carreira na Espanha até aqui, e alguns críticos sugeriram que ele não merecia uma vaga entre os titulares da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

O barulho externo nunca distraiu Bellingham da tarefa em mãos, porém; isso apenas serve para fortalecer sua determinação. O revelado nas categorias de base do Birmingham City deu a volta por cima para liderar a campanha da Inglaterra até as semifinais e provavelmente foi o quarto melhor jogador do torneio, atrás apenas de Lionel Messi, de seu companheiro de Madrid Kylian Mbappe e do vencedor da Bola de Ouro, Rodri.

Agora, ele está retomando de onde parou na América do Norte com um Madrid em recuperação comandado por Jose Mourinho. Qualquer um que tenha ousado sugerir que Bellingham já havia atingido o auge da carreira talvez tenha de se esconder, porque o jogador de 23 anos parece em melhor forma do que nunca, e o Real aparenta estar pronto para brigar pelos maiores títulos mais uma vez.