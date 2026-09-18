Bayern de Munique e Baviera: como a Oktoberfest está no centro da profunda ligação do gigante da Bundesliga com sua região natal

Graças ao crescimento das redes sociais, um aspecto cada vez mais popular da ligação do Bayern com a região da Baviera é a participação do clube nas festividades da Oktoberfest, conhecida localmente como a Wiesn, a "quinta estação" de Munique, entre o fim de setembro e o início de outubro.

A Oktoberfest começou em 1810, quando o povo de Munique foi convidado a celebrar o casamento do príncipe Ludwig com a princesa Therese de Saxony-Hildburghausen. Hoje, trata-se efetivamente de uma celebração da cultura popular bávara.

Parece ser um requisito não oficial para jogar pelo clube entrar no clima da festa, e o Bayern já marca presença na ocasião há décadas. Basta vasculhar os arquivos para encontrar fotos de ícones do Bayern, como Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn e Lothar Mathaeus, participando da celebração.

Isso significa vestir trajes tradicionais da Baviera, incluindo lederhosen (shorts de couro com breaches), a distinta camisa trachtenhemd e a jaqueta trachtenjacke, os sapatos trachtenschuhe e talvez até um trachtenhut (chapéu tradicional), e seguir para uma das tendas especialmente montadas para comer alguns pretzels e tomar canecas de cerveja.

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Explicando o envolvimento do Bayern no festival em 2014, o Bavarian Football Works escreveu: "Os jogadores e membros da comissão do Bayern de Munique frequentam o festival há anos. Ultimamente, a visita oficial tem acontecido no último fim de semana. Eles podem ser encontrados na tenda Kaferzelt, posando para fotos com um imitador do rei Ludwig e promovendo uma importante integração do elenco com cerveja e pretzels.

"A ligação do Bayern com o festival não termina aí. Desde 2003, o clube mantém uma forte parceria com a Paulaner, uma das cervejarias oficiais da Oktoberfest. A Paulaner fornece 100 litros de cerveja para cada gol marcado por um jogador do Bayern e convida o time para celebrar em sua tenda a cada temporada do festival."

As fotos resultantes sempre fazem sucesso, já que os times masculino e feminino, a comissão técnica e suas famílias entram totalmente no clima, embora não estejamos convencidos de que eles realmente deem conta de tantas canecas, sendo atletas modernos focados em desempenho máximo.

Falando ao site oficial da Bundesliga sobre o evento deste ano, o ex-ponta do Liverpool no Bayern Luis Diaz disse: "Para mim, o Bayern é especial. A Oktoberfest é enorme em Munique. No ano passado, eu vivi isso, mas não da forma como eu gostaria. Acho que neste ano vou entrar um pouco mais no clima, ir com a família e um irmão aqui.

"Vou tentar aproveitar muito mais, me aproximar da cultura porque é muito legal ver todas as pessoas vestidas para a Oktoberfest. É incrível. É um evento muito bonito." Ele acrescentou: "Uma boa festa. Um grande evento. Sempre muita gente. Vou me vestir bem."