Bayern de Munique e Baviera: como a Oktoberfest está no centro da profunda ligação do gigante da Bundesliga com sua região natal
Embora o Bayern de Munique seja, de longe, o clube mais bem-sucedido da Alemanha, tendo construído uma enorme projeção global ao conquistar incontáveis títulos e se tornar a casa de alguns dos melhores jogadores do mundo, o clube nunca se esqueceu de suas raízes.
Die Roten tem uma ligação profunda com sua cidade, Munique, e com a região mais ampla da Baviera, que ambas formam uma parte significativa da rica identidade cultural do Bayern e estão, literalmente, costuradas em seu tecido.
Nesta época do ano, isso realmente ganha destaque. É Oktoberfest na Baviera e em sua capital, e o clube está celebrando a atmosfera única e vibrante da temporada.
Intrinsecamente ligado
O Bayern está intrinsecamente ligado não apenas à cidade de Munique, mas a todo o estado da Baviera, que cobre todo o sudeste da Alemanha, tendo Munique, ao sul, e Nuremberg, mais ao norte, como suas principais cidades.
Basta olhar mais de perto para a orgulhosa identidade do Bayern para entender até que ponto a sua região de origem está profundamente entranhada no tecido do clube.
"Bayern" é literalmente a palavra alemã para Baviera, e um de seus apelidos é Die Bayern (Os Bávaros), enquanto o distinto padrão de losangos brancos e azuis que forma a peça central de seu escudo desde 1954 é, na verdade, a bandeira da Baviera.
O conhecido lema do clube, Mia san mia, que você provavelmente já viu nas redes sociais, significa em bávaro "nós somos quem somos", e também é o nome de uma música popular entre seus torcedores. Outro bordão amplamente usado, Packmas, é uma expressão bávara para o alemão "Packen wir es", que se traduz como "vamos fazer isso". Um dos grupos de ultras mais proeminentes do Bayern também se chama Inferno Bavaria.
Tradição anual
Graças ao crescimento das redes sociais, um aspecto cada vez mais popular da ligação do Bayern com a região da Baviera é a participação do clube nas festividades da Oktoberfest, conhecida localmente como a Wiesn, a "quinta estação" de Munique, entre o fim de setembro e o início de outubro.
A Oktoberfest começou em 1810, quando o povo de Munique foi convidado a celebrar o casamento do príncipe Ludwig com a princesa Therese de Saxony-Hildburghausen. Hoje, trata-se efetivamente de uma celebração da cultura popular bávara.
Parece ser um requisito não oficial para jogar pelo clube entrar no clima da festa, e o Bayern já marca presença na ocasião há décadas. Basta vasculhar os arquivos para encontrar fotos de ícones do Bayern, como Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn e Lothar Mathaeus, participando da celebração.
Isso significa vestir trajes tradicionais da Baviera, incluindo lederhosen (shorts de couro com breaches), a distinta camisa trachtenhemd e a jaqueta trachtenjacke, os sapatos trachtenschuhe e talvez até um trachtenhut (chapéu tradicional), e seguir para uma das tendas especialmente montadas para comer alguns pretzels e tomar canecas de cerveja.Getty Images
Explicando o envolvimento do Bayern no festival em 2014, o Bavarian Football Works escreveu: "Os jogadores e membros da comissão do Bayern de Munique frequentam o festival há anos. Ultimamente, a visita oficial tem acontecido no último fim de semana. Eles podem ser encontrados na tenda Kaferzelt, posando para fotos com um imitador do rei Ludwig e promovendo uma importante integração do elenco com cerveja e pretzels.
"A ligação do Bayern com o festival não termina aí. Desde 2003, o clube mantém uma forte parceria com a Paulaner, uma das cervejarias oficiais da Oktoberfest. A Paulaner fornece 100 litros de cerveja para cada gol marcado por um jogador do Bayern e convida o time para celebrar em sua tenda a cada temporada do festival."
As fotos resultantes sempre fazem sucesso, já que os times masculino e feminino, a comissão técnica e suas famílias entram totalmente no clima, embora não estejamos convencidos de que eles realmente deem conta de tantas canecas, sendo atletas modernos focados em desempenho máximo.
Falando ao site oficial da Bundesliga sobre o evento deste ano, o ex-ponta do Liverpool no Bayern Luis Diaz disse: "Para mim, o Bayern é especial. A Oktoberfest é enorme em Munique. No ano passado, eu vivi isso, mas não da forma como eu gostaria. Acho que neste ano vou entrar um pouco mais no clima, ir com a família e um irmão aqui.
"Vou tentar aproveitar muito mais, me aproximar da cultura porque é muito legal ver todas as pessoas vestidas para a Oktoberfest. É incrível. É um evento muito bonito." Ele acrescentou: "Uma boa festa. Um grande evento. Sempre muita gente. Vou me vestir bem."
Comemorando em campo
O Bayern também celebrou sua orgulhosa cultura bávara em campo, e 2026 não será diferente. Desde a temporada 2021-22, a adidas lança a cada ano um uniforme único, de edição única, para marcar a ocasião, inspirando-se na Wiesn e na herança tanto do clube quanto da região.
No entanto, a primeira vez em que vestiu uma camisa que homenageava sua identidade bávara foi, na verdade, há 13 anos. Descrevendo o uniforme reserva branco e verde-floresta de 2013-14 em seu site oficial, o Bayern escreveu: "Como os típicos lederhosen, os calções são marrons e a camisa branca completa o visual característico e tradicional da Baviera."
Em 2021-22, o clube lançou seu primeiro uniforme de edição única especialmente para a Oktoberfest, que foi usado em apenas uma partida: um elegante visual em verde-escuro e dourado, com a tradicional flor edelweiss envolvendo o escudo. Na época, a adidas disse que a camisa celebrava a "rica herança" da cidade com um visual inspirado nos trajes tradicionais da Baviera.
Essa camisa se mostrou tão bem-sucedida que Bayern e adidas continuaram a lançar uma camisa especial de Wiesn a cada ano desde então, incluindo uma em vermelho-escuro em referência às roupas clássicas da Baviera, uma verde-grama para reproduzir os prados associados à época, e a introdução de um escudo especial da Oktoberfest.
O traje tradicional da região também teve grande papel nas comemorações de títulos do Bayern ao longo dos anos, e foram muitas, já que o clube é um vencedor em série e recordista da Bundesliga, ou rekordmeister. No passado, seus jogadores usaram lederhosen para celebrar seus triunfos, enquanto também se tornou tradição jogar canecas gigantes de cerveja uns nos outros em campo.
"Entusiasmo pela vida, comunidade e diversidade"
adidas e Bayern entregaram mais uma vez para a Oktoberfest 2026, criando o que é, sem dúvida, o seu uniforme Wiesn mais ousado e vibrante até hoje. Ele tem uma base escura com um design abstrato e colorido por toda a peça, o que faz com que pareça mais uma obra de arte do que uma camisa de futebol, enquanto o escudo especial sazonal aparece no peito.
A adidas diz que o visual floral é "uma interpretação moderna de elementos florais sinônimos da Wiesn", que se inspiram "em flores tradicionalmente associadas à cultura bávara" e celebram "a atmosfera vibrante da temporada".
"A temporada da Wiesn marca a época do ano em que a cidade se transforma. As ruas ficam mais movimentadas, as tradições ganham protagonismo e uma sensação única de alegria, otimismo e liberdade toma conta da capital bávara", disse a adidas no lançamento. "Inspirada por esse momento cultural anual, a nova camisa Wiesn 2026 do FC Bayern captura o espírito da temporada e a conexão entre o clube e sua cidade natal."
O comunicado do próprio Bayern diz: "A nova camisa combina o estilo tradicional de Munique com um design moderno e confiante, celebrando tudo o que torna a Wiesn tão especial: vontade de viver, comunidade e diversidade."
Como é costume hoje em dia, a nova camisa vem acompanhada de uma coleção lifestyle, incluindo um cardigan com o mesmo padrão abstrato, uma jaqueta preta inspirada em uma trachtenjacke e um vestido preto drindl.
A camisa Wiesn 2026 do Bayern fará sua estreia em campo quando o Bayern enfrentou o Union Berlin na noite de sexta-feira, na Allianz Arena, e já está disponível para compra em lojas selecionadas da adidas e online na adidas.