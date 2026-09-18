Bayern de Munique e Baviera: como a Oktoberfest reforça a conexão do clube com sua região natal
Embora o Bayern de Munique seja, de longe, o clube mais vitorioso da Alemanha e tenha construído uma enorme projeção global ao conquistar inúmeros títulos e reunir alguns dos melhores jogadores do mundo, o clube nunca deixou de lado suas raízes.
Os Die Roten mantêm uma forte ligação com Munique e com a Baviera, região que representa uma parte importante da identidade cultural do Bayern e está, literalmente, costurada à história do clube.
Nesta época do ano, essa conexão fica ainda mais evidente. É tempo de Oktoberfest na Baviera e em sua capital, e o Bayern aproveita para celebrar a atmosfera única e vibrante da tradicional festa alemã.
Intrinsecamente ligado
O Bayern de Munique está intrinsecamente ligado não apenas à cidade de Munique, mas a todo o estado da Baviera, no sudeste da Alemanha. A região tem Munique, sua capital, ao sul, e Nuremberg, mais ao norte, entre suas principais cidades.
Basta olhar com atenção para a identidade do Bayern para entender o quanto suas raízes regionais estão presentes no clube.
“Bayern” é literalmente a palavra em alemão para Baviera, e um de seus apelidos é Die Bayern (os bávaros). O tradicional padrão de losangos brancos e azuis que compõe o escudo do clube desde 1954 também faz referência direta à bandeira da Baviera.
O conhecido lema do Bayern, Mia san mia, que provavelmente você já viu nas redes sociais, é uma expressão em dialeto bávaro que significa “nós somos quem somos”. A frase também dá nome a uma música popular entre os torcedores. Outra expressão bastante utilizada, Packmas, corresponde ao bávaro Packen wir es, do alemão, e pode ser traduzida como “vamos fazer isso”.
Um dos grupos ultras mais conhecidos do Bayern também carrega a identidade regional no nome: o Inferno Bavaria.
Tradição anual
Com o crescimento das redes sociais, um dos aspectos mais populares da ligação do Bayern de Munique com a Baviera são as festividades de Oktoberfest promovidas pelo clube. Conhecida localmente como Wiesn, a festa é considerada a “quinta estação” de Munique e acontece entre o fim de setembro e o início de outubro.
A Oktoberfest teve início em 1810, quando a população de Munique foi convidada a celebrar o casamento do príncipe Ludwig com a princesa Therese de Saxe-Hildburghausen. Atualmente, a festa se tornou uma grande celebração da cultura e das tradições bávaras.
Participar das festividades parece ser uma espécie de tradição não oficial para quem veste a camisa do Bayern, que celebra a ocasião há décadas. Basta recorrer aos arquivos para encontrar imagens de ídolos do clube, como Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn e Lothar Matthäus, participando das comemorações.
A tradição envolve vestir trajes típicos da Baviera, incluindo a tradicional lederhosen, acompanhada de camisas e jaquetas típicas, além dos sapatos e chapéus tradicionais. Depois, é hora de seguir para uma das tendas da festa, comer alguns pretzels e brindar com canecas de cerveja.Getty Images
Explicando o envolvimento do Bayern de Munique com a Oktoberfest em 2014, o Bavarian Football Works escreveu que jogadores e membros da comissão técnica frequentam o festival há anos. Na época, a visita oficial costumava acontecer no último fim de semana da festa, com o elenco reunido na tenda Käferzelt para fotos e momentos de confraternização regados a cerveja e pretzels.
A conexão do Bayern com a Oktoberfest, porém, vai além da tradicional visita do elenco. Desde 2003, o clube mantém uma parceria com a Paulaner, uma das cervejarias oficiais do festival. A empresa fornece 100 litros de cerveja para cada gol marcado por um jogador do Bayern e recebe o time em sua tenda durante a Oktoberfest a cada temporada.
As fotos das comemorações costumam fazer sucesso, com os elencos masculino e feminino, comissões técnicas e familiares entrando no clima da festa. É difícil imaginar, porém, que atletas profissionais realmente consumam tantas canecas de cerveja quanto as imagens possam sugerir, especialmente diante da rotina de alto rendimento.
Em entrevista ao site oficial da Bundesliga sobre a Oktoberfest deste ano, Luis Díaz, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Bayern, também falou sobre a experiência.
“Para mim, o Bayern é especial. A Oktoberfest é algo enorme em Munique. No ano passado, eu vivi isso, mas não da forma como gostaria. Acho que este ano vou entrar um pouco mais no clima, ir com a família e um irmão aqui.
“Vou tentar aproveitar muito mais, me aproximar da cultura, porque é muito bonito ver todas as pessoas vestidas para a Oktoberfest. É incrível. É um evento muito bonito.”
Díaz ainda resumiu a expectativa para a festa: “Uma boa festa. Um grande evento. Sempre muita gente. Vou me vestir bem.”
Comemorando em campo
O Bayern de Munique também leva sua orgulhosa cultura bávara para dentro de campo, e 2026 não será diferente. Desde a temporada 2021/22, a adidas lança anualmente um uniforme especial para celebrar a Oktoberfest, inspirado na Wiesn e na herança cultural do clube e da região.
A primeira vez que o Bayern vestiu um uniforme que fazia referência direta à sua identidade bávara, porém, foi há 13 anos. Ao apresentar o uniforme reserva branco e verde-floresta da temporada 2013/14 em seu site oficial, o clube explicou: “Como os típicos lederhosen, os calções são marrons e a camisa branca completa o visual tradicional e característico da Baviera.”
Em 2021/22, o Bayern lançou seu primeiro uniforme exclusivo para a Oktoberfest, utilizado em apenas uma partida. O modelo apostava em uma combinação elegante de verde-escuro e dourado, com a tradicional flor edelweiss contornando o escudo. Na época, a adidas afirmou que a camisa celebrava a “rica herança” de Munique, com um design inspirado nos trajes tradicionais da Baviera.
O sucesso do uniforme fez com que Bayern e adidas transformassem a iniciativa em uma tradição anual. Desde então, o clube passou a lançar uma nova camisa da Wiesn a cada temporada, com modelos que já apostaram no vermelho-escuro, em referência às roupas tradicionais da Baviera, e no verde, inspirado nos prados da região. Em algumas edições, o clube também adotou um escudo especial em homenagem à Oktoberfest.
Os trajes tradicionais da Baviera também estão presentes nas comemorações de títulos do Bayern ao longo dos anos. E não foram poucas: o clube é o maior campeão da Bundesliga e carrega o status de Rekordmeister. Em diversas ocasiões, os jogadores vestiram lederhosen para celebrar as conquistas, enquanto também se tornou comum vê-los brincando com enormes canecas de cerveja durante as comemorações no gramado.
'Entusiasmo pela vida, comunidade e diversidade'
A adidas e o Bayern de Munique voltaram a apostar alto para a Oktoberfest 2026, criando aquela que é, até aqui, a camisa Wiesn mais ousada e vibrante do clube. O modelo tem uma base escura coberta por um design abstrato e colorido, fazendo com que a peça se aproxime mais de uma obra de arte do que de uma tradicional camisa de futebol. No peito, aparece o escudo especial da temporada.
Segundo a adidas, o visual floral é “uma interpretação moderna de elementos florais sinônimos da Wiesn”, inspirados “em flores tradicionalmente associadas à cultura bávara” e pensados para celebrar “a atmosfera vibrante da temporada”.
“A temporada da Wiesn marca a época do ano em que a cidade se transforma. As ruas ficam mais movimentadas, as tradições ganham protagonismo e uma sensação única de alegria, otimismo e liberdade toma conta da capital da Baviera”, afirmou a adidas no lançamento. “Inspirada por esse momento cultural anual, a nova camisa Wiesn 2026 do FC Bayern captura o espírito da temporada e a conexão entre o clube e sua cidade natal.”
O Bayern também destacou a proposta da nova peça: “A nova camisa combina o estilo tradicional de Munique com um design moderno e confiante, celebrando tudo o que torna a Wiesn tão especial: gosto pela vida, comunidade e diversidade.”
Como já se tornou tradição, a camisa chega acompanhada de uma coleção de lifestyle, que inclui um cardigan com o mesmo padrão abstrato, uma jaqueta preta inspirada na trachtenjacke e um vestido preto no estilo dirndl.
A camisa Wiesn 2026 estreou em campo no duelo do Bayern contra o Union Berlin, na Allianz Arena, e já está disponível para compra em lojas selecionadas da adidas e na loja online da marca.