Bayern de Munique e Baviera: como a Oktoberfest reforça a conexão do clube com sua região natal

Com o crescimento das redes sociais, um dos aspectos mais populares da ligação do Bayern de Munique com a Baviera são as festividades de Oktoberfest promovidas pelo clube. Conhecida localmente como Wiesn, a festa é considerada a “quinta estação” de Munique e acontece entre o fim de setembro e o início de outubro.

A Oktoberfest teve início em 1810, quando a população de Munique foi convidada a celebrar o casamento do príncipe Ludwig com a princesa Therese de Saxe-Hildburghausen. Atualmente, a festa se tornou uma grande celebração da cultura e das tradições bávaras.

Participar das festividades parece ser uma espécie de tradição não oficial para quem veste a camisa do Bayern, que celebra a ocasião há décadas. Basta recorrer aos arquivos para encontrar imagens de ídolos do clube, como Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn e Lothar Matthäus, participando das comemorações.

A tradição envolve vestir trajes típicos da Baviera, incluindo a tradicional lederhosen, acompanhada de camisas e jaquetas típicas, além dos sapatos e chapéus tradicionais. Depois, é hora de seguir para uma das tendas da festa, comer alguns pretzels e brindar com canecas de cerveja.

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Explicando o envolvimento do Bayern de Munique com a Oktoberfest em 2014, o Bavarian Football Works escreveu que jogadores e membros da comissão técnica frequentam o festival há anos. Na época, a visita oficial costumava acontecer no último fim de semana da festa, com o elenco reunido na tenda Käferzelt para fotos e momentos de confraternização regados a cerveja e pretzels.

A conexão do Bayern com a Oktoberfest, porém, vai além da tradicional visita do elenco. Desde 2003, o clube mantém uma parceria com a Paulaner, uma das cervejarias oficiais do festival. A empresa fornece 100 litros de cerveja para cada gol marcado por um jogador do Bayern e recebe o time em sua tenda durante a Oktoberfest a cada temporada.

As fotos das comemorações costumam fazer sucesso, com os elencos masculino e feminino, comissões técnicas e familiares entrando no clima da festa. É difícil imaginar, porém, que atletas profissionais realmente consumam tantas canecas de cerveja quanto as imagens possam sugerir, especialmente diante da rotina de alto rendimento.

Em entrevista ao site oficial da Bundesliga sobre a Oktoberfest deste ano, Luis Díaz, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Bayern, também falou sobre a experiência.

“Para mim, o Bayern é especial. A Oktoberfest é algo enorme em Munique. No ano passado, eu vivi isso, mas não da forma como gostaria. Acho que este ano vou entrar um pouco mais no clima, ir com a família e um irmão aqui.

“Vou tentar aproveitar muito mais, me aproximar da cultura, porque é muito bonito ver todas as pessoas vestidas para a Oktoberfest. É incrível. É um evento muito bonito.”

Díaz ainda resumiu a expectativa para a festa: “Uma boa festa. Um grande evento. Sempre muita gente. Vou me vestir bem.”