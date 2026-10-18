Bayer Leverkusen: como o clube mais amaldiçoado do futebol deixou escapar a tríplice coroa após empolgar torcedores por toda a Europa

O único problema para Toppmoller após passar pelo United graças à regra do gol fora de casa era que, àquela altura da temporada, o Leverkusen já começava a dar sinais de desgaste. Derrotas consecutivas, em casa para o Werder Bremen e fora para o Nurnberg, já haviam permitido que o Dortmund o ultrapassasse na liderança da Bundesliga.

O Leverkusen conseguiu vencer o Hertha Berlin por 2 a 1 em seu último jogo, em 4 de maio de 2002, graças a dois gols de Ballack. Mas o Dortmund derrotou o Bremen pelo mesmo placar, conquistou o título por um único ponto e deixou o Leverkusen em segundo lugar pela quarta vez em apenas seis temporadas, reforçando sua fama de nunca vencer.

Com isso, a pressão sobre a equipe de Toppmoller aumentou para a final da Copa da Alemanha contra o Schalke, no fim de semana seguinte. Em Berlim, ela se mostrou pesada demais. Apesar de abrir o placar no Estádio Olímpico com Berbatov, o Leverkusen perdia por 4 a 1 quando Kirsten descontou, a pouco mais de um minuto do fim do tempo regulamentar.

As duas decepções fizeram com que toda a temporada do Leverkusen passasse a depender de uma vitória surpreendente sobre o Real Madrid na final da Champions League, em 15 de maio. Bild escreveu na época: "Não pode ser que esse grande time termine de mãos vazias. Essa não pode ser a vontade dos deuses do futebol..."

Toppmoller, porém, admitiu abertamente antes da partida que os "Galácticos" de Vicente Del Bosque eram "melhores do que o Leverkusen em tudo". Além disso, as ausências de dois jogadores extremamente influentes, Nowotny por lesão e Ze Roberto por suspensão, foram um duro golpe para um elenco que já estava com a confiança abalada após deixar escapar o título da Bundesliga.

Por isso, havia um receio real de que o Leverkusen desmoronasse após sofrer um gol aos oito minutos em Hampden, em um lance que enfureceu Toppmoller. "Na preparação para a partida, falei à exaustão sobre os laterais cobrados por Roberto Carlos. Sabíamos deles", esbravejou. "E então fomos surpreendidos por uma cobrança de lateral que levou ao gol de Raul para fazer 1 a 0."

No entanto, Lucio, o brilhante zagueiro brasileiro que havia marcado o gol decisivo na dramática vitória sobre o Liverpool nas quartas de final, empatou apenas seis minutos depois. E, mesmo após Zidane recolocar o Real em vantagem pouco antes do intervalo com um golaço, o Leverkusen continuou pressionando.

"Estávamos em melhor condição física do que o Real Madrid, o que era estranho", afirmou Ballack. "Estávamos com o elenco reduzido ao mínimo no jogo de volta da semifinal contra o Manchester United, mas, duas semanas depois, nos sentíamos totalmente recuperados na final. Nem sempre dá para explicar tudo no futebol. Mas, quando me lembro da última meia hora contra o Real Madrid, eles estavam exaustos e nós dominamos completamente o jogo. Se tivéssemos empatado naquele momento, tenho certeza de que teríamos vencido na prorrogação."

O Real Madrid, porém, segurou a vantagem e conquistou sua segunda Copa dos Campeões em três temporadas. A Toppmoller restou a ingrata tarefa de tentar reerguer jogadores arrasados por três derrotas traumáticas: "Meu primeiro pensamento depois da final da Champions League foi: 'Droga, deveríamos ter vencido, porque fomos o melhor time'. Mas depois eu disse à equipe no vestiário que ela havia feito uma campanha brilhante. Naquela época, jogávamos o futebol mais atraente da Europa. E conquistamos muito reconhecimento no exterior."

No fim, isso não contou muito, pelo menos aos olhos dos dirigentes do clube. Antes da partida em Glasgow, o diretor esportivo do Leverkusen, Reiner Calmund, havia dito que "você não vale nada neste mundo sem um título". Por isso, a demissão de Toppmoller em fevereiro de 2003, após uma sequência ruim de resultados, talvez não tenha sido uma surpresa tão grande para quem acompanhava o clube de fora.

Para os dirigentes do BayArena, o que realmente importava era deixar para trás a fama de nunca vencer, sobretudo porque Ballack admitiu posteriormente que o histórico de fracassos do clube pesou muito sobre os jogadores na reta final da disputa pelo título. Ainda assim, Toppmoller continua orgulhoso de sua passagem pelo BayArena e diz não se arrepender de como tudo aconteceu.

"Não fico lamentando nenhum título perdido", disse. "Quando era jovem, eu sempre dizia: não me interessam os troféus, quero proporcionar jogos atraentes às pessoas. O futebol deve inspirar. E foi isso que conseguimos naquela época."

É claro que isso não diminuiu a frustração de não conquistar um único troféu, como Berbatov deixou bem claro. Mas, embora o Leverkusen de Toppmoller não tenha conquistado títulos, era inegavelmente empolgante de assistir. Talvez haja uma vitória nisso.