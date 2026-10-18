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Bayer Leverkusen Neverkusen GFX HIC 1-1GOAL

Bayer Leverkusen: como o clube mais amaldiçoado do futebol deixou escapar a tríplice coroa após empolgar torcedores por toda a Europa

Klaus Toppmoller transformou o Leverkusen em uma das equipes mais atraentes da Europa no início dos anos 2000, mas o clube não conquistou um título sequer.

Mark Doyle
Traduzido por

  • O ex-atacante do Bayer Leverkusen Dimitar Berbatov foi questionado certa vez se a beleza do gol da vitória de Zinedine Zidane na final da Champions League de 2002 amenizou a dor da derrota em Glasgow. “P*rra, não!” respondeu o búlgaro. “Não amenizou nada!

    “Eu estava bem atrás de Zinedine Zidane quando ele viu a bola cair. Às vezes, dá para sentir que um gol está por vir, que Zidane vai acertar a bola daquele jeito. Mas eu só pensei: ‘Não, por favor, não!’”

    O desespero de Berbatov era compreensível, porque o voleio espetacular de Zidane só aumentou a frustração de um brilhante time do Bayer, que já havia terminado como vice-campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha. “Tenho orgulho do que conquistamos nesta temporada”, disse o técnico Klaus Toppmoller aos jornalistas em Hampden Park. “Ficamos em segundo lugar de novo, mas, se alguém tivesse dito no início que chegaríamos à final da Champions League, seria considerado louco.

    “Acho que o que conquistamos foi quase impossível, considerando os problemas que tivemos. Mas nem sempre se recebe no futebol a recompensa que se merece, e ninguém sabe disso melhor do que nós depois de tudo o que passamos.”

    De fato, talvez nenhum time tenha sofrido tantas decepções em tão pouco tempo quanto o Bayer Leverkusen, clube aparentemente amaldiçoado que entrou no último mês da temporada 2001-02 sonhando com três títulos, mas acabou vivendo o pesadelo de não ter absolutamente nada para mostrar por seus esforços.

  • “Fanático por futebol”

    Bayer Leverkusen v Breman
    Getty Images Sport

    Não demorou para o excêntrico Toppmoller causar impacto na BayArena.

    Toppmoller havia chegado ao BayArena apenas no verão anterior e era visto como uma escolha arriscada para substituir Berti Vogts, lenda do futebol alemão demitida apesar de ter garantido a classificação para a Champions League com o quarto lugar na Bundesliga. Embora Toppmoller tivesse feito um bom trabalho em passagens anteriores por Bochum e Saarbrucken, da segunda divisão, ainda não havia se provado no mais alto nível. Também havia dúvidas sobre se um fumante inveterado que gostava de beber era mesmo o homem certo para comandar o Leverkusen.

    Toppmoller rebateu as dúvidas sobre sua personalidade e suas credenciais ao dizer: “Sou fanático por futebol. Os outros têm glóbulos vermelhos e brancos no sangue. Eu tenho bolinhas de futebol!” Ele também estava determinado a calar os críticos, especialmente seu antecessor.

    “Vogts era comentarista de TV na época e, no início da temporada, disse que terminaríamos em sétimo na Bundesliga. Ele disse: ‘Eles não têm chance de conquistar o campeonato nem a Champions League!’”, contou Toppmoller mais tarde ao The Mirror.

    Ele se recusou a fazer previsões precisas, mas, em sua primeira entrevista coletiva, disse aos torcedores do clube: “Posso garantir que teremos sucesso e que será empolgante nos ver jogar”. E certamente havia motivos concretos para o otimismo.

    Apesar de perder Robert Kovac para o Bayern de Munique, o Leverkusen conseguiu manter um elenco relativamente forte, e logo ficou claro que Toppmoller era o homem ideal para extrair o melhor dos jogadores à sua disposição. O Bayer teve um início arrasador na Bundesliga, somando 36 dos 42 pontos possíveis durante uma sequência fantástica de 14 jogos de invencibilidade, na qual conquistou os puristas com seu empolgante futebol ofensivo.

    Cinco derrotas na virada do ano pareciam ter comprometido a disputa pelo título, mas o Leverkusen reagiu com outra sequência invicta que o deixou cinco pontos à frente do Borussia Dortmund a apenas três rodadas do fim. Àquela altura, o empolgante time de Toppmoller já havia garantido uma vaga na final da Copa da Alemanha e, de forma muito mais significativa, chegado às semifinais da Champions League.

    Na verdade, o Bayer não havia mostrado futebol de candidato ao título europeu na derrota por 4 a 0 para a Juventus em sua primeira partida da segunda fase de grupos. Depois do jogo, Marcello Lippi, técnico da Juventus, admitiu que “nunca imaginou que o jogo contra o Leverkusen seria tão fácil”.

    “Aquilo me irritou muito”, admitiu Toppmoller anos depois à Werkself Magazine. “E jurei que ele receberia o troco em Leverkusen. Vencemos por 3 a 1 e minha primeira frase na entrevista coletiva foi: ‘Nunca imaginei que seria tão fácil contra a Juve!’” Na semana seguinte, o Leverkusen venceu um Deportivo La Coruna muito forte no Riazor e terminou na liderança de um grupo que também tinha Arsenal e Juve.

    Mesmo assim, uma equipe do Bayer que havia vencido o Barcelona na primeira fase de grupos era considerada uma grande azarona ao chegar às quartas de final. Mas não faltavam jogadores de qualidade ao time.

  • Contrariando a tendência

    Toppmoller Ballack Leverkusen 2002
    Getty Images

    A habilidade de Toppmoller para lidar com os jogadores permitiu que ele tirasse o melhor de Ballack, o grande astro da equipe.

    Hans-Jorg Butt era um goleiro excepcional (e um exímio cobrador de pênaltis!), enquanto Jens Nowotny e Lucio formavam uma dupla de zaga que se complementava muito bem e ainda contava com a proteção de Carsten Ramelow à frente da linha de quatro defensores.

    No ataque, o lateral Diego Placente e o ponta Ze Roberto “deixavam todos na Europa tontos”, nas palavras de Toppmoller, com a velocidade e os dribles pelo lado esquerdo, enquanto Yildiray Basturk criava as oportunidades para quem fosse escolhido como centroavante: Berbatov, Ulf Kirsten ou Oliver Neuville, três atacantes com características diferentes.

    O artilheiro e principal jogador do Leverkusen, porém, era Michael Ballack. O versátil meio-campista tinha 25 anos na época e estava no auge de sua forma. “Olhando para trás”, disse Ballack ao site oficial do Leverkusen, “foi, sem dúvida, minha temporada mais importante, mas talvez também a melhor da minha carreira.”

    Toppmoller foi fundamental para isso, e não apenas por suas escolhas táticas, que davam a Ballack liberdade para avançar sempre que possível. Durante a pausa de inverno, veio à tona que o cobiçado jogador da seleção alemã se juntaria ao Bayern sem custos de transferência ao fim da temporada. Como era de se esperar, parte da torcida se voltou contra Ballack. Toppmoller, porém, permaneceu firme ao lado de seu principal jogador.

    “Muitos outros técnicos poderiam ter agido de outra forma naquela situação”, disse o ex-jogador do Chelsea. “Não é sempre que um técnico apoia um jogador que está deixando o clube e passou a receber mais críticas da imprensa do que antes. Toppi sempre dizia claramente aquilo em que acreditava, mesmo que isso significasse ir contra a corrente. E os jogadores percebem quando o técnico é sincero. Toppi me apoiou dentro e fora do clube. Isso trouxe tranquilidade, o que foi muito importante para mim e para o time.”

    Ballack retribuiu o apoio inabalável de Toppmoller com atuações extraordinárias durante a campanha histórica do Leverkusen até a final da Champions League. Marcou duas vezes na vitória do Bayer sobre o Liverpool por 4 a 3 no placar agregado, nas quartas de final, e também balançou a rede no emocionante empate por 2 a 2 com o Manchester United no jogo de ida da semifinal, em Old Trafford.

    Para Toppmoller, a atuação no “Teatro dos Sonhos” foi a melhor do Leverkusen em toda a temporada, pois mostrou perfeitamente sua filosofia de futebol ofensivo. Ela transformou um time até então malvisto na Alemanha por pertencer a uma empresa farmacêutica em sensação do futebol europeu.

    “Os torcedores do Manchester United reconheceram nossa atuação com uma ovação de pé. Foi uma experiência fantástica”, disse, entusiasmado. “É claro que tivemos uma sorte incrível [ao empatar por 1 a 1] em casa no jogo de volta, porque o Manchester United foi o melhor time. Placente até tirou uma bola em cima da linha, de cabeça, pouco antes do fim da partida,

    “Mas [quando o árbitro apitou o fim], não consegui me conter. Foi uma loucura, estávamos na final. Corri para o campo e poderia ter abraçado o mundo inteiro!”

  • “Fomos o melhor time”

    SOCCER-CHAMPIONS LEAGUE-MADRID-LEVERKUSEN
    AFP

    O Leverkusen fez sua parte em uma final equilibrada em Glasgow, mas a partida acabou sendo decidida por um lance de genialidade de Zidane.

    O único problema para Toppmoller após passar pelo United graças à regra do gol fora de casa era que, àquela altura da temporada, o Leverkusen já começava a dar sinais de desgaste. Derrotas consecutivas, em casa para o Werder Bremen e fora para o Nurnberg, já haviam permitido que o Dortmund o ultrapassasse na liderança da Bundesliga.

    O Leverkusen conseguiu vencer o Hertha Berlin por 2 a 1 em seu último jogo, em 4 de maio de 2002, graças a dois gols de Ballack. Mas o Dortmund derrotou o Bremen pelo mesmo placar, conquistou o título por um único ponto e deixou o Leverkusen em segundo lugar pela quarta vez em apenas seis temporadas, reforçando sua fama de nunca vencer.

    Com isso, a pressão sobre a equipe de Toppmoller aumentou para a final da Copa da Alemanha contra o Schalke, no fim de semana seguinte. Em Berlim, ela se mostrou pesada demais. Apesar de abrir o placar no Estádio Olímpico com Berbatov, o Leverkusen perdia por 4 a 1 quando Kirsten descontou, a pouco mais de um minuto do fim do tempo regulamentar.

    As duas decepções fizeram com que toda a temporada do Leverkusen passasse a depender de uma vitória surpreendente sobre o Real Madrid na final da Champions League, em 15 de maio. Bild escreveu na época: "Não pode ser que esse grande time termine de mãos vazias. Essa não pode ser a vontade dos deuses do futebol..."

    Toppmoller, porém, admitiu abertamente antes da partida que os "Galácticos" de Vicente Del Bosque eram "melhores do que o Leverkusen em tudo". Além disso, as ausências de dois jogadores extremamente influentes, Nowotny por lesão e Ze Roberto por suspensão, foram um duro golpe para um elenco que já estava com a confiança abalada após deixar escapar o título da Bundesliga.

    Por isso, havia um receio real de que o Leverkusen desmoronasse após sofrer um gol aos oito minutos em Hampden, em um lance que enfureceu Toppmoller. "Na preparação para a partida, falei à exaustão sobre os laterais cobrados por Roberto Carlos. Sabíamos deles", esbravejou. "E então fomos surpreendidos por uma cobrança de lateral que levou ao gol de Raul para fazer 1 a 0."

    No entanto, Lucio, o brilhante zagueiro brasileiro que havia marcado o gol decisivo na dramática vitória sobre o Liverpool nas quartas de final, empatou apenas seis minutos depois. E, mesmo após Zidane recolocar o Real em vantagem pouco antes do intervalo com um golaço, o Leverkusen continuou pressionando.

    "Estávamos em melhor condição física do que o Real Madrid, o que era estranho", afirmou Ballack. "Estávamos com o elenco reduzido ao mínimo no jogo de volta da semifinal contra o Manchester United, mas, duas semanas depois, nos sentíamos totalmente recuperados na final. Nem sempre dá para explicar tudo no futebol. Mas, quando me lembro da última meia hora contra o Real Madrid, eles estavam exaustos e nós dominamos completamente o jogo. Se tivéssemos empatado naquele momento, tenho certeza de que teríamos vencido na prorrogação."

    O Real Madrid, porém, segurou a vantagem e conquistou sua segunda Copa dos Campeões em três temporadas. A Toppmoller restou a ingrata tarefa de tentar reerguer jogadores arrasados por três derrotas traumáticas: "Meu primeiro pensamento depois da final da Champions League foi: 'Droga, deveríamos ter vencido, porque fomos o melhor time'. Mas depois eu disse à equipe no vestiário que ela havia feito uma campanha brilhante. Naquela época, jogávamos o futebol mais atraente da Europa. E conquistamos muito reconhecimento no exterior."

    No fim, isso não contou muito, pelo menos aos olhos dos dirigentes do clube. Antes da partida em Glasgow, o diretor esportivo do Leverkusen, Reiner Calmund, havia dito que "você não vale nada neste mundo sem um título". Por isso, a demissão de Toppmoller em fevereiro de 2003, após uma sequência ruim de resultados, talvez não tenha sido uma surpresa tão grande para quem acompanhava o clube de fora.

    Para os dirigentes do BayArena, o que realmente importava era deixar para trás a fama de nunca vencer, sobretudo porque Ballack admitiu posteriormente que o histórico de fracassos do clube pesou muito sobre os jogadores na reta final da disputa pelo título. Ainda assim, Toppmoller continua orgulhoso de sua passagem pelo BayArena e diz não se arrepender de como tudo aconteceu.

    "Não fico lamentando nenhum título perdido", disse. "Quando era jovem, eu sempre dizia: não me interessam os troféus, quero proporcionar jogos atraentes às pessoas. O futebol deve inspirar. E foi isso que conseguimos naquela época."

    É claro que isso não diminuiu a frustração de não conquistar um único troféu, como Berbatov deixou bem claro. Mas, embora o Leverkusen de Toppmoller não tenha conquistado títulos, era inegavelmente empolgante de assistir. Talvez haja uma vitória nisso.