Há pouco mais de um ano, antes de receber o PSG, Pedri afirmou que o Barcelona era o melhor time do mundo, e Lamine Yamal, de volta à equipe, disse que o clube tinha a “missão” de provar isso conquistando a Champions League. Na noite seguinte, porém, em Montjuic, os franceses colocaram o Barcelona em seu devido lugar, com os comandados de Luis Enrique virando o jogo e vencendo o adversário, até então invicto, por 2 a 1, graças a um gol de Gonçalo Ramos no fim da partida.

Embora fosse apenas um jogo da fase de liga, foi uma grande demonstração de força dos atuais campeões europeus, que haviam chegado à Catalunha sem cinco jogadores importantes, incluindo todos os seus atacantes titulares. Os jogadores do PSG também tiveram motivos para comemorar uma demonstração tão convincente de suas ambições depois de todas as declarações do Barcelona antes da partida.

“Se você é o melhor, tem que mostrar isso em campo, não ficar falando”, disse Gonçalo Ramos. “Somos os campeões europeus; não preciso dizer mais nada.” E não precisava mesmo.

Ao contrário do Barcelona, o PSG deixou que seu futebol falasse por si. Após a dura derrota de sua equipe, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, reconheceu: “Hoje, não faz sentido dizer que estamos no mesmo nível do PSG.” Mas será que estão agora? Afinal, o Barcelona dificilmente poderia chegar em melhor fase ao reencontro desta terça-feira, no Parc des Princes.