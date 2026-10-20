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Lamine Yamal Barcelona PSG GFX 1:1GOAL

Barcelona e Lamine Yamal parecem imbatíveis, mas duelo com o PSG pela Champions League mostrará o quanto eles são bons de verdade

O Barcelona venceu todos os 11 jogos que disputou até agora nesta temporada, mas será que tem qualidade suficiente para estender sua campanha perfeita no Parc des Princes?

Mark Doyle
Traduzido por

  • Há pouco mais de um ano, antes de receber o PSG, Pedri afirmou que o Barcelona era o melhor time do mundo, e Lamine Yamal, de volta à equipe, disse que o clube tinha a “missão” de provar isso conquistando a Champions League. Na noite seguinte, porém, em Montjuic, os franceses colocaram o Barcelona em seu devido lugar, com os comandados de Luis Enrique virando o jogo e vencendo o adversário, até então invicto, por 2 a 1, graças a um gol de Gonçalo Ramos no fim da partida.

    Embora fosse apenas um jogo da fase de liga, foi uma grande demonstração de força dos atuais campeões europeus, que haviam chegado à Catalunha sem cinco jogadores importantes, incluindo todos os seus atacantes titulares. Os jogadores do PSG também tiveram motivos para comemorar uma demonstração tão convincente de suas ambições depois de todas as declarações do Barcelona antes da partida.

    “Se você é o melhor, tem que mostrar isso em campo, não ficar falando”, disse Gonçalo Ramos. “Somos os campeões europeus; não preciso dizer mais nada.” E não precisava mesmo.

    Ao contrário do Barcelona, o PSG deixou que seu futebol falasse por si. Após a dura derrota de sua equipe, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, reconheceu: “Hoje, não faz sentido dizer que estamos no mesmo nível do PSG.” Mas será que estão agora? Afinal, o Barcelona dificilmente poderia chegar em melhor fase ao reencontro desta terça-feira, no Parc des Princes.

  • Coisas para aprender

    هانز فليك
    AFP

    Flick admitiu que sua equipe não foi boa o suficiente, com e sem a bola, contra o PSG.

    A derrota para o PSG não comprometeu a temporada do Barça. O clube acabou conquistando a La Liga com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid, derrotando os Merengues no dia 10 de maio, no Camp Nou, para garantir o bicampeonato. No entanto, a forma como Gonçalo Ramos marcou o gol da vitória aos 90 minutos, em Montjuic, irritou Flick, já que não era a primeira vez que sua equipe perdia a organização e a calma em um momento decisivo.

    “Quando você está se defendendo com o placar em 1 a 1, precisa jogar com mais inteligência no fim da partida, e isso não aconteceu”, reclamou o alemão. “Precisamos ser mais organizados e cobrir todos os espaços. É preciso manter o nível durante os 90 minutos. Toda a equipe tem de defender, atacar, jogar bem com a bola, aproveitar os espaços e participar da posse de bola.

    “No PSG, deu para ver que todos sabem aproveitar os espaços, querem a bola... São coisas que precisamos aprender e melhorar.”

    No entanto, a falta de disciplina tática e a fragilidade defensiva do Barcelona nunca desapareceram de fato ao longo da temporada 2025/26. Por isso, apesar de todo o brilho no ataque, a equipe caiu nas quartas de final da Champions League, surpreendentemente derrotada por 3 a 2 no placar agregado pelo Atlético de Madrid, sem deixar de sofrer gols em nenhum dos seus 12 jogos.

    Então, esta temporada será diferente? O Barcelona realmente fez o suficiente no mercado de transferências para corrigir as falhas da equipe de Flick?

  • Divisor de águas

    Rodri
    Getty

    A contratação de Rodri, o melhor volante do mundo, deve ajudar a proteger a frágil linha de defesa do Barcelona

    Os primeiros indícios sugerem que o Barcelona está, do ponto de vista ofensivo, ainda mais preparado para causar problemas ao PSG. O time tem média de 4,4 gols por jogo nesta temporada.

    O Barcelona pode até ter fracassado na tentativa de contratar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, que queria sair antes do fechamento da janela de transferências. Mas Raphinha tem sido uma revelação no ataque. O camisa 9 vem fazendo um excelente trabalho ao preencher a lacuna deixada por Robert Lewandowski, enquanto Gabriel Jesus já dá sinais de que pode ser uma opção melhor no banco do que o frustrante Ferran Torres, que se juntou ao PSG em agosto.

    Além disso, o Barça tem opções de sobra para as demais posições. Fermín López, Dani Olmo, Anthony Gordon e Karim Adeyemi disputam as outras duas vagas no ataque, já que Yamal, assim como Raphinha, tem lugar garantido entre os titulares. Assim, independentemente de quem Flick escolha, terá pelo menos dois jogadores capazes de mudar o jogo no banco.

    Mas, apesar de o Barcelona já ter marcado impressionantes 48 gols e conquistado 11 vitórias consecutivas em todas as competições nesta temporada, dúvidas persistem sobre a qualidade da defesa, que não termina um jogo da Champions League sem sofrer gols desde abril de 2025.

    Superar o Real Madrid na disputa pela contratação de Rodri foi, sem dúvida, um grande feito para a equipe. Simplesmente não existe jogador melhor no mundo para manter a posse de bola e, ao mesmo tempo, proteger a linha defensiva – duas qualidades que o Barça inegavelmente não demonstrou contra o PSG, no ano passado.

    De fato, o aspecto mais surpreendente da derrota não foi tanto a linha alta de Flick sendo explorada por infiltrações bem cronometradas – já tínhamos visto isso várias vezes antes. O que realmente chamou a atenção foi a vitória decisiva de Vitinha e companhia na batalha do meio-campo, com Flick admitindo que tanto Pedri quanto Frenkie de Jong ficaram exaustos por correrem atrás da bola durante a maior parte do segundo tempo. Com Rodri agora no time, o Barça certamente terá um desempenho melhor na posse de bola contra o PSG.

    A defesa, porém, ainda parece carecer de qualidade.

  • Teste decisivo

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
    AFP

    Yamal e o Barcelona querem provar que podem ser candidatos ao título da Champions League no fim da temporada.

    A contratação de João Cancelo, jogador de grande qualidade técnica e extremamente versátil, dá a Flick uma opção para as duas laterais. Isso é especialmente importante porque Jules Koundé e Eric García devem desfalcar a equipe na viagem a Paris. Mas o Barça ainda parece estar a um passo de um colapso total na defesa, bastando uma lesão de Pau Cubarsi.

    É claro que o Barcelona viajará confiante. Afinal, Nuno Mendes, o único lateral-esquerdo do mundo que conseguiu parar Yamal, está fora por um problema na coxa. Assim, o jovem terá uma oportunidade ideal para causar um impacto positivo em Paris. Yamal não tem escondido que acredita merecer a Bola de Ouro deste ano, mas, ao defender sua candidatura, reconheceu o único troféu que falta em seu currículo já brilhante: a Champions League.

    Como Luis Enrique destacou na entrevista coletiva antes da partida, o novo formato faz com que o resultado de muitos jogos da fase de liga não tenha consequências. “A competição vai começar em abril, não agora”, disse o espanhol. “E os times que estiverem lá em abril vão disputar o título.”

    Ainda assim, esta parece ser uma partida importante para Yamal e o Barça, que vivem uma fase ainda melhor do que quando as duas equipes se enfrentaram pela última vez e realmente parecem capazes de bater o nível do PSG nesta temporada. Cabe a eles provar isso em campo, porque, se a partida do ano passado nos ensinou alguma coisa, foi que ações valem mais do que palavras.