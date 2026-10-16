O Real Betis vive grande fase. A equipe de Manuel Pellegrini ocupa o terceiro lugar em La Liga, com 19 pontos nas primeiras oito partidas, e busca superar a quinta colocação da temporada passada. O Betis igualou, assim, seu melhor início de campeonato, registrado em 1934-35, quando conquistou seu primeiro e único título da primeira divisão espanhola.
Ninguém no clube pensa ainda em um segundo título, mas a confiança no vestiário nunca esteve tão alta. Isso se deve, em parte, ao retorno à Champions League após 21 anos de ausência. Até agora, a campanha tem sido tão boa quanto se poderia esperar: o Betis abriu a fase de liga com duas vitórias emocionantes por 3 a 2, sobre Lille e Porto. Pellegrini conta com um elenco amplo e com sua própria determinação para manter o embalo da equipe.
“Se acho que o Betis pode competir contra qualquer equipe, é o Betis desta temporada, porque não somos apenas 11 ou 14 jogadores, mas um elenco muito grande, com muitos recursos”, disse o experiente zagueiro Diego Llorente ao canal de comunicação do clube no início deste mês. “Ninguém pode garantir resultados, mas podemos garantir atitude, comprometimento, espírito de luta e dedicação. São coisas inegociáveis que este escudo exige quando entramos em campo. Esperamos dar muitas alegrias à torcida nesta temporada.”
A torcida já teve muitos motivos para comemorar, e a alegria virará euforia se o Betis derrotar o Barcelona no sábado. Líder de La Liga, o Barcelona venceu seus oito jogos até aqui, marcou incríveis 34 gols e sofreu apenas sete, mas terá diante do Betis seu maior desafio até agora. Uma vitória do Real Betiso transformaria imediatamente de candidato improvável em verdadeiro postulante ao título.