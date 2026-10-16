Aos 73 anos, o treinador parece ter a mente mais afiada do que nunca. O Betis agora constrói as jogadas com paciência desde a defesa para atrair a pressão adversária e, então, explorar os espaços com eficiência implacável. Capitão, Isco tem liderado pelo exemplo e é o cérebro criativo da equipe. Ele registra mais ações ofensivas de alto impacto por jogo em La Liga (4,68) do que qualquer outro jogador do Betis.

Ele foi especialmente influente na goleada por 5 a 2 sobre o Osasuna no sábado, com dois gols e participação na maioria das melhores jogadas ofensivas do Betis. Nos 74 minutos em que esteve em campo, Isco não perdeu a posse de bola uma única vez, enquanto a defesa do Osasuna se esforçava em vão para contê-lo.

O ex-meia do Real Madrid também tem sido decisivo na Champions League. Ele deu uma assistência fundamental na vitória sobre o Lille fora de casa e marcou o importantíssimo terceiro gol contra o Porto na quarta-feira. Aos 84 minutos, cobrou um pênalti com frieza e levou ao delírio os torcedores do Betis que lotavam o Estadio de la Cartuja, com capacidade para 70 mil pessoas e casa temporária do clube enquanto o Estadio Benito Villamarín passa por reformas.

Foi um gol à altura da atuação incansável de Isco, eleito o melhor em campo depois de registrar quatro passes decisivos, 30 conduções de bola e cinco recuperações de posse.

Poucos poderiam prever que o jogador de 34 anos voltaria a um nível tão alto depois de fraturar a fíbula tanto em 2024 quanto em 2025. Ele também sofreu uma grave lesão no tornozelo na temporada passada e disputou apenas oito partidas em La Liga. Agora, porém, Isco parece estar novamente em ótima condição física após uma boa pré-temporada.

A equipe de redes sociais do Betis anunciou a chegada de Isco, contratado sem custos de transferência em 2023, recriando a famosa cena da “ressurreição” de Jon Snow em “Game of Thrones”, o que hoje parece profético. Superar um período tão difícil só fortaleceu a determinação de Isco, que acrescentou ao Sport: “O que aprendi foi a valorizar cada dia, a aproveitar cada treino, cada minuto em que estou em campo. Ficar lesionado por muito tempo dá a perspectiva de que o futebol passa tão rápido que você não para para aproveitar os pequenos momentos, os pequenos detalhes que, no fim das contas, me fazem feliz.”

A possibilidade de um retorno à seleção da Espanha ganha força a cada jogo, e Isco admite que esse é um de seus principais objetivos: “É uma equipe muito jovem, com muito talento, e é difícil, especialmente porque estou ficando mais velho. Mas vou tentar render o máximo pelo Betis e, quem sabe, conseguir voltar. Não escondo isso.”