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Real Betis' resurgence_1-1.jpgGetty/GOAL

Barcelona, cuidado! Impulsionado por Isco, o Real Betis parece um concorrente de verdade sob o comando do sempre subestimado Manuel Pellegrini

O Betis tentará surpreender o líder de La Liga no sábado, após um início histórico de temporada.

James Westwood
Traduzido por

  • O Real Betis vive grande fase. A equipe de Manuel Pellegrini ocupa o terceiro lugar em La Liga, com 19 pontos nas primeiras oito partidas, e busca superar a quinta colocação da temporada passada. O Betis igualou, assim, seu melhor início de campeonato, registrado em 1934-35, quando conquistou seu primeiro e único título da primeira divisão espanhola.

    Ninguém no clube pensa ainda em um segundo título, mas a confiança no vestiário nunca esteve tão alta. Isso se deve, em parte, ao retorno à Champions League após 21 anos de ausência. Até agora, a campanha tem sido tão boa quanto se poderia esperar: o Betis abriu a fase de liga com duas vitórias emocionantes por 3 a 2, sobre Lille e Porto. Pellegrini conta com um elenco amplo e com sua própria determinação para manter o embalo da equipe.

    “Se acho que o Betis pode competir contra qualquer equipe, é o Betis desta temporada, porque não somos apenas 11 ou 14 jogadores, mas um elenco muito grande, com muitos recursos”, disse o experiente zagueiro Diego Llorente ao canal de comunicação do clube no início deste mês. “Ninguém pode garantir resultados, mas podemos garantir atitude, comprometimento, espírito de luta e dedicação. São coisas inegociáveis que este escudo exige quando entramos em campo. Esperamos dar muitas alegrias à torcida nesta temporada.”

    A torcida já teve muitos motivos para comemorar, e a alegria virará euforia se o Betis derrotar o Barcelona no sábado. Líder de La Liga, o Barcelona venceu seus oito jogos até aqui, marcou incríveis 34 gols e sofreu apenas sete, mas terá diante do Betis seu maior desafio até agora. Uma vitória do Real Betiso transformaria imediatamente de candidato improvável em verdadeiro postulante ao título.

  • 'O Engenheiro'

    FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-ELCHE
    AFP

    Pellegrini tem um longo histórico de levar clubes de médio porte a patamares surpreendentes e continua em plena atividade aos 73 anos.

    O Betis não está nessa posição por acaso. Desde a chegada de Pellegrini, em julho de 2020, o clube nunca terminou abaixo da sétima colocação em La Liga, apesar de ter gasto apenas 202 milhões de euros (171 milhões de libras/227 milhões de dólares) no mercado de transferências. O Betis se classificou para competições europeias por cinco anos consecutivos, chegou à final da Conference League em 2024/25 (a primeira final europeia da história do clube) e alcançou as quartas de final da Europa League na temporada passada.

    Conhecido na Espanha como “El Ingeniero” (O Engenheiro) por sua abordagem tranquila e altamente estruturada na construção de equipes fortes, Pellegrini é um dos melhores treinadores do século 21. Ele levou o Villarreal às semifinais da Champions League e ao vice-campeonato de La Liga, classificou o Málaga para a Champions League pela primeira vez em sua história e conquistou o título da Premier League com o Manchester City em 2013/14. Ainda assim, há a impressão de que seu trabalho sempre foi subestimado.

    Essa é, certamente, a opinião de Pablo Fornals, que trabalhou brevemente com Pellegrini no West Ham antes de reencontrar o chileno no Betis em 2024. “Acho que é verdade [que ele não recebe o devido reconhecimento]. Ele sabe tudo sobre futebol e sobre a relação entre a comissão técnica e os jogadores”, disse Fornals ao Transfermarkt. “Para mim, pessoalmente, ele me deu a chance de jogar na Premier League, então é algo pelo qual sempre serei grato. E, quando eu não estava tão bem na Premier League, ele me trouxe para cá e me deu uma segunda chance. Ele tem um papel importante na minha carreira, e tentei retribuir tudo isso dando 100% todos os dias.”

    Pellegrini também foi o responsável pelo ressurgimento de Isco na reta final da carreira do jogador, depois de já ter conseguido extrair o melhor do meia espanhol no Málaga. “Pellegrini é um treinador que me conhece muito bem, que tem uma ideia e um estilo de jogo que favorecem jogadores com as minhas características”, disse Isco em entrevista recente ao Diario Sport. “Ele sempre consegue extrair o melhor desempenho possível de todos os jogadores. Não dá para entender o crescimento deste Betis sem a influência de Pellegrini.”

  • De volta à sua melhor forma

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Ex-meia do Real Madrid, Isco superou um período de pesadelo marcado por lesões e se tornou o rosto do projeto do Betis

    Aos 73 anos, o treinador parece ter a mente mais afiada do que nunca. O Betis agora constrói as jogadas com paciência desde a defesa para atrair a pressão adversária e, então, explorar os espaços com eficiência implacável. Capitão, Isco tem liderado pelo exemplo e é o cérebro criativo da equipe. Ele registra mais ações ofensivas de alto impacto por jogo em La Liga (4,68) do que qualquer outro jogador do Betis.

    Ele foi especialmente influente na goleada por 5 a 2 sobre o Osasuna no sábado, com dois gols e participação na maioria das melhores jogadas ofensivas do Betis. Nos 74 minutos em que esteve em campo, Isco não perdeu a posse de bola uma única vez, enquanto a defesa do Osasuna se esforçava em vão para contê-lo.

    O ex-meia do Real Madrid também tem sido decisivo na Champions League. Ele deu uma assistência fundamental na vitória sobre o Lille fora de casa e marcou o importantíssimo terceiro gol contra o Porto na quarta-feira. Aos 84 minutos, cobrou um pênalti com frieza e levou ao delírio os torcedores do Betis que lotavam o Estadio de la Cartuja, com capacidade para 70 mil pessoas e casa temporária do clube enquanto o Estadio Benito Villamarín passa por reformas.

    Foi um gol à altura da atuação incansável de Isco, eleito o melhor em campo depois de registrar quatro passes decisivos, 30 conduções de bola e cinco recuperações de posse.

    Poucos poderiam prever que o jogador de 34 anos voltaria a um nível tão alto depois de fraturar a fíbula tanto em 2024 quanto em 2025. Ele também sofreu uma grave lesão no tornozelo na temporada passada e disputou apenas oito partidas em La Liga. Agora, porém, Isco parece estar novamente em ótima condição física após uma boa pré-temporada.

    A equipe de redes sociais do Betis anunciou a chegada de Isco, contratado sem custos de transferência em 2023, recriando a famosa cena da “ressurreição” de Jon Snow em “Game of Thrones”, o que hoje parece profético. Superar um período tão difícil só fortaleceu a determinação de Isco, que acrescentou ao Sport: “O que aprendi foi a valorizar cada dia, a aproveitar cada treino, cada minuto em que estou em campo. Ficar lesionado por muito tempo dá a perspectiva de que o futebol passa tão rápido que você não para para aproveitar os pequenos momentos, os pequenos detalhes que, no fim das contas, me fazem feliz.”

    A possibilidade de um retorno à seleção da Espanha ganha força a cada jogo, e Isco admite que esse é um de seus principais objetivos: “É uma equipe muito jovem, com muito talento, e é difícil, especialmente porque estou ficando mais velho. Mas vou tentar render o máximo pelo Betis e, quem sabe, conseguir voltar. Não escondo isso.”

  • Equilíbrio defensivo perfeito

    Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    O ex-Arsenal Hector Bellerin faz parte da velha guarda que torna o Betis um time difícil de superar.

    Isco, porém, não é o único a reviver seus melhores tempos. O ex-zagueiro do Barcelona Marc Bartra voltou ao Betis para uma segunda passagem em 2023 e, aos 35 anos, talvez esteja jogando o melhor futebol de toda a carreira. Ele ainda contribuiu com três gols.

    Llorente, de 33 anos, também tem correspondido quando é chamado, enquanto Hector Bellerin, de 31, tem sido um exemplo de regularidade na lateral direita. O ex-jogador do Arsenal se destacou especialmente na vitória do Betis por 1 a 0 sobre o Real Madrid, no início de setembro: venceu oito disputas e anulou Vinicius Junior com sua marcação.

    O Betis reúne experiência e ímpeto da juventude na defesa, com o brasileiro Natan, de 25 anos, como peça central da linha defensiva, Diego Gomez, de 23, oferecendo cobertura, e o goleiro espanhol Alvaro Valles, de 29, cometendo pouquíssimos erros. Bellerin, por sua vez, tem em Angel Ortiz, de 22 anos, um reserva talentoso, enquanto Fran Garcia vem desenvolvendo todo o seu potencial no lado oposto.

    O jogador de 27 anos custou apenas € 4 milhões ao Betis, que o contratou do Real Madrid no meio do ano. Se mantiver a trajetória atual, a transferência poderá se tornar uma das maiores pechinchas da história de La Liga. Principal lateral do Betis no apoio ao ataque, Garcia tem sido fundamental para criar superioridade numérica no terço final, graças à velocidade e ao estilo de jogo direto.

  • Muita qualidade

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Pellegrini tem várias boas opções no meio-campo e pelas pontas, com Abde Ezzalzouli capaz de decidir jogos praticamente sozinho.

    Isco também tem contado com muita ajuda no meio-campo. Fornals se destaca por romper as linhas adversárias em uma função híbrida, Nelson Deossa acrescenta dinamismo às transições, enquanto a imponente presença física de Marc Roca e Facundo Bernal garante que a defesa nunca fique exposta.

    O Betis também tem muita qualidade pelos lados do campo, com Abde Ezzalzouli voltando a se firmar como referência da equipe. Há muito tempo se espera que o jogador da seleção do Marrocos alcance grandes feitos, mas ele não conseguiu se firmar no Barcelona após chegar ao clube vindo do Hercules em 2021, e seus dois primeiros anos no Betis ficaram abaixo das expectativas.

    Na temporada passada, porém, Ezzalzouli deslanchou: atuando pela ponta esquerda, participou de 28 gols em 43 jogos em todas as competições. Em uma cruel reviravolta, uma lesão o obrigou a perder a campanha do Marrocos na Copa do Mundo de 2026. Já nas primeiras semanas da atual temporada, uma combinação de doença e um problema no joelho o deixou fora de ação.

    O jogador de 24 anos, no entanto, recuperou gradualmente a plena forma física. Depois de marcar nas vitórias do Betis sobre Getafe e Osasuna pela La Liga, ele teve uma atuação brilhante contra o Porto na Champions League. Aos dois minutos do segundo tempo, empatou a partida em 1 a 1 com um chute de primeira cheio de efeito, que certamente estará entre os candidatos a gol da temporada em maio. Foi uma das cinco finalizações de Ezzalzouli, que criou problemas constantes para o Porto com suas arrancadas diretas.

    Já Antony, conhecido pelo fracasso no Manchester United, tem encontrado mais dificuldades até agora para repetir sua excelente primeira temporada completa no Betis. O brasileiro ainda não marcou em 10 jogos, o que talvez indique que continua sofrendo para lidar com a pubalgia crônica que o incomoda desde dezembro. Ainda assim, Antony nunca deixou de se dedicar em campo e mostrou lampejos de talento suficientes para continuar sendo uma peça importante. Um exemplo foi a bela assistência para Cuncho Hernandez marcar contra o Porto.

    Pellegrini também pode contar com Rodrigo Riquelme para atuar pelos dois lados. O espanhol marcou duas vezes em cinco partidas como titular na La Liga e recebeu elogios por sua agilidade em espaços reduzidos. Tecnicamente, o elenco do Betis está entre os melhores do futebol espanhol. Com o versátil ponta Aitor Ruibal também perto de voltar após um período afastado por lesão, a equipe tem condições de manter o ritmo na busca por conquistas nacionais e europeias.

  • Disputa pela camisa 9

    Cucho Hernandez Troy Parrott Real Betis 2026-27
    Getty Images

    Cucho Hernandez tem sido uma fonte confiável de gols para o Betis, mas agora enfrenta forte concorrência de Troy Parrott

    No ataque, Cucho tem sido o homem de confiança de Pellegrini no último ano e meio, período em que marcou respeitáveis 23 gols em 64 partidas. O atacante colombiano conseguiu recolocar a carreira nos trilhos após uma passagem ruim pelo Watford, encerrada com o rebaixamento na Premier League. Antes disso, havia chamado a atenção do Betis nos Estados Unidos ao liderar o Colombus Crew nas conquistas da MLS Cup e da Leagues Cup.

    Ele finaliza com calma e de diferentes maneiras, como mostraram o chute instintivo contra o Porto e a finalização rasteira de cerca de 16 metros com que marcou no empate do Betis por 1 a 1 com o Deportivo la Coruna, em 20 de setembro. A pressão alta do Betis também começa com Hernandez, que corre sem parar do primeiro ao último minuto. Para o Betis alcançar um novo patamar, porém, Pellegrini precisava de alguém que disputasse a posição com Hernandez. Foi aí que chegou Troy Parrott.

    O jogador da seleção da Irlanda chegou a Sevilha vindo do AZ Alkmaar em agosto, em uma transferência de € 20 milhões, depois de marcar 16 gols em 28 jogos da Eredivisie em 2025-26. Parrott não tem marcado com a mesma frequência nos três primeiros meses no Betis, com apenas dois gols em nove partidas, mas foi titular somente quatro vezes. Considerando tudo isso, o atacante de 24 anos se adaptou bem e já virou uma espécie de xodó da torcida pela importância dos dois gols que marcou.

    O Betis venceu o Real Madrid depois que Parrott foi o mais rápido a reagir e aproveitou um rebote a nove minutos do fim. Quatro dias depois, marcou o gol da vitória contra o Lille: deixou o marcador para trás com uma pedalada inteligente antes de chutar cruzado, sem chances para o goleiro, no canto oposto. Centroavante à moda antiga, que se destaca pelo momento certo de atacar as costas da defesa e pela leitura dos espaços na área, o jogador formado nas categorias de base do Tottenham acrescenta uma nova dimensão ao time de Pellegrini.

  • Grande ambição

    Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Há no elenco do Betis a sensação de que a equipe pode conquistar algo especial nesta temporada, alimentada pelo treinador.

    O Betis não terá medo do Barcelona, e é certo que Pellegrini planejará nos mínimos detalhes como conter a equipe de Hansi Flick, que vem dominando os adversários. “Sabemos do enorme potencial que eles têm. Vamos tentar neutralizá-lo com nossos pontos fortes”, disse o goleiro do Betis, Valles, ao ser perguntado pela Cadena COPE sobre o confronto entre equipes que estão no topo da tabela. “Também estamos em um momento muito bom, e cada jogo é diferente. Eles têm dominado quase todas as partidas, mas este é o Betis e, em casa, temos que lutar até o fim.”

    O elenco é ambicioso e todos estão unidos pelo mesmo objetivo. Se o Barcelona tiver uma atuação ainda que ligeiramente abaixo do seu nível, o Betis tem condições de puni-lo. “Estamos lutando para terminar na posição mais alta possível na tabela. Podemos sonhar alto”, acrescentou Isco ao SPORT.

    Pellegrini também afirmou acreditar que o Betis é “capaz de fazer coisas importantes”, mas manterá os jogadores com os pés no chão, independentemente do que acontecer neste fim de semana. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid dominam a La Liga há tanto tempo que parece quase impossível para qualquer outro clube conquistar seu espaço.

    O Betis, porém, parece mais bem posicionado do que qualquer um de seus rivais para finalmente quebrar esse monopólio e continua evoluindo. Com Pellegrini no comando, tudo é possível.