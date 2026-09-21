Ayo Obileye: de Londres a Helsinque e a vida como jogador profissional de futebol na Finlândia

"Voltar para a Europa foi difícil. Na época, assinei na China por 18 meses, então um contrato de um ano e meio. Fui para lá em junho de 2024. Então eu tinha ficado seis meses lá. E, na China, há complicações com pagamentos, etc., etc. Eu recebi na época. Houve alguns pagamentos atrasados para os jogadores locais. Acho que, naquele momento, os jogadores locais simplesmente já tinham tido o bastante, literalmente já tinham tido o bastante. Basicamente, estávamos na lista. E, na China, existe um sistema em que, todo fim de temporada, quando chega novembro, o time precisa assinar um documento dizendo que foi pago, enviar isso para a CFA, e então a CFA aprova e diz: ‘OK, legal, vocês pagaram seus jogadores, estão na lista para a próxima temporada na CSL’. Então fizemos isso.

"E então alguns dos jogadores locais se manifestaram. Eles têm as próprias redes sociais, não têm Instagram, têm o próprio Twitter. Nas redes sociais deles, disseram algumas coisas que a CFA viu e pensou: ‘OK, agora vamos tirar vocês da lista, e vocês precisam mostrar provas, como extratos, basicamente, de que foi isso que vocês disseram que fizeram’. Então todos nós voltamos. Todos fomos colocados no grupo de conversa da próxima temporada. Os advogados estão entrando no grupo e estamos vendo o que está acontecendo.

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"E então o dinheiro deveria vir do governo, porque, nos clubes, muito do dinheiro vem do governo daquela província. O governo é quem dá o dinheiro. O prazo era o Boxing Day, e o governo deu o dinheiro no dia 27. Então atrasou um dia. Então agora disseram: ‘OK, vocês atrasaram um dia’. Basicamente, vocês têm que encerrar as atividades, foi o que disseram. Eles tentaram protestar contra isso, mas acho que a CSL está começando a adotar uma postura mais firme na liga, porque a situação estava ficando um pouco ridícula. Disseram ao nosso time que ele não pode jogar na CSL nem na Chinese Football League nunca mais, que tem de encerrar as atividades ou declarar falência.

"E um dos maiores times da China, um dos que têm mais troféus, acho que o Paulinho jogava lá, chama-se Guangzhou. Eles têm mais campeonatos e mais títulos. Também encerraram as atividades deles. Acho que eles estavam enviando uma mensagem aos times de que, ‘olha, se vocês não seguirem as regras, nunca mais vão jogar futebol, o time de vocês acabou’. E dá para ver agora, neste ano, que muitos times perderam pontos justamente para que possam fazer valer as regras. Isso meio que arruinou minha chance ou minha oportunidade um pouco quando eu estava na CSL.

"Isso foi no começo de janeiro e, naquela altura, para eu ir para outro time da CSL, com os jogadores estrangeiros deles, há apenas cinco vagas para estrangeiros. Então você contrata os jogadores estrangeiros em novembro, dezembro. Então, naquela altura, era difícil me transferir para outro time. Eu tinha outras oportunidades, jogar em outros países e algumas para continuar jogando na China, mas era na divisão abaixo. Eu realmente não queria descer um nível, porque descer um nível nessas regiões, se eu descesse, é muito difícil voltar a subir. Mas eu tinha outra oportunidade de ir para outro país. Eu estava meio que contando com isso enquanto tinha esse contrato. E então as duas não deram certo. Então o timing disso foi bem difícil para mim. Eu fiquei fora da janela, e todos os times já tinham contratado os jogadores que realmente queriam. Tive que ficar parado por quatro ou cinco meses. E então, quando chegou maio, foi quando a Finlândia apareceu e eu fui para lá."