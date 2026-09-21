Ayo Obileye: de Londres a Helsinque e a vida como jogador profissional de futebol na Finlândia
Houve um tempo, não faz tanto assim, em que jogadores britânicos atuando no exterior eram mais raros do que tudo. A relutância individual em deixar zonas de conforto geográficas acabou limitando o coletivo.
Este é, porém, um admirável mundo novo, com o avanço cultural significando que nenhum canto do planeta deve ser considerado distante demais. Sair de casa e desfrutar de um estilo de vida diferente agora é uma experiência a ser abraçada, e não temida.
É claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais que precisam ser superados no caminho, mas por que não encará-los em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores estão adotando essa mentalidade.
Levando isso em conta, e como sempre nos dizem que viajar amplia a mente, GOAL vai ajudar a contar a história de alguns intrépidos exploradores que derrubaram barreiras e se viram em uma posição de compartilhar sabedoria tanto esportiva quanto de viagem.
O primeiro é Ayo Obileye, um homem que pegou a rota mais longa de Homerton, no leste de Londres, até a capital finlandesa, Helsinque…
Seguindo os passos de Beckham
"Quando eu era mais novo, quando eu era criança, jogava futebol nos fundos da minha casa. Comecei a jogar com uns oito, nove anos. Meu primeiro time foi o Senrab. Joguei lá aos oito, depois fui para o Buckhurst Hill, o primeiro time em que David Beckham jogou. Fui para o Buckhurst Hill aos nove e, depois disso, entrei no desenvolvimento do Leyton Orient dos 11 aos 13/14. Aos 14, eu só treinava com um cara chamado Lester Thomas, que na minha área, mas ele era olheiro do Chelsea.
"Ele fez um trabalho fantástico no futebol de base e tem muitos jogadores que conseguiram chegar ao futebol profissional, alguns deles estão na Premier League e jogando agora. Então ele dava treino em West Ham, ao lado da estação de trem de West Ham. Ele treinava um monte de garotos que queriam ser jogadores de futebol, da mesma forma que eles treinavam nas academias. E ele também tinha contatos, levava alguns jogadores para o Chelsea, e alguns olheiros vinham assistir e levavam pessoas para períodos de teste em certos lugares. Eu treinei com ele dos 14 até por volta dos 16, fiz testes no Manchester United, Backburn, West Brom e depois acabei assinando com o Chelsea aos 16."
Futuros jogadores de seleções na base do Chelsea
"No Chelsea, Nathaniel Chalobah estava lá na época. Ele ficava mais entre os reservas e o time principal, porque naquela idade ele estava em outro nível. Então eu o conheci lá quando jogava com ele. Eu estava no mesmo time que John Swift, Lewis Baker, Adam Nditi, Charlie Colkett estava lá, Ola Aina estava dois anos abaixo, mas treinava com o grupo de cima. Jeremie Boga estava dois anos abaixo, três anos abaixo, mas treinava com a gente também. Ruben Loftus-Cheek.
"Foi muito bom. Naquela época no Chelsea, pelo nível dos jogadores, muitos deles já tinham assinado bolsas de estudo aos 15 anos. Mas eu não acho que eles reconheciam ou pensavam que eu seria tão bom quanto os jogadores que já estavam lá, ou até melhor. Só foi uma infelicidade que, na época em que assinei e um mês, dois meses depois, eles contrataram Nathan Ake e o espaço para eu conseguir uma bolsa de estudo foi ocupado.
"Não fazia sentido eu conseguir uma bolsa de estudo com os jogadores que eles tinham lá, os zagueiros que eles tinham lá, Alex Davey, Dion Conroy, Jordan Houghton. Eles já tinham assinado com dois desses jogadores um ano abaixo e dado bolsas de estudo de dois anos e contratos profissionais de dois anos. Eu cheguei tarde, já aos 16 anos, e eles ficaram bastante surpresos com a capacidade que eu tinha. Obviamente, aqueles garotos estavam lá desde os oito anos de idade, então eles tinham lealdade a eles e às famílias deles e coisas assim. E a contratação de Nathan Ake meio que arruinou minhas chances lá. Então eu tive que seguir em frente e fui para o Sheffield Wednesday."
Saindo de casa e seguindo para o norte
"Isso me ajudou quando fui embora aos 14 anos, tentando entrar no Blackburn, no Manchester United. Quando fui para o Blackburn, fui com 14, 15 anos. Fui direto para o time de base, treinando com o time de base. Então eles treinavam todos os dias. Isso foi bem difícil. Mas ter tido esse pequeno período e essa pequena experiência meio que me ajudou quando fui para Sheffield.
"Obviamente, ainda foi difícil. Eu ainda era jovem, tinha 16 anos, saí de Londres, fui embora e fiquei muitos, muitos, muitos meses sem ver minha família para jogar futebol. Mas era o sonho que eu sempre quis realizar. Então eu pensei: essas são o tipo de coisas, os sacrifícios que eu tenho de fazer."
Como aconteceu a ida para a China
"A decisão de me mudar para o exterior aconteceu bem rápido. Eu estava de férias com um dos meus melhores amigos, ele ia se casar. E aí recebi uma mensagem do agente no clube, falando sobre mim e querendo que eu fosse para a China. Então pensei: sabe de uma coisa? É algo que eu sempre quis fazer na minha carreira, jogar no exterior.
"Eu tinha jogado na Escócia por três, quatro anos naquele momento. Eu queria tentar me recolocar no futebol inglês, em termos de jogar na Championship ou algo assim. Não tive a chance, havia diferentes interesses, meu preço ficou alto demais e tudo isso. Mas ir para a China era simplesmente algo diferente e uma experiência que eu queria tentar.
"Pensei: ‘Tenho jogado longe de casa, me adaptei rapidamente e sou esse tipo de pessoa, consigo me adaptar rápido e gosto de conhecer outras culturas’. Achei que ir para a China seria legal. Sempre gostei dos chineses, gosto de comida chinesa, então pensei: ‘vou tentar e espero que dê certo, aí posso simplesmente seguir minha carreira por lá’."
Temperaturas escaldantes e choque cultural
"É definitivamente um choque cultural. Para muitas pessoas, isso cairia como uma tonelada de tijolos. Para mim, assim que saí do aeroporto, todo mundo ficou apenas me encarando. Obviamente, eu já tinha ouvido histórias sobre essas coisas, e estava muito quente! Estava uns 38 graus, mais ou menos, e fazia um calor escaldante. Foi definitivamente um choque cultural. Mas eu gostei muito.
"Eu gosto muito da China. Quero voltar. Acho que é um país adorável. As pessoas de lá, se você começa a aprender a cultura delas, elas realmente começam a gostar de você. Eu gostei muito do futebol de lá. Foi bom. Havia muitos jogadores de alto nível lá. A qualidade era boa, o que foi uma grande surpresa. As pessoas sempre me perguntam: como é o nível lá? Porque, quando você pensa na China, as pessoas pensam em dinheiro. E o nível lá era realmente bom. Oscar estava lá, ele estava no Chelsea. Foi uma boa experiência, e eles te tratam direito. Senti como se estivesse na Premier League, pela forma como te tratam lá em termos de futebol. Foi realmente muito bom."
Por que a aventura no Extremo Oriente chegou ao fim
"Voltar para a Europa foi difícil. Na época, assinei na China por 18 meses, então um contrato de um ano e meio. Fui para lá em junho de 2024. Então eu tinha ficado seis meses lá. E, na China, há complicações com pagamentos, etc., etc. Eu recebi na época. Houve alguns pagamentos atrasados para os jogadores locais. Acho que, naquele momento, os jogadores locais simplesmente já tinham tido o bastante, literalmente já tinham tido o bastante. Basicamente, estávamos na lista. E, na China, existe um sistema em que, todo fim de temporada, quando chega novembro, o time precisa assinar um documento dizendo que foi pago, enviar isso para a CFA, e então a CFA aprova e diz: ‘OK, legal, vocês pagaram seus jogadores, estão na lista para a próxima temporada na CSL’. Então fizemos isso.
"E então alguns dos jogadores locais se manifestaram. Eles têm as próprias redes sociais, não têm Instagram, têm o próprio Twitter. Nas redes sociais deles, disseram algumas coisas que a CFA viu e pensou: ‘OK, agora vamos tirar vocês da lista, e vocês precisam mostrar provas, como extratos, basicamente, de que foi isso que vocês disseram que fizeram’. Então todos nós voltamos. Todos fomos colocados no grupo de conversa da próxima temporada. Os advogados estão entrando no grupo e estamos vendo o que está acontecendo.Getty Images
"E então o dinheiro deveria vir do governo, porque, nos clubes, muito do dinheiro vem do governo daquela província. O governo é quem dá o dinheiro. O prazo era o Boxing Day, e o governo deu o dinheiro no dia 27. Então atrasou um dia. Então agora disseram: ‘OK, vocês atrasaram um dia’. Basicamente, vocês têm que encerrar as atividades, foi o que disseram. Eles tentaram protestar contra isso, mas acho que a CSL está começando a adotar uma postura mais firme na liga, porque a situação estava ficando um pouco ridícula. Disseram ao nosso time que ele não pode jogar na CSL nem na Chinese Football League nunca mais, que tem de encerrar as atividades ou declarar falência.
"E um dos maiores times da China, um dos que têm mais troféus, acho que o Paulinho jogava lá, chama-se Guangzhou. Eles têm mais campeonatos e mais títulos. Também encerraram as atividades deles. Acho que eles estavam enviando uma mensagem aos times de que, ‘olha, se vocês não seguirem as regras, nunca mais vão jogar futebol, o time de vocês acabou’. E dá para ver agora, neste ano, que muitos times perderam pontos justamente para que possam fazer valer as regras. Isso meio que arruinou minha chance ou minha oportunidade um pouco quando eu estava na CSL.
"Isso foi no começo de janeiro e, naquela altura, para eu ir para outro time da CSL, com os jogadores estrangeiros deles, há apenas cinco vagas para estrangeiros. Então você contrata os jogadores estrangeiros em novembro, dezembro. Então, naquela altura, era difícil me transferir para outro time. Eu tinha outras oportunidades, jogar em outros países e algumas para continuar jogando na China, mas era na divisão abaixo. Eu realmente não queria descer um nível, porque descer um nível nessas regiões, se eu descesse, é muito difícil voltar a subir. Mas eu tinha outra oportunidade de ir para outro país. Eu estava meio que contando com isso enquanto tinha esse contrato. E então as duas não deram certo. Então o timing disso foi bem difícil para mim. Eu fiquei fora da janela, e todos os times já tinham contratado os jogadores que realmente queriam. Tive que ficar parado por quatro ou cinco meses. E então, quando chegou maio, foi quando a Finlândia apareceu e eu fui para lá."
Como é a vida na Finlândia?
"A Finlândia é boa. Como sou de Londres, fui para uma cidade chamada Seinajoki. Muita gente talvez nunca tenha ouvido falar dela. Não é uma cidade ruim. É bem pequena, não há muito o que fazer. Mas agora, estando em Helsinque, é bem melhor. É a capital do país. Seinajoki é como uma cidade pequena, uma cidadezinha.
"Seinajoki é como morar, nem em Canterbury ou em algum lugar de Hertfordshire, mas em uma cidade pequena fora dali. O centro literalmente tem o tamanho do Westfield, do Westfield de Stratford ou do Westfield de Shepherd's Bridge. Esse é o tamanho do centro da cidade de fato. É bem pequeno. Então todo mundo meio que se conhece um pouco.
"Mas foi okay, apenas para me recuperar. Na minha cabeça, eu não pensava: 'ah, eu preciso que essa cidade seja luxuosa ou algo assim'. Pelos lugares onde morei antes, eu só precisava, na minha cabeça, voltar a jogar. Fiquei cinco meses fora, precisava voltar a jogar. Esse time está na Europa, eu quero jogar. Sempre quis jogar futebol europeu. Então eu queria voltar a jogar, jogar na Europa, recuperar meus dados e depois tentar voltar para onde eu preciso estar. Essa era a minha mentalidade."
Desafios de idioma e clima
"Na China, eles não falavam muito inglês. Eu estava aprendendo a língua na China. Eu tinha duas aulas por semana. Mas, na Finlândia, eles falam inglês, o que é bem mais fácil. Em relação ao clima, na China, eu fui quando era verão. Em junho, era verão até novembro. O clima era muito mais quente.
"Até na temporada passada, quando cheguei à Finlândia, era verão de novo. Mas, quando chegou novembro, começou a ficar um pouco chuvoso, um pouco frio. Agora eu cheguei no começo da temporada, no fim de janeiro. Eu estava literalmente com uma grande jaqueta da Nike, bem agasalhado, com uma grande jaqueta puffer. Saí da Escócia em um voo direto, saí do aeroporto e soltava uma fumaça enorme!
"Minhas mãos não aguentavam ficar expostas ao ar por uns 10 segundos, teriam congelado, de tão frio que estava. E aquilo era só o fim de janeiro. A mudança foi louca, é algo que eu nunca tinha sentido antes. "
Custo de vida na Finlândia
"Fui às compras, comprei um pouco de salmão, comprei um pouco de comida, comprei um pouco de atum para ingerir proteína, comprei algumas coisas, talvez uns seis, sete itens, e deu 60 euros. Comprar um pedaço de salmão na Inglaterra provavelmente custaria umas cinco libras ou algo assim, duas fatias. Aqui, está me custando cerca de 10, 12 euros, então isso dá mais ou menos £10.
"Então, dobrei o preço em termos de peixe, e sou pescetariano, só como peixe, então às vezes é mais difícil. Fica mais caro para mim quando estou tentando comprar algo para comer. Em termos de dinheiro, eu diria que a comida é mais cara. Táxis, não é ruim. Voos, em termos de voar de volta para Londres e o Reino Unido, são ridiculamente caros sem motivo. Mesmo se eu quisesse voar para a Suécia, que é logo ali, é caro. Tenho que reservar com uns seis meses de antecedência para conseguir por £80 ou algo assim. Em termos de vida, comida e essas coisas, é caro, mas em relação à moradia etc., eu diria que é meio parecido com viver mais ao norte ou morar na Escócia."
Como preencher o tempo livre
"Gosto de jogar golfe no meu tempo livre. Acabei de terminar meus estudos, fiz meu curso de gestão aplicada. Estou fazendo meus níveis dois, três e quatro de PT, estou fazendo isso no momento. Terminei meu curso de observação técnica. Então, na maior parte do meu tempo livre, ou estou jogando golfe ou atuando como mentor no momento. Tenho alguns jogadores que estou orientando. Então, ou estou assistindo a análises, fazendo análises para alguns jogadores, ou apenas fazendo alguns trabalhos do curso."
Como são os moradores locais finlandeses?
"Na Finlândia, os moradores locais são um pouco diferentes. São pessoas legais, mas alguns deles são um pouco, como eles diriam, antissociais, socialmente desajeitados, mas são pessoas realmente legais. Eu gosto dos moradores locais. A maioria deles está com suas famílias, sempre com suas famílias. Eles realmente têm tempo para a família. Eu também tenho dois filhos. Então, se eu disser ao meu empresário: ‘olha, preciso ir ver meus filhos’, ele diria: ‘beleza, vá para casa, tire esse dia de folga, vá ver sua família’. Então, eles são realmente legais com isso. Sinto que eles são pessoas e indivíduos mais voltados para a família. O que mais eu diria que eles fazem? Não muito. Eu não diria que são grandes festeiros ou que bebem muito."
Como ter a experiência completa da Finlândia
"Três coisas para fazer, ver ou experimentar para ter a experiência finlandesa. Com certeza, uma delas seria pular em um lago. Porque está sempre muito frio. A segunda seria ir para a Lapônia. Fica no norte. É onde dizem que o Papai Noel mora. E a terceira seria assistir a um jogo de hóquei. Hóquei é uma experiência muito boa, aparentemente. É o esporte nacional."
Mais jogadores deveriam ir para o exterior?
"Quando eu era bem mais novo, tenho 32 anos agora, joguei no Sheffield Wednesday dos 16 aos 19, assinei com o Charlton dos 20 aos 21, fui para a National League aos 21. Eu diria que deveria ter ido para a Finlândia ou para a Suécia. Fui para a National League, mas deveria ter ido direto para a Escócia naquela época.
"Sinto que, para os jogadores jovens, se eles não estão conseguindo seguir seu caminho na Inglaterra, existe vida fora da Inglaterra. Eu sei que a Inglaterra é um grande ápice, a grande liga. Eu sei que, na Inglaterra, dizem para você: ‘você precisa ficar aqui’ e coisas assim. Você acaba ficando um pouco doutrinado. Mas, vindo para cá, comigo jogando aqui, um bom motivo pelo qual vim para cá é porque sei que há muitos jogadores jovens atuando na liga escandinava. Então, em termos de ritmo, recupero isso rapidamente.
"Muitos dos jogadores aqui têm menos de 25, 23 anos. Vir para cá, construir sua carreira aqui, na Inglaterra você teria algo e no mercado escandinavo você teria algo. Se você estiver indo bem no mercado escandinavo, pode facilmente seguir para outro país ou até voltar para a Inglaterra em uma liga melhor. Eu diria aos jogadores mais jovens que, se eles não estão conseguindo seguir seu caminho na Inglaterra ou não estão tendo suas chances na Inglaterra, olhem para fora. A vida também é muito mais fácil. Sua cabeça pode estar afundada jogando no sub-21 ou sem ter uma chance, e você sente que sua carreira está acabando. Sempre há luz do lado de fora."
O que o futuro reserva?
"Obviamente, estou na Finlândia no momento. Assinei um contrato de um ano. Sou um dos capitães do time. Uso a braçadeira nos jogos, mas sou um dos capitães do time. Estamos indo muito bem. Este time, acho que está no segundo ou terceiro ano na Veikkausliiga, na primeira divisão, e estamos em quarto lugar na liga neste momento. Estamos brigando por vaga na Europa. Então, é meio que uma temporada histórica neste momento.
"Obviamente, ser o capitão do time é algo grande para mim neste momento. Estou apenas incentivando os rapazes para que a gente consiga essa vaga na Europa e faça história pelo clube. Se conseguirmos ou não, é algo que preciso avaliar mais para o fim da temporada. Gosto daqui. Ao mesmo tempo, tenho uma família. Também preciso ver mais a minha família. Estou apenas, sendo brutalmente honesto, tentando jogar o meu jogo. Sei que tenho qualidade e tenho experiência. Estou apenas tentando jogar o meu jogo, me recuperar totalmente e ver aonde isso me leva."
Índice de habitabilidade
Clima: 4/10. Eu não gosto do frio.
Comida: 5/10. Costumo comer sempre a mesma coisa.
Pessoas: 7/10.
Coisas para fazer: 6/10.
Custo de vida: 7/10.
Total: 29/50
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O acesso a Ayo foi fornecido por cortesia da Global Glory Sports Management.