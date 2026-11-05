A compreensão de Philipakos sobre o espírito do tempo se reflete no apelo global duradouro dos uniformes do Kallithea. Eles têm todas as características das camisas elegantes que levaram o Venezia a outro patamar, mas trazem detalhes únicos que os tornam inconfundivelmente gregos e reforçam o vínculo com o clube e a cidade. Entre eles estão o patrocinador principal, o Museu Nacional de Arte Contemporânea (ou ΕΜΣΤ), e sua tipografia característica.
A beleza está na simplicidade dos designs atemporais, que transmitem estilo sem exagerar na estética de inspiração retrô. Nesta temporada, os uniformes titular, reserva e terceiro têm como base uma gola simples, painéis discretos, listras finas e aquele caimento solto característico de outra época. Juntos, esses elementos produzem um resultado naturalmente elegante.
O lançamento de um uniforme do Kallithea sempre vem acompanhado de imagens cuidadosamente produzidas e banhadas de sol, mais próximas do mundo da moda, às vezes até registradas em filme de 35 mm. A inspiração vem da era de ouro da cultura grega nas décadas de 1960 e 1970, em uma referência à fundação do clube em 1966.
“Combinamos isso com uma sensibilidade ateniense moderna”, diz Philipakos à GOAL. “Gostamos de explorar contrastes que refletem a cidade de Atenas: nostálgico e contemporâneo, refinado e rústico, local e global.
“Acho que temos uma tradição de design forte e sensibilidade estética, e é isso que se vê na superfície. Mas, especialmente considerando que arte e moda são subjetivas, acho que as camisas têm repercutido entre as pessoas em parte por causa do contexto. Ou seja, não se trata apenas da camisa, mas do que ela representa. Acho que apresentamos uma história autêntica, e cada camisa é mais uma expressão dela.”
Para quem é de fora e talvez nunca tenha ido a Atenas, McQuarrie acredita que o grande atrativo é o mistério em torno do clube. “Há algo de misterioso na identidade visual deles, especialmente no escudo e no patrocinador”, afirma. “Dá a sensação de ser algo para quem está por dentro, como um segredo conhecido apenas pelos iniciados. Essa é sempre uma fórmula vencedora para colecionadores de camisas e frequentadores de festivais, que jamais usariam uma camisa do Real Madrid de CR7. Mas acho que o essencial é sempre haver uma história por trás do visual. O estilo é importante, mas o conteúdo cria identificação.”
Philipakos atribui parte do sucesso da reformulação da identidade do clube e de suas camisas à liberdade criativa que recebeu da fornecedora de material esportivo Kappa. Nos últimos tempos, a marca tem se empenhado em criar uniformes exclusivos para clubes relativamente menores, como Venezia e Real Betis, em vez de tentar competir com gigantes do setor como Nike e adidas.
“Com algumas outras marcas, você pode ter pouca ou nenhuma liberdade criativa, ser obrigado a usar modelos predefinidos e enfrentar prazos inviavelmente longos”, afirma. “Em contraste, a Kappa me deu liberdade criativa e está disposta a ser muito flexível e ágil. Quando quisemos fazer algo novo, eles abraçaram a ideia e estavam prontos para trabalhar.”