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Athens Kallithea: como um clube grego desconhecido se tornou um dos mais descolados do futebol

O presidente do AKFC, Ted Philipakos, descreve o projeto como “uma verdadeira história de amor” e teve papel importante na transformação da trajetória e da identidade do clube.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Talvez você não conheça o Athens Kallithea pelo nome, mas é bem provável que já tenha visto um de seus uniformes, com designs inconfundíveis, de inspiração retrô, mas discretos. Pode ter sido em publicações caprichadas nas redes sociais, em uma quadra de futebol society ou de relance pelas ruas dos bairros mais badalados de alguma cidade.

    O clube já alcança resultados acima do que seu tamanho sugere no futebol grego, mas uma transformação nos bastidores lhe conferiu status cult. Agora, segue ampliando sua projeção global como marca ligada à cultura do futebol. O objetivo é alcançar sucesso duradouro dentro e fora de campo e disputar uma competição europeia pela primeira vez.

    Esta é a história de como o pequeno clube de Atenas se tornou um dos mais descolados do planeta. E ainda há muito por vir...

  • Dando “nova vida”

    Athens Kallithea Gregoris Lamprakis Stadium
    Athens Kallithea FC

    O Athens Kallithea passou por uma transformação desde que foi adquirido por um grupo liderado pelo presidente do clube, Ted Philipakos, em 2021, e voltou a subir na pirâmide do futebol grego.

    O Athens Kallithea, em sua configuração atual, é fruto da visão de Ted Philipakos, presidente do clube, nascido em Nova York e greco-americano. Executivo e consultor de marcas apaixonado por futebol, ele já havia participado intensamente da reformulação do Venezia, que saiu da falência na quarta divisão italiana para conquistar o acesso à Serie A durante sua gestão.

    Uma parte fundamental dessa transformação foi a criação de uma identidade visual moderna. Philipakos trabalhou com a fabricante Kappa em diversos modelos de uniformes e produtos que se tornaram icônicos e renderam ao Venezia o título de “clube mais elegante do mundo” aos olhos de publicações de moda renomadas como a GQ e a VERSUS.

    Em 2021, surgiu para Ted e seu irmão Peter a oportunidade de repetir esse sucesso em Atenas, cidade de origem da família, onde seu pai havia crescido antes de emigrar para os EUA em 1973, aos 19 anos. Eles agarraram a oportunidade com as duas mãos, formando um grupo de investidores e liderando a compra do clube então conhecido como Kallithea FC.

    Assim como o Venezia, o clube enfrentava sérias dificuldades e corria grande risco de falir depois de despencar pelas divisões do futebol grego. Situado literalmente “à sombra da Acrópole”, como Philipakos descreve de forma poética, o Estádio Grigoris Lamprakis, conhecido informalmente como “El Paso”, foi construído junto a uma encosta rochosa a poucos passos das ruínas antigas.

    “Basicamente, pensamos: ‘Por que não fazer isso em Atenas, em um lugar com o qual realmente nos importamos e que realmente precisa de mudanças e de novos ares?’”, diz Philipakos à GOAL. “Decidimos que o Kallithea era perfeito para nós e compramos o clube na terceira divisão. O clube tinha uma história interessante, mas passava por dificuldades após a morte de seu proprietário de longa data, o sr. Salevris (Nikos Salevris, que morreu em 2013), e queríamos dar uma nova vida a ele. Gostamos da localização, do bairro, das cores, do estádio.”

    Além de uma reformulação completa da marca, que incluiu a mudança do nome do clube para Athens Kallithea, não demorou para que o time também prosperasse em campo. O Athens Kallithea logo chegou à Super League 2 e, após 18 longos anos de ausência, conquistou o acesso à primeira divisão em 2023-24. Apesar de ser considerado um clube pequeno, o Kallithea somou pontos contra os gigantes gregos Olympiacos, Panathinaikos, AEK e PAOK em uma campanha memorável que, no fim, terminou com o rebaixamento de volta à segunda divisão.

  • Rumo ao mundo

    Athens Kalithea third kit
    Athens Kalithea FC

    O Kallithea lançou recentemente seu terceiro uniforme para a temporada 2026/27, e a notícia repercutiu em veículos de imprensa de todo o mundo.

    Embora o desejo de voltar à elite do futebol grego continue forte, o Athens Kallithea ganhou projeção como referência na cultura do futebol mesmo na segunda divisão. Para um clube de seu porte, sua identidade de marca é excepcionalmente forte e lhe rendeu uma legião de admiradores ao redor do mundo.

    O Athens Kallithea lançou recentemente sua nova terceira camisa para a temporada 2026-27. O lançamento ganhou destaque em publicações internacionais de grande alcance, como SoccerBible, VERSUS e Footy Headlines. O clube já havia sido mencionado pela GQ, pela Highsnobiety e pela revista MUNDIAL , todas referências em influência no encontro entre o futebol e a cultura em geral.

    A coleção de uniformes do AKFC para 2024-25 foi mantida em 2025-26, contrariando o que Philipakos descreve como “excesso absurdo de produção” no setor. No fim, ela foi vendida em nada menos que 62 países. Mas como o Kallithea alcançou tamanha relevância apesar de ser um time que joga, em grande parte, nas divisões inferiores da Grécia, país à margem da elite do futebol europeu?

    Entre os admiradores do Kallithea no exterior está Alex McQuarrie, especialista em futebol grego radicado em Luton e coapresentador do podcast Hellas Footy, que descobriu o clube por acaso em 2023. “Quando vi o El Paso pela primeira vez, fiquei chocado por ainda não ter descoberto essa joia de estádio no coração de Atenas”, conta à GOAL.

    “As fotos não fazem justiça ao lugar. Só consigo descrevê-lo como o estádio do Braga (o famoso Estadio Municipal de Braga, construído junto a uma encosta rochosa) sob efeito de ácido. A música antes do jogo criava um clima especial. A torcida fazia barulho sem ser agressiva. E, claro, os uniformes são lindíssimos. O AKFC ganhou um novo admirador na hora.”

    Depois de conhecer Philipakos, 18 meses mais tarde, McQuarrie se tornou um fã ainda maior. “O que me marcou foi sua determinação em buscar autenticidade, em representar da forma mais sincera possível a identidade da região, uma das áreas mais densamente povoadas e historicamente mais pobres de Atenas”, diz. “E não apenas pelos uniformes, mas pelas redes sociais, pelo estádio, pelos patrocinadores, por toda a marca e pela atmosfera do clube.

    “Obviamente, os uniformes são a porta de entrada para a maioria das pessoas de fora da Grécia. Mas acho que, depois de conhecer o clube pelas camisas, você percebe que sua história e sua ambição vão na contramão do habitual. Não é mais uma história de um clube pertencente a um petroestado ou a um multibilionário cujo único objetivo é se tornar o maior ou o mais bem-sucedido do país, custe o que custar. Para o Athens Kallithea, é mais importante permanecer fiel às raízes do lugar e de sua gente.

    “Acho que muita gente está farta de vários aspectos do futebol moderno, e isso parece um antídoto.”

  • 'Uma verdadeira história de amor'

    Athens Kallithea FC Ted Philipakos
    Athens Kallithea FC

    O trabalho de Philipakos com o clube tem sido uma jornada pessoal, movida pelo amor e pela ambição

    Na visão de Philipakos, a trajetória desse projeto nascido da paixão e que ganhou alcance global é uma história que nunca deixa de fascinar. "Primeiro, é pessoal; é uma história de amor genuína", diz o presidente. "Ao acompanhar este clube, provavelmente fica evidente o quanto Peter e eu amamos o clube e um ao outro. E criamos em torno disso uma pequena família, formada por pessoas que sentem o mesmo, incluindo parceiros, funcionários, todos. Acho que isso transparece.

    "Segundo, há uma missão. Veja, Peter e eu somos proprietários, investimos muito e precisamos de verdade que este clube tenha sucesso. E, sim, seria ótimo sermos reconhecidos em algum momento pelo que estamos construindo. Mas este clube não é movido pelo ego, pela ganância ou por algum interesse pessoal desse tipo. Nossa motivação é algo maior do que nós. Quando a missão é clara, tem significado e toca as pessoas, isso transparece.

    "Terceiro, sem dúvida ajuda o fato de eu ter uma visão estética bastante própria. E ela não é apenas superficial: há profundidade e coerência na maneira como tudo se encaixa, das camisas ao que você vê na internet, da música no estádio a inúmeros outros detalhes sutis. É um campo subjetivo, mas tenho a intuição para perceber qual deve ser a aparência do nosso clube e que sensação ele deve transmitir. Acho que isso ajuda a chamar a atenção das pessoas."

    O presidente do Kallithea insiste que o tamanho do clube não o limita e, para ser justo, é difícil discordar dele: "Como clube menor, não temos os recursos ilimitados nem o alcance junto ao grande público dos clubes de elite, mas isso não limita a força da nossa identidade. Na verdade, alguns clubes de elite cresceram e se tornaram organizações corporativas difíceis de gerir, o que pode começar a obscurecer sua verdadeira identidade, enquanto a nossa talvez se manifeste de forma mais direta."

  • Estética característica

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Philipakos e sua equipe acertaram em cheio na identidade visual de inspiração retrô do Kallithea, e isso fica evidente nos uniformes do clube.

    A compreensão de Philipakos sobre o espírito do tempo se reflete no apelo global duradouro dos uniformes do Kallithea. Eles têm todas as características das camisas elegantes que levaram o Venezia a outro patamar, mas trazem detalhes únicos que os tornam inconfundivelmente gregos e reforçam o vínculo com o clube e a cidade. Entre eles estão o patrocinador principal, o Museu Nacional de Arte Contemporânea (ou ΕΜΣΤ), e sua tipografia característica.

    A beleza está na simplicidade dos designs atemporais, que transmitem estilo sem exagerar na estética de inspiração retrô. Nesta temporada, os uniformes titular, reserva e terceiro têm como base uma gola simples, painéis discretos, listras finas e aquele caimento solto característico de outra época. Juntos, esses elementos produzem um resultado naturalmente elegante.

    O lançamento de um uniforme do Kallithea sempre vem acompanhado de imagens cuidadosamente produzidas e banhadas de sol, mais próximas do mundo da moda, às vezes até registradas em filme de 35 mm. A inspiração vem da era de ouro da cultura grega nas décadas de 1960 e 1970, em uma referência à fundação do clube em 1966.

    “Combinamos isso com uma sensibilidade ateniense moderna”, diz Philipakos à GOAL. “Gostamos de explorar contrastes que refletem a cidade de Atenas: nostálgico e contemporâneo, refinado e rústico, local e global.

    “Acho que temos uma tradição de design forte e sensibilidade estética, e é isso que se vê na superfície. Mas, especialmente considerando que arte e moda são subjetivas, acho que as camisas têm repercutido entre as pessoas em parte por causa do contexto. Ou seja, não se trata apenas da camisa, mas do que ela representa. Acho que apresentamos uma história autêntica, e cada camisa é mais uma expressão dela.”

    Para quem é de fora e talvez nunca tenha ido a Atenas, McQuarrie acredita que o grande atrativo é o mistério em torno do clube. “Há algo de misterioso na identidade visual deles, especialmente no escudo e no patrocinador”, afirma. “Dá a sensação de ser algo para quem está por dentro, como um segredo conhecido apenas pelos iniciados. Essa é sempre uma fórmula vencedora para colecionadores de camisas e frequentadores de festivais, que jamais usariam uma camisa do Real Madrid de CR7. Mas acho que o essencial é sempre haver uma história por trás do visual. O estilo é importante, mas o conteúdo cria identificação.”

    Philipakos atribui parte do sucesso da reformulação da identidade do clube e de suas camisas à liberdade criativa que recebeu da fornecedora de material esportivo Kappa. Nos últimos tempos, a marca tem se empenhado em criar uniformes exclusivos para clubes relativamente menores, como Venezia e Real Betis, em vez de tentar competir com gigantes do setor como Nike e adidas.

    “Com algumas outras marcas, você pode ter pouca ou nenhuma liberdade criativa, ser obrigado a usar modelos predefinidos e enfrentar prazos inviavelmente longos”, afirma. “Em contraste, a Kappa me deu liberdade criativa e está disposta a ser muito flexível e ágil. Quando quisemos fazer algo novo, eles abraçaram a ideia e estavam prontos para trabalhar.”

  • Missão para Atenas e além

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    Athens Kallithea FC

    Atenas está no centro do trabalho de Philipakos no Kallithea, que desafia percepções no próprio país e apresenta uma visão da cidade ao resto do mundo

    O presidente e coproprietário do Kallithea acredita que, com suas camisas e sua identidade visual única circulando pelo mundo, o clube se tornou naturalmente uma extensão de Atenas. Assim, atrai um pequeno grupo de conhecedores que quer ter um pedacinho da cidade, talvez para mostrar que entende do assunto quando alguém inevitavelmente perguntar: “Que camisa é essa?!”

    “Por sorte, não precisamos fazer nada além de sermos nós mesmos, porque a identidade local é exatamente o que o público internacional quer”, explica Philipakos. “Uma parte central dessa procura é uma espécie de turismo à distância. Quando você entra no nosso universo, conhece um pouco do nosso pedaço de Atenas, e uma camisa do Athens Kallithea FC é uma extensão tangível disso, que você pode vestir.”

    O sucesso da reinvenção do Athens Kallithea foi, sem dúvida, impulsionado pelo crescimento do turismo na capital grega, uma cidade de 700 mil habitantes que recebeu oito milhões de visitantes no ano passado. Como outros destinos mediterrâneos de aspecto menos polido, a exemplo de Marselha e Nápoles, Atenas também se tornou um lugar em alta entre jovens em busca de locais movimentados e experiências ligadas a subculturas.

    “Sem dúvida, também nos beneficiamos por estar em uma cidade adorada, que inúmeras pessoas visitam todos os anos”, diz Philipakos. “É só uma questão de sermos acessíveis e mantermos a porta aberta para as pessoas.”

    A intenção não é apenas compartilhar um pedacinho da cidade. Philipakos e companhia também estão determinados a apresentar sua visão de Atenas ao público internacional. “Temos uma missão como clube que vai além do campo”, explica. “Essa missão tem uma dimensão internacional: queríamos apresentar nossa visão de Atenas, criar um diálogo entre Atenas e o resto do mundo e ver a cidade mais bem representada na cultura do futebol.”

    Mas o Kallithea também quer questionar percepções e mudar a narrativa dentro de casa. É uma resposta à violência e ao vandalismo de torcidas que afetaram o futebol grego no início da década de 2020, resultaram em várias mortes e afastaram pessoas que poderiam ir aos jogos. Felizmente, aqueles dias ficaram para trás, mas os efeitos psicológicos sobre os torcedores foram duradouros.

    “Percebemos que o ambiente do futebol na Grécia havia se tornado tóxico demais nos últimos anos, com uma parcela grande demais da sociedade perdendo o interesse e se afastando socialmente do esporte. Queríamos criar uma espécie de oásis onde as coisas pudessem ser diferentes e provocar mudanças”, diz Philipakos. “Como resultado, tivemos no estádio pessoas que estavam indo a um jogo de futebol pela primeira vez na vida ou depois de muito tempo. Isso aconteceu em perfeita harmonia com nossos torcedores tradicionais, e queremos continuar nesse caminho e aproximar as pessoas em um espírito de comunidade.”

    A parceria com o EMST faz parte desse esforço e ajudou o Kallithea a “romper ideias preconcebidas sobre um clube de futebol”, aproximando-o de pessoas e da cultura “para além dos limites tradicionais do futebol”.

  • Busca pelo acesso

    Athens Kallithea FC
    Athens Kallithea FC

    O Athens Kallithea começou bem a temporada e vai lutar novamente pelo acesso.

    Embora o sucesso sem precedentes do AKFC fora de campo tenha sustentado seu modelo de negócios, o clube agora busca avançar ainda mais, com a equipe de Vangelis Moras na briga para conquistar novamente o acesso à Super League a partir da Super League 2. No momento em que este texto é escrito, ocupa a terceira posição na tabela, com a mesma pontuação do Panionios, segundo colocado.

    Tornar-se um dos clubes mais descolados e estilosos do futebol é ótimo, mas Philipakos também está determinado a apresentar resultados concretos. Há planos para consolidar o projeto com a abertura de um espaço físico em Atenas em 2027. O clube também quer reformar o El Paso e transformá-lo em um ponto de encontro para a comunidade.

    Questionado sobre a importância de um possível retorno à primeira divisão, ele diz à GOAL: "É enorme. Nosso clube pertence ao mais alto nível, em todos os aspectos. O clube recebe muita atenção por sua marca, mas, olhando apenas para o futebol, fizemos muito trabalho do qual podemos nos orgulhar, e chegou a hora de dar o passo de volta à elite. E, em termos simples, a Super League traz a estabilidade financeira de que precisamos para continuar crescendo."

    É um momento empolgante para o futebol grego, com uma geração de ouro de jogadores surgindo no cenário internacional e muitos deles assinando com grandes clubes europeus por valores elevados durante o verão, entre eles Christos Tzolis, do Arsenal, e Konstantinos Karetsas, do Borussia Dortmund, enquanto a Super League volta a subir no ranking de coeficientes da UEFA.

    As ambições do Kallithea não param por aí: o clube mira as competições europeias. "Acreditamos que podemos continuar superando as expectativas", prossegue o presidente. "Nosso objetivo é conquistar o acesso de volta à Super League nesta temporada e, mais adiante, disputar o quinto lugar e uma vaga em competição da UEFA. Há precedentes, e acreditamos que podemos conseguir isso um dia."

    Reconstruído sobre uma base de amor profundo, ambição e autenticidade, o clube segue em trajetória ascendente sob a gestão dos irmãos Philipakos. Seria imprudente apostar que a ascensão meteórica do Athens Kallithea não continuará por algum tempo.