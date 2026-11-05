Embora o desejo de voltar à elite do futebol grego continue forte, o Athens Kallithea ganhou projeção como referência na cultura do futebol mesmo na segunda divisão. Para um clube de seu porte, sua identidade de marca é excepcionalmente forte e lhe rendeu uma legião de admiradores ao redor do mundo.

O Athens Kallithea lançou recentemente sua nova terceira camisa para a temporada 2026-27. O lançamento ganhou destaque em publicações internacionais de grande alcance, como SoccerBible, VERSUS e Footy Headlines. O clube já havia sido mencionado pela GQ, pela Highsnobiety e pela revista MUNDIAL , todas referências em influência no encontro entre o futebol e a cultura em geral.

A coleção de uniformes do AKFC para 2024-25 foi mantida em 2025-26, contrariando o que Philipakos descreve como “excesso absurdo de produção” no setor. No fim, ela foi vendida em nada menos que 62 países. Mas como o Kallithea alcançou tamanha relevância apesar de ser um time que joga, em grande parte, nas divisões inferiores da Grécia, país à margem da elite do futebol europeu?

Entre os admiradores do Kallithea no exterior está Alex McQuarrie, especialista em futebol grego radicado em Luton e coapresentador do podcast Hellas Footy, que descobriu o clube por acaso em 2023. “Quando vi o El Paso pela primeira vez, fiquei chocado por ainda não ter descoberto essa joia de estádio no coração de Atenas”, conta à GOAL.

“As fotos não fazem justiça ao lugar. Só consigo descrevê-lo como o estádio do Braga (o famoso Estadio Municipal de Braga, construído junto a uma encosta rochosa) sob efeito de ácido. A música antes do jogo criava um clima especial. A torcida fazia barulho sem ser agressiva. E, claro, os uniformes são lindíssimos. O AKFC ganhou um novo admirador na hora.”

Depois de conhecer Philipakos, 18 meses mais tarde, McQuarrie se tornou um fã ainda maior. “O que me marcou foi sua determinação em buscar autenticidade, em representar da forma mais sincera possível a identidade da região, uma das áreas mais densamente povoadas e historicamente mais pobres de Atenas”, diz. “E não apenas pelos uniformes, mas pelas redes sociais, pelo estádio, pelos patrocinadores, por toda a marca e pela atmosfera do clube.

“Obviamente, os uniformes são a porta de entrada para a maioria das pessoas de fora da Grécia. Mas acho que, depois de conhecer o clube pelas camisas, você percebe que sua história e sua ambição vão na contramão do habitual. Não é mais uma história de um clube pertencente a um petroestado ou a um multibilionário cujo único objetivo é se tornar o maior ou o mais bem-sucedido do país, custe o que custar. Para o Athens Kallithea, é mais importante permanecer fiel às raízes do lugar e de sua gente.

“Acho que muita gente está farta de vários aspectos do futebol moderno, e isso parece um antídoto.”