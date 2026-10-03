'Às vezes haverá brigas' - rivalidade entre USMNT e México entra em uma nova era, mas a hostilidade não vai a lugar nenhum

Pouco mais de 24 horas antes de os Estados Unidos enfrentarem o México, Tyler Adams foi nomeado o novo capitão da equipe, substituindo o recentemente aposentado Tim Ream. Ele é a escolha "perfeita", disse Pochettino, por causa da liderança e da experiência que leva ao grupo.

O sábado marcará a quinta vez de Adams contra o México. Ele marcou seu primeiro gol pelos Estados Unidos no primeiro desses jogos: um amistoso em 2018. As outras três partidas foram todas finais, o que não surpreende, dado o domínio das equipes na região. Adams, portanto, está mais bem preparado do que a maioria para descrever este jogo, um duelo que nunca fica mais fácil.

"Lembro do meu primeiro jogo", recordou Adams na sexta-feira. "Eu só corria de um lado para o outro como um louco. Só queria causar impacto de qualquer maneira possível e, com 18 ou 19 anos, você não entende necessariamente, taticamente, o quão disciplinado precisa ser nesses jogos ou, emocionalmente, o quanto precisa estar sob controle nessas partidas. Você simplesmente entra em campo, se diverte e tenta ser você mesmo."

Para quem já disputou esses jogos, é difícil contextualizar a emoção envolvida. Não é amistoso; é intenso. A polêmica é algo comum. Socos e empurrões também não são nada incomuns.

"Antipatia, ódio, é uma rivalidade", disse Adams. "É como você quiser descrever uma rivalidade... Isso já dura há muito tempo. Há muita história ali, e a história cria essa rivalidade, claro, mas você quer essa vantagem para vencer, então faz tudo o que pode para ganhar."

Acrescentou Dest, que ficou famoso por ter sido expulso contra o México na final da Liga das Nações da Concacaf por causa de uma confusão: "Vai ser como uma pequena guerra em campo, sabe? Obviamente, esses são os jogos mais difíceis, e você vai sentir isso."

O México, claro, sempre foi a potência. É por isso que conquistou 10 Copas Ouro, contra sete dos Estados Unidos. Em 79 partidas, o México venceu 38, enquanto os EUA venceram 24. No entanto, nos últimos anos, os Estados Unidos diminuíram essa diferença. Alguns diriam que isso começou com o famoso Dos a Cero na Copa do Mundo de 2002. Outros diriam que começou em 2012, no dia em que os Estados Unidos saíram do Azteca com sua primeira vitória naquele palco sagrado.

O ex-meio-campista dos Estados Unidos Joe Corona sabia o que aquele dia significava. Ele representou brevemente o México nas seleções de base antes de mudar de lado. Como milhões de méxico-americanos, sentia carinho pelos dois lados. Mas, quando vestiu a camisa dos Estados Unidos, esse carinho acabou.

"Lembro quando tive aqueles jogos contra o México, e nós os vencemos algumas vezes", disse Corona à GOAL, "eu jogava pelo Xolos na época e, quando voltava, até os torcedores do Xolos pegavam no meu pé. Falavam besteira, como durante os jogos, e eu era o jogador deles! Eu era meio que um ídolo porque tinha conquistado um título com eles. Isso só mostra como a rivalidade pode te afetar."

Nos últimos anos, porém, o pêndulo oscilou de um lado para o outro. Os Estados Unidos viveram um período de domínio na rivalidade durante a passagem de Gregg Berhalter. Mais recentemente, porém, o México engatou uma boa sequência. É o atual detentor da Copa Ouro e da Liga das Nações, além de também mandar nas categorias de base.

Por causa desses jogos nas categorias de base, algumas das estrelas mais jovens da partida já tiveram um gostinho da rivalidade. Isso se traduz?