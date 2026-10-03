'Às vezes haverá brigas' - rivalidade entre USMNT e México entra em uma nova era, mas a hostilidade não vai a lugar nenhum
PHOENIX -- Quase um ano depois de perder a final da Copa Ouro de 2025 para o México, Mauricio Pochettino está sentado em seu escritório em Orange County. A seleção masculina dos Estados Unidos já disputou dois jogos em sua campanha na Copa do Mundo, e o clima é dos melhores. Ainda assim, há um momento daquela final da Copa Ouro que continua atormentando Pochettino.
"Jogamos na nossa casa, no nosso país, e havia 70 mil mexicanos cantando 'Cry and cry', 'Llorar y Llorar' no seu próprio país", diz ele. "Eu não posso aceitar isso. Foi muito doloroso, muito doloroso."
Agora, pouco mais de três meses depois, tanto a seleção masculina dos Estados Unidos quanto o México vivem um período de transição. Pochettino está de volta. Seu equivalente naquela Copa Ouro, Javier Aguirre, não está, tendo sido substituído pela lendária estrela do México Rafa Marquez, em uma contratação que animou ainda mais a torcida mexicana. No sábado, as transições continuam com o primeiro choque entre Estados Unidos e México desta nova era.
É uma era interessante, sem dúvida. A rivalidade está mais acirrada do que nunca, como mostram vários confrontos quentes entre as duas seleções nos últimos anos. Esses duelos tiveram de tudo: troféus, emoção e ocasionais trocas de socos. Ainda assim, a colaboração entre os dois países também é mais frequente do que nunca. MLS e Liga MX estão mais amigas do que inimigas hoje em dia, com os dois lados em parceria na Leagues Cup, na Campeones Cup e no All-Star Game. Isso sem falar na recente Copa do Mundo masculina de 2026 e também na próxima Copa do Mundo feminina de 2031.
Então, qual é o estado dessa rivalidade? Estados Unidos e México são rivais ferrenhos ou irmãos da CONCACAF? E, com essas duas seleções se enfrentando no sábado com uma nova geração de estrelas, o que tudo isso significará daqui para frente?
O defensor Sergino Dest, da seleção masculina dos Estados Unidos, resumiu da melhor forma.
"Às vezes haverá brigas", diz ele, "e às vezes não."
Uma história de batalhas
Pouco mais de 24 horas antes de os Estados Unidos enfrentarem o México, Tyler Adams foi nomeado o novo capitão da equipe, substituindo o recentemente aposentado Tim Ream. Ele é a escolha "perfeita", disse Pochettino, por causa da liderança e da experiência que leva ao grupo.
O sábado marcará a quinta vez de Adams contra o México. Ele marcou seu primeiro gol pelos Estados Unidos no primeiro desses jogos: um amistoso em 2018. As outras três partidas foram todas finais, o que não surpreende, dado o domínio das equipes na região. Adams, portanto, está mais bem preparado do que a maioria para descrever este jogo, um duelo que nunca fica mais fácil.
"Lembro do meu primeiro jogo", recordou Adams na sexta-feira. "Eu só corria de um lado para o outro como um louco. Só queria causar impacto de qualquer maneira possível e, com 18 ou 19 anos, você não entende necessariamente, taticamente, o quão disciplinado precisa ser nesses jogos ou, emocionalmente, o quanto precisa estar sob controle nessas partidas. Você simplesmente entra em campo, se diverte e tenta ser você mesmo."
Para quem já disputou esses jogos, é difícil contextualizar a emoção envolvida. Não é amistoso; é intenso. A polêmica é algo comum. Socos e empurrões também não são nada incomuns.
"Antipatia, ódio, é uma rivalidade", disse Adams. "É como você quiser descrever uma rivalidade... Isso já dura há muito tempo. Há muita história ali, e a história cria essa rivalidade, claro, mas você quer essa vantagem para vencer, então faz tudo o que pode para ganhar."
Acrescentou Dest, que ficou famoso por ter sido expulso contra o México na final da Liga das Nações da Concacaf por causa de uma confusão: "Vai ser como uma pequena guerra em campo, sabe? Obviamente, esses são os jogos mais difíceis, e você vai sentir isso."
O México, claro, sempre foi a potência. É por isso que conquistou 10 Copas Ouro, contra sete dos Estados Unidos. Em 79 partidas, o México venceu 38, enquanto os EUA venceram 24. No entanto, nos últimos anos, os Estados Unidos diminuíram essa diferença. Alguns diriam que isso começou com o famoso Dos a Cero na Copa do Mundo de 2002. Outros diriam que começou em 2012, no dia em que os Estados Unidos saíram do Azteca com sua primeira vitória naquele palco sagrado.
O ex-meio-campista dos Estados Unidos Joe Corona sabia o que aquele dia significava. Ele representou brevemente o México nas seleções de base antes de mudar de lado. Como milhões de méxico-americanos, sentia carinho pelos dois lados. Mas, quando vestiu a camisa dos Estados Unidos, esse carinho acabou.
"Lembro quando tive aqueles jogos contra o México, e nós os vencemos algumas vezes", disse Corona à GOAL, "eu jogava pelo Xolos na época e, quando voltava, até os torcedores do Xolos pegavam no meu pé. Falavam besteira, como durante os jogos, e eu era o jogador deles! Eu era meio que um ídolo porque tinha conquistado um título com eles. Isso só mostra como a rivalidade pode te afetar."
Nos últimos anos, porém, o pêndulo oscilou de um lado para o outro. Os Estados Unidos viveram um período de domínio na rivalidade durante a passagem de Gregg Berhalter. Mais recentemente, porém, o México engatou uma boa sequência. É o atual detentor da Copa Ouro e da Liga das Nações, além de também mandar nas categorias de base.
Por causa desses jogos nas categorias de base, algumas das estrelas mais jovens da partida já tiveram um gostinho da rivalidade. Isso se traduz?
A próxima geração
Sábado será o primeiro jogo de Zavier Gozo pela seleção principal contra o México. Ele já viveu essa rivalidade, porém. Não é divertido, diz ele; é real.
"Em todo jogo contra o México, você quer amassar os caras", ele diz à GOAL. "Não sei como explicar a sensação. Não existem amistosos contra o México. Todo jogo é como uma briga. Todos nós estamos dizendo que estamos ansiosos por esse jogo. Assim que fomos convocados, todo mundo falou: 'Tem aquele jogo contra o México'. Esse é um daqueles em que você quer morrer pelo escudo. Você quer dar tudo."
Dos 18 jogadores no elenco dos Estados Unidos, apenas 12 enfrentaram o México em nível principal. Vários fizeram isso pela primeira vez no verão passado, naquela final da Copa Ouro.
Ainda assim, com os dois lados virando a página, novas narrativas surgiram. O elenco dos Estados Unidos está cheio de adolescentes, liderado pelo mais jovem e mais badalado entre eles, Cavan Sullivan, de 17 anos. O México também tem seu próprio astro adolescente, Gilberto Mora, que explodiu na CONCACAF no caminho até a Copa do Mundo antes de parecer amplamente à vontade no próprio torneio. Isso apesar do fato de que ele só completará 18 anos em outubro.
É viável, então, que Sullivan, ou um dos outros oito adolescentes no grupo dos Estados Unidos, possa ser o rosto da próxima geração. Mora já parece pronto para ser o rosto da sua com o México. Sábado pode ser o primeiro, mas provavelmente será o primeiro de muitos para várias estrelas em ascensão.
"Podem ser os próximos 15 anos de dois jogadores se enfrentando", disse o ex-meio-campista dos Estados Unidos e atual analista da Apple TV Sacha Kljestan, "algo que provavelmente não temos desde Landon [Donovan] contra 'Chicharito'."
Então, como os jovens lidam com tudo isso? Bem, diz Adams, você pode fazer o que ele fez. É melhor do que fugir do momento.
"O que eu diria a esses caras", disse Adams, "é que eu prefiro que vocês entrem em uma dividida, corram por todo lado, cheguem perto da bola, sejam brigadores e coloquem um pouco de tenacidade no jogo de vocês, em vez de recuar e apenas ver o jogo passar. Todos esses jogadores que têm a oportunidade de jogar amanhã? É isso que precisamos deles."
É mais fácil falar do que fazer, porém, particularmente para essa safra de adolescentes americanos. Nos dois primeiros jogos da janela contra Peru e Chile, houve setores de torcedores hostis. No sábado, os Estados Unidos serão efetivamente o time visitante, o que apresenta a esses jogadores uma das dinâmicas mais singulares do futebol dos Estados Unidos.
A atmosfera
As duas torcidas têm suas músicas de vitória. “El Rey” é a do México, aquela que segue gravada na mente de Pochettino. A USMNT agora tem “Country Roads”. Quem sabe qual vai tocar no sábado?
Antes disso, porém, haverá pouca surpresa em relação ao ambiente. O jogo será em Phoenix, perto o bastante da fronteira entre Estados Unidos e México, mas há poucos lugares nos EUA que não se transformariam em um jogo fora de casa contra o México. Em sua entrevista coletiva pré-jogo, Pochettino brincou ao dizer que esperava que a torcida ficasse em 50 a 50. Indo para seu terceiro jogo contra o México e o segundo em solo americano, ele sabe o quão improvável isso é.
Explicar o “porquê” é complicado. Haverá americanos nas arquibancadas. Mexicanos também. E, principalmente, não faltarão mexicano-americanos, cujas lealdades são complicadas.
"Acho que não é fácil", diz Corona. "Eu me coloco no lugar deles e não os culpo por talvez apoiarem os dois países, porque me identifico com as duas culturas. Talvez essa seja a razão por trás disso. Claro, por causa da rivalidade e de toda a história entre México e Estados Unidos, acredito que isso torne difícil aceitar que existam torcedores por aí torcendo pelos dois países ao mesmo tempo.
"No fim das contas, desde que sejam honestos e apoiem, estamos aqui por eles. Estamos aqui pela torcida."
Para a USMNT, o desafio será ignorar o barulho que provavelmente virá. Talvez isso possa até ser bom. Com as Eliminatórias da Copa do Mundo a caminho, os mais jovens da USMNT terão de se acostumar com isso antes de possíveis jogos no Azteca, na Copa Ouro e na Liga das Nações. Por causa das complexidades do último ciclo com a Copa do Mundo em casa, a USMNT e o México não disputaram tantos jogos competitivos quanto de costume, particularmente entre si. Isso vai mudar em breve.
"Houve um vislumbre da intensidade que as equipes podem trazer no fim do jogo contra o Chile", disse o defensor Antonee Robinson, referindo-se a um tumulto nos minutos finais que serviu como uma espécie de aperitivo do que está por vir. "Nós só temos dito aos garotos mais jovens que eles devem esperar isso e muito mais quando jogarmos contra o México. A torcida pode ser um grande fator. Provavelmente haverá muito mais torcedores mexicanos do que esperaríamos ver lá.
"Sabemos o quanto este jogo significa para as duas equipes, e vai ser interessante ver os garotos vivendo isso em sua primeira concentração. Espero que todos abracem isso, aproveitem e estejam prontos para lutar."
As jovens estrelas já foram avisadas sobre o que esperar. Elas também cresceram com essa rivalidade e, em particular, cresceram em um período em que ela tem sido de altos e baixos. Sabem como é vencer o México em grandes jogos tanto quanto sabem como é ver a USMNT tropeçar diante de seus rivais.
Elas também cresceram em um período de colaboração sem precedentes que ao menos define parcialmente o futuro da rivalidade.
Colaboração e o futuro
Enquanto a seleção masculina dos Estados Unidos e o México caminhavam para seu confronto em Phoenix, Corona estava com o Club America, em San Diego. O clube, que está celebrando seu 110º aniversário, disputava um amistoso contra o Cruz Azul.
O America é uma das maiores marcas do México. Também é uma das maiores do futebol dos Estados Unidos. Estima-se que o clube tenha 44 milhões de torcedores nos Estados Unidos e no México. O fato de ambos serem agrupados nessa medição é significativo.
"Eu me lembro de quando eu viajava", disse Corona, "nós pousávamos nos Estados Unidos, e havia milhares de pessoas no aeroporto esperando por nós com camisas amarelas. Eram torcedores fanáticos. Isso mostra o tamanho do clube... A torcida não é composta apenas por mexicanos ou mexicanos nos Estados Unidos; também é formada por americanos. Para mim, isso é muito impactante."
Mais do que nunca, os torcedores nos Estados Unidos têm a oportunidade de ver e apoiar seus clubes. De amistosos como o desta semana à Leagues Cup, os gigantes da Liga MX estão passando um tempo significativo em território americano. As principais estrelas da liga estiveram em Charlotte para o Jogo das Estrelas. Até as Copas do Mundo são um esforço conjunto entre rivais da CONCACAF. A U.S. Soccer e a FMF são mais amigas do que nunca, mas o que essa amizade significa?
"Acho que isso é definitivamente um sinal de para onde o esporte está indo nos dois países", disse Corona, "e não me surpreenderia talvez ver uma grande liga com os dois países participando semanalmente. Mas para a seleção? A rivalidade sempre vai existir."
Então, para onde tudo isso está indo? É uma rivalidade sangrenta ou uma irmandade? À medida que o cenário global do futebol muda, os Estados Unidos e o México estão cada vez mais interligados, com suas ligas, federações e grandes eventos conectados. Em muitos aspectos, as duas nações do futebol podem precisar uma da outra mais do que nunca.
Essa parceria crescente não precisa diminuir a rivalidade. Se alguma coisa, o aumento da integração entre os países só cria mais oportunidades para os dois lados se enfrentarem, seja em nível de clubes, de base ou de seleções principais.
Nada disso vai importar no sábado, porém. Não há amigos quando o apito soa e, embora a relação em torno da rivalidade possa continuar mudando, a rivalidade em si não vai desaparecer. Como diz Dest, às vezes haverá brigas, e às vezes não.