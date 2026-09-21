As jovens promessas do Barcelona ainda podem ser uma força na Liga dos Campeões Feminina após as grandes saídas do verão?
Nesta mesma época do ano passado, as dúvidas em torno do Barcelona eram muitas. Em meio a restrições financeiras, o Barça perdeu muito mais na janela de transferências de verão do que ganhou, ficando com um elenco curto e mais dependente dos talentos mais recentes de La Masia do que talvez nunca antes. Mas, no fim, os desconfiados passaram vergonha, já que o Barça atropelou tudo e todos para conquistar a quádrupla coroa, incluindo a Champions League. Então, será tolice que essas dúvidas tenham voltado nesta temporada?
O Barça teve uma janela de transferências ainda mais dolorosa neste verão, com as saídas de Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle e Salma Paralluelo. O lado positivo é que, desta vez, houve mais chegadas. Foi paga uma quantia significativa para tirar Kerolin do Manchester City, enquanto a cria de La Masia Martina Fernandez voltou após passagem pelo Everton, e outra jovem defensora promissora, Renee van Asten, chegou do Ajax.
Mas a profundidade deste elenco ainda parece incrivelmente curta, especialmente com Aitana Bonmati entre várias ausências por lesão nas primeiras semanas da temporada. A vencedora da Bola de Ouro por três vezes deve desfalcar o início da defesa do título do Barça na Champions League, que começa na quarta-feira, contra o Paris FC.
Tudo isso significa que a dependência dos jovens jogadores deste time provavelmente será ainda maior desta vez. Isso voltará a se mostrar uma receita para o sucesso e fará os desconfiados parecerem tolos? Ou tudo isso vai cobrar seu preço do Barça nesta temporada?
Qualidade de classe mundial
O confronto do Barça com o Atlético de Madrid, no fim de semana retrasado, é um ótimo ponto de partida para analisar o estado das campeãs europeias nesta temporada. Juntaram-se a Bonmatí na lista de lesionadas para aquele jogo Van Asten, a zagueira da seleção espanhola Irene Paredes e a grande revelação da temporada passada, Clara Serrajordi, com Laia Aleixandri também ainda se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida em fevereiro.
Com Aicha Camara e Carla Julia também fora, com a Espanha na Copa do Mundo Feminina Sub-20, isso deixou o Barça com apenas uma jogadora de linha do time principal no banco, além de forçar Patri Guijarro, talvez a melhor volante do mundo, a atuar como zagueira, e Sydney Schertenleib, a criativa atacante suíça, a quebrar o galho na lateral direita.
E ainda assim, enfrentando uma das melhores equipes da Liga F, que terminou em quinto lugar na temporada passada e chegou à fase de mata-mata da Liga dos Campeões Feminina, o Barça ainda dominou e saiu com uma vitória por 4 a 2.
Isso porque, mesmo com algumas saídas importantes neste verão europeu e com essas ausências, este ainda é um time que conta com jogadoras como Guijarro, Esmee Brugts, Caroline Graham Hansen, Cata Coll, Ewa Pajor e Claudia Pina, todas elas na lista de indicadas à Bola de Ouro de 2026.
As que não concorrem ao prêmio, por sua vez, incluem Kerolin, peça decisiva na campanha do título da Women's Super League do Manchester City na temporada passada, além de três dos melhores jovens talentos ofensivos do planeta em Schertenleib, Vicky Lopez e Kika Nazareth.
Como foi no ano passado, mesmo quando as lesões aparecem e mesmo quando jogadoras importantes saem, ainda há talento suficiente neste elenco do Barça para formar uma das melhores equipes titulares do mundo.
Papel importante para jovem talento
Para que este time siga sendo um candidato sério à Champions League nesta temporada, os jovens talentos agora precisam dar mais um passo à frente para complementar a base daquele time.
Isso começa com jogadoras como Schertenleib, Lopez e Kika. Elas já fazem parte do time principal há algum tempo, mas agora têm a chance de evoluir e se tornar pilares importantes. Todas têm talento para isso e vêm acumulando experiência aos poucos para impulsionar ainda mais o próprio desenvolvimento, tanto no Barça quanto em suas seleções.
Os talentos emergentes de La Masia, talvez a melhor academia das categorias de base do futebol feminino, serão então chamados para completar o elenco principal. Por causa do domínio implacável do Barça na Liga F, o técnico Pere Romeu consegue fazer rodízio e introduzir gradualmente alguns desses produtos da base nas partidas nacionais. O clube também mostrou que, se essas jogadoras aproveitarem suas oportunidades, serão recompensadas.
Serrajordi foi o principal exemplo disso no ano passado. Depois de estrear no fim da temporada 2024-25, ela se tornou presença constante no time principal e, quando brilhou nas oportunidades que teve na Liga F, seu status cresceu a ponto de ela passar a ser presença mais frequente também na Champions League. Quando a final europeia chegou, em maio, a jogadora de 18 anos havia conquistado uma vaga entre as titulares e teve atuação brilhante na vitória por 4 a 0 sobre o Lyon, que coroou a campanha.
Ela não foi a única. Camara e Julia, ambas com a Espanha na Copa do Mundo Sub-20 até o fim deste mês, também tiveram muitas chances como titulares na Liga F e elas também buscarão dar um passo à frente neste ano.
A próxima geração de La Masia
Quais são as jogadoras que podem, então, seguir Serrajordi, Camara e Julia ao dar o salto desde La Masia? Outras nove atletas formadas na base já estiveram envolvidas com o time principal neste início de campanha, incluindo Lua Arufe, de 18 anos, que já foi titular em dois jogos da Liga F.
Há também mais três talentos empolgantes com a seleção da Espanha na Copa do Mundo Sub-20, incluindo Julia Torres, a promissora zagueira que o Barça contratou neste verão junto ao Sevilla; Noa Jimenez, outra jovem defensora promissora que acertou uma renovação de contrato ainda no ano passado; e Rosalia Dominiguez, a atacante de 17 anos que vem gerando grande empolgação na Catalunha.
Também há Liv Pennock e Giulia Galli, as duas adolescentes que chegaram ao Barça neste verão, vindas de Twente e Roma, respectivamente. Ambas brilharam em grandes torneios de base e, embora comecem no time B do Barça, são fortes candidatas a evoluir e deixar sua marca no time principal em breve.
Crença interna inabalável
Também não foram apenas as jogadoras jovens que foram chamadas a assumir mais responsabilidade. A saída de Putellas deixou um vazio de liderança, e agora será Guijarro quem vai capitanear este time rumo ao que parece ser uma nova era. Ainda assim, a mensagem vinda de dentro é que, embora alguns rostos importantes tenham saído, de certa forma, nada mudou.
"Uma das coisas que me incomodam é [a ideia de] que, por causa das mudanças, o Barcelona não é mais o Barcelona e não vamos chegar à final como costumávamos", disse Kika ao The Straits Times neste verão. “Isso é triste e injusto. Quem ainda está aqui é importante, tem valor, e nós somos capazes de fazer o que as outras fizeram nos últimos anos de uma maneira diferente."
Guijarro transmitiu uma mensagem semelhante quando falou com os presentes no Estadi Johan Cruyff, em agosto, dirigindo-se a eles pela primeira vez como a nova capitã do Barça. “Estamos trabalhando duro para disputar todos os títulos nesta temporada", declarou.
Tudo isso traz uma sensação de déjà vu. No ano passado, o Barcelona foi descartado por causa de saídas importantes, da falta de profundidade do elenco e da dependência de jogadoras jovens talentosas, mas inexperientes. Mas a crença interna era enorme, e ela se justificou, já que a equipe seguiu conquistando tudo à sua frente, perdendo uma vez em todas as competições, ao mesmo tempo em que levou mais uma vez à Catalunha os títulos da Liga F, da Copa de la Reina, da Supercopa de Espana e da Champions League.
Mesmo depois de outro verão difícil, com saídas ainda maiores, certamente seria tolice descartar as chances de o Barça desafiar os céticos mais uma vez.