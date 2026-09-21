Nesta mesma época do ano passado, as dúvidas em torno do Barcelona eram muitas. Em meio a restrições financeiras, o Barça perdeu muito mais na janela de transferências de verão do que ganhou, ficando com um elenco curto e mais dependente dos talentos mais recentes de La Masia do que talvez nunca antes. Mas, no fim, os desconfiados passaram vergonha, já que o Barça atropelou tudo e todos para conquistar a quádrupla coroa, incluindo a Champions League. Então, será tolice que essas dúvidas tenham voltado nesta temporada?

O Barça teve uma janela de transferências ainda mais dolorosa neste verão, com as saídas de Alexia Putellas, Mapi Leon, Ona Batlle e Salma Paralluelo. O lado positivo é que, desta vez, houve mais chegadas. Foi paga uma quantia significativa para tirar Kerolin do Manchester City, enquanto a cria de La Masia Martina Fernandez voltou após passagem pelo Everton, e outra jovem defensora promissora, Renee van Asten, chegou do Ajax.

Mas a profundidade deste elenco ainda parece incrivelmente curta, especialmente com Aitana Bonmati entre várias ausências por lesão nas primeiras semanas da temporada. A vencedora da Bola de Ouro por três vezes deve desfalcar o início da defesa do título do Barça na Champions League, que começa na quarta-feira, contra o Paris FC.

Tudo isso significa que a dependência dos jovens jogadores deste time provavelmente será ainda maior desta vez. Isso voltará a se mostrar uma receita para o sucesso e fará os desconfiados parecerem tolos? Ou tudo isso vai cobrar seu preço do Barça nesta temporada?