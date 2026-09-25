Artem Stepanov: atacante adolescente está sendo chamado de 'o Erling Haaland ucraniano' após arrasar na Eredivisie
A carreira de Artem Stepanov talvez ainda esteja em seus estágios iniciais, mas já foi marcada por uma enorme turbulência. Com apenas 15 anos e em ascensão nas categorias de base do Shakhtar Donetsk, o atacante e sua família precisaram fugir de casa na Ucrânia quando a invasão em grande escala da Rússia começou.
Nos quatro anos desde então, a estabilidade continuou a escapar dele. Após uma transferência frustrada para o Bayern de Munique, Stepanov encontrou sucesso no Bayer Leverkusen e fez sua estreia profissional em uma partida da Champions League. É na Holanda, porém, que ele realmente se afirmou, marcando em cinco jogos consecutivos por um Utrecht em dificuldade.
Como um atacante alto, de cabelos longos e empilhando gols, as comparações com Erling Haaland eram inevitáveis, mas Stepanov está traçando seu próprio caminho...
Onde tudo começou
Nascido na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, a trajetória de Stepanov no futebol começou praticamente assim que ele nasceu, em 2007. Seu pai, Roman, era treinador, atuou como atacante por vários clubes ucranianos e direcionou sua experiência ao filho. Logo, Artem entrou para a base do Volyn Lutsk, clube pelo qual Roman começou e encerrou a carreira, e se transferiu para o Shakhtar aos 13 anos.
Dois anos depois, porém, seu pai optou por levar a família para a Alemanha quando a invasão da Rússia começou. Após um período de testes de um mês, o Bayern de Munique estava pronto para oferecer um contrato a Stepanov, mas, por razões supostamente de “natureza não esportiva”, o acordo não se concretizou.
Posteriormente, um amigo da família colocou os Stepanov em contato com o Bayer Leverkusen, que contratou Artem no verão de 2022. Ele foi um destaque imediato. Depois de ajudar o time sub-17 a vencer a liga, marcando 18 gols em 23 partidas, foi promovido ao sub-19 e continuou a se destacar.
Grande alívio
Marcando em quase todos os jogos da liga e impressionando na Uefa Youth League, o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, chamou Stepanov para o elenco principal. Embora tenha ficado no banco sem ser utilizado na Bundesliga, ele fez sua primeira aparição saindo do banco na vitória por 5 a 0 sobre o Red Bull Salzburg na Champions League, em novembro de 2024.
"Neste momento, parece um sonho", disse ele após o apito final. "Eu sempre quis jogar na Champions League. Estou muito, muito feliz."
Embora estivesse nervoso, a confiança de Stepanov cresceu, e logo ele já dava instruções ao meio-campista experiente e capitão Granit Xhaka. "Eu disse a ele onde deveria ficar no escanteio. Depois, disse que ele estava bem posicionado. Eu o ajudei", afirmou.
Xhaka já havia passado a adorar o jovem e disse: "Você pode ver as estatísticas dele no sub-19. Ele não está há tanto tempo na Alemanha, mas se adaptou muito bem e fala bom alemão. Isso é muito importante para ele, que entenda as coisas. Ele é incrivelmente pé no chão e sabe ouvir.
"Para a idade dele, tem um físico impressionante e sabe como usá-lo. Ele também sabe exatamente onde está o gol, o que é crucial para um atacante."
Foi um começo animador, mas só houve mais uma breve aparição, contra o Sparta Praga, antes de o Leverkusen emprestar Stepanov ao Nuremberg, da segunda divisão, no verão de 2025. Sem conseguir engrenar sob o comando do técnico Miroslav Klose, o acordo foi encerrado no meio da temporada, e uma transferência do outro lado da fronteira, para o Utrecht, foi acertada na janela de inverno.
Jogado quase imediatamente no time titular da equipe da Eredivisie, o adolescente levou algumas semanas para desencantar. Seu primeiro gol, um pênalti contra o AZ, não só lhe rendeu o prêmio de melhor em campo, mas também deu início a uma sequência de quatro gols em cinco partidas.
O Utrecht chegou perto de se classificar para a Conference League via play-offs da Eredivisie, com Stepanov marcando na semifinal, mas o Ajax os venceu nos pênaltis na final.
Como vai?
Em abril, Utrecht e Leverkusen acertaram a prorrogação do empréstimo até o fim da temporada 2026-27, que inclui uma opção para o clube holandês contratar Stepanov em definitivo por € 2 milhões.
"Gosto muito daqui. Fico feliz por ter começado a marcar mais nos jogos recentes, embora eu tenha que dizer que esses gols são, em grande parte, mérito da equipe", disse Stepanov.
O novo técnico Anthony Correia ficou encantado e disse ao VoetbalPrimeur: "Não é ótimo? Ele é um grande jogador, um grande cara. Acho que, se ficar aqui, vai marcar muitos gols para nós."
Desde seu retorno da pausa de verão, o jogador de 19 anos tem sido sensacional, embora o Utrecht tenha conseguido apenas uma vitória em seus sete jogos na Eredivisie. Depois de abrir a campanha com uma boa cabeçada contra o AZ, Stepanov apareceu na segunda trave para marcar em um emocionante empate por 3 a 3 com o Sparta na semana seguinte. Em seguida, deu esperança ao Utrecht contra o campeão PSV quando invadiu a área para finalizar e marcar o gol de abertura logo no início, mas a equipe acabou derrotada por 6 a 1.
Ele havia mostrado potencial contra o Go Ahead Eagles, apesar de sua equipe estar perdendo por 3 a 1 quando objetos foram atirados das arquibancadas e forçaram a paralisação da partida. Quando o jogo foi concluído dias depois com portões fechados, Stepanov marcou o gol de empate do Utrecht aos 90 minutos em cobrança de pênalti.
Contra o Excelsior, o jogador de 19 anos chegou à incrível marca de cinco gols em cinco jogos quando ganhou na força de seu marcador para completar para as redes um cruzamento rasteiro e abrir o placar na primeira vitória do Utrecht na temporada. "Eu realmente não fiquei surpreso com isso", disse ele ao VoetbalPrimeur sobre seu início brilhante. "Eu sei do que sou capaz."
Não foi surpresa quando Stepanov foi convocado pela primeira vez para a seleção da Ucrânia, mas ele foi forçado a se retirar após sofrer uma lesão no tornozelo no primeiro tempo da derrota da semana passada para o Feyenoord.
Maiores pontos fortes
Com 1,91 m de altura, Stepanov é um centroavante imponente, com vantagem natural nas disputas aéreas e físicas, mas não é um simples pivô tradicional ou um atacante oportunista. Quando o Utrecht precisa tirar a bola do próprio campo, Stepanov recua ou abre pelos lados para aliviar a pressão, usando o corpo para fazer o pivô antes de tocar para um companheiro. Somado a lampejos de sua boa capacidade no drible e velocidade, ele consegue superar defensores e conduzir seu time pelo campo.
Muitos dos gols de Stepanov se devem à sua capacidade de ler o jogo. Sua apurada noção de espaço e a antecipação sobre onde a bola vai terminar permitem que ele se posicione para uma finalização simples dentro da área e cause estragos na área adversária.
"Ele é inteligente na frente do gol, é perigoso, usa o corpo", disse o técnico do Utrecht, Correia. "Ele ainda pode dar passos enormes nessa área, então é realmente um grande centroavante em formação."
Há espaço para melhorar
Suas atuações na Eredivisie confirmaram o enorme potencial que Stepanov mostrou nas categorias de base do Leverkusen. No entanto, ainda é cedo para o jovem atacante e, apesar dos seus 10 gols em 21 jogos pelo Utrecht, ele segue sem estar comprovado.
A passagem por empréstimo pelo Nurnberg, onde não conseguiu marcar em 13 jogos, se mostrou uma adaptação difícil e serviu como lembrete de que apenas a dominância física nem sempre basta para ter sucesso em determinados ambientes. Em ligas mais fortes, ele terá de se esforçar mais sem a bola, e sua técnica precisa de maior desenvolvimento, como destacou até mesmo o companheiro de equipe Dani de Wit: "Ele protege a bola com confiança, embora às vezes a bola bata muito nos pés dele."
Como resumiu o defensor Matisse Didden em março: "Às vezes ele ainda é um diamante bruto, mas definitivamente é um diamante... Ele está realmente encontrando seu melhor nível."
O próximo... Erling Haaland?
Talvez eles já não tenham mais o mesmo penteado após o corte de cabelo recente de Haaland, mas isso não vai impedir que Stepanov seja comparado ao herói do Manchester City. Ele é apenas um pouco mais baixo do que a máquina de gols norueguesa, mas está longe de ser tão imponente fisicamente ou tão poderoso. Embora Stepanov seja sete anos mais novo, é irrealista esperar que ele se transforme em um centroavante da mesma estatura e eficiência.
Seu faro de gol e o posicionamento inteligente dão respaldo às comparações, como disse o técnico da seleção sub-21 da Ucrânia, Dmytro Mykhailenko, há dois anos: "Acho que Artem imita o jogo de Haaland, e o norueguês é seu modelo. Stepanov é muito parecido com Erling em termos de porte físico, coordenação e velocidade; ele até tem um penteado parecido com o do norueguês. Artem é muito talentoso, fisicamente privilegiado, tem boa técnica e entende o jogo ofensivo."
Assim como Haaland, Stepanov é querido, e vem construindo a reputação de ser "o palhaço do grupo", como o companheiro Didden disse ao De Telegraaf. "Ele também tem a aparência. Eu não preciso do número do barbeiro dele! Ele é um cara muito legal, com um ótimo senso de humor. Humor ucraniano. Ele fala muito palavrão e, junto com [o ponta espanhol] Angel Alarcon, se faz ouvir no inglês limitado que eles falam. Só isso já é engraçado."
O que vem a seguir?
Stepanov caiu no choro em campo depois de sofrer a lesão contra o Feyenoord, possivelmente já ciente de que sua estreia pela Ucrânia teria de ser adiada. Foi um revés de partir o coração para uma estrela em ascensão que afirmou estar ansioso para voltar para casa e "mostrar a eles o que eu posso fazer".
"Eu sabia que tinha de estar lá", disse ele sobre a convocação. "Sabe, eu sei onde tenho de estar. Sei que tenho de estar na seleção porque estou fazendo muito bem o meu trabalho neste momento e vou continuar fazendo isso."
Com sua atitude, sua forma e suas muitas qualidades, a trajetória de Stepanov aponta apenas para cima. O sonho de uma primeira partida pela seleção principal foi apenas adiado. Seja levando o Bayer Leverkusen à glória ou continuando a brilhar na Eredivisie, a trajetória do atacante moldou uma maturidade além de sua idade.