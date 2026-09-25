Marcando em quase todos os jogos da liga e impressionando na Uefa Youth League, o técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, chamou Stepanov para o elenco principal. Embora tenha ficado no banco sem ser utilizado na Bundesliga, ele fez sua primeira aparição saindo do banco na vitória por 5 a 0 sobre o Red Bull Salzburg na Champions League, em novembro de 2024.

"Neste momento, parece um sonho", disse ele após o apito final. "Eu sempre quis jogar na Champions League. Estou muito, muito feliz."

Embora estivesse nervoso, a confiança de Stepanov cresceu, e logo ele já dava instruções ao meio-campista experiente e capitão Granit Xhaka. "Eu disse a ele onde deveria ficar no escanteio. Depois, disse que ele estava bem posicionado. Eu o ajudei", afirmou.

Xhaka já havia passado a adorar o jovem e disse: "Você pode ver as estatísticas dele no sub-19. Ele não está há tanto tempo na Alemanha, mas se adaptou muito bem e fala bom alemão. Isso é muito importante para ele, que entenda as coisas. Ele é incrivelmente pé no chão e sabe ouvir.

"Para a idade dele, tem um físico impressionante e sabe como usá-lo. Ele também sabe exatamente onde está o gol, o que é crucial para um atacante."

Foi um começo animador, mas só houve mais uma breve aparição, contra o Sparta Praga, antes de o Leverkusen emprestar Stepanov ao Nuremberg, da segunda divisão, no verão de 2025. Sem conseguir engrenar sob o comando do técnico Miroslav Klose, o acordo foi encerrado no meio da temporada, e uma transferência do outro lado da fronteira, para o Utrecht, foi acertada na janela de inverno.

Jogado quase imediatamente no time titular da equipe da Eredivisie, o adolescente levou algumas semanas para desencantar. Seu primeiro gol, um pênalti contra o AZ, não só lhe rendeu o prêmio de melhor em campo, mas também deu início a uma sequência de quatro gols em cinco partidas.

O Utrecht chegou perto de se classificar para a Conference League via play-offs da Eredivisie, com Stepanov marcando na semifinal, mas o Ajax os venceu nos pênaltis na final.