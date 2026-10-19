Quando a nova temporada da Women's Super League começou, no papel, o Arsenal parecia ser o time a ser batido. O Arsenal fez uma excelente janela de transferências, montou um elenco mais forte e mais profundo do que qualquer outro da liga e parecia pronto para dar o próximo passo. E nem parecia ser um passo tão grande. Afinal, esse time conquistou a Champions League em 2025 e foi o adversário que mais se aproximou do Manchester City na disputa pelo título da WSL um ano depois.

Mas apostar que daria esse passo parecia uma armadilha. Parecia fácil demais. Afinal, raramente o time que se sai melhor na janela de transferências acaba sendo o melhor em campo, não é? Embora houvesse motivos convincentes para apostar no primeiro título da WSL do Arsenal desde 2019, algo na intuição fez alguns observadores hesitarem.

Quem hesitou ficará feliz por ter confiado nos próprios instintos. No sábado, o Arsenal ficou em um empate decepcionante com o recém-promovido Birmingham City. Com isso, venceu apenas um dos seis primeiros jogos no campeonato e chegou, pela primeira vez em sua história, a cinco partidas seguidas sem vencer na WSL. O Arsenal ocupa agora a oitava posição em uma liga de 14 equipes, a 12 pontos da liderança. Em uma temporada de apenas 26 jogos, é difícil enxergar como ainda poderá disputar o título.

Então, o que deu tão errado para deixar o Arsenal nessa situação? E o que tudo isso significa para o futuro da técnica Renee Slegers?