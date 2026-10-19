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Slegers-Arsenal-1:1Getty/GOAL

Arsenal vai demitir Renee Slegers? Técnica sofre pressão enquanto continua a sequência histórica sem vitórias da equipe favorita ao título da WSL

O time do norte de Londres era apontado por muitos antes da temporada como favorito para terminar na liderança da tabela, mas suas chances diminuíram drasticamente após vencer apenas uma das seis primeiras partidas.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Quando a nova temporada da Women's Super League começou, no papel, o Arsenal parecia ser o time a ser batido. O Arsenal fez uma excelente janela de transferências, montou um elenco mais forte e mais profundo do que qualquer outro da liga e parecia pronto para dar o próximo passo. E nem parecia ser um passo tão grande. Afinal, esse time conquistou a Champions League em 2025 e foi o adversário que mais se aproximou do Manchester City na disputa pelo título da WSL um ano depois.

    Mas apostar que daria esse passo parecia uma armadilha. Parecia fácil demais. Afinal, raramente o time que se sai melhor na janela de transferências acaba sendo o melhor em campo, não é? Embora houvesse motivos convincentes para apostar no primeiro título da WSL do Arsenal desde 2019, algo na intuição fez alguns observadores hesitarem.

    Quem hesitou ficará feliz por ter confiado nos próprios instintos. No sábado, o Arsenal ficou em um empate decepcionante com o recém-promovido Birmingham City. Com isso, venceu apenas um dos seis primeiros jogos no campeonato e chegou, pela primeira vez em sua história, a cinco partidas seguidas sem vencer na WSL. O Arsenal ocupa agora a oitava posição em uma liga de 14 equipes, a 12 pontos da liderança. Em uma temporada de apenas 26 jogos, é difícil enxergar como ainda poderá disputar o título.

    Então, o que deu tão errado para deixar o Arsenal nessa situação? E o que tudo isso significa para o futuro da técnica Renee Slegers?

  • Falhas já conhecidas

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    O Arsenal dominou muitos jogos nesta temporada e criou diversas chances, mas teve dificuldades para transformar esse domínio em vitórias.

    Um dos problemas mais evidentes do Arsenal nesta temporada tem sido enfrentar adversários que defendem em bloco baixo. Não é uma dificuldade nova para a equipe, mas, na temporada passada, parecia ter sido superada até certo ponto. Nas 16 partidas em que teve mais posse de bola na última temporada, considerando a WSL e a Champions League, o Arsenal deixou pontos pelo caminho apenas duas vezes. Suas quatro atuações de maior domínio, fora de casa contra Leicester, Everton, OH Leuven e Benfica, terminaram em vitória.

    Nesta temporada, a história tem sido bem diferente. Contra o Crystal Palace, no mês passado, o Arsenal teve 79% da posse de bola, mas empatou por 0 a 0. No sábado, contra o Birmingham, teve 76% e empatou por 1 a 1. Diante do Koge, na Champions League, algumas semanas atrás, ficou com 70% da posse e conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 graças a um pênalti convertido por Mariona Caldentey no fim.

    Essas partidas têm sido difíceis, apesar da variedade e da qualidade de que Slegers dispõe. A falta de ritmo na troca de passes tem sido um problema: os adversários não são tirados de posição com frequência suficiente para que o Arsenal crie mais chances. Mesmo quando as oportunidades aparecem, a equipe não as aproveita. Nenhum time da WSL tem um desempenho tão abaixo do seu índice de gols esperados quanto o Arsenal.

  • Frustração crescente

    Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Slegers costuma demonstrar calma e serenidade, mas sua frustração começou a transparecer nas últimas semanas.

    A frustração de Slegers começa a transparecer nas últimas entrevistas coletivas. Isso é raro para a holandesa, normalmente calma e ponderada, mas mostra como estão as coisas no Arsenal e como cresce a pressão sobre a treinadora.

    Após o empate por 2 a 2 com o Paris FC na Champions League no mês passado, em que a equipe francesa buscou a igualdade depois de estar perdendo por 2 a 0, em parte graças a um lance inexplicável de mão, Slegers não concedeu entrevista coletiva. Quem falou com a imprensa foi o auxiliar Aaron D'Antino.

    Segundo The Athletic, a treinadora estava chorando no vestiário, o que levou muitos integrantes da comissão e jogadoras a acreditarem que sua passagem pelo comando havia chegado ao fim. Alguns dias depois, Slegers pediu desculpas à imprensa por não ter comparecido para falar.

    A situação não foi tão dramática no sábado, depois que sua equipe precisou buscar o empate para somar um ponto. Ainda assim, Slegers demonstrou mais frustração do que de costume com as jogadoras e com a atuação, embora sua reação não tenha sido particularmente explosiva.

  • Decisões questionáveis

    Oceane Hurtre Ona Batlle Birmingham Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    No sábado, o Birmingham colocou Oceane Hurtre, autora do gol, para atacar o lado esquerdo do Arsenal, onde estava Ona Batlle, que atuava em um lado que não é o seu habitual.

    É claro que há um limite para o que Slegers pode fazer nessas situações. Ela pode pedir às jogadoras que acelerem a troca de passes, mas cabe a elas colocar isso em prática. Quanto a aproveitar as chances para transformar um ponto em três, isso está totalmente fora de seu controle.

    Mas Slegers está longe de não ter responsabilidade por essa má fase. Sua capacidade de administrar um elenco tão grande tem sido questionada, especialmente pela falta de minutos da contratação de verão Geraldine Reuteler. O rodízio entre as goleiras também passou a ser examinado de perto, sobretudo com alguns erros começando a aparecer na posição.

    Às vezes, também parece que Slegers tenta encaixar jogadoras à força. Alessia Russo atuou como camisa 10 no sábado, com Stina Blackstenius de centroavante. Essa combinação já foi útil no passado, mas não funciona contra uma equipe que joga em bloco baixo, exatamente como se esperava que o Birmingham jogasse.

    Houve ainda as declarações surpreendentes de Amy Merricks, técnica do Birmingham, de que deslocou de propósito Oceane Hurtre para a ponta direita a fim de explorar o lado esquerdo do Arsenal. Hurtre marcou seu sexto gol na temporada da WSL e colocou a equipe recém-promovida em vantagem.

    Ona Batlle, contratada junto ao Barcelona no verão, vem atuando na lateral esquerda, apesar de ser destra. Ela está acostumada a jogar ali, mas o fato de ter sido identificada pelo adversário como um ponto fraco levanta a dúvida sobre ser essa a função mais adequada para ela nesta equipe. Ou Batlle está jogando ali simplesmente porque o Arsenal já tem duas ótimas opções para a lateral direita em Emily Fox e Smilla Holmberg?

  • Mudança à vista?

    Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    A pressão sobre Slegers parece estar aumentando, mas a impressão é de que qualquer mudança no comando partiria de uma decisão dela, e não do Arsenal.

    Questionada no sábado se a situação tinha solução, Slegers mostrou convicção. “Sim, claro”, respondeu. Ela apontou a falta de solidez defensiva e a dificuldade para marcar gols como os principais problemas a resolver. “Teria sido um problema maior se não jogássemos à maneira do Arsenal, não controlássemos os jogos e não conseguíssemos dominar como queremos. Fizemos isso em todos os jogos.”

    Mas será Slegers a responsável por resolver esses problemas? Ela ainda tem muito crédito depois de levar o Arsenal ao título da Champions League há menos de 18 meses, a primeira conquista de uma equipe feminina inglesa na Europa desde o primeiro título do Arsenal, em 2007. Ainda assim, é compreensível que alguns observadores acreditem que a equipe precise de uma nova orientação, especialmente porque o grande objetivo de conquistar o campeonato parece improvável neste momento.

    “Ainda acredito que posso fazer a diferença e ajudar a equipe a seguir em frente”, disse Slegers, antes de acrescentar: “Mas acho que, se isso deixar de ser verdade, uma mudança precisa acontecer.”

    Será que o Arsenal ou a própria Slegers, de quem parece mais provável partir uma mudança, terão de se fazer essa pergunta agora? O rival Tottenham, do norte de Londres, que segurou o Arsenal em um frustrante empate sem gols na temporada passada, adoraria conseguir neste sábado um resultado que provocasse essa reflexão.