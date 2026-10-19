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Slegers-Arsenal-1:1Getty/GOAL

Arsenal vai demitir Renee Slegers? Comandante sofre pressão enquanto continua a histórica sequência sem vitórias do clube, favorito ao título da WSL

O time do norte de Londres era apontado por muitos antes do início da temporada como favorito para terminar na liderança da tabela, mas suas chances caíram drasticamente após vencer apenas uma das seis primeiras partidas.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Quando a nova temporada da Women's Super League começou, no papel, o Arsenal parecia ser o time a ser batido. O clube teve uma excelente janela de transferências, montou um elenco mais forte e com mais opções do que qualquer outro da liga e parecia pronto para dar o próximo passo. E esse passo nem parecia tão grande. Afinal, o time conquistou a Champions League em 2025 e foi o principal adversário do Manchester City na disputa pelo título da WSL um ano depois.

    Mas apostar que o Arsenal daria esse passo parecia uma armadilha. Parecia fácil demais. Raramente o time que mais se destaca na janela de transferências acaba sendo o melhor em campo. Embora os motivos para apostar no primeiro título da WSL do Arsenal desde 2019 fossem convincentes, algo na intuição fez alguns observadores hesitarem.

    Quem hesitou deve estar satisfeito por ter confiado na própria intuição. No sábado, o Arsenal ficou em um empate decepcionante com o Birmingham City, recém-promovido. Assim, venceu apenas um dos seis primeiros jogos na liga e chegou, pela primeira vez em sua história, a cinco partidas consecutivas sem vitória na WSL. O time ocupa a oitava posição em uma liga de 14 equipes, a expressivos 12 pontos da liderança. Em uma temporada de apenas 26 jogos, é difícil enxergar um caminho de volta à disputa pelo título.

    Então, o que deu tão errado para deixar o Arsenal nessa situação? E o que tudo isso significa para o futuro da treinadora Renee Slegers?

  • Falhas já conhecidas

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    O Arsenal tem dominado muitos jogos nesta temporada e criado várias chances, mas tem tido dificuldades para transformar esse domínio em vitórias.

    Um dos principais problemas do Arsenal nesta temporada tem sido enfrentar equipes que se defendem em bloco baixo. Não é uma dificuldade nova para o time, mas, na temporada passada, parecia que ele havia superado esse obstáculo, ao menos em parte. Nos 16 jogos em que teve mais posse de bola na última temporada, somando WSL e Champions League, o Arsenal deixou pontos pelo caminho apenas duas vezes. Suas quatro atuações de maior domínio, fora de casa contra Leicester, Everton, OH Leuven e Benfica, terminaram em vitória.

    Nesta temporada, a história tem sido bem diferente. Contra o Crystal Palace, no mês passado, o Arsenal teve 79% da posse de bola, mas empatou por 0 a 0. No sábado, diante do Birmingham, teve 76% e empatou por 1 a 1. Contra o Koge, pela Champions League, há algumas semanas, teve 70% da posse e só conseguiu garantir a vitória por 1 a 0 graças a um pênalti de Mariona Caldentey no fim.

    Esses jogos têm sido difíceis, apesar da variedade e da qualidade das opções à disposição de Slegers. A falta de ritmo na troca de passes tem sido um problema: o adversário não é tirado de posição com frequência suficiente para que o Arsenal crie mais chances. Mesmo quando as oportunidades aparecem, elas não são aproveitadas. Nenhum time da WSL tem desempenho tão abaixo de seu índice de gols esperados quanto o Arsenal.

  • Frustração crescente

    Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Slegers costuma transmitir uma imagem tranquila e serena, mas sua frustração começou a transparecer nas últimas semanas.

    A frustração de Slegers começou a transparecer nas últimas coletivas de imprensa. Isso é raro para a holandesa, geralmente calma e ponderada, mas mostra como estão as coisas no Arsenal e como cresce a pressão sobre a treinadora.

    Após o empate por 2 a 2 com o Paris FC na Champions League no mês passado, em que a equipe francesa buscou a igualdade depois de estar perdendo por 2 a 0, em parte graças a um lance de mão inexplicável, Slegers não concedeu entrevista coletiva. Em seu lugar, o auxiliar Aaron D'Antino falou com a imprensa.

    Na verdade, segundo o The Athletic, a treinadora estava chorando no vestiário, o que levou muitos integrantes da comissão técnica e jogadoras a acreditar que sua passagem pelo cargo havia chegado ao fim. Alguns dias depois, Slegers pediu desculpas à imprensa por não ter saído para falar.

    A situação não foi tão dramática no sábado, depois que sua equipe precisou buscar o empate após sair atrás no placar, mas Slegers demonstrou mais frustração do que o habitual com as jogadoras e a atuação, ainda que sua reação não tenha sido particularmente explosiva.

  • Decisões questionáveis

    Oceane Hurtre Ona Batlle Birmingham Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    No sábado, o Birmingham colocou Oceane Hurtre, autora do gol, para atacar o lado esquerdo do Arsenal, mirando Ona Batlle, que atuava pelo lado que não lhe é habitual.

    É claro que há um limite para o que Slegers pode fazer nessas situações. Ela pode pedir às jogadoras que acelerem a circulação da bola, mas cabe a elas colocar isso em prática. Quanto a aproveitar as chances para transformar um ponto em três, isso está inteiramente fora de seu controle.

    Mas Slegers está longe de não ter responsabilidade por essa má fase. Sua capacidade de administrar um elenco tão grande tem sido questionada, e a falta de minutos da contratação de verão Geraldine Reuteler causa especial surpresa. O rodízio de goleiras também passou a ser examinado de perto, sobretudo depois de alguns erros na posição.

    Às vezes, também parece que Slegers tenta encaixar jogadoras em funções que não lhes são ideais. Alessia Russo atuou como camisa 10 no sábado, com Stina Blackstenius de centroavante. Essa combinação já foi útil no passado, mas não funciona contra um bloco baixo, exatamente a forma como se esperava que o Birmingham jogasse.

    Houve ainda as declarações surpreendentes de Amy Merricks, à frente do Birmingham, de que deslocou Oceane Hurtre de propósito para a ponta direita a fim de explorar o lado esquerdo do Arsenal. Hurtre marcou seu sexto gol nesta temporada da WSL e colocou a equipe recém-promovida em vantagem.

    Contratada junto ao Barcelona no verão, Ona Batlle tem atuado na lateral esquerda, apesar de ser destra. Ela está acostumada à posição, mas o fato de o adversário ter identificado Batlle como um ponto fraco levanta a questão de se essa é a função mais adequada para ela nesta equipe. Ou Batlle está jogando ali simplesmente porque o Arsenal já tem duas ótimas opções para a lateral direita em Emily Fox e Smilla Holmberg?

  • Mudança à vista?

    Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    A pressão sobre Slegers parece estar aumentando, mas a impressão é de que qualquer mudança no comando viria de uma decisão dela, e não do Arsenal.

    Questionada no sábado se a situação tem solução, Slegers mostrou convicção. “Sim, claro”, respondeu, apontando a falta de solidez defensiva e a dificuldade para marcar gols como os principais problemas a resolver. “Seria um problema maior se não jogássemos à maneira do Arsenal, não conseguíssemos controlar os jogos e não pudéssemos dominar como queremos. Fizemos isso em todos os jogos.”

    Mas será Slegers a responsável por resolver esses problemas? Ela tem bastante crédito depois de levar o Arsenal ao título da Champions League há menos de 18 meses, a primeira conquista de uma equipe feminina inglesa na Europa desde o primeiro título do Arsenal, em 2007. Ainda assim, é compreensível que alguns observadores acreditem que a equipe precisa de uma nova orientação, especialmente porque o grande objetivo de conquistar a liga parece improvável neste momento.

    “Ainda acredito que posso fazer a diferença e ajudar a equipe a seguir em frente”, disse Slegers, antes de acrescentar: “Mas acho que, se isso deixar de ser verdade, então uma mudança precisa acontecer.”

    Será que Arsenal ou a própria Slegers, de quem parece mais provável que parta uma mudança, terão de fazer essa pergunta agora? O rival do norte de Londres Tottenham, que segurou o Arsenal em um frustrante empate sem gols na temporada passada, adoraria conquistar neste sábado um resultado que provocasse essa reflexão.