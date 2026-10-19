Quando a nova temporada da Women's Super League começou, no papel, o Arsenal parecia ser o time a ser batido. O clube teve uma excelente janela de transferências, montou um elenco mais forte e com mais opções do que qualquer outro da liga e parecia pronto para dar o próximo passo. E esse passo nem parecia tão grande. Afinal, o time conquistou a Champions League em 2025 e foi o principal adversário do Manchester City na disputa pelo título da WSL um ano depois.

Mas apostar que o Arsenal daria esse passo parecia uma armadilha. Parecia fácil demais. Raramente o time que mais se destaca na janela de transferências acaba sendo o melhor em campo. Embora os motivos para apostar no primeiro título da WSL do Arsenal desde 2019 fossem convincentes, algo na intuição fez alguns observadores hesitarem.

Quem hesitou deve estar satisfeito por ter confiado na própria intuição. No sábado, o Arsenal ficou em um empate decepcionante com o Birmingham City, recém-promovido. Assim, venceu apenas um dos seis primeiros jogos na liga e chegou, pela primeira vez em sua história, a cinco partidas consecutivas sem vitória na WSL. O time ocupa a oitava posição em uma liga de 14 equipes, a expressivos 12 pontos da liderança. Em uma temporada de apenas 26 jogos, é difícil enxergar um caminho de volta à disputa pelo título.

Então, o que deu tão errado para deixar o Arsenal nessa situação? E o que tudo isso significa para o futuro da treinadora Renee Slegers?