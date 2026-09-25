Arsenal em queda livre já corre o risco de jogar fora suas chances de título da WSL, já que as favoritas da pré-temporada estão muito aquém das expectativas
Pode ser apenas o quarto fim de semana da nova temporada da Superliga Feminina, mas o Arsenal, apontado por muitos comentaristas no pré-temporada como favorito ao título, já corre o risco de ficar perigosamente para trás em uma disputa pelo troféu que ainda nem teve a chance de tomar forma.
A janela de transferências de verão do Arsenal foi espetacular, liderada pelas chegadas da estrela da Inglaterra Georgia Stanway e de uma lateral de classe mundial em Ona Batlle, o que gerou grande empolgação em relação às perspectivas da equipe do norte de Londres nesta temporada 2026-27.
Mas as esperanças do Arsenal de encerrar a espera de sete anos por outro título da WSL já sofreram um baque, enquanto uma estreia bastante favorável na Champions League, em casa contra o Koge, não se mostrou o jogo de recuperação que o time esperava.
Isso significa que o encontro de domingo com o Chelsea, especialmente antes da visita do próximo fim de semana ao atual campeão Manchester City, é enorme. Se perder para um time do Chelsea que parece melhorado após suas próprias decepções na temporada passada, é provável que o Arsenal já chegue ao duelo com o City sete pontos atrás do ritmo. Certamente não é o tipo de situação em que muitos esperavam vê-lo.
Desperdiçador
Depois de começar a nova temporada da WSL com uma vitória apertada, mas louvável, por 1 a 0 fora de casa contra uma boa equipe do Brighton, as coisas azedaram um pouco para o Arsenal.
O empate sem gols com o recém-promovido Crystal Palace foi decepcionante. O Arsenal pressionou bastante o gol das visitantes, gerando uma estatística de gols esperados (xG) de 2,56, mas simplesmente não conseguiu encontrar uma forma de passar pela goleira Pauline Peyraud-Magnin, que voltou ao Emirates Stadium para frustrar seu ex-time. Dito isso, é o tipo de resultado que pode acontecer e, quando tantas chances são criadas, é fácil tirar os pontos positivos e seguir em frente.
Houve uma sensação parecida em relação ao empate com o Manchester United, uma semana depois. Depois de um erro raro de Stanway dar de presente às visitantes uma vantagem de 1 a 0, o Arsenal se lançou todo ao ataque contra um United de postura defensiva em busca do empate, gerando outra alta estatística de xG, de 1,96. No fim, Smilla Holmberg apareceria para salvar a equipe com um gol no quinto minuto dos acréscimos do segundo tempo. Mais uma vez, as chances estavam sendo criadas, mas não aproveitadas. O caminho para que as coisas melhorassem estava claro.
Novas preocupações
Mas a vitória apertada, e, para ser sincero, bastante sortuda, por 1 a 0 em casa sobre o Koge na Champions League na noite de terça-feira destacou mais problemas.
A técnica Renee Slegers recorreu à profundidade excepcional que a janela de transferências de verão lhe deu e fez oito mudanças. Alguns problemas de entrosamento eram esperados com esse nível de rotação, mas ainda assim foi uma surpresa ver o Arsenal criar muito pouco contra um Koge reconhecidamente impressionante. Antes de o pênalti de Mariona Caldentey, aos 93 minutos, salvar o Arsenal, a equipe havia conseguido apenas uma finalização no alvo e registrou seu menor xG da temporada, de 1,2.
Foi um erro de Slegers mudar tanto depois de dois resultados decepcionantes? Talvez, já que um time titular com menos mudanças pudesse ter se saído melhor enquanto esta equipe tenta ganhar embalo. Mas isso não é garantido, e não é justamente esse o objetivo dessa profundidade recém-construída, permitir que Slegers rode o elenco? Pode até ser cedo na temporada, quando as jogadoras ainda buscam ritmo, mas esta atuação foi realmente preocupante.
Velhos hábitos custam a morrer
Alguns desses problemas estão relacionados a jogar contra uma defesa baixa, uma questão bastante familiar para o Arsenal. Esse certamente foi o caso contra Palace e United, e até certo ponto contra o Koge, embora as dinamarquesas também tenham saído bem para o jogo em alguns momentos e, assim, dado ao Arsenal espaços para atacar. Mas o Arsenal ainda criou muitas chances nos últimos três jogos e simplesmente não as aproveitou.
Questionada após a vitória sobre o Koge se sentiu que sua equipe começou a entrar em pânico, Slegers respondeu: "Acho que sim, e isso aconteceu nos últimos três jogos." Sobre como pode ajudar o time a ser mais eficiente, a técnica do Arsenal enfatizou a necessidade de tornar as coisas simples e fáceis para as jogadoras.
"O mais positivo é que seguimos no jogo, mostramos resiliência e mentalidade e conseguimos o gol no fim", disse ela. "É aí que está o nosso foco. Não quero analisar demais nem complicar demais as coisas. Manter as coisas simples, seguir em frente."
A boa notícia é que o Chelsea não vai atuar em bloco baixo neste fim de semana, nem o Manchester City na próxima semana. A má notícia é que o Arsenal ainda precisa encontrar uma forma de ser mais eficiente e colocar a bola no fundo da rede, algo com que Slegers só pode ajudar até certo ponto.
Dor de cabeça de "luxo"
Stina Blackstenius havia comandado o ataque nos dois últimos jogos, algo que levantou questionamentos, porque as qualidades da sueca certamente se encaixam melhor em partidas em que há mais espaço para atacar, em vez de jogar contra linhas baixas. O fato de ela não ter dado um único chute na terça-feira e ter registrado apenas 15 toques na bola, antes de ser substituída no intervalo por Alessia Russo, reforçou essa percepção.
Esse é um exemplo das questões levantadas sobre a escalação de Slegers neste início de temporada, enquanto ela se adapta a ter um elenco tão grande pela primeira vez. Até agora, a técnica do Arsenal teve de deixar jogadoras importantes fora de todas as listas de relacionadas para os jogos, com Geraldine Reuteler, uma das contratações mais interessantes do verão, ainda sem sequer ter jogado um minuto.
"Como clube, acho que provavelmente estamos à frente nesse aspecto, com o crescimento do calendário e com o rumo que vejo para as equipes de ponta. Você precisa ter essa profundidade se quiser competir. Mas qual é o ponto ideal?", refletiu Slegers nesta semana. "É um problema de luxo. Temos tantas opções diferentes e, então, o desafio passa a ser como escolher determinadas coisas para determinados jogos, sem deixar de manter as ideias principais e a consistência dentro da equipe. Assim, você não muda tudo o tempo todo."
Ter tantas opções também não é um luxo sem falhas. Há um velho clichê no tênis de que um jogador com talento para executar muito bem todos os golpes pode demorar mais para se desenvolver do que um jogador mais unidimensional, porque seu processo de tomada de decisão é mais complicado. No caso do Arsenal, quando você tem tantas atacantes de alto nível entre as quais escolher, como garantir que vai chegar à combinação certa para o desafio certo? É nisso que Slegers está tendo de pensar mais do que nunca.
Oportunidade de responder
O Arsenal não chega exatamente ao grande jogo da liga de domingo contra o Chelsea com qualquer sensação real de embalo, mesmo depois daquele gol da vitória no fim na terça-feira. Este também é um jogo enorme. Se o Arsenal perder, ficará cinco pontos atrás do Chelsea e provavelmente sete atrás do líder Manchester City, que será amplamente favorito para vencer o recém-promovido Charlton Athletic no sábado.
Há uma sensação de que a WSL vai produzir mais resultados surpreendentes nesta temporada, então talvez a margem para erro seja maior nesta corrida pelo título, mas o Arsenal sabe muito bem o quão custosos esses começos lentos podem ser. Só na temporada passada, o Arsenal terminou quatro pontos atrás do campeão City depois de perder sete pontos em seus cinco primeiros jogos.
E, até que o Arsenal encontre seu ritmo, as perguntas sobre a capacidade de Slegers de comandar este elenco também vão continuar.
Como uma vitória contra o Chelsea no domingo silenciaria todo esse barulho, então. Enquanto o Arsenal segue desperdiçando chances e se precipitando diante do gol, além de aparentemente estar sem confiança, uma vitória sobre o Chelsea, seu rival londrino e também rival na briga pelo título, devolveria um embalo real antes de outra grande semana de ação, com um confronto da Champions League contra um valente Paris FC por vir antes da viagem a Manchester.
Não há dúvida de que este time do Arsenal tem potencial para ser algo especial, mas, se não cortar esta má fase pela raiz em breve, isso pode voltar a assombrá-lo mais uma vez.