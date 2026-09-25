Pode ser apenas o quarto fim de semana da nova temporada da Superliga Feminina, mas o Arsenal, apontado por muitos comentaristas no pré-temporada como favorito ao título, já corre o risco de ficar perigosamente para trás em uma disputa pelo troféu que ainda nem teve a chance de tomar forma.

A janela de transferências de verão do Arsenal foi espetacular, liderada pelas chegadas da estrela da Inglaterra Georgia Stanway e de uma lateral de classe mundial em Ona Batlle, o que gerou grande empolgação em relação às perspectivas da equipe do norte de Londres nesta temporada 2026-27.

Mas as esperanças do Arsenal de encerrar a espera de sete anos por outro título da WSL já sofreram um baque, enquanto uma estreia bastante favorável na Champions League, em casa contra o Koge, não se mostrou o jogo de recuperação que o time esperava.

Isso significa que o encontro de domingo com o Chelsea, especialmente antes da visita do próximo fim de semana ao atual campeão Manchester City, é enorme. Se perder para um time do Chelsea que parece melhorado após suas próprias decepções na temporada passada, é provável que o Arsenal já chegue ao duelo com o City sete pontos atrás do ritmo. Certamente não é o tipo de situação em que muitos esperavam vê-lo.