Andy Burnham e a proibição de bebida alcoólica no futebol inglês: o álcool realmente voltará às arquibancadas da Premier League em meio ao desejo de mudança do primeiro-ministro?

Você pode pensar que os torcedores seriam universalmente favoráveis ao fim da proibição, mas a possível mudança na lei destacou uma diferença de opinião entre os frequentadores de estádios na Inglaterra.
Em comunicado, o presidente da Football Supporters' Association (FSA), Tom Greatrex, disse: "A FSA sempre argumentou que é injusto criminalizar torcedores de futebol por tomarem uma cerveja enquanto assistem à partida, especialmente porque você pode sentar no mesmo lugar bebendo álcool enquanto assiste a um show do Oasis ou à liga de rugby. Concordamos totalmente que a legislação está desatualizada e merece ser revista."
No entanto, outros argumentam que a questão é mais complexa, tanto em termos das questões práticas quanto das implicações de uma multidão mais alcoolizada. Em entrevista à GOAL, Max, 34, dono de carnê de temporada do Arsenal, diz: "Não sou a favor do fim da proibição. Como o futebol é um esporte de fluxo constante, diferente de um esporte americano, não é picotado, o fato de as pessoas se levantarem o tempo todo pode causar alguma interrupção na experiência do jogo para os outros.
"Também acho que o álcool obviamente é um inibidor, [ele] permite mau comportamento. O futebol é um esporte emocional. Acho que isso pode ser um caldeirão para as pessoas agirem e agirem de forma negativa, e isso pode fazer com que alguns espectadores se sintam inseguros. As pessoas já bebem agora e acho que está bom como está, e não acho que precise mudar muito.
"Provavelmente isso beneficia apenas os donos e os vendedores, porque se trata mais de eles obterem lucro do que de realmente mudar a experiência do dia de jogo. Você tem mais vendedores, e isso ressalta a comercialização de tudo. No Emirates, por exemplo, há um vendedor em cada esquina, você poderia ficar realmente muito bêbado.
"Em Highbury, havia talvez dois ou três em sequência em cada setor, então haveria uma fila consideravelmente maior. Portanto, o fato de haver menos fila, mesmo sendo um estádio maior, [traz] o potencial de mais pessoas ficarem completamente bêbadas."
Max, no entanto, concorda com o argumento de que é injusto discriminar os torcedores de futebol: "O rugby permite beber nas arquibancadas. Haver uma regra para um e outra para o restante, acho que isso provavelmente é apenas uma perspectiva classista, que no rugby você pode, mas no futebol não."