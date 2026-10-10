Andy Burnham e a proibição de bebida alcoólica no futebol inglês: o álcool realmente voltará às arquibancadas da Premier League em meio ao desejo de mudança do primeiro-ministro?

Embora a era do hooliganismo sem freios do futebol inglês tenha ficado para trás, como resultado de outras legislações rigorosas do governo, como a Football (Disorder) Act 2000, da mudança de atitudes e de melhorias no policiamento e na infraestrutura dos estádios, seria um erro afirmar que o álcool, e a embriaguez, não ainda faz parte significativa da experiência de dia de jogo, apesar da proibição.

Como não podem beber nas arquibancadas, muitos torcedores que vão aos jogos transformam em ritual qualquer oportunidade de se embriagar antes ou depois de uma partida, com os torcedores da casa lotando os pubs ao redor de qualquer estádio e os visitantes aproveitando toda a viagem, desde algum horário absurdamente cedo pela manhã, para tomar suas bebidas.

No jogo, para aqueles que querem evitar ficar sóbrios, o intervalo virou uma corrida para beber o maior número possível de pints na área de circulação antes de voltar correndo ao seu lugar a tempo do reinício, passando pelo banheiro.

Embora a maioria dos jogos transcorra sem problemas em grande escala, ainda há muitos exemplos de desordem em que a embriaguez foi um fator.

O incidente mais infame da memória recente aconteceu na final da Euro 2020, que foi manchada por centenas de torcedores sem ingresso forçando passagem por fiscais e seguranças para entrar nas arquibancadas de Wembley e assistir ao duelo da Inglaterra com a Itália, o que levou a confrontos violentos nas áreas de circulação do estádio. Na época, o diretor-executivo da FA, Mark Bullingham, chamou os responsáveis de "arruaceiros bêbados", com 86 pessoas presas e 19 policiais da Metropolitan Police feridos em episódios de conflito em Londres.

De acordo com estatísticas do Home Office divulgadas durante o verão, o número de partidas em que "comportamento antissocial, violência e desordem relacionados ao futebol" foram relatados à polícia atingiu números recordes em 2025-26, alta de 4% em relação à temporada anterior, com 1.644 jogos contra 1.580. O número de ordens de proibição relacionadas ao futebol emitidas, que impedem qualquer pessoa condenada por um crime ligado ao futebol de assistir a partidas, atingiu seu nível mais alto desde 2012.

Perto de 50% das ações policiais e prisões aconteceram de fato fora dos estádios, refletindo que o álcool não é um problema apenas dentro dos limites de um estádio em dia de jogo.