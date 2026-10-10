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Andy Burnham e a proibição de bebida alcoólica no futebol inglês: o álcool realmente voltará às arquibancadas da Premier League em meio ao desejo de mudança do primeiro-ministro?

O primeiro-ministro deu fortes indícios de que quer acabar com a proibição de 41 anos do consumo de álcool nas arquibancadas, mas até que ponto uma mudança tão sísmica é realista, e necessária?

Krishan Davis
Traduzido por

  • Já se passaram 41 anos desde que o álcool foi banido de forma controversa das arquibancadas em partidas de futebol na Inglaterra e no País de Gales. Duas gerações de torcedores nunca conheceram nada diferente, acostumadas a tomar suas bebidas antes dos jogos, no intervalo e no pub depois. Mas o primeiro-ministro Andy Burnham quer mudar isso.

    O líder do Partido Trabalhista, ele próprio um ávido torcedor de futebol, recentemente classificou a legislação como "injusta", "ultrapassada" e "discriminatória", dando fortes indícios de que pressionaria pelo fim da proibição.

    Mas, mesmo que exista sede de mudança entre torcedores, políticos e dirigentes do futebol, até que ponto seria realista, ou necessário, ver os copos de chope voltarem às arquibancadas nos mais altos níveis do futebol inglês?

  • Por que a bebida alcoólica foi proibida

    1985 Luton riot
    Hulton Archive

    O álcool está proibido nas arquibancadas em partidas de futebol na Inglaterra desde 1985, após uma série de incidentes de violência entre torcedores

    Grande parte das críticas à proibição de álcool nas arquibancadas na Inglaterra está enraizada na visão amplamente difundida de que a lei foi elaborada às pressas pelo governo conservador de linha-dura de Margaret Thatcher, em 1985. A medida veio como resposta à violência que marcou um infame confronto da FA Cup entre Luton e Millwall, em março daquele ano. Cenas lamentáveis no setor destinado à torcida visitante em Kenilworth Road paralisaram a partida por 25 minutos no primeiro tempo, antes de um tumulto eclodir após o apito final, com cadeiras sendo arrancadas e torcedores entrando em confronto com a polícia.

    O desastre do Estádio Heysel ocorreu dois meses depois, na capital belga, Bruxelas, onde 39 pessoas, em sua maioria torcedores italianos da Juventus, morreram e 600 ficaram feridas em um esmagamento após problemas entre torcidas culminarem em uma investida de torcedores do Liverpool antes da final da Copa dos Campeões da Europa. O incidente mortal resultou na proibição de todos os clubes ingleses de disputarem competições europeias por cinco anos.

    Naquele momento, o hooliganismo já era há muitos anos uma praga no futebol britânico, e o governo Thatcher atribuiu uma parcela significativa da culpa ao consumo excessivo de álcool. Sob pressão para agir após a violência de 1985, a Lei de Eventos Esportivos (Controle de Álcool etc.) foi aprovada às pressas no Parlamento, entre outras medidas voltadas ao combate da violência, proibindo o álcool nos estádios de futebol na Inglaterra e no País de Gales.

    A legislação foi alterada desde então, mas, em sua forma atual, ainda proíbe a entrada em um estádio em estado de embriaguez, o consumo de álcool com visão do campo e o consumo de álcool em determinados meios de transporte que se dirigem a uma partida.

  • Novo normal

    Manchester United v Leeds United - Premier League
    Getty Images Sport

    Apesar da proibição, o álcool ainda faz parte do ritual de dia de jogo para uma parcela significativa dos torcedores que vão aos jogos

    Embora a era do hooliganismo sem freios do futebol inglês tenha ficado para trás, como resultado de outras legislações rigorosas do governo, como a Football (Disorder) Act 2000, da mudança de atitudes e de melhorias no policiamento e na infraestrutura dos estádios, seria um erro afirmar que o álcool, e a embriaguez, não ainda faz parte significativa da experiência de dia de jogo, apesar da proibição.

    Como não podem beber nas arquibancadas, muitos torcedores que vão aos jogos transformam em ritual qualquer oportunidade de se embriagar antes ou depois de uma partida, com os torcedores da casa lotando os pubs ao redor de qualquer estádio e os visitantes aproveitando toda a viagem, desde algum horário absurdamente cedo pela manhã, para tomar suas bebidas.

    No jogo, para aqueles que querem evitar ficar sóbrios, o intervalo virou uma corrida para beber o maior número possível de pints na área de circulação antes de voltar correndo ao seu lugar a tempo do reinício, passando pelo banheiro.

    Embora a maioria dos jogos transcorra sem problemas em grande escala, ainda há muitos exemplos de desordem em que a embriaguez foi um fator.

    O incidente mais infame da memória recente aconteceu na final da Euro 2020, que foi manchada por centenas de torcedores sem ingresso forçando passagem por fiscais e seguranças para entrar nas arquibancadas de Wembley e assistir ao duelo da Inglaterra com a Itália, o que levou a confrontos violentos nas áreas de circulação do estádio. Na época, o diretor-executivo da FA, Mark Bullingham, chamou os responsáveis de "arruaceiros bêbados", com 86 pessoas presas e 19 policiais da Metropolitan Police feridos em episódios de conflito em Londres.

    De acordo com estatísticas do Home Office divulgadas durante o verão, o número de partidas em que "comportamento antissocial, violência e desordem relacionados ao futebol" foram relatados à polícia atingiu números recordes em 2025-26, alta de 4% em relação à temporada anterior, com 1.644 jogos contra 1.580. O número de ordens de proibição relacionadas ao futebol emitidas, que impedem qualquer pessoa condenada por um crime ligado ao futebol de assistir a partidas, atingiu seu nível mais alto desde 2012.

    Perto de 50% das ações policiais e prisões aconteceram de fato fora dos estádios, refletindo que o álcool não é um problema apenas dentro dos limites de um estádio em dia de jogo.

  • "Não vejo como isso pode ser justo"

    FBL-ENG-PR-EVERTON-CRYSTAL PALACE
    AFP

    O primeiro-ministro Burnham deixou claro que considera que a proibição discrimina os torcedores de futebol e quer uma mudança

    Depois de longos 41 anos, uma mudança significativa pode estar a caminho. Burnham, que é sócio-torcedor do Everton, deu fortes indícios de que quer que a lei seja revista, depois de já ter criticado a restrição antes de chegar ao poder, porque ela afeta apenas o futebol, e não esportes associados às classes altas, como rúgbi e tênis.

    "Não acho justo que torcedores de futebol sejam tratados dessa forma de maneira isolada", disse ele em uma viagem às Nações Unidas, em Nova York, no mês passado. "Essa legislação remonta a uma era em que o futebol era muito diferente, e eu realmente acredito que há um argumento para acabar com essa discriminação.

    "Há diferentes maneiras de isso ser feito, pode acontecer em caráter experimental. Mas não vou recuar de algo que é uma convicção antiga minha. Não vejo como pode ser justo que alguns torcedores de um esporte sejam tratados de forma diferente."

    Vale destacar que, segundo a BBC, fontes do governo afirmaram que Burnham estava reiterando sua opinião sobre o assunto, em vez de fazer qualquer tipo de anúncio. Os comentários não estão sendo vistos como um indicativo de que ele necessariamente tentará mudar a legislação. No entanto, parece haver apetite, ou sede, por uma mudança.

  • Sede por mudança

    Football fans alcohol beer in stands
    Getty

    Tanto a Premier League quanto a EFL deram a entender que estão abertas a discutir uma mudança nas regras

    O CEO da Premier League, Richard Masters, indicou disposição para pelo menos ter uma conversa com o primeiro-ministro, o que pode ser um passo significativo para que a proibição seja suspensa.

    "Há muito tempo não achávamos que era o momento certo para dar esse passo", disse ele à Sky News recentemente. "Seria interessante ter essa discussão com [Burnham]. Não temos uma posição específica sobre esse tema e precisaríamos refletir sobre isso com bastante cuidado. Isso remonta a muito tempo atrás, a algumas questões bastante sérias que o jogo teve. Talvez agora seja o momento certo para começar essa discussão, mas não temos uma posição clara."

    A EFL demonstrou ainda mais abertura à mudança. "A EFL estaria receptiva a discussões sobre a revisão da legislação atual e a permissão de bebidas alcoólicas à vista do campo, uma posição que é consistente com a visão dos nossos clubes membros, que anteriormente deram à liga um mandato para defender uma reforma apropriada nessa área", disse um porta-voz à Sky News.

    "A legislação foi introduzida há mais de 40 anos e não acompanhou avanços significativos na gestão dos estádios, na segurança e no trabalho dos stewards. Aplicar uma proibição geral a todos os torcedores não é proporcional ao nível de risco associado ao consumo de álcool na grande maioria dos jogos da EFL, que são categorizados como de baixo risco."

  • Torcedores divididos

    Arsenal v Everton - Premier League
    Getty Images Sport

    Nem todos os torcedores são favoráveis ao retorno da cerveja às arquibancadas, o que, na visão deles, poderia apresentar outros problemas.

    Você pode pensar que os torcedores seriam universalmente favoráveis ao fim da proibição, mas a possível mudança na lei destacou uma diferença de opinião entre os frequentadores de estádios na Inglaterra.

    Em comunicado, o presidente da Football Supporters' Association (FSA), Tom Greatrex, disse: "A FSA sempre argumentou que é injusto criminalizar torcedores de futebol por tomarem uma cerveja enquanto assistem à partida, especialmente porque você pode sentar no mesmo lugar bebendo álcool enquanto assiste a um show do Oasis ou à liga de rugby. Concordamos totalmente que a legislação está desatualizada e merece ser revista."

    No entanto, outros argumentam que a questão é mais complexa, tanto em termos das questões práticas quanto das implicações de uma multidão mais alcoolizada. Em entrevista à GOAL, Max, 34, dono de carnê de temporada do Arsenal, diz: "Não sou a favor do fim da proibição. Como o futebol é um esporte de fluxo constante, diferente de um esporte americano, não é picotado, o fato de as pessoas se levantarem o tempo todo pode causar alguma interrupção na experiência do jogo para os outros.

    "Também acho que o álcool obviamente é um inibidor, [ele] permite mau comportamento. O futebol é um esporte emocional. Acho que isso pode ser um caldeirão para as pessoas agirem e agirem de forma negativa, e isso pode fazer com que alguns espectadores se sintam inseguros. As pessoas já bebem agora e acho que está bom como está, e não acho que precise mudar muito.

    "Provavelmente isso beneficia apenas os donos e os vendedores, porque se trata mais de eles obterem lucro do que de realmente mudar a experiência do dia de jogo. Você tem mais vendedores, e isso ressalta a comercialização de tudo. No Emirates, por exemplo, há um vendedor em cada esquina, você poderia ficar realmente muito bêbado.

    "Em Highbury, havia talvez dois ou três em sequência em cada setor, então haveria uma fila consideravelmente maior. Portanto, o fato de haver menos fila, mesmo sendo um estádio maior, [traz] o potencial de mais pessoas ficarem completamente bêbadas."

    Max, no entanto, concorda com o argumento de que é injusto discriminar os torcedores de futebol: "O rugby permite beber nas arquibancadas. Haver uma regra para um e outra para o restante, acho que isso provavelmente é apenas uma perspectiva classista, que no rugby você pode, mas no futebol não."

  • “Incrivelmente precipitado”

    Sunderland v Newcastle United - Premier League
    Getty Images Sport

    A polícia tem preocupações com as implicações da reintrodução de álcool nas arquibancadas

    As autoridades também estão preocupadas que a volta do álcool às arquibancadas possa arrastar o futebol inglês de volta aos dias sombrios das décadas de 1970 e 1980, quando a violência e a desordem dentro dos estádios eram generalizadas. Em entrevista à BBC, um porta-voz da UK Football Policing Unit (UKFPU) alertou para os potenciais "desafios" ao policiamento e para a "segurança de funcionários e torcedores em jogos de futebol".

    "Outros esportes simplesmente não veem a violência e o comportamento criminoso de seus torcedores que o futebol vê, embora por parte de uma minoria, com o álcool frequentemente desempenhando um papel significativo em comportamentos violentos e desordeiros", disse. "Seria irresponsável alimentar isso permitindo um maior consumo de álcool durante os jogos."

    O representante acrescentou que seria "incrivelmente precipitado fazer mudanças fundamentais sem um exame completo das evidências e uma consulta significativa com profissionais de polícia que têm expertise nessa área".

    Do ponto de vista da polícia, uma grande parte do problema é que clubes de futebol incrivelmente ricos não ajudam a financiar o policiamento fora de seus estádios em dias de jogo, a um custo significativo para o contribuinte.

  • Perdendo o ponto?

    FBL-ENG-PR-BURNLEY-BLACKBURN
    AFP

    Burnham foi acusado de priorizar a volta do álcool às arquibancadas em vez de outras questões mais sérias que afetam o futebol inglês

    Burnham também foi acusado de ignorar outros problemas significativos em torno do futebol e da experiência em dias de jogo ao aparentemente concentrar sua atenção no retorno da cerveja às arquibancadas.

    "Num momento em que torcedores da classe trabalhadora estão sendo excluídos dos seus carnês de temporada pelos preços, abusos racistas, sexistas e homofóbicos online são constantes, e figuras no mais alto escalão do esporte, como Jim Ratcliffe, usam sua plataforma para promover uma política profundamente divisiva, soa desconectado fazer do direito de beber um pint no seu assento um exemplo de destaque de discriminação no futebol", escreveu recentemente a apresentadora e criadora de conteúdo Marva Kreel no The Guardian.

    "E isso não é negar a discriminação contra torcedores da classe trabalhadora, mas este é um problema que é muito mais profundo no esporte. E, se a antiga suposição é a de que torcedores de futebol têm uma probabilidade singular de causar problemas quando o álcool está envolvido, suspender a proibição não elimina automaticamente essa crença. É possível que esses preconceitos apareçam na forma como os jogos são policiados, com uma presença pesada e preventiva de polícia e segurança."

    Essa perspectiva é respaldada pelas estatísticas: de acordo com o Home Office, "crime de ódio" foi o tipo de incidente mais comumente reportado à polícia na última temporada, ocorrendo em até 491 partidas. Houve relatos de comportamento sexista em 22 jogos e de violência contra mulheres em 37. Há um argumento muito sólido de que a disponibilidade de álcool nas arquibancadas agravaria esses problemas sombrios.

  • Dando o exemplo

    Chelsea fans beer Stamford Bridge
    Getty

    Álcool agora está disponível nas arquibancadas da WSL após um teste bem-sucedido, mas não há garantia de que esse sucesso seria replicado no futebol masculino

    Com uma revisão da lei aparentemente em pauta no futebol masculino, o futebol feminino já demonstrou as possibilidades; desde o início desta temporada, todos os clubes da Women's Super League (WSL) agora podem oferecer álcool nas arquibancadas.

    Esse afrouxamento significativo das regras acontece após dois anos de testes bem-sucedidos. Em 2025-26, 20 clubes permitiram álcool no seu assento em 29 estádios e ao longo de 190 partidas na WSL e na segunda divisão, a WSL 2.

    No entanto, Kreel acredita que os testes frutíferos no futebol feminino não garantem sucesso universal caso a proibição seja suspensa. "O futebol feminino não é simplesmente o futebol masculino com menos pessoas nas arquibancadas", escreve ela. "A experiência de dia de jogo é diferente, e isso é importante quando falamos sobre o que funciona."

    Segundo estatísticas do governo, houve apenas quatro prisões em toda a temporada no futebol feminino em 2025-26.

  • O que vem a seguir?

    Fans beer football England
    Getty

    Pode demorar algum tempo até que o sonho de Burnham de pôr fim à proibição "discriminatória" de álcool nas arquibancadas se torne realidade

    A natureza complexa do debate em torno da proibição sugere que não devemos esperar uma solução rápida, mesmo que o primeiro-ministro tenha manifestado sua oposição à legislação em seu formato atual.

    A Sky News foi além e chegou a afirmar que a reforma já foi discretamente engavetada e "nunca vai acontecer", depois de Burnham ter sido aconselhado por autoridades do governo de que suspender a proibição daria às forças policiais argumentos para insistir que o policiamento das partidas não é mais financeiramente viável por meio de impostos, transferindo o ônus para os clubes, que supostamente não conseguiriam arcar com a conta.

    O chefe de polícia Mark Roberts, responsável pelo policiamento do futebol na Inglaterra e no País de Gales, disse ao The Guardian durante o verão: "No sistema atual, clubes de futebol multibilionários não precisam pagar um centavo pelo policiamento fora de seus estádios. Isso significa que os contribuintes acabam arcando com a conta de £70 milhões a cada temporada, algo que simplesmente não pode continuar."

    De fato, o torcedor do Arsenal Max acredita que Burnham estava tentando conquistar apoio entre uma certa parcela da sociedade quando falou sobre querer mudar a lei. "Acho que é um pouco uma bola política, com o perdão do trocadilho, usada por Burnham para agradar a uma potencial base de pessoas", disse à GOAL. "Realmente não acho que isso vá melhorar muito a experiência em dia de jogo."

    Segundo a BBC, a ideia de seguir o exemplo da WSL e introduzir um teste ou projeto-piloto para entender a viabilidade de mudar a lei "não está descartada". No entanto, um movimento mais amplo para reintroduzir álcool nas arquibancadas "exigiria uma consulta extensa envolvendo clubes de futebol, torcedores e o Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte".

    Fundamentalmente, apesar das palavras enfáticas de Burnham, nada disso está atualmente planejado, o que significa que, na prática, pode demorar até vermos os copos de cerveja de volta às arquibancadas na Premier League e mais abaixo na pirâmide do futebol masculino inglês.