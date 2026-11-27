O primeiro e o terceiro gols, portanto, vieram de jogadas relativamente simples com lançamentos diretos. O adversário tem falhas, e o Columbus as explorou. É o básico do futebol.

O segundo gol, porém, foi um pouco mais elaborado, embora pudesse ter sido evitado. É nele que a balança entre "bom time" e "adversário displicente" pende para um lado. O Crew é excelente em manter a posse e fazer a bola circular com eficiência. O esquema 3-4-2-1 de Courtois pode não ter grandes estrelas, mas é bem difícil pará-lo quando o time está em seu melhor momento e os jogadores se movimentam e trocam de posição. O Crew é o terceiro colocado da MLS em total de passes e o segundo em percentual de passes certos. Também ocupa o quinto lugar na liga em média de posse de bola. Ao mesmo tempo, é o 23º em lançamentos e o 27º em cruzamentos. É um time que joga com passes curtos e faz a bola circular até chegar a hora de atacar.

Do ponto de vista defensivo, a resposta natural é marcar individualmente e torcer para que todos vençam seus duelos, ou adotar uma marcação por zona em um bloco mais recuado. Controlar os espaços e não dar nada ao adversário. O Miami não consegue fazer nenhuma das duas coisas. Em Luis Suarez e Leo Messi, tem dois jogadores que não vão vencer duelos individuais, seja porque não querem, seja porque não conseguem. E os dois tampouco têm fôlego para recuar, compor a defesa e fazer o trabalho pesado. O resultado é um time completamente desarrumado.

Foi assim que saiu o segundo gol. Moreira pôde avançar tranquilamente pelo meio. Nenhum dos três atacantes reagiu rápido o suficiente. O Miami permitiu que ele fizesse o passe mais óbvio para iniciar a jogada. A partir daí, a disputa passou a ser de capacidade física e instinto. Casemiro, aos 34 anos e lento, não conseguiu acompanhar quem avançou pelo seu setor. Três passes depois, nenhum deles com mais de cerca de 18 metros, o Crew tinha uma situação de dois contra um e marcou o gol que abriu caminho para a vitória.

É uma bela jogada, com passes elaborados e movimentação coordenada. É a marca de um time em grande fase, totalmente confiante de que pode superar um adversário com a troca de passes. Sim, o segundo gol saiu com a bola rolando, mas a jogada mais pareceu uma bola parada executada em tempo real.