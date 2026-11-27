Foram necessários cinco passes, no fim das contas:
Do zagueiro para um meio-campista, depois para o atacante, para outro meio-campista e, mais uma vez, para um meio-campista. Taha Habroune só precisou levantar a cabeça, avaliar as opções, talvez até pensar por um instante no absurdo de o Columbus ter atravessado com tanta facilidade a frágil defesa do Miami, e mandar para o gol. Foi o segundo gol do Crew na vitória por 3 a 0 em South Beach.
E tudo foi confortável demais para o time de Laurent Courtois. Sim, o Miami disputou a maior parte da partida com dez jogadores após um segundo cartão amarelo bastante inexplicável, aos 36 minutos. Sim, o Inter Miami é extremamente frágil na defesa e provavelmente continuará assim.
Mas o Columbus passou pelo atual campeão da MLS Cup praticamente sem suar. Na verdade, foi simples demais. Há momentos em que o futebol é muito complexo, em que movimentações elaboradas resultam em gols e ótimas defesas acabam superadas. Na noite de sábado, porém, o Columbus trocou passes, movimentou-se e venceu um time que não consegue lidar com um adversário corajoso o bastante para jogar futebol.