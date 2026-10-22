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Talking Tactic Griezmann 1-1 GOAL

Análise tática: Antoine Griezmann ainda tem contas a acertar e deu ao Orlando City SC motivos para sonhar

Os gols, a criatividade e a inteligência tática de Antoine Griezmann revitalizaram o ataque do Orlando City e renovaram as esperanças do clube de conquistar títulos.

Thomas Hindle
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  • Antoine Griezmann precisava voltar ao Atlético de Madrid. Afinal, ainda havia algo pendente. Sua transferência para a MLS parecia mais uma questão de tempo, embora tenha sido um tanto surpreendente sua decisão de assinar com o Orlando City três meses antes da Copa do Mundo.

    O Orlando estava em uma situação muito difícil na época. Nenhuma equipe tinha uma defesa pior na MLS. O clube havia demitido Oscar Pareja, técnico que estava no cargo havia muito tempo, após apenas três jogos. Nessas três partidas, o Orlando sofreu 11 gols, cinco deles contra o NYCFC. Foi uma escolha curiosa.

    E Griezmann voltou imediatamente ao Atlético de Madrid. Seus últimos meses em Madri foram dedicados à busca de um sonho que nunca havia realizado: conquistar um grande título com a camisa do Atlético de Madrid. Griezmann saiu em busca de títulos ao se transferir para o Barcelona em 2019. Na época, havia conquistado apenas a Liga Europa, um feito muito aquém das ambições da equipe de Diego Simeone.

    Ele também não conquistou títulos no Barcelona. Quando retornou ao Atlético de Madrid, em 2021, tinha relações a reconstruir e, talvez, um troféu a conquistar. Em 2026, essa conquista era uma possibilidade. O Atlético de Madrid apostou todas as fichas na Copa do Rei. Eliminou Deportivo, Betis e Barcelona. Era favorito para vencer a Real Sociedad.

    Mas a campanha acabou em fracasso. Griezmann foi titular, mas assistiu à vitória da Real Sociedad nos pênaltis à beira do campo. Chegou ao Orlando City abatido, ainda em busca daquele sonho, mas talvez tentando realizá-lo com a equipe errada.

    De alguma forma, porém, o contrário se mostrou verdadeiro.

  • Sobrevivendo antes da chegada de Griezmann

    Orlando City SC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Oscar Pareja foi demitido após apenas três jogos na temporada.

    Nos jogos entre a assinatura de Griezmann e sua chegada, o Orlando pouco avançou. Uma vitória sobre o Montreal encerrou uma péssima sequência de derrotas. A equipe chegou à pausa para a Copa do Mundo com apenas duas derrotas nos últimos sete jogos. Não era nada espetacular, mas representava uma melhora em relação ao péssimo início de campanha.

    Então Griezmann chegou, com o cabelo loiro e a habilidade com a bola nos pés. Havia também muita expectativa. Qual versão do jogador apareceria? O que um meia-atacante de 35 anos ainda pode fazer na MLS? E, para um clube que simplesmente não parava de sofrer gols, sua chegada faria alguma diferença?

    Ele marcou na goleada sobre o San Jose em sua estreia pelo Orlando City e, à medida que se adaptava à liga, passou a contribuir regularmente com gols e assistências. Uma estrutura também começava a se formar ao seu redor. Justin Ellis, outro jogador difícil de definir, mas imensamente talentoso, atuava no ataque ao seu lado. Havia todo tipo de movimentação e padrão de jogo que ainda não tinham tomado forma. Sem posição fixa, Griezmann circulava pelo campo e ditava o ritmo, como fizera pela seleção francesa vice-campeã da Copa do Mundo de 2022. Ellis fazia as infiltrações certas. A parceria começou a ganhar forma.

  • Adaptação a Orlando e à MLS

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    NurPhoto

    Griezmann precisou de algumas semanas para se adaptar após chegar do Atlético de Madrid.

    Mas o primeiro grande jogo de verdade veio com uma mudança de posição. Ellis começou no banco, e Griezmann atuou mais como segundo atacante. Embora pareça contraditório, uma posição inicial um pouco mais recuada permitiu ao francês acompanhar o desenvolvimento das jogadas à sua frente. O Orlando saiu atrás no placar pouco antes do intervalo. No segundo tempo, porém, ele cresceu na partida.

    Com o recém-contratado Daryl Dike atuando como referência no ataque, Ellis pela direita e Griezmann chegando mais tarde à área, o Orlando encontrou a fórmula para vencer. O francês marcou aos 53 minutos após uma movimentação inteligente e um toque oportunista para a rede. O gol da vitória estava por vir. E, aos 81 minutos, Griezmann o fez. Ele encontrou espaço na área, se desvencilhou do marcador e reagiu primeiro a uma bola solta, finalizando para o gol em uma situação na qual muitos outros poderiam ter se atrapalhado. O Orlando saiu de campo com a vitória por 2 a 1.

    Foi a fórmula perfeita.

    "Na zona final, fomos muito mais agressivos. Pressionamos mais, fomos mais agressivos com a bola e mais rápidos. Essa era a ideia, e agora seguimos avançando e evoluindo", disse Griezmann após o apito final.

  • Encontrando uma fórmula vencedora

    Orlando City SC v Real Salt Lake
    Getty Images Sport

    O trio Dike-Griezmann-Ellis se tornou um dos mais eficazes da MLS.

    E assim tem sido desde então. O Orlando pode perder algumas partidas. Mas seu sistema extremamente ofensivo garante que, mesmo nas derrotas, a equipe marque gols. Com Dike junto ao último defensor, Ellis aparecendo de surpresa pela direita e Griezmann ocupando os espaços entre os dois, o Orlando encontrou grande fluidez no ataque.

    O caótico empate por 3 a 3 com o Minnesota United, em 29 de agosto, talvez seja o melhor exemplo disso. O Orlando abriu 2 a 0, com Griezmann marcando o segundo gol, e parecia ter o jogo sob controle. Então, sofreu três gols em cinco minutos e precisou de um gol de Tyrese Spicer nos acréscimos para arrancar um ponto.

    Controle? Nem pensar. Mas garra e confiança? Sem dúvida. Desde aquela partida, Griezmann marcou ou deu assistência em sete dos últimos oito jogos do Orlando. Ele atuou os 90 minutos em todos eles. Nesse período, o Orlando marcou 20 gols, e Griezmann participou diretamente de 11. Se incluirmos este belo corta-luz, são 12.

  • Domínio estatístico

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    O desempenho de Griezmann no ataque e na defesa está entre os melhores da liga.

    Os números individuais, portanto, são muito bons. Doze gols e sete assistências em 14 jogos é um desempenho fora do comum. As métricas avançadas são ainda mais impressionantes.

    As 2,54 chances que cria por 90 minutos o colocam no 97º percentil entre os jogadores de ataque (Messi está ligeiramente à frente, com 2,59). Apenas Messi e Petar Musa, do Dallas, têm uma média de gols por 90 minutos superior à dele. Sua contribuição esperada para gols por 90 minutos é a terceira maior da liga desde sua chegada, à frente de Evander, Hany Mukhtar, Son Heung-Min e Luis Suarez.

    Defensivamente, continua sólido como sempre. Apenas outros cinco jogadores de ataque recuperaram a posse de bola no terço final mais vezes que Griezmann. O francês está no 98º percentil em recuperações de bola por 90 minutos. Griezmann nunca dependeu do vigor físico. Assim como Thomas Muller, por exemplo, foi sua inteligência e leitura de jogo que o trouxeram até aqui. Essa inteligência mais do que se manteve e fez dele um jogador decisivo.

  • Trabalho a concluir

    Orlando City SC v D.C. United
    Getty Images Sport

    O Orlando City de Griezmann ainda pode ir longe nos playoffs.

    E há também os fatores difíceis de medir. Griezmann apareceu com os cabelos descoloridos e desgrenhados. Basta percorrer seu Instagram para encontrar uma enxurrada de selfies desajeitadas, jogos de beisebol e uma obsessão por cards colecionáveis. Ele foi fotografado lançando passes para Ellis e Dike no centro de treinamento do Minnesota Vikings, antes de dançar na zona de pontuação ao receber um passe. Também vai aos jogos dos filhos na Little League.

    Griezmann nunca escondeu seu fascínio pela cultura americana. Quem esperava uma enxurrada de conteúdo para acompanhar esse interesse certamente não se decepcionou.

    E quanto ao Orlando? Bem, o time ainda não consegue parar de sofrer gols. Apenas o Sporting KC sofreu mais nesta temporada. Mas o Orlando também passou a marcar muitos gols. Com 41 pontos, ocupa a sétima posição no Leste. Seus números ofensivos são melhores que os de três das seis equipes à sua frente. A vantagem de jogar em casa nos playoffs não está descartada. O Orlando é o sexto colocado da MLS em gols por jogo e o 28º em gols sofridos.

    Mas, onde antes só havia derrotas, agora há possibilidades. A defesa ganha campeonatos, sim. Mas grandes jogadores de ataque também. E talvez, só talvez, Griezmann tenha a chance de voltar a perseguir seu sonho. Ainda há algo a resolver.