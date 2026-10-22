Antoine Griezmann precisava voltar ao Atlético de Madrid. Afinal, ainda havia algo pendente. Sua transferência para a MLS parecia mais uma questão de tempo, embora tenha sido um tanto surpreendente sua decisão de assinar com o Orlando City três meses antes da Copa do Mundo.
O Orlando estava em uma situação muito difícil na época. Nenhuma equipe tinha uma defesa pior na MLS. O clube havia demitido Oscar Pareja, técnico que estava no cargo havia muito tempo, após apenas três jogos. Nessas três partidas, o Orlando sofreu 11 gols, cinco deles contra o NYCFC. Foi uma escolha curiosa.
E Griezmann voltou imediatamente ao Atlético de Madrid. Seus últimos meses em Madri foram dedicados à busca de um sonho que nunca havia realizado: conquistar um grande título com a camisa do Atlético de Madrid. Griezmann saiu em busca de títulos ao se transferir para o Barcelona em 2019. Na época, havia conquistado apenas a Liga Europa, um feito muito aquém das ambições da equipe de Diego Simeone.
Ele também não conquistou títulos no Barcelona. Quando retornou ao Atlético de Madrid, em 2021, tinha relações a reconstruir e, talvez, um troféu a conquistar. Em 2026, essa conquista era uma possibilidade. O Atlético de Madrid apostou todas as fichas na Copa do Rei. Eliminou Deportivo, Betis e Barcelona. Era favorito para vencer a Real Sociedad.
Mas a campanha acabou em fracasso. Griezmann foi titular, mas assistiu à vitória da Real Sociedad nos pênaltis à beira do campo. Chegou ao Orlando City abatido, ainda em busca daquele sonho, mas talvez tentando realizá-lo com a equipe errada.
De alguma forma, porém, o contrário se mostrou verdadeiro.