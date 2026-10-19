É um momento interessante para os americanos na Europa. O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, deixou claro que uma nova fase começou na equipe. Não importa onde você joga futebol. Se for bom o suficiente, o argentino provavelmente lhe dará uma chance. Isso é bom para Cavan Sullivan, do Philadelphia Union, por exemplo. Mas, para Christian Pulisic, que ainda se recupera de uma lesão? Nem tanto.

A boa notícia é que isso estimula a competição. Quer que os atletas melhorem muito, e rápido? Faça com que disputem algo. E é (mais ou menos) isso que está acontecendo. Pulisic começa a encontrar seu ritmo. Gio Reyna vive grande fase no Strasbourg.

É claro que a situação não é boa para todos. Weston McKennie parece limitado pela Juventus, em vez de ganhar espaço para mostrar seu futebol. Malik Tillman ainda não provou que estava pronto para voltar à Bundesliga. É esse contraste que chama a atenção. De qualquer forma, foi uma semana intrigante para os americanos na Europa. A GOAL analisa tudo...