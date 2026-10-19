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American Abroad 1-1GOAL

Americanos pelo mundo: Ressurgimento de Gio Reyna continua contra o PSG, Christian Pulisic dá um passo à frente no AC Milan, mas sinal de alerta acende para Weston McKennie e a Juventus

Christian Pulisic começa a ganhar um pouco de ritmo no ataque, mas a Juventus de Weston McKennie enfrenta dificuldades.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • É um momento interessante para os americanos na Europa. O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, deixou claro que uma nova fase começou na equipe. Não importa onde você joga futebol. Se for bom o suficiente, o argentino provavelmente lhe dará uma chance. Isso é bom para Cavan Sullivan, do Philadelphia Union, por exemplo. Mas, para Christian Pulisic, que ainda se recupera de uma lesão? Nem tanto.

    A boa notícia é que isso estimula a competição. Quer que os atletas melhorem muito, e rápido? Faça com que disputem algo. E é (mais ou menos) isso que está acontecendo. Pulisic começa a encontrar seu ritmo. Gio Reyna vive grande fase no Strasbourg.

    É claro que a situação não é boa para todos. Weston McKennie parece limitado pela Juventus, em vez de ganhar espaço para mostrar seu futebol. Malik Tillman ainda não provou que estava pronto para voltar à Bundesliga. É esse contraste que chama a atenção. De qualquer forma, foi uma semana intrigante para os americanos na Europa. A GOAL analisa tudo...

  • Gio Reyna encontra seu ritmo

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSG
    AFP

    Reyna marcou o único gol do Strasbourg na derrota por 3 a 1 para o PSG.

    A ida de Reyna para o Strasbourg fazia algum sentido. Mas não se esperava que desse tão certo. O Borussia Mönchengladbach havia se mostrado um destino estranho para o norte-americano no ano passado. Uma série de trocas de treinador, uma lesão e atuações ruins fizeram com que ele, na prática, perdesse espaço antes mesmo de conseguir causar impacto de verdade.

    Foi então que o Strasbourg apareceu. O clube ocupava o meio da tabela no campeonato francês, de ritmo bem mais lento, que, em tese, exigiria muito menos correria do imprevisível norte-americano. Parecia uma boa combinação. E, até agora, tem sido. Dois gols e nenhuma assistência não são números que chamem a atenção. Mas há aspectos importantes dando certo. O primeiro é que Reyna vem acumulando minutos sem se machucar. Ele completou os 90 minutos apenas uma vez, mas foi titular em todos os jogos da Ligue 1, menos um.



    No sábado, Reyna mostrou lampejos da qualidade de antes. Seu gol que abriu o placar contra o PSG reuniu uma série de acertos. Reyna fez a movimentação certa, girou no momento certo e mandou a bola para onde ela deveria ir. É verdade que contou com a ajuda de um desvio mínimo, mas foi uma jogada bem construída. O único problema? O PSG é o PSG e é muito melhor do que todos os outros times desta liga. A equipe acelerou nos últimos 20 minutos, mais ou menos, e venceu por 3 a 1. Ainda assim, fica aquele gol de abertura.

  • Milan de Christian Pulisic conquista três pontos

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    IPA Sport

    Pulisic teve o azar de ver um gol seu ser anulado contra a Atalanta.

    Você provavelmente não percebeu que o Milan está invicto. O time ocupa a quarta posição na Serie A. Não está marcando tantos gols assim. Empatou três partidas. Mas, olhando os números mais de perto, a situação é boa. Seus três empates, contra a Juventus, a Lazio fora de casa e o Sassuolo fora de casa, não são os piores resultados do mundo, especialmente para uma equipe que ainda está se ajustando. Ficar invicto por sete jogos também não é fácil.

    Seria mentira dizer que Christian Pulisic foi um dos principais responsáveis por isso. Ele não tem sido perfeito. Mas há fatores importantes a considerar. Ruben Amorim é adepto do 3-4-2-1, um sistema que exige grande compreensão tática. Pulisic sofreu uma lesão na Copa do Mundo e, por isso, perdeu parte do trabalho tático e de preparação física que o técnico, adepto de um jogo intenso e de muita movimentação, exige de seus jogadores.

    Por isso, atuações como a de domingo de manhã têm um valor especial. Pulisic pressionou, jogou com inteligência e deu trabalho durante toda a partida. Teve um gol anulado por um impedimento de margem mínima depois de se infiltrar com inteligência na área. Disputar 75 minutos, sua segunda maior marca na temporada, também é uma conquista. A vitória do Milan foi a cereja do bolo.

  • A Juventus de Weston McKennie volta a ter dificuldades

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    McKennie mostrou muita disposição, mas faltou qualidade na derrota da Juventus para a Lazio por 3 a 0

    Por onde começar com a Juventus?

    Luciano Spalletti já não lembra o treinador que fez o Napoli jogar um futebol tão envolvente em 2022-23. Na Juve, caiu na mesma armadilha de tantos antecessores: um futebol arrastado, lento e avesso a riscos. Isso é difícil de entender por três motivos. Primeiro, ele abandonou a abordagem que o tornou tão bom. Segundo, está apresentando exatamente o futebol que a Juve quer deixar para trás. E terceiro, o mais frustrante, tem um elenco com talento e disposição para fazer funcionar seu estilo ofensivo.

    Weston McKennie é, em muitos aspectos, o jogador perfeito para Spalletti. Sim, ele tem sido elogiado por sua versatilidade. Mas, acima de tudo, é um jogador dedicado, inteligente taticamente e cheio de recursos. Dê a McKennie um pouco de liberdade para se expressar e haverá uma base sólida para trabalhar. Mas, contra a Lazio, em um jogo de grande importância, Spalletti foi cauteloso demais. McKennie começou como meia-atacante e parecia estar ali, sobretudo, para manter o jogo organizado. Trocou muitos passes. Venceu suas disputas de bola. Mas também não completou um drible sequer. A Juve, como um todo, conseguiu apenas cinco. É um time imensamente talentoso que está sendo limitado.

    E, embora a Juve tenha levado a melhor nos gols esperados (xG), faltou ousadia e, no fim, o time ficou sem ideias. Conseguiu apenas duas finalizações no alvo, ambas de fora da área. A derrota por 3 a 0 foi merecida. Se isso continuar, uma volta do ex-treinador Antonio Conte pode estar nos planos?

  • Momentos que você pode ter perdido

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    Pro Sports Images

    O Fulham conquistou sua primeira vitória da temporada, com participação decisiva de Antonee Robinson.

    + Yunus Musah foi titular pelo Milan e teve uma atuação eficiente nos 75 minutos em que jogou no meio-campo, na vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta

    + Malik Tillman entrou no segundo tempo e deu apenas 12 toques na bola na vitória do Leverkusen por 2 a 1 sobre o Freiburg

    + Mathis Albert mostrou potencial após entrar em campo, mas não teve impacto significativo no empate sem gols do Dortmund com o Union Berlin

    + Cole Campbell desfalcou o Elversberg na vitória por 4 a 3 sobre o Augsburg devido a uma lesão

    + Joe Scally foi titular e jogou os 90 minutos na derrota do Gladbach para o Hoffenheim

    + Folarin Balogun entrou em campo e jogou 24 minutos na derrota do Monaco por 1 a 0 para o Lorient. Ele ainda não foi titular nesta temporada.

    + O PSV sofreu uma derrota rara, mas Sergino Dest jogou os 90 minutos na partida, que terminou em 2 a 1 para o ADO Den Haag. Ricardo Pepi segue lesionado.

    + Foi uma partida difícil para Chris Richards, que fez parte do time do Crystal Palace derrotado por 5 a 0 pelo Brighton

    + Antonee Robinson teve uma tarde melhor, com uma atuação sólida durante os 90 minutos da vitória do Fulham por 1 a 0 sobre o Hull