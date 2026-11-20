A última pausa para jogos de seleções de 2026 ficou para trás, e agora as atenções se voltam para as principais ligas da Europa. Para os torcedores americanos, porém, há um jogo que atrai atenção especial, mesmo sem nenhum jogador da seleção masculina dos Estados Unidos em campo.

O confronto entre Manchester United e Liverpool é o destaque dos jogos deste fim de semana, especialmente nos Estados Unidos pela presença de um técnico argentino: Mauricio Pochettino. Enquanto o ex-comandante da seleção masculina dos EUA inicia sua trajetória no novo clube, alguns de seus ex-jogadores também têm grandes desafios pela frente.

De jogadores em boa fase na Itália a uma sequência de vitórias na Inglaterra, não faltam histórias envolvendo americanos para acompanhar neste fim de semana. Após duas grandes vitórias sobre o Haiti, todos os que estiveram com a seleção voltaram à Europa com o ânimo renovado. Resta, porém, a grande pergunta: conseguirão levar essa boa fase para seus clubes?

A GOAL analisa as principais histórias dos americanos pelo mundo...