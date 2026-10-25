Gols, gols e mais gols: para os destaques da seleção masculina dos EUA que atuam no exterior, não faltaram oportunidades de marcar.

Alguns vieram de nomes conhecidos, como Christian Pulisic, Weston McKennie e Tim Weah. Os três ajudaram a fazer a diferença em vitórias expressivas em algumas das principais ligas da Europa. Todos já atuam nesse nível há bastante tempo. Não foi o primeiro fim de semana em que se destacaram pelos gols.

Para um jogador da seleção masculina dos EUA, foi. Alex Freeman marcou seu primeiro gol na La Liga e ajudou o Villarreal a vencer. Surpreendentemente, Freeman e Weah nem sequer foram os únicos laterais-direitos a marcar: Joe Scally deu sequência à sua ascensão ofensiva com o gol mais bonito da semana.

GOAL analisa o desempenho dos americanos que atuam no exterior neste fim de semana, com destaque para os gols marcados pela Europa...