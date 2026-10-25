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Americans AbroadGetty/GOAL

Americanos pelo mundo: primeiro gol de Alex Freeman em La Liga e golaço de Joe Scally lideram chuva de gols de jogadores da seleção masculina dos EUA; Christian Pulisic e Weston McKennie também marcam

A GOAL analisa os principais destaques dos americanos que atuam na Europa, com o grande momento de Freeman em evidência.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Gols, gols e mais gols: para os destaques da seleção masculina dos EUA que atuam no exterior, não faltaram oportunidades de marcar.

    Alguns vieram de nomes conhecidos, como Christian Pulisic, Weston McKennie e Tim Weah. Os três ajudaram a fazer a diferença em vitórias expressivas em algumas das principais ligas da Europa. Todos já atuam nesse nível há bastante tempo. Não foi o primeiro fim de semana em que se destacaram pelos gols.

    Para um jogador da seleção masculina dos EUA, foi. Alex Freeman marcou seu primeiro gol na La Liga e ajudou o Villarreal a vencer. Surpreendentemente, Freeman e Weah nem sequer foram os únicos laterais-direitos a marcar: Joe Scally deu sequência à sua ascensão ofensiva com o gol mais bonito da semana.

    GOAL analisa o desempenho dos americanos que atuam no exterior neste fim de semana, com destaque para os gols marcados pela Europa...

  • Freeman marca seu primeiro gol na La Liga

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    DeFodi Images

    Alex Freeman marcou seu primeiro gol em La Liga neste fim de semana e agora é oficialmente um dos artilheiros da competição.

    A ascensão de Alex Freeman, afinal, não foi meteórica; tem sido constante. E, de alguma forma, continua.

    Freeman viveu seu mais recente momento de destaque no sábado, quando marcou seu primeiro gol em La Liga. Ele fez o gol de empate em uma partida que terminou com uma vitória movimentada do Villarreal sobre o Valencia. Com sua equipe perdendo por 1 a 0, Freeman apareceu para cabecear com precisão e dar início a uma virada que teve mais um gol do Villarreal e a expulsão de um jogador de cada equipe.

    O gol foi bonito, claro, mas também é o capítulo mais recente de uma longa sequência de atuações cada vez melhores do jovem lateral. Ele se destacou pela seleção masculina dos Estados Unidos durante a pausa para jogos internacionais e, pouco depois, mostrou o que sua velocidade pode proporcionar ao fazer um desarme decisivo contra o astro do Real Madrid Yan Diomande. Agora, ele também tem um gol para acrescentar ao mês mais movimentado de sua carreira profissional.

    E, a julgar por esse mês, o melhor ainda está por vir. Freeman está evoluindo, e o grande momento deste fim de semana é mais uma prova disso.

  • Scally segue se destacando ofensivamente em sua temporada de afirmação

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    Jan Huebner

    Joe Scally segue vivendo uma temporada de destaque em termos de gols marcados.

    Com Freeman e Sergino Dest na disputa pela lateral direita, Joe Scally acabou ficando um tanto esquecido. A crítica a ele sempre foi a mesma: precisa contribuir mais no ataque.

    Na vitória do Borussia Monchengladbach por 3 a 2 sobre o Stuttgart, porém, Scally foi um dos candidatos a melhor em campo justamente por sua contribuição ofensiva. Ele marcou um gol e deu uma assistência: fez o primeiro do Gladbach e depois participou do gol da vitória.

    O gol foi espetacular. Com o Gladbach atrás no placar, Zento Uno chutou em direção ao gol ou, mais precisamente, em direção a Scally. O americano redirecionou a bola com um toque de calcanhar, sem dar qualquer chance ao goleiro do Stuttgart, Dennis Seiman, e empatou a partida aos 38 minutos.

    Depois que o time de Scally virou o jogo logo após o intervalo, o lateral deu a assistência para o gol que acabou decidindo a partida. O americano serviu Wael Mohya, que também terminou a vitória fora de casa com um gol e uma assistência.

    Para Scally, não foi um caso isolado. Foi seu segundo gol em duas semanas e o terceiro na temporada. Ele agora soma três gols em 507 minutos. Para efeito de comparação, antes desta temporada, havia marcado três gols desde 2022. Marcar gols, por si só, não lhe garantirá mais espaço na seleção dos Estados Unidos, mas é um ótimo começo para um jogador que, aos 23 anos, continua evoluindo.

  • Pulisic e McKennie marcam na Serie A

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Pulisic e McKennie marcaram gols e mantiveram suas equipes na disputa pelo título.

    Pulisic e McKennie são peças fundamentais da seleção dos Estados Unidos há algum tempo. Os dois também terão algo a provar na próxima vez que se apresentarem à equipe. E ambos têm sempre algo a provar em seus respectivos clubes, como fizeram neste fim de semana ao marcar.

    McKennie balançou a rede primeiro, abrindo o placar na vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Lecce, que jogou com dez. Foi seu primeiro gol na temporada, e um gol decisivo para uma Juventus que vinha enfrentando dificuldades na Serie A antes dos jogos deste fim de semana. Mesmo com a vitória, a equipe ainda está a oito pontos da líder Inter e da vice-líder Lazio, mas o gol de McKennie a deixou mais perto do que poderia estar.

    Pulisic e o Milan também tentam se aproximar. O astro americano ajudou nessa busca ao abrir o placar na partida de domingo contra a Udinese. O gol teve três etapas. A primeira foi a atenção de Pulisic e Luka Modric, que aproveitaram a desatenção da Udinese após a marcação de uma falta. A segunda foi o domínio perfeito de Pulisic no lançamento de Modric por cima da defesa. E a terceira foi a finalização, a mais fácil das três.

    Foi, portanto, um bom dia para os principais nomes da seleção dos Estados Unidos na Serie A, assim como para os clubes que representam.

  • Morris comanda a ofensiva em atuação avassaladora do Middlesbrough

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    Action Plus

    Aidan Morris ajudou o Middlesbrough a consolidar sua posição na liderança da Championship.

    O Middlesbrough goleou o Bolton Wanderers por 5 a 1, em Bolton. Para a torcida da casa, foi uma partida para esquecer.

    Para o Middlesbrough, porém, foi um grande dia, inclusive para os jogadores americanos da equipe.

    Aidan Morris foi o principal destaque do grupo ao marcar o primeiro dos cinco gols do Middlesbrough. Além disso, comandou o meio-campo, como costuma fazer, venceu os quatro duelos que disputou e acumulou ações defensivas. Ele não esteve sozinho: Sebastian Berhalter, seu companheiro de meio-campo, também teve uma atuação sólida. Já Max Arfsten entrou para disputar os 21 minutos finais e aproveitar a goleada.

    Com a vitória, o Middlesbrough lidera a Championship com dois pontos de vantagem e, graças ao placar elástico, também abriu uma boa vantagem no saldo de gols. O time vive uma ótima fase e, na sexta-feira, Morris foi o destaque entre os jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos.

  • Momentos que você talvez tenha perdido

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    PsnewZ

    Tim Weah marcou um gol decisivo pelo Marseille, enquanto Tyler Adams e o Bournemouth atropelaram o Manchester United.

    + Tim Weah marcou um gol e ajudou o Marseille a vencer o Le Havre por 4 a 3 em uma partida movimentada.

    + Tyler Adams e o Bournemouth golearam o Manchester United por 3 a 0, ampliando a crise em Old Trafford.

    + Antonee Robinson foi escolhido e jogou os 90 minutos, ajudando o Fulham a vencer o Coventry City por 1 a 0.

    + Chris Richards jogou os 90 minutos, mas a má fase do Crystal Palace continuou com a derrota por 2 a 0 para o Newcastle.

    + Foi um dia ruim para o Bayer Leverkusen, que perdeu por 3 a 0 para o Hoffenheim. Malik Tillman jogou 49 minutos.

    + Gio Reyna e o Starsbourg também tiveram dificuldades na derrota por 3 a 0 para o Rennes.

    + Sergino Dest e o PSV empataram por 1 a 1 com o Feyenoord, resultado que aumentou a expectativa na disputa pelo título da Eredivisie.

    + Brenden Aaronson e o Leeds United não conseguiram marcar o gol de que precisavam e ficaram no 0 a 0 fora de casa contra o Sunderland.

    + Cole Campbell jogou os oito minutos finais da derrota do Elversberg por 4 a 0 para o RB Leipzig.

    + Mark McKenzie e o Toulouse não sofreram gols no empate por 0 a 0 com o Troyes.

    + George Campbell foi o capitão do West Brom no empate por 1 a 1 fora de casa contra o Preston North End.

    + Jack McGlynn começou a partida na ponta direita pelo Stoke, enquanto Luca Bombino foi titular na lateral esquerda. Ambos jogaram os 90 minutos no empate por 0 a 0 em casa contra o Bristol City.

    + Santiago Castaneda jogou 90 minutos na vitória do Paderborn por 1 a 0 sobre o Hamburg.

    + Charlie Kelman marcou um gol pelo Charlton, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 3 a 1 para o Norwich.

    + Cameron Carter-Vickers jogou os 17 minutos finais da vitória do Celtic por 2 a 1 sobre o Hibernian.