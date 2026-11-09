Antes de as principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos embarcarem nos voos transatlânticos de volta para casa para a Liga das Nações da Concacaf, ainda havia um último fim de semana de compromissos pelos clubes. Christian Pulisic fez a sua parte: marcou o gol da vitória do Milan sobre o Genoa e chegou a três gols em suas últimas quatro partidas pela Serie A.

Mas nem todos os jogadores que marcaram vão fazer a viagem. Gio Reyna balançou a rede pelo Strasbourg antes de uma lesão tirá-lo dos próximos confrontos com o Haiti. Seu substituto, Jack McGlynn, marcou pelo Stoke pelo terceiro jogo consecutivo, oferecendo a Mauricio Pochettino uma alternativa em boa fase.

Joe Scally, por sua vez, respondeu no momento certo à ausência de seu nome na convocação dos Estados Unidos com seu quarto gol da temporada pelo Gladbach. Até alguns dos que vão ficar estão mostrando que merecem uma chance.