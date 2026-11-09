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Americans Abroad 1-1 GOAL

Americanos pelo mundo: Christian Pulisic marca de novo, Gio Reyna sofre revés por lesão e Joe Scally responde à não convocação para a seleção masculina dos EUA

Jogadores americanos marcaram gols na Itália, na França, na Inglaterra e na Alemanha antes da última pausa para jogos de seleções de 2026.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Antes de as principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos embarcarem nos voos transatlânticos de volta para casa para a Liga das Nações da Concacaf, ainda havia um último fim de semana de compromissos pelos clubes. Christian Pulisic fez a sua parte: marcou o gol da vitória do Milan sobre o Genoa e chegou a três gols em suas últimas quatro partidas pela Serie A.

    Mas nem todos os jogadores que marcaram vão fazer a viagem. Gio Reyna balançou a rede pelo Strasbourg antes de uma lesão tirá-lo dos próximos confrontos com o Haiti. Seu substituto, Jack McGlynn, marcou pelo Stoke pelo terceiro jogo consecutivo, oferecendo a Mauricio Pochettino uma alternativa em boa fase.

    Joe Scally, por sua vez, respondeu no momento certo à ausência de seu nome na convocação dos Estados Unidos com seu quarto gol da temporada pelo Gladbach. Até alguns dos que vão ficar estão mostrando que merecem uma chance.

  • Pulisic marca novamente pelo Milan

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    LaPresse

    Christian Pulisic chega ao retorno à seleção dos Estados Unidos com três gols nas últimas quatro partidas pela Serie A, após marcar o gol da vitória do Milan contra o Genoa.

    Pulisic não está apenas retornando à seleção masculina dos Estados Unidos nesta semana; ele também chega em boa fase

    O jogador do AC Milan voltou a marcar neste fim de semana, fazendo o gol que garantiu a vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Genoa. O gol de Pulisic saiu aos 19 minutos, após um erro do Genoa aproveitado por Goncalo Ramos. O atacante português tocou para Pulisic, que dominou a bola antes de finalizar para o fundo da rede.

    Foi o quarto gol de Pulisic na temporada e o terceiro desde 25 de outubro, enquanto ele segue recuperando sua melhor forma no Milan. Ele marcou em três de suas últimas quatro partidas pela Serie A e em cada uma das últimas três em que foi titular. Pulisic começou a temporada afastado por lesão, mas agora está de volta.

    Resta saber se essa boa fase também aparecerá na seleção dos Estados Unidos. Pulisic espera que sim, enquanto busca um novo começo neste ciclo da Copa do Mundo de 2030.

  • Reyna e McKenzie marcam, e o cenário muda para a seleção dos EUA

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    ZUMA Press Wire

    Dois americanos marcaram gols, mas saíram do jogo com sentimentos diferentes.

    Não faltaram histórias envolvendo a seleção dos Estados Unidos no confronto entre Strasbourg e Toulouse. No início do fim de semana, um dos times tinha um jogador a caminho da concentração da seleção, enquanto o outro não. Ao fim da partida, a situação havia se invertido, apesar de os dois jogadores terem marcado.

    Reyna e Mark McKenzie balançaram as redes, mas foi o segundo quem saiu com a vitória por 3 a 1 do Toulouse. Para piorar a situação de Reyna, ele sofreu uma lesão e precisou deixar o jogo apenas três minutos depois de marcar, aos 67 minutos. Por isso, o meio-campista teve de se retirar da convocação da seleção dos Estados Unidos, e Jack McGlynn foi chamado para substituí-lo.

    McKenzie, por sua vez, marcou 10 minutos antes de Reyna e ajudou sua equipe a vencer. Antes do início da partida, ele também soube que viajaria aos Estados Unidos para substituir o lesionado George Campbell. Foi, portanto, um fim de semana quase perfeito para McKenzie, que agora tentará levar esse embalo para uma oportunidade importante na seleção.

    Reyna não terá essa chance, mas sua ausência pode beneficiar McGlynn.

  • McGlynn mostra por que merece convocação para a seleção dos Estados Unidos

    Portsmouth v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    O meio-campista segue marcando gols em sua temporada de estreia na Inglaterra.

    Certamente não teria levado muito tempo para Pochettino encontrar um substituto para Reyna, lesionado. Não com McGlynn jogando tão bem.

    O jogador do Stoke City marcou pelo terceiro jogo consecutivo e ajudou sua equipe a vencer o Portsmouth por 2 a 1. McGlynn segue se firmando como força ofensiva na Championship, com cinco gols e duas assistências em pouco menos de 800 minutos. Não houve período de adaptação para McGlynn: ele se sentiu à vontade logo nas primeiras semanas na Europa.

    Por isso, sua convocação para a seleção dos Estados Unidos é uma escolha óbvia. Sua capacidade de influenciar o jogo no ataque, seja pelo meio ou pela direita, faz dele um jogador interessante, especialmente neste momento do ciclo. Lesões atrapalharam sua busca por uma vaga na Copa do Mundo, mas McGlynn tem apenas 23 anos e, se as últimas semanas servirem de indicação, está evoluindo rapidamente.

  • Scally responde à preterição com mais um gol

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    Justus Stegemann

    Scally marcou seu quarto gol na temporada na sexta-feira.

    Scally foi uma das ausências surpreendentes na convocação da seleção dos Estados Unidos. O defensor vive a melhor fase da carreira e manteve o bom momento mesmo depois de ficar fora da lista de 25 jogadores da equipe.

    Scally marcou mais um gol pelo Gladbach na sexta-feira, embora a equipe tenha perdido por 3 a 1 para o Hamburgo. Foi o quarto gol do lateral na temporada. Há muito conhecido por sua atuação defensiva, ele segue mostrando grande evolução no ataque. Desta vez, finalizou com precisão de fora da área, encontrando mais uma forma de contribuir em uma região do campo que antes não era seu ponto forte.

    Infelizmente para o defensor de 23 anos, há muita concorrência na lateral direita da seleção dos Estados Unidos. Ainda assim, conquistar uma vaga não é impossível. Scally não era uma escolha incontestável para esta convocação, mas, se continuar contribuindo dessa forma, não deve demorar a ser chamado.

  • Momentos que você pode ter perdido

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    Every Second Media

    Tyler Adams e o Bournemouth agora somam oito vitórias consecutivas em todas as competições.

    + Tyler Adams percorreu a maior distância entre todos os jogadores em campo, e o Bournemouth ampliou sua sequência de vitórias ao bater o Ipswich por 2 a 1.

    + Malik Tillman jogou 76 minutos na vitória do Bayer Leverkusen por 2 a 1 sobre o Koln.

    + Tim Weah e o Marseille venceram o Lens por 2 a 1. Weah disputou os 90 minutos.

    + Weston McKennie e a Juventus seguiram em fase de altos e baixos com um empate por 2 a 2 diante da Fiorentina.

    + Johnny Cardoso entrou no decorrer da derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 para o Barcelona.

    + Recém-convocado pela primeira vez desde 2023 para a seleção dos Estados Unidos, Bryan Reynolds não conseguiu um resultado positivo com o Rennes, que perdeu por 2 a 1 para o Lille.

    + O início difícil do Crystal Palace continuou com uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool. Chris Richards disputou os 90 minutos.

    + Folarin Balogun entrou no decorrer da partida contra o Le Mans e jogou 36 minutos, mas o Monaco deixou a vitória escapar ao sofrer um gol aos 90 minutos, no empate por 1 a 1.

    + Alex Freeman entrou para disputar os 26 minutos finais, e o Villarreal marcou duas vezes na reta final para vencer o Girona por 2 a 0.

    + Antonee Robinson disputou os 90 minutos, enquanto Fulham e Newcastle marcaram gols na reta final do empate por 1 a 1.

    + Sebastian Berhalter, Aidan Morris e Max Arfsten atuaram no empate sem gols do Middlesbrough fora de casa contra o Watford.

    + O PSV goleou o Cambuur por 5 a 2, mas nem Sergino Dest nem Ricardo Pepi marcaram ou deram assistências.

    + Cole Campbell entrou no decorrer da derrota do Elversberg por 2 a 1 para o Borussia Dortmund. Mathis Albert, a caminho da seleção dos Estados Unidos, não atuou pelo time vencedor.

    + Foi um dia difícil para Tanner Tessmann e o Lyon, que perderam por 2 a 0 para o Brest.

    + Santiago Castaneda completou mais dribles do que qualquer outro jogador em campo, mas o Paderborn sofreu um gol na reta final e ficou no empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt.

    + Diego Kochen foi titular e fez uma defesa, mas não foi suficiente para evitar a derrota do Lyngby por 1 a 0 para o Silkeborg.

    + Benjamin Cremaschi foi titular, mas saiu no intervalo da derrota do Parma, que jogou com dez, por 2 a 1 para o Bologna.

    + Cameron Carter-Vickers disputou os 90 minutos na vitória do Celtic por 1 a 0 sobre o Kilmarnock.