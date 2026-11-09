+ Tyler Adams percorreu a maior distância entre todos os jogadores em campo, e o Bournemouth ampliou sua sequência de vitórias ao bater o Ipswich por 2 a 1.
+ Malik Tillman jogou 76 minutos na vitória do Bayer Leverkusen por 2 a 1 sobre o Koln.
+ Tim Weah e o Marseille venceram o Lens por 2 a 1. Weah disputou os 90 minutos.
+ Weston McKennie e a Juventus seguiram em fase de altos e baixos com um empate por 2 a 2 diante da Fiorentina.
+ Johnny Cardoso entrou no decorrer da derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 para o Barcelona.
+ Recém-convocado pela primeira vez desde 2023 para a seleção dos Estados Unidos, Bryan Reynolds não conseguiu um resultado positivo com o Rennes, que perdeu por 2 a 1 para o Lille.
+ O início difícil do Crystal Palace continuou com uma derrota por 3 a 1 para o Liverpool. Chris Richards disputou os 90 minutos.
+ Folarin Balogun entrou no decorrer da partida contra o Le Mans e jogou 36 minutos, mas o Monaco deixou a vitória escapar ao sofrer um gol aos 90 minutos, no empate por 1 a 1.
+ Alex Freeman entrou para disputar os 26 minutos finais, e o Villarreal marcou duas vezes na reta final para vencer o Girona por 2 a 0.
+ Antonee Robinson disputou os 90 minutos, enquanto Fulham e Newcastle marcaram gols na reta final do empate por 1 a 1.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris e Max Arfsten atuaram no empate sem gols do Middlesbrough fora de casa contra o Watford.
+ O PSV goleou o Cambuur por 5 a 2, mas nem Sergino Dest nem Ricardo Pepi marcaram ou deram assistências.
+ Cole Campbell entrou no decorrer da derrota do Elversberg por 2 a 1 para o Borussia Dortmund. Mathis Albert, a caminho da seleção dos Estados Unidos, não atuou pelo time vencedor.
+ Foi um dia difícil para Tanner Tessmann e o Lyon, que perderam por 2 a 0 para o Brest.
+ Santiago Castaneda completou mais dribles do que qualquer outro jogador em campo, mas o Paderborn sofreu um gol na reta final e ficou no empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt.
+ Diego Kochen foi titular e fez uma defesa, mas não foi suficiente para evitar a derrota do Lyngby por 1 a 0 para o Silkeborg.
+ Benjamin Cremaschi foi titular, mas saiu no intervalo da derrota do Parma, que jogou com dez, por 2 a 1 para o Bologna.
+ Cameron Carter-Vickers disputou os 90 minutos na vitória do Celtic por 1 a 0 sobre o Kilmarnock.