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Americans Abroad 1-1GOAL

Americanos pelo mundo: Christian Pulisic celebra novo contrato com o AC Milan com gol em clássico, enquanto Folarin Balogun volta a marcar

Christian Pulisic comemorou o novo contrato com o Milan com um gol em um clássico, enquanto Folarin Balogun e Ricardo Pepi voltaram a balançar as redes. Cole Campbell também marcou um golaço.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Vitórias em clássicos, retornos após lesão e muitos gols: foi um fim de semana de enorme sucesso para várias das principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos que atuam na Europa.

    Christian Pulisic foi o grande destaque, como tantas vezes acontece, ao marcar na vitória do Milan sobre o rival Inter. Mas ele não foi o único americano a balançar as redes. Os jovens em ascensão Sebastian Berhalter, Jack McGlynn e Cole Campbell também marcaram, com Campbell anotando, de longe, o gol mais bonito do fim de semana.

    Ricardo Pepi também deixou o dele, completando seu retorno após seis semanas afastado por lesão. Depois de ficar fora da convocação mais recente da seleção dos EUA, Pepi anunciou sua volta com um gol, garantindo que retomou de onde parece sempre parar: balançando as redes.

    Folarin Balogun também marcou. Ele também não tem jogado muito, em grande parte por causa de sua situação no Monaco. Será que o gol de domingo contra o Paris FC pode mudar isso? Se mudar, a seleção dos EUA sairá ganhando.

    A GOAL analisa as atuações dos americanos que jogam no exterior neste fim de semana...

  • San Siro é a casa de Pulisic e Milão é vermelha

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    Buzzi

    O astro da seleção masculina dos Estados Unidos marcou um gol de enorme importância em uma das maiores rivalidades do futebol.

    No domingo, Pulisic fez uma publicação no Instagram. A primeira parte da legenda dizia: “Milão é vermelha.” Ele tratou de garantir isso no sábado, ao marcar o primeiro gol da vitória por 3 a 1 sobre a rival Inter de Milão, um resultado decisivo para a temporada.

    A segunda parte da legenda dizia: “Milão é minha casa.” Depois da atuação de Pulisic na vitória no clássico, o clube ficará feliz por isso continuar sendo verdade.

    Recém-chegado de uma renovação de contrato que o manterá no AC Milan até 2031, Pulisic marcou aos quatro minutos do clássico de sábado. Não foi um gol típico dele: o jogador, mais conhecido pela habilidade com a bola nos pés, acertou uma cabeçada precisa. O gol de Pulisic deu o tom da partida, e o Milan não olhou mais para trás. Assim, conquistou os três pontos.

    Esses pontos são cruciais. A vitória não só encerrou a invencibilidade da Inter neste início de temporada como também recolocou o Milan na disputa. O time ainda corre atrás, na quinta posição, mas a disputa pelo Scudetto parece totalmente aberta. O Milan voltou a fazer parte dela. Para continuar assim, precisará de Pulisic, e o sábado serviu para lembrar que ele segue sendo decisivo nos grandes momentos.

  • Balogun marca seu gol

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    PRESSE SPORTS

    Folarin Balogun voltou a marcar na derrota do Monaco por 3 a 1 para o Paris FC, após uma fase difícil depois de sua transferência frustrada para o Everton.

    Os últimos meses têm sido difíceis para Balogun. Depois de ver sua transferência para o Everton fracassar na última hora, nada deu certo para o atacante da seleção masculina dos Estados Unidos. Até domingo, quando ele finalmente marcou o gol que tanto esperava.

    Balogun marcou o gol de honra do Monaco na derrota por 3 a 1 para o Paris FC, mas, para o atacante, o gol teve um significado maior. Ele quase não havia entrado em campo desde a novela de sua transferência, somando apenas 71 minutos antes da partida de domingo. Contra o Paris FC, recebeu 45 minutos e aproveitou a oportunidade, mostrando por que o Everton estava disposto a pagar caro por ele.

    Um gol não resolve tudo, mas certamente ajuda. Será que ele terá mais tempo em campo pelo Monaco? Ou conseguirá ir para algum lugar onde possa ser aproveitado em janeiro? Esse é o objetivo. Os últimos meses foram frustrantes, mas o gol de domingo lembrou o que Balogun é capaz de fazer quando recebe uma oportunidade.

  • McGlynn e Berhalter brilham na Championship

    Stoke City v Preston North End - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    Jack McGlynn e Sebastian Berhalter marcaram um gol e deram uma assistência cada um no fim de semana, dando sequência ao bom início de ambos na Championship.

    Foi um fim de semana e tanto para os meio-campistas americanos na Championship.

    Jack McGlynn voltou a marcar pelo Stoke City, anotando o gol que fechou o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Preston North End. Além do gol, deu a assistência para Ben Wilmot abrir o placar e foi eleito o melhor em campo. O ex-meio-campista do Houston Dynamo, que segue se destacando como ponta direita no Stoke, soma três gols e duas assistências em 616 minutos na Championship nesta temporada.

    Ele não foi o único americano recém-chegado a marcar na Championship neste fim de semana. Sebastian Berhalter também fez um gol e deu uma assistência na goleada do Middlesbrough por 3 a 0 sobre o Charlton Athletic. O ex-jogador do Vancouver Whitecaps foi incansável na vitória e liderou a partida em chances criadas, com seis. Com essas participações, Berhalter também chegou a três gols e duas assistências na Championship.

    Os dois jovens meio-campistas se transferiram para a Europa neste verão e se adaptaram sem dificuldades. Berhalter e o Middlesbrough lideram a liga neste momento, enquanto McGlynn e o Stoke também estão na briga pelo acesso. Se continuarem jogando nesse nível, os dois não ficarão muito tempo na segunda divisão inglesa.

  • Pepi volta com gol e assistência

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    ANP

    Ricardo Pepi marcou um gol e deu uma assistência em seu retorno após lesão, enquanto o PSV goleou o Willem II por 7 a 0.

    Pepi está de volta. Seu retorno merecia ser comemorado, é claro, e o PSV garantiu que não faltariam motivos para celebrar.

    O PSV goleou o Willem II por 7 a 0 em casa, neste sábado, pela Eredivisie, em uma vitória que deu um grande impulso ao saldo de gols da equipe. Pepi fez sua parte: saiu do banco, marcou um gol e deu uma assistência, apesar de ter jogado apenas 30 minutos. O também americano Sergino Dest contribuiu com uma assistência.

    Mas as atenções estavam voltadas para Pepi. Antes de retornar neste sábado, ele estava afastado por lesão desde 20 de setembro. Não marcava desde 5 de setembro. De modo geral, as lesões têm sido a única coisa capaz de freá-lo. Ainda assim, toda vez que volta, parece ansioso para recuperar o tempo perdido.

    Resta ver como ele fará isso desta vez. Por enquanto, tanto o PSV quanto a seleção masculina dos Estados Unidos ficarão felizes em vê-lo de volta e marcando novamente.

  • Campbell marca golaço pelo Elversberg

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    Eibner

    O jovem ponta americano marcou um golaço de voleio.

    O início de temporada de Cole Campbell no Elversberg o colocou no radar da seleção masculina dos Estados Unidos. Gols como o que marcou neste fim de semana vão mantê-lo por lá.

    O jovem ponta marcou um golaço na sexta-feira para fechar a vitória por 4 a 1 sobre o Mainz. Ao receber a bola na área, Campbell deu um toque para levantá-la e, em um movimento de tesoura, acertou um voleio potente no fundo da rede. Foi uma demonstração de técnica de um jogador mais conhecido por sua capacidade atlética pelas pontas.

    Foi o segundo gol de Campbell na temporada e o primeiro desde 29 de agosto. Ele veio em um momento difícil para o Elversberg. O clube vinha enfrentando dificuldades na Bundesliga antes de ser eliminado da Copa da Alemanha pelo Darmstadt no meio da semana. Ainda assim, o Elversberg ocupa a sétima posição na Bundesliga e briga por uma vaga em uma competição europeia, algo surpreendente para uma equipe recém-promovida.

    Tanto Campbell quanto o Elversberg certamente enfrentarão dificuldades de adaptação nesta temporada, mas este fim de semana foi um grande momento para o jogador e o clube, marcado por uma finalização espetacular.

  • Momentos que você pode ter perdido

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    Focus Images

    Adams e o Bournemouth mantiveram o embalo, enquanto Robinson e o Fulham conquistaram um ponto de que precisavam muito.

    + Tyler Adams e o Bournemouth mantiveram a boa sequência recente com uma vitória por 2 a 0 sobre o Leeds. Brenden Aaronson entrou no decorrer da partida pela equipe derrotada.

    + As dificuldades do Crystal Palace continuaram com a derrota por 2 a 0 para o Tottenham. Chris Richards jogou os 90 minutos pelo Palace, que ficou com dez jogadores aos 13 minutos de jogo.

    + Antonee Robinson e o Fulham tiveram um início de temporada difícil, mas o ponto conquistado no empate por 1 a 1 na casa do Aston Villa ajudará a equipe a ganhar embalo.

    + Gio Reyna jogou 66 minutos na goleada por 5 a 1 sobre o Auxerre.

    + Tanner Tessmann teve uma boa atuação pelo Lyon, jogando os 90 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Angers.

    + Malik Tillman jogou 15 minutos, mas a partida já estava praticamente decidida na derrota do Bayer Leverkusen por 4 a 2 para o Stuttgart.

    + O meio-campista Gianluca Busio, do Venezia, jogou 55 minutos na derrota por 1 a 0 para o Como.

    + Joe Scally não conseguiu marcar mais um gol, e o Borussia Monchengladbach ficou no empate sem gols contra Santiago Castañeda e o Paderborn.

    + Alex Freeman entrou no decorrer da partida e jogou dez minutos na derrota do Villarreal por 1 a 0 para o Espanyol.

    + Diego Kochen fez quatro defesas e ajudou o Lyngby a vencer o Randers por 2 a 1.

    + Bryan Reynolds jogou o segundo tempo da derrota do Rennes por 4 a 2 para o Nice.

    + George Campbell e o West Brom saíram da visita ao West Ham com uma vitória por 3 a 1.

    + Weston McKennie foi titular e jogou um tempo na vitória da Juventus por 2 a 0 antes de ser substituído, segundo relatos, por uma lesão no adutor.