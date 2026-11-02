Vitórias em clássicos, retornos após lesão e muitos gols: foi um fim de semana de enorme sucesso para várias das principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos que atuam na Europa.

Christian Pulisic foi o grande destaque, como tantas vezes acontece, ao marcar na vitória do Milan sobre o rival Inter. Mas ele não foi o único americano a balançar as redes. Os jovens em ascensão Sebastian Berhalter, Jack McGlynn e Cole Campbell também marcaram, com Campbell anotando, de longe, o gol mais bonito do fim de semana.

Ricardo Pepi também deixou o dele, completando seu retorno após seis semanas afastado por lesão. Depois de ficar fora da convocação mais recente da seleção dos EUA, Pepi anunciou sua volta com um gol, garantindo que retomou de onde parece sempre parar: balançando as redes.

Folarin Balogun também marcou. Ele também não tem jogado muito, em grande parte por causa de sua situação no Monaco. Será que o gol de domingo contra o Paris FC pode mudar isso? Se mudar, a seleção dos EUA sairá ganhando.

A GOAL analisa as atuações dos americanos que jogam no exterior neste fim de semana...