Americanos no exterior: Zavier Gozo estreia na Premier League, Yunus Musah brilha pelo Milan e cresce a preocupação com o papel de Johnny Cardoso no Atlético de Madrid
É sempre empolgante quando um americano faz sua estreia em uma das principais ligas da Europa, especialmente um com o potencial de Zavier Gozo.
O jogador de 19 anos, que se juntou ao Crystal Palace vindo do Real Salt Lake no início deste mês, teve sua primeira experiência na Premier League na sexta-feira. Não foi o resultado que Gozo, o também americano Chris Richards ou o Crystal Palace queriam contra o Manchester City, mas a participação deve fortalecer sua candidatura a uma vaga na seleção dos Estados Unidos de Mauricio Pochettino para setembro.
Esse não foi o único desenvolvimento animador para os fãs dos EUA. Yunus Musah deu sequência à sua recuperação sob o comando de Ruben Amorim em um Milan em ascensão. No outro extremo do espectro, cresce a preocupação com o futuro de Johnny Cardoso no Atlético de Madrid após os três primeiros jogos do clube na liga, enquanto Folarin Balogun segue fora de ação em meio a ligações com uma saída do Monaco.
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Estreia de Gozo, mas preocupação precoce para Richards e o Palace
O Crystal Palace vinha em uma clara trajetória de crescimento nos últimos anos, e com razão. A equipe de recrutamento do clube descobriu joias como Michael Olise e Marc Guéhi, ajudando o clube a conquistar tanto a FA Cup quanto a Conference League.
As saídas dessas estrelas, junto com várias outras, significam que o Palace está começando um novo ciclo. Isso inevitavelmente trará alguns solavancos, e o time agora perdeu seus dois primeiros jogos da Premier League na temporada. Já se esperava uma derrota para o Manchester City na sexta-feira, mas o revés por 4 a 1 na estreia em casa ainda foi preocupante. Sob o comando de Oliver Glasner, o Palace frequentemente levava adversários de elite ao limite. Neste momento, o time ainda está se encontrando sob Pierre Sage.
Essa transição pode criar oportunidades para Gozo. O City dominou a posse de bola, e o Palace já perdia por dois gols quando o adolescente entrou, com pouco mais de 20 minutos restantes, então suas chances de causar impacto foram limitadas. Ainda assim, fazer sua estreia na Premier League apenas 10 dias depois de concluir sua tão aguardada mudança para o exterior foi um primeiro passo animador.
Para Richards, uma das figuras estabelecidas do ciclo anterior do Palace, resultados como esse inevitavelmente levantarão questões sobre como ele se encaixa na próxima fase do clube.
Musah agora é um jogador-chave no Milan?
Levante a mão quem esperava que Musah jogasse todos os minutos das duas primeiras partidas do Milan na Serie A.
Foram algumas temporadas difíceis para o antes promissor prospecto americano, que passou de minutos inconsistentes no Milan a ser usado principalmente como reserva durante um empréstimo de uma temporada ao Atalanta.
Como costuma acontecer quando chega um novo técnico, porém, o ex-comandante do Manchester United Ruben Amorim claramente vê algo em Musah. O meio-campista, que ainda tem apenas 23 anos, tornou-se uma peça importante no 3-4-2-1 do treinador português, formando dupla com a lenda croata Luka Modric na dupla de volantes na sexta-feira.
A parceria funcionou bem, e Musah teve uma atuação forte contra o também americano Gianluca Busio e o recém-promovido Venezia. Ele completou 45 de 49 passes na vitória por 2 a 0, acertou dois de seus três dribles, criou uma chance clara e fez quatro recuperações de bola. Ele também acertou o travessão de perto. Mais importante, foi uma atuação sem erros de um jogador que, no passado, esteve propenso a falhas custosas.
Tudo isso é animador para Musah neste início de temporada. Sua decisão de abrir mão da Gold Cup de 2025 prejudicou sua situação na USMNT, mas essa forma pode recolocá-lo na disputa quando Pochettino anunciar sua convocação de setembro.
Quando Pulisic vai jogar?
A partida do Milan também foi notável porque Christian Pulisic foi relacionado para o jogo de sexta-feira, mas permaneceu no banco.
Não se deve dar importância excessiva à sua ausência. Pulisic foi considerado em condições físicas para estar à disposição, mas ainda está em processo de recuperação da contusão óssea e das microfraturas que sofreu na perna direita durante a Copa do Mundo. Muito provavelmente, Amorim está apenas dando mais tempo ao jogador de 27 anos antes de colocá-lo de volta em campo. Quando Pulisic retornar, porém, onde ele vai jogar?
O sistema de Amorim não usa pontas convencionais. Os jogadores abertos atuam como alas, uma função que traz considerável responsabilidade defensiva. Pulisic mostrou disposição para fazer esse trabalho pela seleção nacional, mas é diferente quando isso se torna uma tarefa semanal, especialmente para um jogador que lidou com lesões ao longo de toda a carreira.
Pulisic poderia, em vez disso, ocupar uma das duas funções de camisa 10 atrás do centroavante, embora grande parte de seu melhor futebol pelo Milan tenha vindo pelo lado direito. Seu contrato vai até junho de 2027, com o Milan tendo uma opção por mais uma temporada, o que torna esta uma campanha importante. O tempo dirá como ele se encaixa sob o comando de Amorim, que levou o Milan a duas vitórias em dois jogos na Serie A.
Hora de se preocupar com Cardoso?
Cardoso jogou apenas cinco minutos nas três primeiras partidas do Atlético de Madrid na liga. Para um jogador que chegou por um valor reportado de € 30 milhões (US$ 35 milhões) e teve uma primeira temporada inconsistente sob o comando de Diego Simeone, isso levanta sérias dúvidas sobre seu encaixe na capital espanhola.
Antes da grave lesão no tornozelo que encerrou sua temporada pelo clube e o tirou da Copa do Mundo, o desempenho de Cardoso havia começado a melhorar. Ele mostrou por que o Atleti estava disposto a fazer um investimento tão significativo nele.
Nesta temporada, porém, Simeone tem preferido Pablo Barrios, Morten Hjulmand e o veterano Koke. Mais preocupante para Cardoso é que essa fórmula está funcionando: o Atlético segue invicto após três partidas, com duas vitórias e um empate. Técnicos normalmente não mexem em um time titular que está dando certo.
O Atlético também tem uma sequência exigente pela frente, com jogos contra Athletic Club, Liverpool, Real Sociedad e Real Madrid. Pode demorar até que Cardoso volte a receber minutos relevantes. Está na hora de o americano considerar um empréstimo? O prazo final da janela de transferências está se aproximando rapidamente.
Balogun desaparece enquanto o Monaco passa com autoridade pelo OM de Weah
A janela de transferências da Ligue 1 fecha em 1º de setembro, às 20h no horário local. Não está claro se o futuro de Balogun seguirá na elite do futebol francês. Ele novamente ficou fora por conta de uma lesão leve, embora pareça que isso tenha tanto a ver com proteger seu valor quanto qualquer outra coisa.
De Barcelona e PSG a Tottenham, o atacante americano tem sido ligado a uma série de clubes desde uma Copa do Mundo impressionante, na qual marcou três gols em quatro partidas. Ainda assim, à medida que a janela se aproxima do fechamento em vários países, Balogun, sem culpa alguma, vê suas opções diminuírem. Por exemplo, em certo momento ele foi ligado ao Milan, mas o clube acabou contratando Gonçalo Ramos. As ligações com o Tottenham também podem ter chegado ao fim depois de o Spurs contratar os atacantes Omar Marmoush e Sávio, do Manchester City.
A ligação com o Barcelona segue ativa, mas onde o clube, notoriamente com problemas de caixa, encontraria os recursos para atender à avaliação de € 60 milhões por Balogun, segundo relatos do Monaco? Taticamente, onde ele se encaixaria? O PSG poderia pagá-lo, mas, assim como no caso do Barcelona, existe um papel natural para ele por lá?
Quanto ao Monaco, o time parece estar indo bem sem ele. Paris Brunner, reserva de Balogun, de 20 anos, marcou duas vezes e comandou a vitória do Monaco por 2 a 0 sobre o Marseille, de Tim Weah. Brunner balançou as redes aos 13 e aos 53 minutos, enquanto o Monaco manteve 100% de aproveitamento após dois jogos na Ligue 1 e assumiu a liderança da tabela. Weah, por sua vez, deu sequência à sua boa fase desde o retorno da Copa do Mundo. Ele teve oito ações defensivas atuando como ala pela direita e também criou uma chance para sua equipe.
Considerando o sucesso recente do Monaco, € 60 milhões é muito dinheiro para um clube que poderia reinvesti-lo em outras posições caso Balogun saia. Fique ligado.
Tillman tem outro início lento
Não foi assim que Malik Tillman nem o Bayer Leverkusen imaginaram iniciar a campanha da Bundesliga de 2026-27. Havia bastante otimismo de que o novo técnico Carles Martínez poderia dar sequência ao trabalho após suas três temporadas no comando do Toulouse.
Contra o Elversberg, porém, o Leverkusen não teve respostas na derrota por 3 a 2 para um time que disputava sua primeira partida na Bundesliga. O que gerou ainda mais preocupação para os torcedores da USMNT foi o fato de Tillman ter sido novamente em grande parte discreto em uma função mais avançada, posição na qual ele brilhou na Eredivisie, mas teve dificuldades para causar o mesmo impacto na Alemanha na temporada passada. Contra adversários de alto nível, Tillman muitas vezes pareceu mais confortável como um camisa 8, função em que impressionou pela USMNT neste verão. Ele foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo no sábado.
O contexto importa. Esta foi a primeira partida de Bundesliga nos 119 anos de história do Elversberg, disputada em um ambiente carregado em Spiesen-Elversberg, um município de cerca de 13 mil habitantes. A ocasião deu aos mandantes todos os motivos para acreditar, e eles marcaram duas vezes nos nove primeiros minutos antes de resistirem à reação tardia do Leverkusen.
A realidade é que o Leverkusen, campeão da Bundesliga de 2023-24, deveria ser melhor do que isso. Para evoluir, precisa de mais de Tillman, a contratação mais cara da história do clube, feita após a saída de Florian Wirtz.
Momentos que você pode ter perdido
+ Brenden Aaronson foi substituído no intervalo como parte de uma mudança tática do técnico Daniel Farke no empate do Leeds por 1 a 1 com o Brentford.
+ Sergiño Dest deu sequência ao seu forte início pelo PSV, marcando seu segundo gol na temporada como lateral-direito na vitória por 6 a 1 sobre o Utrecht. Ricardo Pepi jogou 78 minutos, mas não balançou as redes.
+ Antonee Robinson e o Fulham ainda buscam sua primeira vitória sob o comando do novo técnico Álvaro Arbeloa, com o lateral-esquerdo jogando os 90 minutos na derrota por 1 a 0 para o Sunderland.
+ Benjamin Cremaschi jogou os 29 minutos finais da derrota do Parma por 2 a 0 para a Juventus. Weston McKennie foi cortado de última hora da Juve por causa de uma lesão sofrida no treino.
+ O ex-promissor prospecto do Borussia Dortmund Cole Campbell marcou o segundo gol do Elversberg aos nove minutos de sua histórica vitória sobre o Leverkusen.
+ Cameron Carter-Vickers deu continuidade à sua forma animadora pelo Celtic após a ruptura no tendão de Aquiles que encerrou sua temporada 2025-26, jogando 90 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Falkirk. Auston Trusty saiu do banco e jogou os 20 minutos finais.
+ Aidan Morris jogou 90 minutos na vitória do Middlesbrough por 3 a 1 sobre o West Brom do também americano George Campbell. Sebastian Berhalter entrou no intervalo, enquanto Max Arfsten foi acionado no primeiro tempo. O contingente americano do Middlesbrough deve aumentar novamente, com o clube supostamente se aproximando de uma transferência de € 5 milhões por Rokas Pukštas.