Americanos no exterior: Zavier Gozo estreia na Premier League, Yunus Musah brilha pelo Milan e cresce a preocupação com o papel de Johnny Cardoso no Atlético de Madrid

A janela de transferências da Ligue 1 fecha em 1º de setembro, às 20h no horário local. Não está claro se o futuro de Balogun seguirá na elite do futebol francês. Ele novamente ficou fora por conta de uma lesão leve, embora pareça que isso tenha tanto a ver com proteger seu valor quanto qualquer outra coisa.

De Barcelona e PSG a Tottenham, o atacante americano tem sido ligado a uma série de clubes desde uma Copa do Mundo impressionante, na qual marcou três gols em quatro partidas. Ainda assim, à medida que a janela se aproxima do fechamento em vários países, Balogun, sem culpa alguma, vê suas opções diminuírem. Por exemplo, em certo momento ele foi ligado ao Milan, mas o clube acabou contratando Gonçalo Ramos. As ligações com o Tottenham também podem ter chegado ao fim depois de o Spurs contratar os atacantes Omar Marmoush e Sávio, do Manchester City.

A ligação com o Barcelona segue ativa, mas onde o clube, notoriamente com problemas de caixa, encontraria os recursos para atender à avaliação de € 60 milhões por Balogun, segundo relatos do Monaco? Taticamente, onde ele se encaixaria? O PSG poderia pagá-lo, mas, assim como no caso do Barcelona, existe um papel natural para ele por lá?

Quanto ao Monaco, o time parece estar indo bem sem ele. Paris Brunner, reserva de Balogun, de 20 anos, marcou duas vezes e comandou a vitória do Monaco por 2 a 0 sobre o Marseille, de Tim Weah. Brunner balançou as redes aos 13 e aos 53 minutos, enquanto o Monaco manteve 100% de aproveitamento após dois jogos na Ligue 1 e assumiu a liderança da tabela. Weah, por sua vez, deu sequência à sua boa fase desde o retorno da Copa do Mundo. Ele teve oito ações defensivas atuando como ala pela direita e também criou uma chance para sua equipe.

Considerando o sucesso recente do Monaco, € 60 milhões é muito dinheiro para um clube que poderia reinvesti-lo em outras posições caso Balogun saia. Fique ligado.



