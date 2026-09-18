Americanos no exterior: Weston McKennie, Christian Pulisic e Johnny Cardoso ganham o centro das atenções após ficarem fora das convocações da USMNT
Então, finalmente temos uma convocação da USMNT. A grande ironia aqui? Alguns dos maiores astros europeus ficaram de fora. Não houve espaço para os seguintes jogadores: Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso e Folarin Balogun.
São cinco nomes enormes para os Estados Unidos e, se uma partida competitiva fosse disputada amanhã, os cinco, sem dúvida, estariam na disputa por uma vaga. É estranho vê-los excluídos. Isso significa, então, que um pouco mais de atenção será dada às atuações deles na Europa. Eles não estão exatamente brigando por lugares, mas certamente haverá um pouco mais de motivação para os habituais provarem que merecem uma vaga no time durante a janela da Liga das Nações, em novembro.
Todos eles têm jogos importantes neste fim de semana e podem entrar em campo com um sentimento extra de incômodo. GOAL analisa o fim de semana dos Americanos no Exterior, com foco nos grandes nomes que Poch não escolheu...
Pulisic busca ganhar mais minutos
A temporada de Pulisic está começando a engrenar. Depois de sofrer uma fratura na perna no último jogo da USMNT na Copa do Mundo, o embalo de Pulisic foi interrompido. Somando a isso um revés em um treino do Milan no início da temporada, o Capitão América ainda não decolou pelo Milan sob o comando do novo técnico Ruben Amorim.
Mas há esperança. Depois de sair do banco e dar uma assistência no empate por 2 a 2 com a Lazio em 12 de setembro, Pulisic fez 45 minutos movimentados saindo do banco contra o Benfica na quarta-feira. Na verdade, tem sido um início misto para o Milan sob o comando de Amorim, que ainda busca encontrar o ritmo sob o ex-técnico do Manchester United. O retorno total de Pulisic pode ser um grande reforço, porém. O americano ficou fora da convocação da seleção neste outono, e Mauricio Pochettino se recusou a comentar sua ausência.
Resta saber se isso vai acender algo em Pulisic. Mas ele parece estar retomando a melhor forma física e deve estar no time quando o Milan enfrentar o Lecce no domingo.
Uma grande notícia para Johnny Cardoso
O dérbi de Madri é sempre um grande confronto. Neste ano, porém, ele certamente parece estranho. A rivalidade talvez tenha perdido um pouco da força, com o Real Madrid envolvido no drama de Jose Mourinho e o Atlético muito em modo de testes, ainda se recuperando das consequências de uma longa saga de transferência de Julian Alvarez.
E disso surge Cardoso, um jogador que já era uma contratação bastante intrigante desde o início. Sua chegada vinda do Real Betis, em junho de 2025, não fazia tanto sentido, na verdade. E ele também não exatamente brilhou durante seu primeiro ano sob o comando de Diego Simeone. Mas as últimas semanas têm sido boas para o jogador da USMNT, que impressionou em vitórias consecutivas sobre Real Sociedad e Osasuna.
Seu papel aqui ainda está em debate. Mas ele certamente pareceu à vontade ao lado do veterano capitão Koke no meio-campo, no meio da semana. E, sem outras opções claras para o setor, ele pode ganhar uma chance como titular contra o Real Madrid no que sem dúvida será um dérbi de Madri de alto risco na manhã de domingo.
Tyler Adams consegue seu reencontro com Iraola
Tyler Adams foi um verdadeiro queridinho de Andoni Iraola no Bournemouth. O técnico basco encontrou uma função perfeita para o americano, escalando-o como um meio-campista central de muita intensidade em um excelente sistema de pressão alta. Os músculos de Adams talvez nem sempre tenham aguentado perfeitamente, mas, quando estava em forma, ele funcionava muito bem.
O estilo de Marco Rose é um pouco diferente. O novo treinador certamente gosta de futebol ofensivo, mas não é tão agressivo quanto Iraola, agora o comandante do Liverpool. Ainda assim, Adams se firmou como peça-chave, sendo titular em três dos últimos quatro jogos em todas as competições. E um confronto contra seu ex-chefe na manhã de domingo pode ser especialmente atraente. Basicamente, o meio-campo do Liverpool está muito desfalcado e vulnerável. Adams, excelente no desarme e com ótima leitura de jogo, parece ser o pior pesadelo dos Reds neste momento.
'McKennie e outros 10'
No ano passado, McKennie fez um pouco de tudo pela Juventus. Foi uma campanha miserável para a equipe italiana, que desmoronou na reta final e acabou fora de uma vaga na Champions League. Isso, claro, não foi culpa de McKennie, que, com 10 gols, teve a temporada mais artilheira da carreira.
Ele foi tão efetivo, na verdade, que Pochettino especulou em uma entrevista coletiva que a Juve era "McKennie e outros 10, não?"
Embora isso possa ter sido um pouco de exagero, o impacto de McKennie não pode ser questionado. E ainda estamos para ver como isso vai se apresentar nesta temporada. Uma lesão muscular limitou sua preparação na pré-temporada e, depois de jogar os 90 minutos contra o Frosinone em 23 de agosto, McKennie ficou quase um mês inteiro fora de ação. Seu retorno contra o NEC, na Liga Europa, porém, foi bem-sucedido, já que o americano deu uma assistência atuando como ala-esquerdo na goleada por 5 a 0 sobre a equipe holandesa. A Juve espera que ele volte a contribuir quando enfrentar a Atalanta no domingo à noite.