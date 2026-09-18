Então, finalmente temos uma convocação da USMNT. A grande ironia aqui? Alguns dos maiores astros europeus ficaram de fora. Não houve espaço para os seguintes jogadores: Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso e Folarin Balogun.

São cinco nomes enormes para os Estados Unidos e, se uma partida competitiva fosse disputada amanhã, os cinco, sem dúvida, estariam na disputa por uma vaga. É estranho vê-los excluídos. Isso significa, então, que um pouco mais de atenção será dada às atuações deles na Europa. Eles não estão exatamente brigando por lugares, mas certamente haverá um pouco mais de motivação para os habituais provarem que merecem uma vaga no time durante a janela da Liga das Nações, em novembro.

Todos eles têm jogos importantes neste fim de semana e podem entrar em campo com um sentimento extra de incômodo. GOAL analisa o fim de semana dos Americanos no Exterior, com foco nos grandes nomes que Poch não escolheu...