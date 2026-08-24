Americanos no exterior: Tim Weah brilha como novo capitão do Marseille, e a redenção de Yunus Musah já está totalmente em curso?
Que fim de semana. De Liverpool, Tottenham, Manchester United e Aston Villa, todos sofrendo derrotas dramáticas, até simplesmente ver o futebol de elite de volta aos gramados, não faltaram histórias nos últimos dias. Isso foi especialmente verdade para os americanos que atuam na Europa.
Se havia alguma dúvida de que Folarin Balogun queria sair do Monaco, os torcedores da USMNT tiveram a resposta no domingo, quando o cobiçado atacante ficou fora da lista de relacionados para a vitória do Monaco por 1 a 0 sobre o Le Havre. Depois houve Gio Reyna, que fez sua estreia pelo Strasbourg apenas para ver sua equipe ser atropelada pelo Marseille de Tim Weah. Por fim, depois de anos lutando para encontrar o encaixe certo no Milan, será que Yunus Musah encontrou o técnico ideal em Ruben Amorim?
Essas foram apenas algumas das manchetes do fim de semana. GOAL analisa tudo isso e muito mais em um resumo das atuações mais recentes dos Americanos no Exterior…
Weah teve um verão para esquecer pelos americanos na Copa do Mundo. Depois de ter sido uma das estrelas da equipe no torneio de 2022, ele conseguiu apenas uma finalização em 77 minutos sob o comando de Mauricio Pochettino neste verão. Isso, obviamente, levantou dúvidas sobre como ele se encaixa no trabalho do argentino antes da convocação da seleção em setembro. Mas é assim que funciona o futebol de clubes: ele permite que os jogadores deixem para trás suas dificuldades no cenário internacional e brilhem em outro ambiente. Foi exatamente isso que aconteceu neste fim de semana.
Weah, de 26 anos, cobriu praticamente cada pedaço de gramado pelo OM como ala pela direita, registrando três recuperações de bola e dois cortes de cabeça. Mais importante ainda, foi a primeira partida do ex-jogador de Juventus e PSG desde que foi nomeado capitão, e ele não decepcionou. Na vitória por 4 a 0 do Marseille sobre o Strasbourg, Weah mostrou por que o clube depositou tanta confiança nele.
Do outro lado, porém, estava Reyna, que fez sua estreia na Ligue 1 pelo Le Racing. Uma coisa precisa ficar clara: o jogador de 23 anos não foi o motivo da derrota de seu clube, já que atuou por apenas 21 minutos. Ainda assim, esta é a segunda temporada seguida em que sua primeira aparição por um novo clube acontece em uma derrota acachapante, o que não o ajuda em nada. Para Reyna prosperar, ele precisa de um time comprometido com uma construção paciente e com a posse de bola. Se ele se vir em uma situação em que sua equipe esteja constantemente correndo atrás do placar, como aconteceu com ele no Gladbach, pode ser mais uma temporada em que ficará sem espaço.
Ainda é cedo para soar o alarme, mas esta definitivamente é uma história para acompanhar no início da temporada.
Musah em recuperação?
O Milan começou a temporada com força ao vencer o Torino por 2 a 1 e tem um americano a quem agradecer. Não, não aquele. Em vez disso, foi Musah quem esteve em campo durante os 90 minutos, com uma atuação sólida tanto na defesa quanto no ataque.
Não, Musah não foi brilhante. Mas foi eficaz tanto no ataque quanto na defesa, completando três passes para o terço final e acertando três lançamentos longos. Ele também fez três ações defensivas.
Desde agosto de 2024, Musah disputou uma partida completa apenas seis vezes. E, embora ainda seja cedo para saber se Amorim continuará a utilizá-lo com tanta regularidade, a atuação de domingo deu sequência a uma tendência positiva para o jogador de 23 anos, que também foi bastante utilizado pelo técnico português durante a pré-temporada. No mínimo, isso certamente sugere que Musah terá um papel no Milan nesta temporada.
Além disso, os fãs da seleção dos Estados Unidos terão algum alento com o fato de Christian Pulisic ter ficado no banco para o confronto de domingo, embora não tenha entrado em campo.
Preocupação com o Palace de Richards
Este não é o começo que nem o novo técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, nem o zagueiro Chris Richards queriam.
O Crystal Palace passou em branco na derrota por 2 a 0 para o Everton no Hill Dickinson Stadium. Sim, era a estreia do Everton em casa, e a energia e o embalo estavam a seu favor. Mas o Palace jogou na Europa na temporada passada e, apesar da queda livre no fim da campanha, a esperança era de que Sage pudesse construir sobre os aspectos positivos dos últimos dois anos. Em vez disso, voltarão a surgir dúvidas sobre se este time tem qualidade suficiente para evitar afundar na parte de baixo da tabela.
Richards, por sua vez, teve uma atuação irregular contra os mandantes. Ele empatou com o maior número de ações defensivas da partida, com impressionantes 16, mas não conseguiu evitar nenhum dos gols do Everton, com um saindo de cada lado do intervalo.
Juventus de McKennie vence por pouco
Não foi um aviso de briga pelo título aos rivais da Serie A, mas Weston McKennie e a Juventus aceitarão de bom grado os três pontos da vitória por 1 a 0 sobre o Frosinone.
O defensor Bremer salvou a Juventus com uma cabeçada aos 22 minutos para marcar o único gol da partida. Ele também foi uma força criativa, criando três chances para os companheiros de equipe. Foi o tipo de atuação decisiva que normalmente se esperaria do camisa 10 americano da Juventus.
Ainda assim, esta é a parte inicial da temporada. McKennie e a Juventus têm bastante margem para melhorar, mas o mais importante é que começaram com vitória.
Momentos que você pode ter perdido
+ O Bournemouth, de Tyler Adams, abriu cedo 1 a 0 contra o Manchester City, mas não conseguiu sustentar a vantagem e acabou derrotado por 2 a 1. O meio-campista saiu do banco e jogou apenas 15 minutos.
+ O forte início de temporada de Sergiño Dest continuou, com gol, perigo no drible e mais quatro ações defensivas na vitória por 5 a 1 do PSV. Ricardo Pepi também converteu um pênalti. Os dois jogadores seguem sendo ligados a possíveis saídas do campeão holandês.
+ O trio americano do Middlesbrough, formado por Sebastian Berhalter, Max Arfsten e Aidan Morris, sofreu a primeira derrota na temporada, ao perder para o Blackburn Rovers.
+ Ex-destaque da base do Inter Miami, Benjamin Cremaschi jogou apenas seis minutos pelo Parma na derrota por 1 a 0 na estreia da temporada.
+ Brenden Aaronson jogou 82 minutos pela ponta esquerda na impressionante vitória do Leeds por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest.
+ Gianluca Busio foi o capitão do Venezia e atuou durante os 90 minutos, mas sua equipe perdeu por 2 a 0 para o Lecce.
+ George Campbell deu sequência a seu início de temporada pouco badalado, mas impressionante, e ajudou o West Brom a conquistar uma vitória por 3 a 1.
+ Nem Johnny Cardoso nem Alex Freeman saíram do banco na empate por 2 a 2 entre Atlético de Madrid e Villarreal.