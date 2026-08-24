Weah teve um verão para esquecer pelos americanos na Copa do Mundo. Depois de ter sido uma das estrelas da equipe no torneio de 2022, ele conseguiu apenas uma finalização em 77 minutos sob o comando de Mauricio Pochettino neste verão. Isso, obviamente, levantou dúvidas sobre como ele se encaixa no trabalho do argentino antes da convocação da seleção em setembro. Mas é assim que funciona o futebol de clubes: ele permite que os jogadores deixem para trás suas dificuldades no cenário internacional e brilhem em outro ambiente. Foi exatamente isso que aconteceu neste fim de semana.

Weah, de 26 anos, cobriu praticamente cada pedaço de gramado pelo OM como ala pela direita, registrando três recuperações de bola e dois cortes de cabeça. Mais importante ainda, foi a primeira partida do ex-jogador de Juventus e PSG desde que foi nomeado capitão, e ele não decepcionou. Na vitória por 4 a 0 do Marseille sobre o Strasbourg, Weah mostrou por que o clube depositou tanta confiança nele.

Do outro lado, porém, estava Reyna, que fez sua estreia na Ligue 1 pelo Le Racing. Uma coisa precisa ficar clara: o jogador de 23 anos não foi o motivo da derrota de seu clube, já que atuou por apenas 21 minutos. Ainda assim, esta é a segunda temporada seguida em que sua primeira aparição por um novo clube acontece em uma derrota acachapante, o que não o ajuda em nada. Para Reyna prosperar, ele precisa de um time comprometido com uma construção paciente e com a posse de bola. Se ele se vir em uma situação em que sua equipe esteja constantemente correndo atrás do placar, como aconteceu com ele no Gladbach, pode ser mais uma temporada em que ficará sem espaço.

Ainda é cedo para soar o alarme, mas esta definitivamente é uma história para acompanhar no início da temporada.