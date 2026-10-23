Não há descanso, não é? Depois de uma semana movimentada de jogos europeus para muitas das principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos, é hora de voltar às competições nacionais neste fim de semana.

Embora a temporada ainda esteja no começo, esses jogos valem muito. Vários jogadores americanos conhecidos já estão na disputa pelo título e, apesar de ainda ser outubro, o calendário deste fim de semana traz confrontos que podem ser decisivos para os campeonatos. Tanner Tessmann e o Lyon são mesmo candidatos ao título da Ligue 1 ou o PSG vai disparar de novo? O PSV consegue manter seu domínio? Christian Pulisic e o AC Milan são candidatos de verdade ou só parecem ser? Teremos as respostas neste fim de semana.

Enquanto isso, o calendário também reserva jogos para quem quer simplesmente se divertir com futebol. É o caso do confronto do Bournemouth com o Manchester United: Tyler Adams e seus companheiros tentarão aumentar as dificuldades do United sem agravar as próprias.

A GOAL analisa as principais histórias dos americanos que atuam no exterior.