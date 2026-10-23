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AA 1-1Getty/GOAL

Americanos no exterior: Tanner Tessmann e Lyon enfrentam o desafio do PSG, enquanto Christian Pulisic e AC Milan buscam se recuperar

Christian Pulisic, Tyler Adams e Tanner Tessmann terão jogos importantes neste fim de semana.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Não há descanso, não é? Depois de uma semana movimentada de jogos europeus para muitas das principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos, é hora de voltar às competições nacionais neste fim de semana.

    Embora a temporada ainda esteja no começo, esses jogos valem muito. Vários jogadores americanos conhecidos já estão na disputa pelo título e, apesar de ainda ser outubro, o calendário deste fim de semana traz confrontos que podem ser decisivos para os campeonatos. Tanner Tessmann e o Lyon são mesmo candidatos ao título da Ligue 1 ou o PSG vai disparar de novo? O PSV consegue manter seu domínio? Christian Pulisic e o AC Milan são candidatos de verdade ou só parecem ser? Teremos as respostas neste fim de semana.

    Enquanto isso, o calendário também reserva jogos para quem quer simplesmente se divertir com futebol. É o caso do confronto do Bournemouth com o Manchester United: Tyler Adams e seus companheiros tentarão aumentar as dificuldades do United sem agravar as próprias.

    A GOAL analisa as principais histórias dos americanos que atuam no exterior.

  • Pulisic e Milan enfrentam a Udinese

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    IPA Sport

    Pulisic e Milan têm pela frente um jogo que devem vencer neste fim de semana.

    É seguro dizer que Christian Pulisic não teve um início de temporada dos sonhos. Depois de se recuperar da lesão sofrida no verão, ele voltou ao time do AC Milan há cerca de um mês. Soma um gol e uma assistência em 267 minutos, números respeitáveis, mas não extraordinários.

    Ainda não o vimos em sua melhor forma. Depois de ficar de fora do confronto do AC Milan com o Bournemouth pela Liga Europa, será que este fim de semana pode ser o recomeço de que ele precisa?

    No domingo, o Milan visita a Udinese, que luta contra o rebaixamento. É o tipo de jogo que o Milan pode e deve vencer, mesmo após a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth no meio da semana. Na verdade, é uma partida que o clube precisa ganhar se quiser acompanhar as equipes no topo da tabela da Serie A.

    Se Pulisic participar, essa tarefa fica muito mais fácil. E, se conseguir fazer a diferença, isso certamente contribuirá bastante para dar continuidade à sua recuperação mental e física após tudo o que aconteceu neste verão.

  • Adams e Bournemouth são o mais recente obstáculo para o Manchester United

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    Every Second Media

    Em má fase, o Manchester United receberá Adams após uma semana movimentada de jogos europeus.

    Falando em Adams, ele teve sua participação na vitória do Bournemouth por 3 a 0 sobre o Milan no meio da semana, ao provocar a expulsão de Mike Maignan. Mas não há tempo para comemorar: o Bournemouth já volta a campo para visitar Old Trafford.

    O Manchester United está abalado e, pela posição do Bournemouth na tabela, o adversário pode parecer uma presa fácil. Sob o comando do novo técnico Marco Rose, o Bournemouth ainda não engrenou na Premier League: ocupa a 15ª posição e parece destinado a lutar contra o rebaixamento.

    O jogo da Liga Europa contra o Milan mostrou, porém, que o Bournemouth não é um time ruim. Na verdade, é uma equipe perigosa, sobretudo para um adversário como o Manchester United, que atravessa uma fase muito difícil. O ambiente em Old Trafford está tenso no momento, e um único lance desfavorável ao United pode ser tudo de que o Bournemouth precisa para tirar proveito e, no fim, vencer a partida.

    Para isso, Adams certamente terá de estar em sua melhor forma no meio-campo. E, se a atuação de quinta-feira servir de indicação, ele tem tanto a energia quanto a malandragem necessárias para surpreender.

  • Tessmann enfrenta o desafio do PSG

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    PsnewZ

    Não há momento bom para enfrentar o PSG, especialmente com o bicampeão da Champions League na fase em que está. Tanner Tessmann, porém, terá ao menos um pouco de confiança depois de marcar pelo Lyon no último fim de semana.

    O gol de Tessmann contra o Nice foi seu primeiro na temporada. O americano busca conquistar uma vaga mais regular entre os titulares do Lyon, mas não será fácil. Ele tem entrado principalmente como reserva nesta temporada e, com o Lyon na liderança da Ligue 1 no momento, é difícil contestar os resultados até aqui.

    Ainda assim, liderar a Ligue 1 significa pouco quando o PSG vem pela frente: afinal, é o time que se espera ver nessa posição ao fim da temporada. Para provar que é de fato candidato ao título, o Lyon precisará sair desse jogo com algum resultado. Não será fácil, claro, mas o clube tem a chance de dar uma demonstração de força neste início de temporada contra o melhor time do mundo.

  • Jogo decisivo para o PSV

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    Pro Shots

    PSV encara raro jogo em que precisa vencer na Eredivisie

    Nos últimos anos, o PSV se tornou o time holandês favorito dos torcedores de futebol dos Estados Unidos e, desde a chegada dos astros da seleção masculina americana, o clube vive um período de domínio na Eredivisie.

    Esse domínio, porém, está ameaçado. O Feyenoord tem quatro pontos de vantagem sobre o PSV após os nove primeiros jogos da temporada. Como as duas equipes se enfrentam neste fim de semana, o atual campeão pode ficar em situação complicada se não conseguir ao menos um empate contra o líder do campeonato.

    Sergino Dest tem sido fundamental para o PSV nesta temporada. Ricardo Pepi, por sua vez, vem enfrentando problemas físicos. O atacante treinou nesta semana, mas sua disponibilidade para a partida ainda é incerta. Com ou sem ele, o PSV precisa de uma vitória para reafirmar sua condição de time a ser batido no futebol holandês.