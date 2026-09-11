Para algumas estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos, este fim de semana é para manter o embalo. Para outras, simplesmente voltar a campo já seria um começo bem-vindo.

Gio Reyna está entre os que vêm jogando bem. O mesmo vale para os também veteranos de Copa do Mundo Ricardo Pepi e Sergino Dest, do PSV. Se você procura um rosto novo, pode conhecer Cole Campbell, do SV Elversberg, que espera jogar o suficiente para entrar no radar da USMNT enquanto o programa inicia este novo ciclo de Copa do Mundo.

Ainda assim, há olhares voltados para estrelas e, mais especificamente, para suas ausências. Será que veremos Folarin Balogun neste fim de semana? Christian Pulisic, talvez?

Sem mais delongas, aqui está o que observar enquanto a GOAL apresenta as principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.