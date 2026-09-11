Americanos no exterior: Gio Reyna, Sergino Dest e Ricardo Pepi vivem boa fase, enquanto todas as atenções seguem voltadas para a estrela da USMNT, Christian Pulisic
Para algumas estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos, este fim de semana é para manter o embalo. Para outras, simplesmente voltar a campo já seria um começo bem-vindo.
Gio Reyna está entre os que vêm jogando bem. O mesmo vale para os também veteranos de Copa do Mundo Ricardo Pepi e Sergino Dest, do PSV. Se você procura um rosto novo, pode conhecer Cole Campbell, do SV Elversberg, que espera jogar o suficiente para entrar no radar da USMNT enquanto o programa inicia este novo ciclo de Copa do Mundo.
Ainda assim, há olhares voltados para estrelas e, mais especificamente, para suas ausências. Será que veremos Folarin Balogun neste fim de semana? Christian Pulisic, talvez?
Sem mais delongas, aqui está o que observar enquanto a GOAL apresenta as principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.
Reyna e Strasbourg enfrentam o Monaco de Balogun
A seleção masculina dos Estados Unidos tem um atacante brilhando na Ligue 1. Só não é o atacante que todos estão acostumados a ver fazendo isso.
Neste fim de semana, há uma pequena chance de que o mais novo atacante da USMNT na Ligue 1, Gio Reyna, enfrente o mais consolidado, Folarin Balogun, quando o Strasbourg encarar o Monaco. Tudo depende, claro, da situação de Balogun, que segue, para dizer o mínimo, um pouco indefinida.
O atacante, claro, esteve perto de se transferir para o Everton antes de desistir do acordo no último momento. A decisão deixou todos correndo contra o tempo, incluindo o Monaco, que já havia planejado a vida sem a estrela da USMNT. Como resultado, Balogun foi deixado fora da lista do time para a Conference League. Enquanto isso, uma lesão o manteve afastado na Ligue 1 e, segundo relatos vindos da França, apesar do retorno aos treinos, Balogun não parece ter muitas chances de atuar neste fim de semana.
Reyna, por sua vez, quase certamente estará em campo. Ele brilhou na semana passada na vitória por 6 a 2 sobre o Troyes, marcando seu primeiro gol pelo novo clube. O meio-campista do Strasbourg vem ganhando ritmo e confiança, duas coisas que andaram em falta nos últimos anos. Assim, outra boa atuação contra o Monaco seria um enorme impulso para ele, especialmente com a pausa internacional se aproximando também.
Campbell encara o Bayern
Depois de despontar como uma estrela em ascensão no Borussia Dortmund, as ações de Cole Campbell sofreram uma certa queda nos últimos anos. Nesta temporada, ele começou sua reconstrução no Elversberg, e começou bem, marcando um gol e ajudando seu novo clube a iniciar a temporada com três vitórias consecutivas, incluindo duas na Bundesliga contra equipes já estabelecidas na elite.
Mas chamar o adversário deste fim de semana de uma "equipe estabelecida na elite" seria até um eufemismo. Isso porque, neste fim de semana, Campbell e o Elversberg enfrentam o Bayern de Munique.
O Bayern, claro, continua sendo a referência enquanto mantém seu domínio na Bundesliga. Após dois jogos, porém, aparece abaixo do Elversberg na tabela. Seria tolice apostar que isso vai continuar por muito mais tempo, mas, se Campbell e companhia conseguirem de alguma forma um resultado neste fim de semana, isso faria maravilhas pela confiança de um clube recém-promovido.
Para Campbell, este é um teste bastante pessoal. Como um jogador com muito potencial, mas com poucos momentos até aqui em que esse potencial conseguiu realmente aparecer, esta é uma oportunidade. Não há equipe melhor contra a qual provar seu valor do que o Bayern e, embora seja um desafio difícil, não é impossível.
Monitoramento de Pulisic continua
Já vimos Christian Pulisic no banco do Milan nesta temporada, mas ainda não o vimos em campo. Será que este pode ser o fim de semana em que ele fará seu grande retorno?
No sábado, o Milan enfrentará a Lazio e, depois de quase um mês treinando com a equipe, parece que Pulisic está praticamente em condições físicas de se juntar ao companheiro de USMNT Yunus Musah no time do Milan. Relatos vindos da Itália dizem que Pulisic pode fazer sua primeira aparição na temporada neste fim de semana e, se isso acontecer, será seu primeiro jogo desde a derrota da USMNT para a Bélgica, em julho.
Ao longo do verão e do início do outono, o técnico do Milan, Ruben Amorim, tem feito muitos elogios a Pulisic, mas ainda não o colocou em campo de fato, enquanto o clube faz seu retorno gradual após a lesão sofrida no verão. Sua volta, porém, é muito aguardada porque, se Pulisic estiver em sua melhor forma, ele segue sendo um jogador que leva o Milan a outro nível.
Quanto tempo levará para ele voltar à sua melhor forma? Essa será a grande questão e, embora isso quase certamente não aconteça neste fim de semana, pode ser um começo.
PSV busca manter o embalo vivoDeFodi Images
A vida tem sido boa para o PSV. E tem sido ainda melhor para os americanos do PSV.
Ricardo Pepi e Sergino Dest começaram a temporada em alta e vão tentar dar sequência a esse início neste fim de semana, contra o Sparta Rotterdam.
Dest pode muito bem ser o jogador em melhor forma da USMNT, e isso continuou com um gol na quinta-feira, no empate pela Champions League com o Shakhtar Donetsk. Com esse gol, Dest agora soma três gols e duas assistências em seus primeiros cinco jogos em todas as competições. Mesmo para um jogador com o repertório ofensivo de Dest, é um número e tanto para um lateral.
Pepi, porém, não pode ser ignorado. Ele também já tem três gols nesta temporada e parece estar no caminho para mais uma grande campanha na Eredivisie. As expectativas, claro, são altas tanto para Pepi quanto para o PSV, mas esta temporada pode ser desafiadora, com o AZ Alkmaar tendo um início forte e o Feyenoord também na briga após cinco jogos.
Pepi e Dest estão em grande fase, o que é uma boa notícia para a USMNT com a pausa internacional se aproximando, mas uma notícia ainda melhor para o PSV, que busca engrenar cedo na corrida por mais um título.