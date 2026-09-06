A janela de transferências acabou, e ela foi movimentada para integrantes da seleção masculina dos Estados Unidos. Mas agora, para o bem ou para o mal, os jogadores estão onde estão, e várias estrelas americanas, em clubes novos e conhecidos, deram seu recado neste primeiro jogo após o fechamento da janela.

Três integrantes do time da Copa do Mundo deste verão balançaram as redes neste fim de semana. Ricardo Pepi continuou fazendo o que sempre faz. Gio Reyna deu mais uma amostra do talento que mantém tantos fiéis ao seu lado, apesar de alguns anos difíceis. E há também Joe Scally, um artilheiro improvável que deu a um clube que talvez estivesse disposto a deixá-lo sair neste verão um motivo para ficar feliz por ele ter permanecido.

Ainda assim, lesões deixaram Christian Pulisic e Weston McKennie fora de um dos principais confrontos entre americanos na Europa, embora Juventus e Milan tenham proporcionado muita emoção sem eles.

GOAL analisa essas histórias e mais na mais recente edição de Americanos no exterior...



