Americanos no exterior: Gio Reyna abre sua conta na Ligue 1, Ricardo Pepi e Joe Scally marcam, enquanto a espera pelo retorno de Christian Pulisic ao Milan continua
A janela de transferências acabou, e ela foi movimentada para integrantes da seleção masculina dos Estados Unidos. Mas agora, para o bem ou para o mal, os jogadores estão onde estão, e várias estrelas americanas, em clubes novos e conhecidos, deram seu recado neste primeiro jogo após o fechamento da janela.
Três integrantes do time da Copa do Mundo deste verão balançaram as redes neste fim de semana. Ricardo Pepi continuou fazendo o que sempre faz. Gio Reyna deu mais uma amostra do talento que mantém tantos fiéis ao seu lado, apesar de alguns anos difíceis. E há também Joe Scally, um artilheiro improvável que deu a um clube que talvez estivesse disposto a deixá-lo sair neste verão um motivo para ficar feliz por ele ter permanecido.
Ainda assim, lesões deixaram Christian Pulisic e Weston McKennie fora de um dos principais confrontos entre americanos na Europa, embora Juventus e Milan tenham proporcionado muita emoção sem eles.
GOAL analisa essas histórias e mais na mais recente edição de Americanos no exterior...
Reyna marca seu primeiro gol na Ligue 1
Reyna desencantou.
Fazendo apenas sua terceira partida pelo novo clube, o Strasbourg, Reyna marcou o primeiro gol de sua carreira na Ligue 1 na goleada por 6 a 2 sobre o Troyes, no estádio do adversário. O gol não foi enorme em termos de resultado, mas foi enorme para Reyna, que segue no processo de recolocar sua carreira em clubes nos trilhos.
Ele teve um bom começo nesse sentido. Depois de fazer uma breve aparição na estreia da temporada contra o Marseille, foi bem em sua primeira partida como titular contra o Lens, completando 92% dos passes e criando três chances. Neste fim de semana, contra o Troyes, marcou seu gol, além de completar 18 de 21 passes e acertar dois chutes no alvo.
Ainda é cedo, sim, mas Reyna claramente vem criando na Ligue 1. A temporada é longa, e o maior desafio de Reyna geralmente tem sido sua própria condição física. Se conseguir se manter em forma, porém, esses primeiros jogos mostraram que ele é um jogador capaz de fazer a diferença no Campeonato Francês.
Pepi marca, e o PSV segue embalado
Tudo vai bem com o PSV, e tudo vai bem com Ricardo Pepi no que diz respeito aos gols.
Com o gol marcado cinco minutos após o início da vitória por 3 a 1 sobre o Ajax no sábado, Pepi agora soma três gols nos últimos quatro jogos. Com esses gols, o PSV agora venceu quatro partidas seguidas, com um placar agregado de 16 a 4. A temporada ainda está no começo, mas o PSV parece um time disposto e capaz de disparar na liderança da liga novamente, especialmente se conseguir manter Pepi marcando nesse ritmo.
A pergunta, como sempre, será se Pepi estará envolvido em tudo isso até o fim. Os rumores de transferência têm sido constantes há vários anos. Será que esta será a temporada em que ele realmente seguirá em frente?
Isso não acontecerá até janeiro, no mínimo, e Pepi pode chegar a dois dígitos até lá se as últimas temporadas servirem de indicação.
Sem Pulisic nem McKennie, Milan e Juve empatam
Quando Milan e Juventus se enfrentam, os olhos dos americanos geralmente ficam voltados para uma estrela de cada lado. Infelizmente, não havia Weston McKennie no elenco da Juve. Christian Pulisic estava no time, mas não jogou. Coube a Yunus Musah, então, carregar a bandeira da USMNT, e ele fez isso em um jogo em que nada conseguiu separar os dois gigantes da Serie A.
No fim, terminou 1 a 1 graças a um gol de Juve nos últimos instantes. O Milan tinha o resultado nas mãos, com Musah fazendo a sua parte no meio-campo ao lado de Luka Modric. No entanto, deixou escapar em uma bola parada no fim, fazendo os visitantes se perguntarem como isso escapou e os mandantes comemorarem um empate que parecia tão improvável.
Muitos torcedores americanos vão se importar menos com o resultado e mais com aqueles que não participaram dele. McKennie era uma ausência esperada, já que lida com uma lesão muscular. Pulisic, por sua vez, ficou no banco pela terceira vez nesta temporada, mas ainda não entrou em campo. O Milan claramente está recolocando-o aos poucos depois de sua lesão na Copa do Mundo. Ainda não está claro quando ele realmente estará pronto.
Talvez a próxima semana seja a vez dos dois. Por enquanto, porém, os torcedores americanos ficam decepcionados depois que um dos dois encontros anuais entre dois dos melhores da USMNT aconteceu sem nenhum deles em campo.
Scally marca em derrota do Gladbach de muitas reviravoltas
O comentário no Borussia Monchengladbach neste verão era de que Joe Scally, assim como Gio Reyna, poderia estar de saída. Isso não aconteceu e, poucos dias após o fechamento da janela de transferências, Scally ofereceu alguns indícios de que mantê-lo pode ter sido uma boa escolha.
No sábado, o Gladbach foi derrotado por 4 a 3 em um duelo eletrizante contra o Elversberg. Scally, porém, foi um dos três jogadores a marcar, balançando as redes apenas pela sexta vez na carreira. O gol saiu aos 56 minutos e colocou o Gladbach em vantagem por 3 a 1. Pouco depois de o placar virar 3 a 2, Scally foi substituído e só pôde assistir ao seu gol deixar de ser o da vitória para virar detalhe, já que o Elversberg marcou duas vezes nos 10 minutos finais para vencer a partida.
Scally não foi perfeito defensivamente, já que cometeu um erro que levou a um dos gols do adversário. No entanto, a principal crítica a ele sempre foi sua produção ofensiva. Laterais modernos precisam acrescentar algo com a bola, e Scally nem sempre mostrou que consegue fazer isso no mais alto nível. Neste fim de semana, porém, ele conseguiu, e vai esperar que isso possa servir de impulso para ganhar embalo enquanto tenta consolidar seu lugar no clube.
Momentos que você pode ter perdido
+ Depois de uma semana cheia de caos no mercado de transferências, Folarin Balogun não se vestiu para a virada do Monaco por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris e Max Arfsten foram todos titulares, enquanto Rokas Pukstas saiu do banco para fazer sua estreia na vitória do Middlesbrough por 1 a 0 sobre o Queens Park Rangers.
+ Gianluca Busio deu uma assistência para o Venezia, mas não foi o suficiente, já que a equipe perdeu por 3 a 2 para o Frosinone.
+ Chris Richards venceu o duelo dos americanos contra Antonee Robinson, já que o Crystal Palace derrotou o Fulham por 3 a 2.
+ Noahkai Banks teve uma atuação sólida pelo Augsburg na vitória por 4 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt.
+ Jack McGlynn fez sua estreia pelo Stoke City ao entrar no decorrer da goleada por 4 a 0 sobre o Charlton Athletic.
+ Tim Weah foi o capitão do Marseille, que foi derrotado pelo hat-trick de Lassine Sinayoko na vitória do Paris FC por 3 a 2.
+ Tanner Tessmann saiu do banco aos 76 minutos na vitória do Lyon por 3 a 1 sobre o Auxerre.
+ O goleiro do Lyngby, Diego Kochen, fez quatro defesas para sair sem sofrer gols contra o Viborg.
+ Tyler Adams comandou o meio-campo, mas o Bournemouth teve de se contentar com um empate por 2 a 2 com o Newcastle.
+ Brenden Aaronson saiu do banco aos 62 minutos no empate do Leeds por 1 a 1 com o Brighton.
+ Johnny Cardoso fez uma participação tardia pelo Atletico Madrid, que se surpreendeu na derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao.
+ Alex Freeman jogou os 90 minutos na derrota do Villarreal por 3 a 2 para o Deportivo La Coruña.
+ George Campbell ajudou o West Brom a manter o jogo sem sofrer gols na vitória por 1 a 0 sobre o Watford.
+ John Tolkin jogou 63 minutos no empate do Holstein Kiel por 2 a 2 com o FC Nurnberg.
+ Auston Trusty e Cameron Carter-Vickers começaram na zaga central para ajudar o Celtic a conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o St. Mirren.
+ Caleb Wiley jogou 59 minutos na vitória do Preston por 2 a 1 sobre o Blackburn Rovers.
+ Malik Tillman jogou 67 minutos na goleada do Bayer Leverkusen por 4 a 0 sobre o Union Berlin.