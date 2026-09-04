Americanos no exterior: estrelas da seleção masculina dos EUA, Christian Pulisic e Weston McKennie, podem se enfrentar, enquanto Sergino Dest, Ricardo Pepi e o PSV buscam dar sequência ao forte começo
As temporadas europeias já começaram para valer, e várias das principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos já embalaram. Outras, porém, estão tendo um início um pouco mais tardio e podem, se tudo correr bem, realmente ganhar ritmo neste fim de semana.
Grandes jogos serão disputados por toda a Europa, com vários colocando americanos contra americanos em algumas das principais ligas do mundo. Christian Pulisic e Weston McKennie podem se enfrentar, se as lesões permitirem, quando Juventus e Milan jogarem neste fim de semana. Isso pode ser imperdível para os torcedores americanos, ou pode ser frustrante se nenhum dos dois for liberado a tempo para o duelo em uma das maiores partidas da Serie A.
Você não precisará se preocupar em ver americanos em outros lugares neste fim de semana, já que é praticamente garantido que verá vários por Middlesbrough e PSV. Você também poderá ver mais alguns no jogo do Crystal Palace contra o Fulham, já que os dois times tentam encerrar algumas dificuldades neste início de temporada.
Sem mais delongas, aqui está o que acompanhar enquanto a GOAL destaca as principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.
O que vem a seguir para a seleção dos Estados Unidos?
Ao longo da última semana, o Middlesbrough contratou mais um americano, Rokas Pukstas, chegando a quatro em seu elenco. O time também disputou outra partida, com Sebastian Berhalter servindo o amigo de longa data e companheiro de equipe Aidan Morris para um golaço.
Então, o que acontece a seguir com o clube favorito da Championship entre os americanos?
O Boro jogará fora de casa no sábado, quando enfrentará o Queens Park Rangers na quinta partida de sua temporada na Championship. A equipe somou sete pontos nos primeiros quatro jogos, o que a coloca bem perto do topo da tabela neste início de campanha.
Quem será o americano para ficar de olho nesta semana? Morris? Berhalter? Pukstas pode estrear? Esta pode ser a semana de Max Arfsten brilhar? Não faltam americanos para acompanhar no Middlesbrough, e vai valer a pena ligar para ver quem deixará sua marca neste fim de semana.
Dest em boa fase enfrenta ex-clube
Ainda é cedo, claro, mas nenhum astro da USMNT vive melhor fase do que Sergino Dest. Embalada por algumas atuações de destaque do lateral, o PSV está atropelando os adversários, mas o time que enfrenta nesta semana não será tão fácil quanto os rivais anteriores.
O próximo compromisso do PSV é uma partida contra o ex-time de Dest, o Ajax, em um dos grandes jogos da Eredivisie. O PSV se consolidou como a força dominante da Holanda nos últimos anos, mas o Ajax continua sendo uma das maiores marcas e equipes da liga. Poucos sabem disso melhor do que Dest, que surgiu originalmente no Ajax e agora defende o atual campeão PSV.
Dest parece disposto a recuperar novamente o troféu da liga. Em três jogos, ele soma dois gols e duas assistências, incluindo um de cada na última partida, a goleada por 6 a 1 sobre o FC Utrecht. E Ricardo Pepi também merece atenção, já que ele também tem dois gols nesses três primeiros jogos.
Para o PSV, este é um jogo de referência vital, que pode permitir ao time dar uma verdadeira declaração de intenções logo no início da temporada.
Americanos se enfrentam em jogo de destaque da Serie A?
As potências da Serie A, Milan e Juventus, vão se enfrentar neste fim de semana, mas será que alguma de suas estrelas americanas vai jogar? Essa é a grande pergunta.
Weston McKennie está lidando com uma lesão muscular e, embora não esteja descartado, sua situação para este fim de semana é, no mínimo, incerta. A ausência de McKennie seria um golpe evidente para a Juventus, que é um time muito melhor com ele em campo. A equipe venceu os dois jogos no início desta temporada e, assim, ganhou embalo para receber o Milan.
Já o adversário está sem seu próprio americano, Christian Pulisic. O ponta da USMNT está fora de ação desde que sofreu uma lesão na Copa do Mundo, mas voltou aos treinos. Relatos vindos da Itália dizem que é improvável que Pulisic comece como titular, mas ele pode ter seus primeiros minutos na temporada saindo do banco se tudo correr como planejado.
Portanto, embora talvez não vejamos McKennie e Pulisic frente a frente, o jogo terá importância para ambos em nível pessoal e na classificação da Serie A, já que os dois lados tentam conquistar um resultado que pode ser crucial, mesmo tão cedo na temporada.
Richards e Gozo x Robinson na Premier League
NOTA: o Palace de Richards venceu por 3 a 2 no sábado.
Nem Crystal Palace nem Fulham começaram bem a temporada. Ambos precisam desesperadamente de pontos quando se enfrentarem neste fim de semana, em Craven Cottage.
Por anos, o Fulham foi o clube mais americano da Premier League, e ainda conta com uma grande estrela da USMNT em Antonee Robinson. Já o Crystal Palace tem duas: Chris Richards e Zavier Gozo. Este último é o membro mais novo do contingente da USMNT na Premier League e, depois de fazer sua estreia na semana passada contra o Manchester City, o período de adaptação pode continuar neste fim de semana.
Todos os olhares, porém, estarão voltados para as duas estrelas mais estabelecidas da USMNT. Tanto Robinson quanto Richards estão entre os líderes mais consolidados de suas equipes, nenhuma das quais somou um ponto após dois jogos na Premier League. Quando as coisas não vão bem, os líderes de um time precisam dar o tom, e Robinson e Richards podem fazer isso neste fim de semana, quando ficarem frente a frente.