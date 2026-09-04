As temporadas europeias já começaram para valer, e várias das principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos já embalaram. Outras, porém, estão tendo um início um pouco mais tardio e podem, se tudo correr bem, realmente ganhar ritmo neste fim de semana.

Grandes jogos serão disputados por toda a Europa, com vários colocando americanos contra americanos em algumas das principais ligas do mundo. Christian Pulisic e Weston McKennie podem se enfrentar, se as lesões permitirem, quando Juventus e Milan jogarem neste fim de semana. Isso pode ser imperdível para os torcedores americanos, ou pode ser frustrante se nenhum dos dois for liberado a tempo para o duelo em uma das maiores partidas da Serie A.

Você não precisará se preocupar em ver americanos em outros lugares neste fim de semana, já que é praticamente garantido que verá vários por Middlesbrough e PSV. Você também poderá ver mais alguns no jogo do Crystal Palace contra o Fulham, já que os dois times tentam encerrar algumas dificuldades neste início de temporada.

Sem mais delongas, aqui está o que acompanhar enquanto a GOAL destaca as principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.