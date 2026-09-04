Americanos no exterior: estrelas da seleção dos EUA, Christian Pulisic e Weston McKennie, podem se enfrentar, enquanto Sergino Dest, Ricardo Pepi e o PSV buscam manter o forte início
As temporadas europeias já estão a todo vapor, e várias das principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos já vivem grande fase. Outras, porém, ainda têm um início um pouco mais lento e podem, se tudo correr bem, realmente engrenar neste fim de semana.
Grandes jogos serão disputados por toda a Europa, com vários colocando americanos contra americanos em algumas das principais ligas do mundo. Christian Pulisic e Weston McKennie podem até se enfrentar, se as lesões permitirem, quando Juventus e Milan jogarem neste fim de semana. Isso pode ser imperdível para os torcedores americanos, ou pode ser frustrante se nenhum dos dois for liberado a tempo de se enfrentar em um dos maiores jogos da Serie A.
Você não precisará se preocupar em ver americanos em outros lugares neste fim de semana, já que é praticamente garantido que verá vários no Middlesbrough e no PSV. Você também pode ver mais alguns na partida do Crystal Palace contra o Fulham, já que os dois times tentam encerrar algumas dificuldades neste início de temporada.
Sem mais delongas, aqui está o que observar enquanto o GOAL destaca as principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.
O que vem a seguir para o time dos Estados Unidos?
Ao longo da última semana, o Middlesbrough contratou mais um americano, Rokas Pukstas, chegando a quatro no elenco. O time também fez mais uma partida, com Sebastian Berhalter servindo o amigo de longa data e companheiro de equipe Aidan Morris para um golaço.
Então, o que acontece a seguir com o clube favorito da Championship dos americanos?
O Boro estará fora de casa no sábado, quando enfrentará o Queens Park Rangers na quinta partida de sua temporada na Championship. A equipe somou sete pontos nos primeiros quatro jogos, o que a coloca bem perto do topo da tabela neste início de campanha.
Quem será o americano para ficar de olho nesta semana? Morris? Berhalter? Pukstas pode fazer sua estreia? Esta pode ser a semana de Max Arfsten brilhar? Não faltam americanos para acompanhar no Middlesbrough, e valerá a pena ligar para ver quem deixará sua marca neste fim de semana.
Dest em boa fase enfrenta ex-clube
Ainda é cedo, claro, mas nenhum astro da USMNT vive fase melhor do que Sergino Dest. Embalado por grandes atuações de seu lateral, o PSV vem atropelando os adversários, mas o time que enfrenta nesta semana não será tão fácil quanto os rivais anteriores.
O próximo desafio do PSV é uma partida contra o ex-time de Dest, o Ajax, em um dos confrontos mais importantes da Eredivisie. O PSV se consolidou como a força dominante na Holanda nos últimos anos, mas o Ajax segue sendo uma das maiores marcas e equipes da liga. Poucos sabem disso melhor do que Dest, que despontou originalmente no Ajax e agora atua pelo atual campeão PSV.
Dest parece disposto a reconquistar esse troféu da liga. Em três jogos, ele soma dois gols e duas assistências, incluindo um de cada em sua última partida, a goleada por 6 a 1 sobre o FC Utrecht. E Ricardo Pepi também merece atenção, já que ele também tem dois gols nesses três primeiros jogos.
Para o PSV, este é um jogo de referência vital, que permitirá ao time mandar uma verdadeira mensagem de intenção logo no início da temporada.
Americanos se enfrentam em grande jogo da Série A?
Os gigantes da Serie A Milan e Juventus vão se enfrentar neste fim de semana, mas será que alguma de suas estrelas americanas vai jogar? Essa é a grande questão.
Weston McKennie está lutando contra uma lesão muscular e, embora não tenha sido descartado, sua situação para este fim de semana é, no mínimo, incerta. A ausência de McKennie seria um golpe óbvio para a Juventus, que é um time muito melhor com ele em campo. A equipe venceu os dois jogos no início desta temporada e, assim, ganhou embalo para receber o Milan.
O adversário, por sua vez, está sem seu próprio americano, Christian Pulisic. O ponta da USMNT está fora de ação desde que sofreu uma lesão na Copa do Mundo, mas voltou aos treinamentos. Relatos vindos da Itália dizem que é improvável que Pulisic comece jogando, mas ele pode ter seus primeiros minutos na temporada saindo do banco se tudo correr como o planejado.
Portanto, embora possamos não ver McKennie e Pulisic frente a frente, o jogo será importante para ambos em nível pessoal e na classificação da Serie A, já que os dois lados buscam um resultado que pode ser crucial mesmo tão cedo na temporada.
Richards e Gozo contra Robinson na Premier League
Nem Crystal Palace nem Fulham começaram bem esta temporada. Os dois precisam desesperadamente de pontos quando se enfrentarem neste fim de semana, em Craven Cottage.
Por anos, o Fulham foi o clube mais americano da Premier League e ainda conta com uma grande estrela da USMNT em Antonee Robinson. Já o Crystal Palace tem duas: Chris Richards e Zavier Gozo. O último é o integrante mais novo do contingente da USMNT na Premier League e, depois de fazer sua estreia na semana passada contra o Manchester City, o período de adaptação pode continuar neste fim de semana.
As atenções, porém, estarão voltadas para as duas estrelas mais consolidadas da USMNT. Tanto Robinson quanto Richards estão entre as lideranças mais estabelecidas de suas equipes, nenhuma das quais somou ponto após dois jogos na Premier League. Quando as coisas não vão bem, os líderes de um time precisam dar o tom, e Robinson e Richards podem fazer isso neste fim de semana, quando ficarem frente a frente.