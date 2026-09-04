As temporadas europeias já estão a todo vapor, e várias das principais estrelas da seleção masculina dos Estados Unidos já vivem grande fase. Outras, porém, ainda têm um início um pouco mais lento e podem, se tudo correr bem, realmente engrenar neste fim de semana.

Grandes jogos serão disputados por toda a Europa, com vários colocando americanos contra americanos em algumas das principais ligas do mundo. Christian Pulisic e Weston McKennie podem até se enfrentar, se as lesões permitirem, quando Juventus e Milan jogarem neste fim de semana. Isso pode ser imperdível para os torcedores americanos, ou pode ser frustrante se nenhum dos dois for liberado a tempo de se enfrentar em um dos maiores jogos da Serie A.

Você não precisará se preocupar em ver americanos em outros lugares neste fim de semana, já que é praticamente garantido que verá vários no Middlesbrough e no PSV. Você também pode ver mais alguns na partida do Crystal Palace contra o Fulham, já que os dois times tentam encerrar algumas dificuldades neste início de temporada.

Sem mais delongas, aqui está o que observar enquanto o GOAL destaca as principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.